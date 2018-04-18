DHA YURT BÜLTENİ-7

Bozcaada Akvaryum Koyu'nda ikinci kapı krizi

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’nda 3 yıl aradan sonra yine kapı krizi yaşandı. Dün, tatile geldiği ilçede denize girmek için Akvaryum Koyu plajına gelen bir anne ve çocuğu, arazi sahipleri tarafından koya giden kapının kilitlenmesi nedeniyle içeride otomobilleriyle mahsur kaldı. Koyun girişine gelen baba, kapının kilidini keser ile kırarak eşi ve çocuğunu kurtardı.

Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatılmıştı. Denize girmek için gelen turistler kapalı kapıyı görünce büyük şok yaşamıştı. Akvaryum Koyu’na ulaşımın sağlandığı tek yolda 3 yıl önce yaşanan kapı krizi dün bir kez daha tekrarlandı. Bir anne ve çocuğu ile birkaç kişi, denize girmek için Akvaryum Koyu plajına gitti. Öğleden sonra ise koya ulaşımın sağlandığı tek yolun kapısı, arazi sahipleri tarafından kapatıldı. Denize girdikten sonra oteline gitmek için otomobiliyle dönüşe geçen anne ve çocuğu, kapının kilitli olduğunu gördü. Çocuğuyla birlikte koydan çıkamayan kadın, durumu telefon ile eşine anlattı. Koyun girişine gelen baba, eşini ve çocuğunu demir kapının kilidini keserle kırarak kurtardı. İsminin açıklanmasını istemeyen anne, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz yıllardır Bozcaada'ya tatile geliriz. Özellikle kalabalık nedeniyle bahar aylarını seçiyoruz. Ancak, Bozcaada'da ilk defa böyle bir şey yaşadık. Bugün öğle koya gittiğimizde kapı kapalı değildi. Ancak dönüşte kapının üzerimize kapandığını görünce çok şaşırdık. Arazinin sahibi olabilir. Ancak koylar yasal olarak da halkındır. Bakanlığın ya da konuyla ilgili yetkililerin halkın koydan yararlanabilmesi için bir çözüm bulmaları gerekiyor" dedi.

'NİYE KAPATILDIĞI KONUSUNDA BİLGİMİZ YOK'

Bozcaada Belediye Başkanı CHP'li Hakan Can Yılmaz, konuya dair bir bilgileri olmadığını belirterek, "Şahsın kendi özel arazisi. Bazen açıyor, bazen kapatıyor. Biz de anlamıyoruz. Bizim kapatacağına dair de bir bilgimiz yoktu. O yol aslında kadastro bir yol değil. Kendi arazisinin içinden geçen 5'te 3'ünü bir taraftan, 5'te 2’sini bir taraftan bırakan bir yol. Ama şöyle de bir şey var; bu yol da yıllardır kullanılan bir yol sonuçta. Niye kapattığı konusunda da bir bilgimiz yok açıkçası" diye konuştu.

'BU YAZ ARAÇ GİRİŞİ OLMAYACAK'

Akvaryum Koyu'na giden tek yoldaki arazinin sahiplerinden Naci Erdoğan, "Bu yaz Akvaryum'a araç girmeyecek, sadece insan girecek. Sebebi ise yine moloz döktüler oraya. İkincisi ise biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile mahkemeliğiz şu anda. Birinci derece sit alanına girmekten dolayı. Bekliyorduk zaten. Birileri bu yolu kim açtı diye şikâyette bulunmuş, hem belediyeye hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne. İl Müdürlüğü de sanki yolu biz açmışız gibi bize dava açtı. Şimdi bizi mahkemeye verdiler. İyi niyet de yaramıyor insanlara. Bir de birkaç kişi belediyeye dilekçe vererek Akvaryum Koyu'na giden yolun yapılmasını talep etmişler. Belediye de demiş ki, ‘O yol bize ait değil, şahsa ait. Biz bir şey yapamayız.’ Belediyeden bu konu hakkında beni aradıklarında zaten yolu kapatacağımı söylemiştim. Ben iyi niyetli davranıyorum. Arazi benim ama araçlar girmeyecek" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Akvaryum koyunda mahsur kalan eşi ve çocuğunu kurtarmak için kilidin kırılması

-Akvaryum koyuna giden yoldan, kapından görüntü.

-Akvaryum koyundan görüntü

1 dakika 41 saniye. 52.3 MB.

Haber-Kamera: Serkan İLİK / BOZCAADA(Çanakkale), ()

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Sosyal medyadan canlı yayınladıkları yolculukları ölümle bitti

Gaziantep- Şanlıurfa yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Servet Barçin (41), yaşamını yitirirken, patronu Mustafa Yaraş ise yaralandı. İkilinin, yolculuk sırasında, sosyal medyadan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Kaza, dün gece, Gaziantep- Şanlıurfa yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yüksek gerilim hattı firması sahibi Mustafa Yaraş, ehliyeti olmadığı için işçisi Servet Barçin'den kendisini Diyarbakır'a götürmesini istedi. Mersin'in Silifke ilçesinden yola çıkan Barçin yönetimindeki 07 VHG 53 plakalı otomobil, Gaziantep- Şanlıurfa yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada sürücü Barçin yaşamını yitirirken, patronu Yaraş ise yaralandı. Evli ve 3 çocuk babası Servet Barçin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı Mustafa Yaraş ise ihbarla olay gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YOLDA CANLI YAYIN YAPMIŞLAR

Öte yandan Servet Barçin ile Mustafa Yaraş'ın, yolculuk sırasında, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptıkları görüldü. Canlı yayın kayıtlarında, ikilinin dinledikleri şarkıları ve yolları gösterdikleri görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Servet Barçin'in fotoğrafları

- Yolculuk yaparken videosu

- Adli Tıp

- Cenaze aracına konulması

- Cenaze aracının çıkışı

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 126 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,()

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Göç İdaresi eski müdürüne 'cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis istemi



KONYA'da İl Göç İdaresi Müdürlüğü yaptığı sırada, Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa (40) adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu suçlamasıyla soruşturma başlatılan ve ardından emekli olan Ahmet Babaoğlu (55) hakkında, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Babaoğlu'nun, suçu, 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 15 yıla çıkarılması talep edildi.

Olay, geçen 3 Şubat'ta Mısırlı Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed'in, polise ihbarıyla ortaya çıktı. Eve gelen polis, kapıyı açan Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın odayı işaret etmesi üzerine, içeride bulunan İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Babaoğlu'nu gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Babaoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Valilik tarafından hakkında idari soruşturma başlatıldı. Evli olan Ahmet Babaoğlu, dilekçesini verip emekli oldu. Babaoğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinsel saldırı' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamedeki ifadesinde 20 Eylül'de Türkiye'ye geldiğini belirten Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, 20 Kasım'da Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gidip iltica talebinde bulunduğunu belirtti. Sadece ikamet izni alabileceğini öğrenen Moustafa, bir ay sonra evrakını hazırlayıp tekrar gittiğinde Yemen uyruklu bir kadınla karşılaştığını, kadının kendisine kurum Müdürü Ahmet Babaoğlu'nun iyi bir insan olduğunu söylediğini, bunun üzerine çocuklarıyla birlikte Babaoğlu'nun yanına gidip görüştüğünü anlattı.

'YARDIM İÇİN EVE GELDİ'

Görüşmede Ahmet Babaoğlu'nun kendisine yardımcı olacağını söylemesi üzerine oradan ayrıldığını ifade eden Moustafa, akşam saatlerinde Babaoğlu'nun telefonla aradığını, yardımcı olacağını söylediğini, sonra da evine geldiğini ileri sürdü. Babaoğlu evine geldiğinde çocukların diğer odada olduğunu belirten Moustafa, Babaoğlu'nun kendisine, 'Sen çok hoşuma gittin. Ben seninle evlenmek istiyorum' dediğini ileri sürdü. Moustafa, yaklaşık 1 saat oturan Babaoğlu'nun bir gün sonra da tekrar evine geldiğini ve 'Seninle birlikte olmak istiyorum' dediğini, bunun üzerine korktuğu için 'tamam' deyip, mutfaktaki kızının yanına gittiğini ve Babaoğlu'nun da yaklaşık yarım saat oturduktan sonra evden ayrıldığını söyledi. Korktuğu için bir süre Ankara'da kaldığını ve oğlu Konya'da çalıştığı için kente döndüğünü belirten Moustafa, kızına ait telefonuna WhatsApp'tan Babaoğlu'nun 'Ben annenle evlenmek istiyorum' diye mesaj attığını belirtti.

TACİZ İDDİASI

Marwa Attia Abdelrazek Moustafa, geçen 3 Şubat günü de Ahmet Babaoğlu'nun öğle saatlerinde evine geldiğini, durumu oğluna mesaj atarak bildirdiğini ve oğlunun da polise haber verdiğini söyledi. Polisin daha sonra eve gelip odada oturan Babaoğlu'nu gözaltına aldığını belirten Moustafa, "Ahmet Babaoğlu ile cinsel birlikteliğim olmadı. Kendisine hiçbir güvence vermedim. İnançlı ve namuslu birisiyim ve her seferinde Müdür Bey'in teklifini reddettim. Müdür Bey evde yalnız kaldığımız sıralarda benimle yakınlık kurmaya çalışıyordu. Evlenmek istediğini ve birlikte olmak istediğini söyledi. Kıyafetimi çıkarmaya çalışıp, beni taciz etti. Ben şikâyetçiyim" dedi.

OĞLU: PARA VERİP, DÖNER ALMAYA GÖNDERDİ

Kadının oğlu Karim Mohamed Abdelhakam Mohamed de ifadesinde annesinin olayı anlatmasıyla durumdan haberdar olduğunu söyledi. Ahmet Babaoğlu'nun evlerine geldiğinde kendisine para vererek, uzakta olan kentin işlek bölgesinden döner almaya gönderdiğini belirten oğul Mohamed, evlerinin yakınından döner alıp geldiğinde ise Babaoğlu'nun döneri beğenmeyip tekrar gönderdiğini, ancak gitmeyip evin önünde bir süre beklediğini ileri sürdü.Diğer oğul Manar Mohammed Abdelhakam Mohamed de Ahmet Babaoğlu'nun iki kez evlerine geldiğini, ilk geldiğinde Babaoğlu'nun, annesiyle özel bir şey konuşacağını söyleyip, kız kardeşiyle kendisini mutfağa gönderdiğini, bir süre sonra annesinin de ağlayarak mutfağa geldiğini ve kıyafetinin omuz kısmının yırtık olduğunu fark ettiğini belirtti.

'İHTİYAÇLARINI TESPİT ETMEK İÇİN EVE GİTTİM'

Suçlamaları kabul etmeyen Ahmet Babaoğlu ise ifadesinde Marwa Attia Abdelrazek Moustafa'nın müdürlüğe müracaat etmesinin ardından ihtiyaçların yardım kuruluşlarından karşılanması için sürekli ısrar ettiğini ve bunun üzerine olay günü evine gittiğini ileri sürdü. Babaoğlu, "3 Şubat günü kadının ihtiyaçlarını tespit etmek için evlerine gittim. Kapıyı kadın açtı. Daveti üzerine içeri girip antrede durdum. Kadın mutfak ve odalara girip çıkıyordu. Bir süre sonra kapı çaldı. Kadın kapıyı açtığında polislerin geldiğini gördüm. Polisler hakkımda şikâyet olduğunu söyleyip gözaltına aldı" dedi.

ARAPÇA MESAJLAR GÖNDERMİŞ

İddianamede; Ahmet Babaoğlu'nun, Mısırlı kadının kızının cep telefonuna WhatsApp'tan Arapça mesajlar gönderdiği belirtildi. Mesajlarda; 'Ben sizi çok özledim', 'Ben ve sizler bir aile gibi beraber kalırız, yani beraber kalırız', 'Yani sizinle birlikte kalmak için gelmeyeyim mi?', 'Siz sadece anneniz için geldiğimi düşünüyorsunuz', 'Eğer gelirsem kalırım bir aile gibi', 'Ceylanım ağlama', 'Ceylan güzel bir şeydir bizde', 'Benim ceylanımsın' yazılı olduğu kaydedildi. İddianamede, 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istenen Ahmet Babaoğlu'nun, suçu, 'kamu görevi nüfuzunu kötüye kullanarak' gerçekleştirdiği iddiasıyla cezanın yarı oranında artırılıp 15 yıla çıkarılması talep edildi.



Haber:Tolga YANIK/KONYA, ()

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PKK sığınağında silah, mühimmat ve patlayıcı düzeneği ele geçirildi



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi kırsalında, jandarmanın düzenlediği operasyonlarda tespit edilen terör örgütü PKK'ya ait sığınakta silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Hakkari Valiliği, janhdarma ekiplerinin Yüksekova kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonlarda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde silah, mühimmat, patlayıcı düzeneği ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi: "Yüksekova ilçesi Gürkavak köyü Kepre Yaylası kırsal alanında, tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada, 9 tüp ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, el yapımı patlayıcı tuzaklamak için hazırlanmış 5 elektronik devre kartı, 7 pil bloğu, 5 tüp, 40 kilogram amonyum nitrat, 400 fişek, 4 fünye, 10 metre kablo, 5 kilogram çivi, 20 mayın kapağı, 9 kalaşnikof şarjörü, 18 litre mazot, 60 hücum yeleği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen yaşam malzemeleri usulüne uygun olay yerinde imha edilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, ()

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Çarptığı tel örgüler uçuruma düşmekten kurtardı

Adana'da yoldan çıkan otomobilin sürücüsü Mehmet Aydın'ı, (37) çarptığı tel örgüler, 30 metrelik uçuruma düşmekten kurtardı.

Olay, Seyhan ilçesi Beyazevler Mahallesi Dilberler Sekisi mevkiinde meydana geldi. Öğle saatlerinde 34 BDY 218 plakalı otomobiliyle gezintiye çıkan Mehmet Aydın, direksiyon kontrolünü yitirerek, Seyhan Baraj Gölü çevresine çekilen tel örgülere çarptı. Aydın'ın çarptığı tel örgüler, 30 metre yüksekliğindeki uçuruma düşmesini engelledi. Çarpmanın etkisiyle araçta şıkışan sürücü, sağlık ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücüyü otomobilden çıkaramayınca Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekibi, şıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Tel örgülerede çarparak duran otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Aydın tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Uçurum kenarındaki tellere çarpan otomobilden görüntü

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin otomobilde sıkışan sürücüyü çıkarması

- Sedyeye alması

- Ambulansa taşıması

- Otomobilden genel ve detay görüntüler

- Baraj gölünden görüntü

- Olay yerindeki ambulans

SÜRE:02'37" BOYUT:160 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,()

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Telefon dolandırıcıları tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde telefonla aradıkları kadının, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak 16 bin eurosunu alan ve polisin operasyonuyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin aynı yöntemle bir kişiden daha 33 bin euro aldığı ortaya çıktı.

Alanya'da oturan S.B. adlı kadını 9 Nisan günü telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, "Banka hesaplarınız FETÖ'cülerin eline geçmiş. Şimdi bunlara operasyon yapacağız, seni FETÖ'den kurtaracağız. Bunun için bize para vereceksiniz" dedi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan S.B., bir süre sonra dolandırıcılara elden 16 bin euro teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan S.B., polis merkezine giderek şikâyette bulundu. Şikâyet üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. S.B.'yi ertesi gün tekrar arayan dolandırıcılar, aynı operasyona devam ettiklerini söyleyerek 50 bin lira daha istedi. Dolandırıcılar S.B.'ye parayı 'önce vatan' parolasını söyleyen kişiye teslim etmesini istedi. S.B.'nin ihbarı üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, mağdur kadının Güllerpınarı Mahallesi Uğurlu Sokak'taki evinin çevresinde ve apartmanın içinde önlem aldı. Polis, parayı almak için gelen Ahmet D.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Ekipler, Adnan N. (39) ve Mustafa T.'nin de (40) olaya karıştığını ve 09 F 8218 plakalı otomobille kaçtığını belirledi. Şüphelilerin peşine düşen polis, Aksu ilçesi girişinde kovalamaca sonucu aracı durdurup, Adnan N. ve Mustafa T.'yi yakaladı.

TUTUKLANDILAR

Ahmet D. ve Adnan N., Mustafa T.'nin aynı yöntemle bir kişiden daha 33 bin euro aldığı ortaya çıktı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri Alanya sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adliye binası dış plan görüntüler

- Şüphelilerin polis eşliğinde adliyeye getirilmesi

- Detaylar

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA(Antalya) ()

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TANAP'tan gaz akışı haziranda başlıyor



Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanan ve 'Enerjinin İpek Yolu' olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Türkiye'nin ulusal gaz iletim şebekesine haziran ayı sonunda bağlanıyor.

Azerbaycan ve Türkiye'nin enerji alanında bugüne kadar süregelen başarılı iş birliğinin önemli projelerinden TANAP ile Azerbaycan'ın Şahdeniz Doğal Gaz Sahası İkinci Faz Geliştirme Projesi kapsamında üretilen doğal gazın Türkiye Doğal Gaz Piyasası'na arzına adım adım yaklaşılıyor. İnşaat çalışmaları yüzde 93 oranında tamamlanırken, haziran sonu itibarıyla Eskişehir'de ticari gaz akışının başlatılabilmesi için hazır olunması bekleniyor. TANAP'ın Seyitgazi ilçesinde inşaatı sürdürülen MS2 Ölçüm ve CS5 Kompresör İstasyonu'nda basın mensuplarıyla buluşan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin haziran ayında tamamlanacağını söyledi. Düzyol, “2015 yılında inşaat çalışmalarına başladığımız projemizde çalışmalarımızı, uluslararası kalite, iş sağlığı ve güvenliği standartlarında çevre ve insana gereken hassasiyeti de göstermek suretiyle süresi ve bütçesi içerisinde sonlandırmak üzereyiz. Ocak ayında başlattığımız test çalışmalarından da gördüğümüz üzere TANAP'ta süreç kusursuz ilerliyor. Türkiye ve Avrupa doğal gaz piyasalarının yanı sıra tüm bölge ülkelerinin yakından takip ettiği TANAP'ın haziran ayı sonunda devreye girmesiyle birlikte Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasında bir enerji koridoru olma hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atılmış olacak" diye konuştu. Genel Müdür Düzyol, proje takvimine göre, en geç 2019 yılı sonunda Trans Adriyatik Boru Hattı'na (TAP) gaz vermeye hazır hale gelineceğini ve Avrupa'ya ticari gaz akışının başlayabilmesi için TAP projesinin tamamlanmasının bekleneceğini kaydetti.

ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

Enerji piyasalarının yakından takip ettiği TANAP'la Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) için arz ve güzergah çeşitliliği oluşturmasına, bölgenin enerji arz güvenliğine ve gazın gazla rekabet ettiği piyasa yapısının oluşmasına katkı sağlanması bekleniyor. TANAP'la ilk etapta Türkiye'ye 6 milyar metreküp, Güney Gaz Koridoru'nun tamamlanmasının ardından ise Türkiye üzerinden Avrupa'ya 10 milyar metreküp doğal gaz taşınması planlanıyor. İlerleyen yıllarda taşıma kapasitesi 31 milyar metreküpe kadar çıkabilecek şekilde tasarlanan projenin tamamlandıktan sonra 'Enerji için anahtar ülke Türkiye' sloganıyla faaliyetlerini sürdüren ve özellikle son yıllarda ivme kazanan Türk enerji sektörünün gücüne güç katacağı, Azerbaycan'ı AB'ye gaz tedarik eden önemli ülkelerinden biri konumuna getireceği belirtiliyor. Azerbaycan gazının yanı sıra diğer kaynak ülkelerde üretilecek doğal gazın Türkiye üzerinden ticarileşmesini de sağlayabilecek potansiyele sahip TANAP ile Türkiye, transit ülke olmaktan çıkarak, üreticiden nihai tüketiciye kadar oluşan değer zincirinin her aşamasında söz sahibi ülke konumuna gelecek.

Görüntü dökümü:

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-Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki tesislerin görüntüsü,

-Genel müdür Saltuk Düzyol'un tesisleri basın mensuplarına gezdirmesi,

-Saltuk Düzyol'un konuşması

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN/SEYİTGAZİ (Eskişehir), ()

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Gençlerin sokaktaki kavgasını kadınlar ayırdı

Eskişehir'de, en işlek noktalardan Porsuk Bulvarı'nda çıkan kavgada 7 kişi, 2 kişiye saldırdı. Saldırganlar, yere düşen genci tekmelerken, araya giren kişiyi de yumrukladı. Yoldan geçen bir grup kadın ise kavga edenleri ayırdı. Saldırganlar kaçarken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, kentin işlek yerlerinden İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana geldi. Porsuk Çayı Yaya Üst Geçit Köprüsü yanında, bir grup genç ile 2 genç arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, 7 kişi, 2 kişiye yumruk ve teklemelerle saldırdı. Dövülen gençlerin arkadaşı olduğu sanılan bir kişi de kavgayı ayırmaya çalıştı. Bu kişi de grubun saldırısına uğrayınca olay yerinden kaçtı. Dövülen 2 gençten 1'i yere düştü. Saldırganlar yere düşeni tekmelemeye başladı. Bu sırada, yoldan geçen bir grup kadın, dövülen gençleri korumak için araya girip, kavga edenleri ayırdı. Saldırganlar kaçarken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-7 kişilik grubun 2 kişiye saldırması,

-Kavgayı ayırmak isteyen bir kişinin dövülmesi,

-Yere düşen kişiye tekme atılması,

-Saldırganların kaçması,

-Polis aracının olay yerine gelmesinden çekilen görüntü

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,()



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Pamukkale'ye giriş ücretsiz olunca vatandaşlar akın etti

Denizli'de, Turizm Haftası kapsamında travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye saat 16.00 ile 18.00 arasında girişlerin ücretsiz yapılması nedeniyle binlerce vatandaş akın etti. Pamukkale'ye girişlerin yapıldığı turnikelerde uzun kuyruklar oluşurken, 2 saat içinde 7 bin kişinin giriş yaptığı öğrenildi.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği'nin girişimiyle Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından dünyaca ünlü Pamukkale'ye girişler, Turizm Haftası kapsamında dün (salı) saat 16.00 ile 18.00 arasında ücretsiz yapıldı. Normalde 35 TL giriş ücretinin olduğu Pamukkale'nin 2 saat için ücretsiz olması nedeniyle binlerce kişi akın etti. Turnikelerde uzun kuyruklar oluştu. Travertenler en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlar, beyaz travertenlere çıkıp, suyla temas ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, 2 saat ücretsiz olmanın keyfini çıkardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Pamukkale'den görüntüler

- Travertenlerden görüntüler

- Travertenlerdeki kalabalıktan görüntüler

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, ()



