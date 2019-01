DHA YURT BÜLTENİ -7

Bakan Kurum: Poşet kullanımı yüzde 65 azaldı (2)

BAKAN KURUM'DAN TÜRKİYE MEKANSAL STRATEJİ PLANI AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart seçimlerinden sonra 4,5 yıl genel ve yerel seçimlerin olmadığı bir dönem yaşanacağını belirtti. Uzun yıllardan sonra ilk kez bu kadar süre içinde seçim yapılmayacağını kaydeden Bakan Kurum, bu süreci bakanlık olarak çok iyi değerlendirmek istediklerini anlattı. Murat Kurum, "Önümüzdeki 5 yıllık dönemi doğru planlarsak, planlama çalışmalarını daha uzun vadeli olarak yaparsak, bu soruna bir dur diyebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

TÜRKİYE MEKANSAL STRATEJİ PLANI

Bakan Kurum, şehirlerin plansız bir şekilde büyüdüğünü gördüklerini, plansız yapılaşma ve sanayileşmenin sonucu ortaya bugünkü fotoğrafın ortaya çıktığını söyledi. Bunun önüne geçmek için Türkiye Mekânsal Strateji Planı hazırladıklarını anlatan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Mekânsal Strateji Planımız, her şehrin adeta kendine ait bir anayasası olacaktır. Bu plana göre tarım ve turizm arazilerimizi koruyarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturacak, ülkemizin ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacağız. Bu plan, şehirlerimizin tekdüzeleşmesine, kırsal alanlarımızın yok oluşuna karşı geliştirdiğimiz bir aksiyon planıdır. Yer seçimi doğru yapılmamış yatırımlara, yanlış arazi kullanımına, altyapı yetersizliklerine, şehrin kimliğini bozan yanlış uygulamalara karşı geliştirdiğimiz ulusal bir projedir."

'KARINCADAN BİLE SORUMLUYUZ'

Sorumluluklarının çok büyük olduğunu dile getiren Bakan Kurum, bir karıncadan bile kendilerini sorumlu hissettiklerini söyledi. Murat Kurum, "Kış mevsiminde sokaklarda zor şartlarda yaşayan hayvanların barınma ihtiyacından da hepimiz sorumluyuz. Bir akarsuyun temiz kalarak balıklara ve çevreye zarar vermemesi de hepimizin sorumluluğunda. Şehirlerimizde soluduğumuz havanın kalitesinden, çocuklarımızın daha güzel ortamlarda yaşamasına kadar her şey yine bizim sorumluğumuzda" dedi.

İL MÜDÜRLERİNE SIFIR ATIK TALİMATI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Sıfır Atık Projesi' başlatıldığını aktaran Kurum, bu projede ciddi mesafeler kat ettiklerini söyledi. Kurum, "Bugün itibariyle uygulamaya geçen kurum ve kuruluş sayımız 11 bin 800'e ulaştı. Önümüzdeki 100 gün içerisinde bu sayıyı 13 bine hep birlikte çıkaracağız. Sıfır atıkta hedefimiz 2023 yılında yıllık 20 milyar lira tasarruf elde etmek, en az 100 bin vatandaşımıza da istihdam sağlamaktır. Yani bu projeyle bizler, devletimize ve milletimize 20 milyar TL kazandırıyor, israfa mani oluyor, işsizlerimize iş imkanı sağlıyoruz. Bugün burada il müdürlerime, 'illerinize gittiğinizde 'Sıfır Atık' projesine geçmemiş kurum ve kuruluşları tespit edip harekete geçeceksiniz' talimatı verdim. Hele hele illerinizde Sıfır Atık'a geçmemiş hiçbir valilik, belediye binası görmek istemiyorum" diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PROJELERİNDE KARADENİZ ÖNCELİKLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliğinin dünyada ve Türkiye'de günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladığını dile getirdi. Seller, kuraklık, uzun süreli orman yangınları gibi afetlerin artık dünyada daha sık yaşandığını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Küresel ortalama sıcaklıklar, her yıl yeni bir rekor kırıyor. Deniz suları, 1880 yılından bu yana 20 santimetreden fazla yükseldi. 1993 yılından bu yana ise denizlerde yükseliş 2 kat daha hızlı artmaya başladı. İklim değişikliğine sebep olan sera gazı salınımı bu hızla devam ederse, yaşanacak küresel ekonomik kayıp 2050 yılına kadar 500 milyar doları geçecek. Bu kayıpları önlemek ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için küresel işbirliği büyük bir zaruret. Ülkemizde küresel iklim değişikliği ile mücadele için 2030 yol haritamızı belirledik. 2030 yılında sera gazı emisyonlarında, yüzde 21'e kadar artıştan azaltmayı hedefliyoruz. İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıklarımız ise devam ediyor. Karadeniz Bölgesi'ne dair çalışmamızı öncelikli olarak başlattık. Karadeniz Bölgesi'nde sel, taşkın ve heyelan gibi afetlerin sayısı ve sıklığı arttı. Bölgede yer alan 18 ildeki yerleşim yerlerinin iklim değişikliğine direncinin arttırılmasına yönelik eylem planını hazırlıyoruz. Karadeniz Bölgesi'nde başlattığımız bu çalışmayı, 2023 yılına kadar 7 bölgemizde tamamlamış olacağız."

YENİ PROJELER ÇOK KATLI OLMAYACAK

Kentsel dönüşüm konusunda hedeflerinin yılda en az 300 bin konutu dönüştürmek olduğunu belirten Bakan Kurum, "Allah izin verirse gelecek 20 yıl içinde Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyon 700 bin konutu dönüştüreceğiz. Ülkemizdeki tüm şehirlerdeki tarihi ve kültürel kent meydanlarını yenileyeceğiz. Deprem riski bulunan konutlarımızı, planlı bir şekilde kentsel dönüşümden geçireceğiz. Kesinlikle çok katlı olmayacak. Yeni alanlarda 4- 5 katı geçmeyecek. Eski alanlarda ise çevre imarına uygun 8- 10 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Bununla ilgili yasal düzenlemeler de yapıldı. Artık kentsel dönüşüm projelerinde hem maddi, hem de teknik anlamda belli teminatlar istiyoruz. Teminatları sağlayacak firmalarımız bu dönüşümlere girecek. Ya tamamlama sigortası, ya da bakanlığın belirleyeceği teknik ve mali kriterlere uygun firmalar bu projelere girecekler" şeklinde konuştu.

İMAR BARIŞINDAKİ SON RAKAMLAR

30 Haziran'a kadar imar barışı süresini uzattıklarını anlatan Murat Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmar barışında, toplam başvurulan bağımsız bölüm sayısı 9 milyon 687 bin 604'tür. Toplam tutarsa yaklaşık 17 milyar liradır. İmar Barış sürecini tamamladığımızda, ülkemizdeki tüm imarsız, imara aykırı, iskansız, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinden yeterince faydalanamamış konut stokumuzu belirlemiş olacağız. Tüm inşa faaliyetlerimiz için dev bir arşive sahip olacağız. Tapu ve kadastro faaliyetleri, hazinemize 2017 yılında 10,7 milyar lira, 2018 yılında ise bu rakamı 700 milyon TL arttırarak, 11.4 milyar lira harç geliri sağladık. Tapu senetlerimiz artık daha net, kısa ve sade bilgiler ile hazırlanıyor."

'EMLAK BANKAMIZI KURUYORUZ'

Bakan Kurum, Emlak Bankası'nı kuracaklarını belirterek, ithalatı azaltacaklarını aktardı. Murat Kurum, "Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyetlerine başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı ürün- hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik. BDDK'ya faaliyet izni için başvurumuzu yaptık. Bankamızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle çok kısa bir süre sonra hizmete açmayı planlıyoruz. Bankamız, ithal ikameli malların ülkemizde üretilebilmesi için ayrıca firmalara faizsiz veya çok düşük faizli kredi verilebilmesi için çalışmalar yapacaktır" dedi.

ÇEVRE ETİKETİ GELİYOR

Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat başta olmak üzere tüm dünyada uygulanan 'çevre etiketi' sistemi olduğunu kaydeden Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Firmaların ürünlerini üretirken çevreyi kirletmediklerini, hayvanlara zarar vermediklerini, insan sağlığını tehdit etmediklerini ortaya koyan bir etiketleme sistemi. Tamamen gönüllük esasına dayalı bir sistem. Firma, ürününü yurt dışına satarken, çevreyi kirletmeyen ve sağlığa zararlı olmayan bir ürün olduğunu ispatlamış oluyor. Türk ihracatçıları, ihracatlarının yaklaşık yüzde 45'ini AB ülkelerine yapıyor. Türk ürünlerinin çevre duyarlılığı imajını sağlayabilirsek, ihracat payımız hızla artacaktır. Bakanlık olarak harekete geçtik. Seramik, kağıt ve tekstilde çevre etiketi uygulamasına başlıyoruz. Bu sektörler ithalatımızda ana kollar diyebileceğimiz önemli üç sektör. Şu an Bakanlığımız çevre etiketi alma kriterlerini en objektif, bilimsel ve liyakate dayalı şekilde hazırlıyor. Bu etiketin alınmasıyla yerli ve milli üretimimizin dünyaya tanıtılması kolaylaşacak, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği dünya çapında en az 10 küresel marka hedefine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olacaktır."



Açılamayan yolda kar kalınlığı 6 metreye ulaştı

Bir haftadır açılamayan Muş-Diyarbakır karayolunda kar kalınlığı 6 metreye ulaştı. 2 savurma makinesi ile 2 greyderin çalıştığı karayolunda zaman zaman yaşanan küçük çaplı çığlar ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Muş'ta geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve fırtınadan sonra Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu ulaşıma kapandı. 3 gün süren yağışın ardından yer yer 6 metreye varan kar kalınlığının yaşandığı karayolunu ulaşıma açmak için Karayolları Muş Şubesi ekipleri yaklaşık bir haftadır çalışma yapıyor. 2 adet savurma ve 2 adet de greyderin kar temizliği yaptığı yolda zaman zaman yaşanan küçük çaplı çığlar, ekiplerin işlerini zorlaştırıyor. Karayolları Muş Şube Şefi Kutbettin Sayılgan, ekiplerin zor şartlar altında görev yaptığını söyledi. Yer yer 5-6 metreye ulaşan kar kalınlığının yanısıra yaşanan çığların çalışmaları aksattığını ifade eden Sayılgan, bir haftadan beri gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

3 BİN KİLOMETRELİK YOLU 4 KEZ AÇTILAR

Bu arada kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Muş İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan 217 köy yolunu ulaşıma açmak çalışmalarını hızlandırdı. İl Özel İdaresi, 57 iş makinesi 98 personelle Bayraman, Bezan ve Hıbırkeşiş köy yol gruplarını ulaşıma açmak için mesai harcıyor. 24 Aralık'tan bugüne kadar karla mücadele eden Özel İdare'nin yaklaşık 3 bin kilometreyi bulan köy yolu ağını 4 kez ulaşıma açtığı bildirildi. İl Özelm İdaresi Genel Sekreteri Şehmuz Yentürk, meteorolojik verilere göre Muş'a bu kış sezonunda metrekareye 167 santim kar yağdığını belirterek, ekiplerin 3 bin kilometrelik yol ağında 4 kez kar temizleme çalışması yaptığını ifade etti.

Tekirdağ'daki kamyon kazasında buğdaylar yola saçıldı

Tekirdağ'da buğday yüklü kamyonun park halindeki demir yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, tonlarca buğday yola saçıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Tekirdağ Muratlı karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. E.Y. kullandığı 59 DJ 962 plakalı buğday yüklü kamyonun hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park halindeki 20 GL 468 plakalı demir yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, kasadaki buğdaylar yola saçıldı. Sürücü E.Y’nin şans eseri yaralanmadığı kazada, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri buğdayla kaplanan karayolunda olası başka kazaya karşı önlem aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Uyuşturucu tacirlerinin akılalmaz oyunları

ERZURUM'da piyasa değeri yaklaşık 21 milyon TL olan 217,5 kilo eroinle ilgili tutuklanan uyuşturucu tacirinin yakalanmamak için uyguladığı yöntem şaşırttı. Ev eşyası arasında taşınan eroinin sevki için ikisi Van’da biri Erzurum’da 3 ev kiralandığı saptandı. Şüpheli H.D.'nin uyuşturucunun taşındığı evden eve nakliye kamyonunu, ebeveynlerin çocuklarını güven altında tutmak için kullandığı akıllı saatteki GPS cihazıyla takip ettiği ortaya çıktı.

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14 Ocak günü operasyon düzenledi. Aşkale polis noktasındaki uygulama noktasında Van'dan gelen 65 plakalı evden eve nakliye kamyonu durduruldu. Ev eşyası taşıyan kamyonda narkotik dedektör köpeği 'Çapkın' ile arama yapıldı. Köpek, eşyalara tepki verince detaylı arama yapıldı. Aramada, mobilyalara sarılı küçük paketler içerisinde 217,5 kilo eroin ele geçirdi. Polis ekipleri, kamyon şoförü M.Ç.'yi gözaltına aldı.

EROİN İÇİN 3 EV KİRALANDI

Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu uyuşturucu tacirlerinin deşifre olmamak için yaptığı hileler tek tek ortaya çıkarıldı. Yeni alınan ev eşyaları içerisine gizlenen eroinin saklanması için geçen yıl Ekim ayında Van'ın Edremit ilçesinde ev kiralandığı belirlendi. Kiralık evde 2 ay boyunca saklanan eroin, ardından aynı nakliye şirketiyle bu kez Van'da kiralanan eve taşındı. Piyasa değeri yaklaşık 21 milyon TL olan eroinlerin batı illerine sevkini kolaylaştırmak için zehir tacirlerinin son olarak Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Ilıca Mahallesi'nde tek katlı bir ev kiraladığı ortaya çıktı.

EROİNLER AKILLI ÇOCUK SAATİYLE TAKİP EDİLDİ

Kamyondaki ev eşyalarını boşaltarak tek tek eroin paketlerini çıkaran polis ekipleri, mutfak gereçleri içerisinde akıllı çocuk takip saati buldu. Akıllı saati inceleyen ekipler, yüklenen telefon numarası ve GPS takibiyle uyuşturucu naklini yaptıran kişiye ulaştı. Kimliği tespit edilen H.D. yakalanmamak için Van- Muş- Erzurum güzergâhını izlerken, kamyon şoförünün ise Van- Ağrı karayolundan Erzurum'a geldiği belirlendi. H.D.'nin eroin taşınan kamyonu, akıllı çocuk saati içerisindeki GPS ile saniye saniye takip ettiği ortaya çıktı. Saatin şarjı bitmemesi için de taşınabilir şarj cihazına bağlandığı görüldü.

Evleri sahte kimlikle kendisini 'Hacı Ahmet' olarak tanıtıp kiraladığı belirlenen H.D. de yakalanarak gözaltına alındı. H.D.'nin başka isimler üzerine kayıtlı 'patates hat' aldığı, her bir telefon hattını en fazla 1 ay kullandığı tespit edildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla zehir tacirlerinin kiraladıkları evler ile ilgili de araştırma yapıldı. Soruşturmada, evlerin hiç kullanılmadığı eşyaların saklanması için formalite kiralama yapıldığı belirtildi.

Eroinlerin kokmaması için paketlere defalarca sarıldığı, eşyalar içerisinde zulalandıktan sonra da kat kat sarma işlemi yapıldığı gözlemlendi. H.D.'nin, çevresindekilere taşınan mobilyaların özel yapım olduğunu, bu nedenle ağır olduğunu söylediği tespit edildi.

'NARGİLE TÜTÜNÜ VARDI'

Suçlamaları kabul etmeyen H.D., eşyaların 'Resul' isimli kişiye ait olduğunu iddia ederek, "Bu kişiyle eşyaları taşımak için anlaştık. Bana eşyalar içerisinde kaçak nargile tütünü olduğunu söylemişti. Eroin olduğunu bilmiyordum" diye konuştu.

Şoför M.T. (47) ile H.D. (29) çıkarıldığı 1 Sulh Ceza Hakimliği'nce 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Niğde’de Doğu Türkistan için yürüyüş

Niğde’de Çin’in Doğu Türkistan’da uyguladığı politikaları protesto için yürüyüş düzenlendi.

Protesto için İmam Hatip Meydanı’nda toplanan grup, Türk ve Doğu Türkistan Bayraklarıyla Ömer Halisdemir Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası bir konuşma yapan Niğde El Ele Derneği Başkanı Yusuf Güleç, “Mazluma umut zalime korku vermek bizim genlerimizde var. O Çin settini yaptıran bu güzel millet, her daim zulmün karşısında olacaktır” dedi.

Yürüyüşe, bazı siyasi parti il başkanları ile belediye başkan adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Barakada, tek başına yaşam mücadelesi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ailesinden ayrı sokakta yaşayan Hüseyin Uslu (51), bir mobilya atölyesi sahibinin iş yerinde kendisi için yaptırdığı barakada kalıyor. Hüseyin Uslu, tek dostunun, 'Kral' adını verdiği yavru köpeği olduğunu söyledi.

İnegöl'de ailesinden ayrı, sokaklarda yaşayan Hüseyin Uslu'ya mobilya atölyesi sahibi Mustafa Dülger yardım eli uzattı. Dülger, iş yerinde yaptığı barakayı Hüseyin Uslu’ya tahsis etti. Sokaktan kurtulup sıcak bir barakaya yerleşen Uslu, eksik kalan 800 günlük sigorta primlerinin ödenip emekli olabilmesi için devletten yardım istediğini söyledi. Hüseyin Uslu, "Babalık görevimi yaptım. Keşke herkes benim gibi yaşam mücadelesini bırakmasa. Kimseye yük olmuyorum. Ailemden ayrı yaşıyorum. Devletimiz sağ olsun yardım yapıyor. Kaymakamlık destek sağlıyor. Sokakta yatıp kalkıyordum. Sağ olsun Mustafa Dülger Ağabey bana bir oda yaptı, iş yerinde kalıyorum" dedi.

Emekli olursa kimseye muhtaç olmayacağın belirten Uslu, "Geçmişte 27 yıl bir yerde çalıştım. Devletimizden eksik olan sigortamın tamamlanmasını istiyorum. Emekli olursam, kimseye muhtaç kalmam. Arada bir, hurda toplayıp satıyorum. Emeklilik konusunda destek bekliyorum" diye konuştu. Uslu, tek dostunun 'Kral' adını verdiği yavru köpeği olduğunu aktardı.

Yaban hayvanları için kızaklarla yiyecek taşındı

Osmaniye'de zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için, Amanos Dağı eteklerindeki en uç noktalara kızaklarla yiyecek taşınarak besleme çalışması yapıldı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, 'Taze Bayatlar' kampanyasından elde edilen, raf ömrü geçmiş ürünleri zor kış şartlarıyla mücadele eden canların beslenmesi için dağıttıklarını söyledi. Ali Laçinbala, kampanya dahilinde yıllık ortalama 10 tona yakın unlu mamul ve 5 tona yakın ise süt ve süt ürünü ile 1.5 ton civarında da et ve et ürünlerini kurmuş oldukları sosyal medya zinciri ile besleme etkinlikleri yapan hayvan severlere fotoğraf karşılığı teslim ettikleri ifade etti. Son günlerde yaptıkları görüşmelerle besleme ağını Düziçi, Toprakkale ve Osmaniye Organize Sanayi Bölgesine de düzenli bir şekilde planlama yaptıklarını belirten Laçinbala, "Zorkun ve çevresindeki yaylalarda kalan yabani hayvanlar ve yaz tatili sonu ölüme terk edilmiş sokak hayvanları için özel arazi araçlarla gidebildiğimiz en uzak köşelere giderek gerekirse kızaklarla çekerek gıda taşıyoruz. Hafta sonu eğlenmek için doğaya çıktığınızda gerek yaban hayvanlar, gerekse terk edilmiş sokak hayvanlarını da düşünerek en azından 1 ekmek fazla almanızı rica ediyorum" dedi.

CHP Kuşadası ilçe yönetimi görevden alındı

CHP Aydın İl Başkanlığı, Ahmet Ekmekçi başkanlığındaki CHP Kuşadası ilçe yönetimini görevden aldı.

CHP il yönetimi tarafından dün akşam toplantı yapıldı. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin güçlü ve uyumlu bir şekilde yerel seçim çalışmalarına devam edebilmesi hususunda; CHP İl Yönetim Kurulu kararı ile Kuşadası İlçe Başkanı ve yönetimi, bugün itibarıyla görevden alınmıştır. Önümüzdeki günlerde güçlü bir Kuşadası için ortak akılla, dinamik bir örgüt oluşturacağız. Hep birlikte el ele, kol kola Cumhuriyet Halk Partisi davasına, Türkiye Cumhuriyeti sevdamızla sahip çıkacağız" denildi.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'in sadece partililerden değil, turizmci ve esnaftan da tepki gördüğünü öne süren CHP ilçe yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin de riske atıldığı görüşünü dile getiriyordu.

Haber: Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), ()-

==================

Husumetli iki grubun tartışması, cinayetle bitti (2)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Dudu Demirkıran'ın (50) hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak çalışma başlatan polis, 2 kişiyi gözaltına alındı. Aralarında husumet bulunan iki ailenin trafikte karşılaşıp, otomobillerinden inmeleri sonrasında tartışmaya başladıkları ve olayın fitilinin bu şekilde ateşlendiği bildirildi.

Haber: Davut CAN/İZMİR, ()