DHA YURT BÜLTENİ-7

1)İZBAN SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

İZMİR'de bir ay süren İZBAN grevinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 60 gün süreyle ertelenmesinin ardından, trenler dün (salı) saat 11.30'da sefere başladı. Bugün normale dönen seferlerde, kısa süreli sorun yaşandı. Gaziemir-Kemer arasındaki enerji hattındaki arıza nedeniyle, seferler bir süre tek hat üzerinden yapıldı. Arızanın giderilmesinin ardından normale döndü. İzmir'de, geçen 10 Aralık'ta başlayan İZBAN grevinin 8 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sona ermesinin ardından, banliyö trenleri sefere başladı. Dün (salı) belli aralıklarla yapılan seferler, bugün normale döndü. Ancak sabah saatlerinde Gaziemir-Kemer arasındaki enerji hattında yaşanan arıza nedeniyle, seferler bir süre tek hat üzerinden yapıldı. Seferlerin tek hat üzerinden yapılmasından dolayı, istasyonlarda yoğunluk yaşandı. Seferlerde yaşanan gecikmeler konusunda anonslar yapılarak yolcular uyarıldı. Gaziemir-Kemer arasındaki enerji hattındaki arıza, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri tarafından giderildikten sonra, seferler normale döndü.

İSTASYONLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Meydana gelen arıza nedeniyle, istasyonlarda yolcu yoğunluğu yaşandı. Yolcular, dakikalarca trenlerin gelmesini bekledi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de, ışıklı panolar aracılığı ile İZBAN seferlerinin normale döndüğüne dair duyuru yaptı.

Görüntü Dökümü

- İstasyonda bekleyenlerden görüntü

- Arıza ile ilgili anons yapılması

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, ()

2)OTOMOBİLİN HER YERİNE UYUŞTURUCU GİZLEMİŞLER

ANTALYA'da, polisin durdurduğu otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bir istihbaratı değerlendiren Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Kendilerini aile olarak tanıtıp, kente gezmeye geldiklerini söyleyen 2'si kadın 4 kişinin bulunduğu otomobilde önce dedektör köpeği 'Yaman' arama yaptı. Köpeğin tepki vermesiyle de ince aramaya geçildi. Otomobilin motor kaputu, jantları, bagajı ve kapı içlerine gizlenmiş 20 kilo 564 gram eroin bulundu. Otomobilde bulunan S.B., N.B., H.G. ve C.B. gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü

-Köpeğin otomobilde arama yapması

-Köpeğin uyuşturucuya tepki vermesi

-Norkotim ekiplerinin uyuşturucuyu çıkarması

-Uyuşturucunun yerde incelenmesi

-Detaylar

'16.6 MB// 1.16"

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,()

3)PARKTA BIÇAKLANMIŞ OLARAK BULUNAN KÖPEK AMELİYATA ALINDI

GAZİANTEP'te, parkta kanlar içinde yatan sokak köpeği bulundu. Vatandaşların çağrısıyla harekete geçen Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) tarafından veterinere götürülen ve bıçaklandığı belirlenen köpek ameliyata alındı.

Sabah saatlerinde Kavaklık Parkı'nda kanlar içinde yatan köpeği gören vatandaşlar durumu CAHİDE'ye bildirdi. Dernek yetkilileri tarafından hayvan ambulansı ile parktan alınan köpek veterinere götürüldü. Veterinerler tarafından yapılan kontrolde köpeğin boğazına yakın iki yerinden bıçaklandığı belirlendi.

'İNSAN TARFINDAN KESİCİ ALETLE YAPILMIŞ'

Köpeğin tedavisini üstlenen veteriner hekim Esra Taşkın, yaraların bir insan tarafından kesici alet kullanılarak yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Köpeğimizi ihbar üzerine bulduk ve buraya getirdik. Kesici alet yaralanması, yani insan eliyle yapıldığını düşünüyoruz. Kesikler tamamen düzgün ve yaralar maalesef ki çok derin. Şimdi yara bölgesini temizleyeceğiz, genel durumunu düzeltip ameliyata alacağız. Açtığımızda yaraların ne kadar derin olduğunu görebileceğiz. Şu anda kanamayı durdurmaya çalışıyoruz. Hemen operasyona alacağız ve gerekli işlemleri yapacağız. Bu kesinlikle insan eliyle yapılmış, kesik kenarları düzgün. Bir ısırılma ya da travma olduğunu düşünmüyoruz. Son günlerde zaten hayvana şiddet olayları inanılmaz artmış durumda. Kocaman bir köpek insan şiddetine maruz kalıyor. Sokaklarda bu hayvanlar her gün açlık, susuzluk, soğukla savaşırken tüm bunların dışında şiddete maruz kalıyorlar, tecavüze uğruyorlar. Bütün bu yaşanan travmalar nedeniyle köpekler insana saldırabilir ama bunun sebebi de insanlar maalesef."

'HAYVANLAR MAL KAPSAMINDAN ÇIKIP, CAN KAPSAMINA GİRMELİ'

Köpeği bulduklarında kanlar içinde olduğunu söyleyen CAHİDE derneği yöneticilerinden Cemal Tosun Güneş ise, "Bu yavrumuzu bugün Kavaklık Parkı'nda bulduk ve gerçekten de yarası çok ağır. Yani bu yasalar çıkmadığı sürece bu hayvanların çekeceği hep budur. Ne zamanki bu canlılar, mal kapsamından çıkıp can kapsamına alınırsa yasalarımız değişirse bu hayvanlar kurtulur" dedi.

Görüntü Dökümü

- Bıçaklanan köpek

- Köpeğe müdahale eden veteriner

- Köpeğin boğazındaki bıçak yarası

- Veteriner Esra Taşkın ile röp.

- Köpekten detay görüntüler

- CAHİDE Üyesi Cemal Tosun Güneş ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI- GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 458 MB

4)ENGELLİ ARACINI ÇALINMASIN DİYE BALKONUNA ZİNCİRLEDİ

TOKAT'ta fiziksel engelli olan Muharrem Kaygısız (45) çalıştığı kurumun hediye ettiği elektrikli engelli aracını hırsızlığa karşı önlem amacıyla birinci kattaki evinin balkonundan sarkıttığı 6 metrelik zincirle bağladı.

Kent merkezinde yalnız yaşayan Muharrem Kaygısız, 3 yaşında menenjit hastalığı geçirdi. Geçirdiği hastalık sonrası ayaklarında oluşan engelinden dolayı yürümekte zorluk çekmeye başladı. Engelli kadrosundan Tokat İl Özel İdaresine giren Kaygısız’a kurum tarafından elektrikli engelli aracı hediye edildi. Engelli aracı ile işe gidip gelen Kaygısız, apartman dairesinde oturduğu için motorunu koyacak garaj bulamadı. Aracının çalınmasından korkan Kaygısız, birinci kattaki evinin balkonundan sarkıttığı 6 metrelik zincir ile bağlayarak önlem aldı.

Apartmanda uygun yer olmadığı için aracı dışarıya bıraktığını ve çalınmasından korktuğu için bağladığını söyleyen Muharrem Kaygısız, "İl Özel İdare bana engelli olduğum için araba hediye etti. Verenden Allah razı olsun. Çalarlar diye korktum, 6 metre zincir aldım bağladım. Hayatımda ilk defa motorum oldu. İl Özel İdaresine teşekkür ederim. Görenler hayret ediyorlar. 'Neden bağladın' diyorlar" dedi.

Engellilere karşı daha saygılı olunmasını istediklerini ifade eden Kaygısız, "Büyük araçlarla engellilerin üzerlerine geliyorlar, hiç yardımcı olmuyorlar. Özellikle engelli yollarında araçlar park ediliyor. Biz de geçemiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Binanın görüntüsü

-Balkonda zincirli engelli aracı

-Kaygısız'ın aracına binmesi

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

(248 mb)