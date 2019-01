DHA YURT BÜLTENİ -7

Silvan İlçe Emniyet Müdürü ile 4'ü polis, 7 kişiye gözaltı

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ö.Ö. ile 4'ü polis toplam 8 kişi, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silvan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Silvan ilçe Emniyet Müdürü Ö.Ö., 4 polis ve 3 vatandaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da yapılan açıklamada, "20/01/2019 tarihinde Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 2863 Kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet ettikleri tespit edilen aralarında İlçe Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 sivil vatandaş gözaltına alınmıştır. Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan soruşturma devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ile ilgili kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

Haber: Canan ALTINTAŞ/SİLVAN (Diyarbakır)

Kocaoğlu: 3,5 ayda öğrendiğimi 70 yılda öğrenemedim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, aynı göreve yeniden aday adayı olduğunu açıkladıktan sonra düzenlediği basın toplantısında "71 yaşındayım, 3 buçuk ayda öğrendiğimi 70 senede öğrenmediğimin farkında varmış durumdayım. Çok şey öğrendim" sözleriyle dikkat çekti. Kocaoğlu,"Partimin en fazla oy aldığı ilinde Büyükşehir'i belki alabiliriz ama ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımız atmosferini gördüğümüz için aday adayı olma kararı aldım" derken milletvekillerinin belediye başkan adayı gösterilmesine karşı olduğunu ifade etti. Kocaoğlu, "6 ay önce seçim oldu, eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan niye milletvekili oldun? 'Vekilliği cebime koyayım, Ankara'ya gideyim, sonra ayarlayabilirsem belediye başkanlığına geleyim'. Milletvekilliği belediye başkanlığına basamak mıdır?" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1 Ekim'e yeniden aday olmayacağını açıkladıktan sonra geçen hafta aynı göreve talip olmasıyla parti içindeki dengeleri değiştirdi. Kocaoğlu, Tarihi Asansör Restoran'da yaptığı basın toplantısında gazetecilerin soruları yanıtladı. Kocaoğlu, "Süreci sorumlulukla izliyorum. Bir müddet sahada veda ziyaretlerine başlamıştım, sonra onu da durdurmanın uygun olduğunu düşündüm, beyanat vermemeye başladım. Aday belli olduktan sonra onunla beraber yürürüz, değerlendiririz diye düşünmüştüm. Benim hiçbir zaman kişilerle ilişkim olmadı. Kişilere yönelik iş yapmadım. Kişilerle uğraşmadım. Böyle bir lüksüm, böyle bir kişiliğim yok. Bir de şöyle bir söz var; ‘Aziz Kocaoğlu 2014’te aday yapılmayacaktı ama operasyondan sonra mağduriyet söz konusuydu onun için aday yapıldı’ diye bir söylenti kabartılarak devam ediyor" dedi.

'GENEL BAŞKANLIK GİBİ BİR KONUYU AKLIMDAN GEÇİRMEDİM'

Bir köşe yazarının kendisi hakkında CHP Genel Başkanlığı düşündüğüne dair yazı yazdığını anımsatan Kocaoğlu, genel siyaset düşünmediğini şu sözlerle aktardı:

"İzmir’de belediye başkanlığı yaptım. Bütün felsefelerin, inançların, deneyimlerin özünde kendini bilmek, haddini bilmek vardır. Benim hiçbir zaman kişiliğim el vermediği, kişiliğim yatkın olmadığı için milletvekilli olmaya ya da boyumdan büyük genel başkanlık gibi bir konuyu aklımdan geçirmedim. Atadan gelen yerel yöneticilik fırsatı verilirse kentime, beldeme hizmet etmek için görev yaptım. 15 yılın sonucunda aday olmamaya, bayrağı başka bir arkadaşın alıp ileriye götürmesine inandığım için 1 Ekim’de karar verdim. 6 ay önce partim pozisyon alsın, İzmirli değerlendirsin diye kararını açıkladım. 71 yaşını sürüyorum, 3 buçuk ayda öğrendiğimi 70 senede öğrenmediğimin farkında varmış durumdayım. Çok şey öğrendim."

‘BAŞARISIZLIK OLURSA BUNUN FATURASINI BANA YIKACAKLAR’

31 Mart öncesi yeniden aday adayı olma kararının gerekçelerini açıklayan Kocaoğlu, şöyle dedi:

"Babamın bir sözü kulağıma küpedir. Siyasete girmek senin elinde ama çıkmak senin elinde değil. Siyasete girmek kolay ama onun yüklediği sorumluluktan sonra çıkmak maalesef kolay değil. Benim İzmir’e karşı borcum var. 15 sene İzmir’de büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. 3 dönem üst üste seçim kazanmış belediye başkanı olma onurunu İzmirliler bana yaşattı. Ben bu kentte yaşıyorum, ailem bu kentte yaşıyor. Benim bu kente borcum var, onu yerine getirdim. Bu kadar problem yaşanmasaydı biz aday olmayacağımızı açıklamıştık, devam edecektik. Ama İzmirliye olan sorumluluğum birinci nedendir. Bundan dolayı tekrar aday adayı olma kararını vermek zorunda kaldım. İkincisi ise partime olan sorumluluğumdan dolayı. Partimin en fazla oy aldığı ilinde Büyükşehir’i belki alabiliriz ama ilçelerde büyük sıkıntı yaşayacağımız atmosferini gördüğümüz için aday adayı olma kararı aldım. En önemlisi de ben bu kentte yaşayacağım, her şeyim bu kentte. Bu kentte herhangi bir başarısızlık olursa bunun faturası bana çıkacaktır. ‘Sen 5 yıl daha aday olsaydın böyle olmayacaktı' ya da 'Sen taşın altına elini koysaydın böyle olmayacaktı’ diyecekler. Bu kenti bugünkü halimle yaşayamayacağımı hissettim. Bu söylemin ağırlığı altında ezileceğimi hissettim. 71 yaşından sonra bu kenti terk etmek gibi bir niyetim olmadığına göre elimi, taşın altına koymam gerektiğini düşündüm. Bütün mesele budur. Hiçbir kişiyle, kurumla, kuruluşla uzaktan yakından alakam yoktur."

'ZORUNLU OLDUĞU İÇİN ADAY ADAYI OLMAK DURUMUNDA KALDIM'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile aralarında sevgi saygı bağı olduğunu söyleyen Kocaoğlu, aday adayı olmaya zorunlu kaldığını belirterek, şöyle dedi:

"Aday adayları kendilerini genel başkana, MYK’ya, PM’ye teslim eder, takdir onlarındır. CHP’nin ilgili kurumlarıdır. Biz fedakarlık yapmak gerektiğini duyduğumuz için bu adaylığa talip olduk. Görev yapma, sorumluluk bilinciyle talip olduk. ‘Bağımsız aday, başka partiden aday olacak’ söylemleri tamamen laf-ı güzaftır. Hiçbir yerden aday olmayız. Kendimiz adaymışız gibi her türlü özveriyle çalışacağımızı buradan duyurmak istiyorum. İsimler üzerinde durmuyoruz. Zorunlu olduğu için aday adayı olmak durumunda kaldım ve kendimi ilgili kurumlara teslim ettim. Parti için olumsuz bir durum görmeseydim 1 Ekim’deki kararımda duracaktım ve aday olmayacaktım."

'PARTİNİN SİYASET PROJE MUTFAĞI YOKTUR OLSAYDI BEN ADAYLIK ÇALIŞMASI YAPMAZDIM'

"CHP’de partinin mutfağı yok' yönündeki eleştirisinin arkasında duran Kocaoğlu, "Pişmanlığım yok, partinin mutfağı olmadığını siyaset üretmediğini söyledim, bugün de söyledim. Bu çalışma yapılsaydı ben burada adaylık çalışması yapmazdım. Partinin siyaset proje mutfağı yoktur. Ben bu konuyu televizyonda konuşmadan önce mutfak konusunu defalarca konuştum. Bunu yapmamız gerekiyor dedim. Kişilerle ilgim yok. Gidişatın verdiği sorumlulukla aday adayı olmaya karar verdim" dedi.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme hakkında da bilgi veren Kocaoğlu, onunla gjörüşmesi sırasında aday adaylığı kararı aldığını öne sürerek, "Genel başkan ile konuşurken bu kararı vermek durumunda kaldım. 'Ben de o zaman müsaade ederseniz aday adayı olmak istiyorum' dedim. Orada karar aldım. Bu iş satranç gibidir, siz bir hamle yaparsınız, karşınızdaki bir hamle yapar, siz bir şey söylersiniz, karşınızdaki bir şey söyler. En sonunda gücünüz olmadığı için kendinizi ortaya atarsınız. Görüşmelerimiz gayet iyi geçti. ‘Büyükşehir belediye başkanı adaylığı konusunda beni de değerlendirin’ dedim. geldim müracaat ettim" dedi.

‘EĞER BELEDİYE BAŞKANLIĞINI DÜŞÜNÜYORSA NEDEN VEKİL OLDU’

CHP’li bazı milletvekillerinin belediye başkan aday adaylığı için isimlerinin geçmesini de değerlendiren Aziz Kocaoğlu,

"15 yıldır belediye başkanıyım, bütün belediye başkanlarımızı tanıyorum, kentin bütün dinamiklerini biliyorum. Milletvekillinin olmasına kökten karşıyım. Niye karşıyım? 6 ay önce seçim oldu, eğer belediye başkanlığını düşünüyorsan niye milletvekili oldun? 'Vekilliği cebime koyayım, Ankara’ya gideyim, sonra ayarlayabilirsem belediye başkanlığına geleyim'. Milletvekilliği belediye başkanlığına basamak mıdır? İzmir parti ve bu kentte onurumla yaşamak gibi 3 gerekçem var. İzmir’in, partinin geleceği, benim bu kentte huzur içinde yaşamam. Beni bu sürece iten 3 tane faktör var. Bu faktörler üzerinde yoğunlaşırsınız, her şey çözülür."

'HERKES MİLLETVEKİLLİĞİ YAPABİLİR AMA HERKES BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPAMAZ'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adaylığına karşı çıktığı iddialarını da yanıtlayan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle bir şey söz konusu değil. Tuncay Özkan İzmir milletvekili, partinin genel başkan yardımcısıdır. Tunç Soyer ile de 10 yıldır Seferihisar Belediye Başkanı olarak çalışıyoruz. Kişilerle işim olmadı, olmaz da. Gerekçelerimi söyledim, benim bu kentte onurumla yaşamak isteğimdir. Yerel seçimler, genel seçimlerden farklıdır. Yerel seçimlerin sürükleyicisi belediye başkanları ve meclis üyeleridir. Bunu hiç kimsenin aklından çıkarmaması gerekir. Milletvekili belirler gibi belediye başkanı belirlenmez. Herkes milletvekilliği yapabilir ama herkes belediye başkanlığı yapamaz. Belediye başkanlığı icra makamıdır. Çok farklı özellikler ister. ‘Benden başkası belediye başkanlığı yapamaz’ diye bir iddiam yok. Böyle bir düşüncem olsaydı 1 Ekim’de böyle bir açıklama yapmazdım. Benim bu kentte tüm ailemle beraber yaşayacak olmam, gönül rahatlığıyla dolaşmam için bu kararı aldım. Sorulan her soruya 15 senedir nasıl cevap verdiysem, emekli bir vatandaş, eski bir başkan olarak bu sorulara cevap verebilmek için aday adayı olduğumu söylüyorum. Bu gayet açık. Yeteneği olan herkes belediye başkanlığını yapabilir, okulu yoktur. Herkesi milletvekili yapabilirsiniz ama herkesi belediye başkanı yapamazsınız."

‘NİHAT BEY İKİ AYDIR SAHADA, BİZİM ADAYIMIZ ORTADA YOK’

AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nihat Zeybekci’nin seçim bölgesinde çalışmalara başladığını ancak CHP’nin adaylarının henüz belirlenmediğini söyleyen Aziz Kocaoğlu, "2014’e göre geç kaldı, kalmadı gibi bir konu gündeme getiriliyor. Geç kalıp kalmamak tarih olarak değerlendirilecek bir şey değil. 2014’ü hatırlarsanız, sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Binali Yıldırım’ın elini kaldırdıktan 10 dakika sonra adaylık dosyamı vermiştim. Sürece birlikte başlamak üzere adım atmıştım. Biz 1 Ekim’de aday olmama tarihimizi açıkladık. Bir ay sonra 27 Kasım’da Nihat Zeybekci’nin adaylığı kesinleşti. 2 aydır Nihat bey sahada ama bizde daha ilçe ve büyükşehir adayları belli değil, bu dezavantaj. Rakibin durumuna göre adayı saptamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Geç veya erken meselesinin buna göre değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

TRAMVAY ÇİĞLİ’YE KADAR UZATILACAK

Konut ihtiyacı dengelendiğinde İzmir’in çarpık yapılardan kurtulacağını ifade ede Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, raylı sistem yatırımlarına dair de şu bilgileri paylaştı:

"Hepinizin bildiği gibi raylı sistem yatırımlarında İzmir çok büyük bir sıçrama yaptı. 70 bin kişi günlük taşımadan bugün İZBAN ile metro ile tramvay ile günde ortalama 800 bin civarında yurttaşımızı taşıyoruz. Bu da toplam taşıdığımız yolcunun yüzde 40’ına tekabül ediyor, bir aylık İZBAN grevi de olmasına rağmen. Narlıdere metrosu bittiğinde bu oran daha da artacaktır. Hedef taşıdığımız yolcu sayısının yüzde 50’nin üzerine çıkması. Daha da önemlisi seyahat edilen kilometrenin büyük çoğunluğunun raylı sistemle gerçekleştirilmiş olması. Vapurlarımızda yine 16 milyon çıtasını geçtik. Yeni iskelelerimizi açıyoruz. Aliağa’dan Bergama’ya uzanacak İZBAN konusunda TCDD ile mutabıkız. Biz de bize düşen alt geçit istasyon ihalelerine hemen çıkacağız. Buca metrosu şu anda bakanlıkta onay bekliyor. Buca metrosunun onayı geldikten sonra da önümüzdeki sene onun da çalışmalarına başlanacak. Dünyadaki finans yapısı bu süreçleri uzatabilir, kısaltabilir. Ona göre hareket edeceğiz. Ayrıca Karşıyaka’dan Çiğli’ye tramvayı uzatmayı planlıyoruz. Katip Çelebi Üniversitesi kampüsüne kadar uzatmayı hedefliyoruz. Projeleri hazırlandı, bakanlıklardan onay geldiğinde çalışmalara başlayacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun basın toplantısından görüntü

-Kocaoğlu’nun açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR

Kahvehanede kavgada, bacağından vuruldu

Diyarbakır'da S.B. (41), kahvehanede tartıştığı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

Olay, dün gece Körhat Mahallesi'nde meydana geldi. Körhat Parkı yakınında bulunan bir kahvehanede oturan S.B., yanına gelen kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişi, yanındaki tabancayla S.B.'ye ateş açıp kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan S.B., kahvehanedekiler tarafından özel araçla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan S.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

------------

- Polisin güvenlik şeridi çekmesi

- Kahvehanenin içerisi

- Devrilmiş sandalyeler

- Zırhlı araçlar

- Polis ekipleri

- Dışarıda bekleyen vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 146 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR

Kısmen buz tutan Büyükçayı Deresi'nin misafirleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Büyükçayı Deresi, bu kış göç etmeyen birçok leylek ve yeşilbaş ördeği misafir ediyor. Ördekler, yer yer buzla kaplı derenin yüzeyinde beslenirken, drone ile havadan görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçayı Deresi, dondurucu soğuklar nedeniyle kısmen dondu. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan derenin yer yer buzla kaplanan yüzeyindeki yeşilbaş örnekleri, beslenmeye çalışıyor. Ördeklerin derede yüzmesi, drone ile görüntülenirken, seyrine doyum olmayan manzaralar ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Büyükçayır Deresinin dronla görüntülenmesi

-Derenin yer yer buzla kaplı yüzeyinde beslenen yeşilbaş ördekleri (dronla çekilmiş)

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)

Arslan'dan, 'enflasyon oranında artış' talebi

HAK İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Başkanı Mahmut Arslan, "Hükümetimizden taşerondan kadroya geçen, KİT'lerde kadro alamamış arkadaşlarımızın ücret zammın, enflasyon oranında artırılmasını talep ediyoruz" dedi.

HAK-İŞ'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-iş) Antalya Şube Başkanlığı'nın temsilciler toplantısı düzenlendi. Bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılışında Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Talha Kandil ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici konuşma yaptı. Toplantıda konuşan HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, belediyelerde taşerondan kadroya geçen çalışanlara çağrı yaptı. Taşerondan kadroya geçenlerin belediyenin kendi şirketinin, belediyenin elemanı olarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Arslan, "Belediyelerde kadrolu işçi statüsü bitti. Bundan sonra böyle bir şey yok. 'Biz kadro mu aldık' diyenlere şunu söylüyorum. Belediyenin kendi şirketinin, belediyenin elemanı olacaksınız. İşçi temini üzerinden belediye çalışanı olunmayacak. Belediyelerde kadrolu işçi aldım olayı yok. Bütün alınanlar şirketlerde beraber çalışsın. Batıda gelişmiş ülkelerde belediyecilik böyledir. Arkadaşlarımız kendilerini kadrolu işçi olarak anlasın, görsün. Bu arkadaşların özlük hakları belediyelerde yaptığımız toplu iş sözleşmeleriyle 2020 itibariyle uygulanacak" diye konuştu.

AK Parti hükümetinin prensip olarak her dönemde çalışana enflasyonun altında ücret belirlemediğini anlatan Arslan, taşerondan kadroya geçenler için enflasyon farkı uygulanmasını talep etti. Bu talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili bakanlara ilettiklerine değinen Arslan, "Hükümetimizden talebimiz taşerondan kadroya geçen, KİT'lerde kadro alamamış arkadaşlarımızın ücret zammında enflasyon oranında artırılmasını talep ediyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız. Bu çalışanın, analarının ak sütü gibi helal olacaktır" dedi.

Taşerondan kadro alan ve KİT'lerde çalışıp kadro alamayanların talepleri için imza kampanyası başlattıklarını ve bu kampanyanın sonuçlarını hükümete sunacaklarını aktaran Arslan, "Bunu da yapmak bizim işimiz. Biz bunu ideolojik tavır olarak görmüyoruz. Bunu hükümete karşı kampanyanın aracı olarak görmüyoruz. Hükümetimizin yapması gereken görevi hatırlatıyoruz. Nasıl diğer kamu çalışanlarının ücretlerinde enflasyona göre düzenleme yapılmışsa, bunların da yapılmasını istiyoruz. Bu şekilde ücretler arasındaki dengeyi kuracağız. Ülkemizin sıkıntılı sürecini de birlikte aşmış olacağız. Biz bunu Türkiye'nin geleceği, çalışanları açısından önemli buluyoruz. KİT'lerde kadro alamayan arkadaşlarımız dahil enflasyondan aşağı olmamak üzere ücretleri artırılsın" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Katılımcılardan görüntü

- Mahmut Arslan'ın konuşması

- Mahmut Arslan'a hediyelerin verilmesi

162 MB /// 01.27ö

HABER: Tolga YILDIRIM- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

Bilgisayar yerine çakıl taşı göndermek isterken yakalandılar

İzmit'te internetten elektronik ürün ilanı vererek dolandırdıkları vatandaşlara kargoyla çakıl taşı ve kırık cam gönderen 2 kişi yakalandı.

İnternet üzerinden Eskişehir'de yaşayan A.Ç. ile 10 bin TL değerinde diz üstü bilgisayar satmak üzere anlaşan M.M.K.(22) ve M.T.(22) isimli kadın, A.Ç.'nin parayı M.T.'ye ait banka hesabına yatırmasının ardından kargo şubesine geldi. Diz üstü bilgisayar kutusunu teslim alan kargo görevlisinin, kutunun içerisinden cam kırığı sesi geldiğini fark ederek polise haber vermesi üzerine şubeye Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Şubeye gelen ekiplerin gözetiminde M.M.K. ve M.T.'nin göndermek istediği diz üstü bilgisayar kutusu açıldı. Kutunun içinden çakıl taşı ve kırık camlar çıkması üzerine gözaltına alınan M.M.K. ve M.T. emniyete getirildi.

M.M.K. ve M.T. yapılan sorgularında suçu birbirlerinin üzerine attı. M.M.K.'nın aralarında nitelikli dolandırıcılık, yağma, gasp ve silahlı yaralama gibi suçların da olduğu toplam 17 sabıka kaydının bulunduğu, M.T.'nin ise basit yaralama suçundan 1 sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Zanlılar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

-Zanlıların asayişten çıkışı

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)

Eksi 3 derecede yüzme şenliği

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından bu yıl 8'ncisi düzenlenen kış yüzme şenliğinde 1'i kadın 35 kişi, eksi 3 derecede yapay gölette kulaç attı.

Bünyan Dostları Grubu Derneği tarafından Bünyan ilçesinde düzenlenen 8'nci kış yüzme şenliğine Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, yüzücüler ve vatandaşlar katıldı. Yüzme şenliği öncesi 5 kilometre doğa yürüyüşü yapan sporcular daha sonra düzenlenen yüzme yarışmasına katıldı. Etkinliğe katılan 35 kişi eksi 3 derece soğuğa aldırış etmeyen 15 derece sıcaklıktaki gölette yarıştı. 9 yaşındaki Barkın Biçer ve 13 yaşındaki Neslihan Aydeniz'de katıldığı yüzme yarışmasında birinci Mersin'den gelen Mehmet Şarabi oldu. Bünyan Dostları Grubu Derneği Başkanı Şener Serim, Bünyan'ı tanıtmak ve insanlara doğayı sevdirmek için yarışmanın her yıl düzenlendiğini söyledi. Sporculardan Tuğrul Paksoy, 20 günde bir göle gelerek yüzdüğünü kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------

- Bünyan Pınarbaşı kaynak göletinden görüntüler

- Kaynak göletine atlayan yarışmacılar

- Kaynak göletinde çay içen yüzücü

- Yüzme yarışması

- Gölette yüzen yarışmacı ile röportaj

- Diğer görüntüler

Süre: 6.15 Boyut: 700 MB

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ / KAYSERİ

Burhaniyeli kadınlar, 'çocuklar üşümesin' diye ördü

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına katılan kadınlar, 'Kursiyerler örüyor. Minik eller üşümüyor' projesi kapsamında, Çorum’un Mecitözü ilçesi Hisar Kavak İlkokulu öğrencileri için atkı, bere ve eldivenler ördü.

Burhaniye Halk Eğitim Merkezi’nde kurs öğretmeni Adeviye Karaimam, Çorum’un Mecitözü ilçesinden bir yakının Hisarkavak Köyü İlkokulu’ndaki öğrencilerin atkı, bere ve eldivene ihtiyacı olduğunu bilgisi vermesi üzerine, kursiyer kadınlarla harekete geçti. Halk Eğitim Merkezi yöneticilerinin de desteğini alan kursiyerler bir ayda 100 parçanın üzerinde atkı, bere ve eldiven hazırladı. Hazırlanan ürünler iki koli içinde Çorum’a gönderildi. Bere ve eldivenlerin hazırlanmasına katkı sağlayan kursiyerlere teşekkür eden Karaimam, "Bizler batıda üşüyoruz. İç Anadolu ve Doğa da kış daha da çetin geçiyor. Çorum Mecitözü’ndeki bir yakınımın bana ricası üzerine harekete geçtik. Oradaki öğrencilere atkı bere eldiven gibi şeyler örüp göndermeyi düşündük. Bu konuda öğrencilerim ve okul idaresi destek oldu. Bir ay gibi kısa bir süre içinde 100 parçayı aşkın atkı, bere ve eldiven ördük. Amacımız, oradaki öğrencilerimizi ısıtmak. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Projeye katılmaktan mutlu olduğunu anlatan kursiyerlerden Meral Oğuz ise "Çocuklarımız üşümesin diye bizde öğretmenimizin projesine katıldık. Biz gönderdik inşallah devamı da gelir. Her şey çocuklar için Lütfen yardımlarımızı esirgemeyelim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

- Hazırlanan atkı, bere ve eldivenlerden görüntü.

- Eşyaların kolilere konması.

- Kursiyeler Meral Özgür ve Refiye Şekeroğlu ile röp.

- Kurs öğretmeni Adeviye Karaimam röp.

Süresi: 3 Dakika 53 Saniye, Boyutu: 123 MB.

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir)