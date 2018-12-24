DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SAKARYA'DA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

ADAPAZARI-Karasu Duble Yolu'nda kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Adapazarı-Karasu Duble Yolu olarak bilinen D-650 Karayolu Söğütlü Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Adapazarı yönünde seyir halinde olan Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Muhtarı Ali Akbaş'ın kullandığı 34 ZY 676 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Takla atan otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kaza sonucu muhtarla birlikte 3 kişi yaralandı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi vatandaşlar ve kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yere yatırılan yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralanan muhtar Ali Akbaş ve otomobil içersinde bulunan Ömer Ş. ve Enes Ş. ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SAÜEAH)'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Yaralılar

-Olay yerinden ambulans ve polis detayları

Mustafa ÜSTÜBİ/SÖĞÜTLÜ(Sakarya),()-

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2)OTOMOBİL İLE PATPAT'IN ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde dün 'patpat' diye tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza dün D-140 Karayolunun Batakköy Kavşağı'nda meydana geldi. Kuzuluk'tan Adapazarı istikametine giden kadın sürücünün kullandığı 54 ABC 890 plakalı otomobil, kavşakta Mustafa Gürses idaresindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracı ile çarpıştı. Kazada pat pat sürücüsü Mustafa Gürses ile otomobilde bulunan aynı aileden Şevval, Şeymanur, Şeydanur ve Hamide İş yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri yaralılara İlk müdahaleleri yaptıktan Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Otomobilin tarım aracına çarpa anı

-Çarpışmanın etkisiyle tarım aracından savrulan kişiler

-Tarım aracında bulunan köpeğin kaza sonrası kaçışı

-Tarım aracında yaralanan Mustafa Gürses'in yaralandıktan sonra başka araç çarpmasın diye sürünerek yol kenarına gidişi.

Alattin ONUR/AKYAZI(Sakarya) ()-

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3)PARÇALANMIŞ CESET IRAKLI HÜSEYİN'E AİT ÇIKTI

ORDU’nun Altınordu ilçesinde, çöp ayrıştırma tesisinde bulunan parçalanmış erkek cesedinin, Irak uyruklu Hüseyin Kalas’a (17) ait olduğu belirlendi. Günlük 500 ton çöpün işlendiği tesiste gece boyu süren aramalarda cesede ait başka uzuvlara da rastlanırken, olayla ilgili Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı. Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi’nde bulunan, Büyükşehir Belediyesi’ne ait çöp ayrıştırma tesisinde çalışan işçiler, çöpler arasında dün erkek cesedi parçası buldu. İşçilerin durumu hemen polise haber vermesi üzerine tesisteki çalışma durduruldu. Kentte daha önceden 3 kayıp ihbarının yapılması üzerine, birden fazla kişiye ait ceset parçası çıkabileceği ihtimali üzerinde durularak büyük çaplı çalışma başlatıldı. Kentte, günlük 500 ton çöpün toplanıp işlendiği tesiste gece boyunca da devam eden çalışmalarda, cesedin baş ve kolları dışında diğer kayıp uzuvlara da ulaşıldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ekipleri cesedin, Altınordu ilçesinde oturan Irak uyruklu Hüseyin Kalas’a ait olduğunu belirledi. Ailesi tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgunda teşhis edilen cesedin parçaları, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, kent merkezindeki MOBESE kameralarını ve diğer çöp konteynerlerini de incelemeye alarak, cesedi çöpe atanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, olayla ilgili olduğu iddia edilen Irak uyruklu 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Ordu Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

"HALI SAHAYA GİDİYORUM' DİYEREK EVDEN AYRILMIŞ

Cesedi parçalanmış halde bulunan Hüseyin Kalas’ın, halı sahada top oynamak için cumartesi akşamı evden ayrıldığı, gece geri dönmeyince de ailesi tarafından polis merkezine kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. Cinayete kurban giden Hüseyin Kalas’ın cesedinin parçalara ayrılarak çöp konteynerlerine atıldığı, buradan da çöp kamyonu vasıtasıyla tesise ulaştığı belirlendi.

'OLAYIN AYDINLATILMASINI BEKLİYORUZ'

Hüseyin Kalas'ın annesi Fawzia Kalas (45), oğlunun hiç kimseye bir zararı olmadığını, 2,5 yıldır 4 çocuğuyla Altınordu’da yaşadıklarını söyledi. Acılı anne Kalas, "4 çocuğumla burada yaşıyorum. Polisin bu olayı aydınlatmasını bekliyoruz. Her zaman sahile gezmeye gidip geliyordu. Cumartesi akşamı, halı sahaya gideceğini söyledi. Geri dönmedi, eve gelmeyince de polise bildirdik. Çöpte cansız bedeninin bulunduğu bize söylendi" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Anne Fawzia Kalas ile röportaj

-Hüseyin Kalas’ın fotoğrafı

-Anneden görüntü

-Çöpte arama çalışmalarından görüntü

-Polisin olay yerinde görüntüsü

-Mobese kameralarından görüntü

-Çöp konteynırlarından görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 4.46 dk. Boyut: 709 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - ORDU/

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4)27 YIL ÖNCE TEŞEKKÜR MEKTUBU YAZDIĞI FİRMADA ÜRETİME BAŞLADI

ZONGULDAK'a 1991 yılında öğretmen olarak atanan Ayşegül Arat Papila, yoğurduna hayran kaldığı yerel süt ürünleri firmasına 27 yıl önce teşekkür mektubu yazdı. Emekli olduktan sonra çiftlik kurarak kendi markasını oluşturan Papila, üretim için anlaştığı fabrikanın yıllar önce teşekkür mektubu yazdığı firma olduğunu tesadüfen öğrendiğini anlatarak, "Şimdi yolumuz kesişti. Hayat sürprizlerle dolu" dedi.Biyoloji öğretmeni olarak 23 yıl görev yapan Ayşegül Arat Papila, 4 yıl önce emekli oldu. Daha sonra Çukurören köyüne, hayali olan büyükbaş hayvan çiftliğini kurdu. Burada kendi markasını oluşturan Ayşegül Arat Papila, sucuk, kaşar peyniri, kavurma gibi ürünler üretmeye başladı. Birçok kişiye istihdam ortamı da sağlayan Papila, işlerini büyütmek ve üretimini arttırmak için yerel süt ürünleri firmasıyla anlaştı. Papila, anlaştığı firmanın öğretmen olarak atandığı Zonguldak'taki ikinci ayında yoğurdunu beğendiği için teşekkür mektubu gönderdiği süt ürünleri firması olduğunu ise fabrikada tesadüfen öğrendi.

Fabrika sahibi Sami Alpan, 27 yıldır sakladığı mektubu Ayşegül Arat Papila'ya göstererek sürpriz yaptı. Ayşegül Arat Papila, mektubu unuttuğunu ve yıllar sonra karşısına kendi markasının üretimi sırasında çıkmasından mutlu olduğunu söyledi. Kendi markasını oluşturduktan sonra en iyi ürünleri üretmek için yola koyulduğunu anlatan Ayşegül Arat Papila, şöyle dedi:

"Kültürel lezzetlerimiz fabrikasyon ortamlarda çok katkı katılmadan en sağlıklı şekilde yapılmasının peşlindeyim. İlk kaşar peynirimizi tattık bugün. Bu mektup ise Sami beyle bu bölgede hayvancılık ile ilgili konuşmamız ve toplantımız oldu. Ben markalarını beğendiğimi anlattım. Evlendiğim için Ayşegül Papila olarak tanıştım. Kendisi 'O Ayşegül sizsiniz o zaman. O mektup bende hala saklı' dedi. Meğer bu işin patronu bu mektubu kenara koymuş ve yıllarca saklamış. Şimdi yolumuz kesişti. Çok enteresan. Hayat sürprizlerle dolu."

MEKTUBU YILLARDIR SAKLIYOR

Firma sahibi Sami Alpan da mektubu 34 yaşında genç bir girişimciyken aldığını söyledi. Mektubu yıllardır sakladığını anlatan Sami Alpan, "Mesleğimi en iyi şekilde yapmak ve insanların beğenisini görmek bizi çok mutlu eden ve gelişimimize etki eden etkenlerdendi. Ürünlerimizin insanlarda gösterdiği etkiyi görmek bizi çok mutlu etmişti. Bu mektup bizim başarımızdaki kilometre taşlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ayşegül hanıma bu mektubun bizde olduğunu söylediğimde çok şaşırdı. Şimdi Ayşegül hanımın kurduğu çiftliğin sütünden onların ürünlerini üretiyoruz. Yıllar sonra yollarımız bu şekilde kesişmiş oldu" dedi.

Ayşegül Arat Papila'nın 27 yıl önce kaleme aldığı ve yıllarca saklanan mektupta ise şöyle yazıyor:

"Zonguldak'ınıza geleli 2 ay oldu. Geldiğimden beri yoğurdunuzu kullanıyorum. İlk kullandığımda çok beğendim. Herhalde tazesine rastgeldim dedim ama 2 aydır henüz kötü yoğurdunuza rastlamayışım beni hayrete düşürdü. Şikayetlerimizi bildirebiliyorsak niçin beğenilerimizi bildirmeyelim dedim. Bize sağlamış olduğunuz bu lezzetli yoğurtlarınızda dolayı size minnettarlığımı bildirir, teşekkürlerimi sunarım."

Görüntü Dökümü:

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-Çiftliğin havadan görüntüsü

-Hayvanlardan detaylar

-Fabrikadan detay

-Mektuptan detay

-Sami Alpan'ın Ayşegül Papila'ya mektubu vermesi

-Ayşegül Papila'nın mektubu okuması

-Sami Alpan ile röp.

-Ayşegül Papila ile röp.

Süre: (7.54) Boyut: (884 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,()

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(ÖZEL)

5) ÜNİVERSİTELİLER ESNAFTAN YEM TOPLAYIP, HAYVANLARI BESLEDİ

BİNGÖL Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, esnaftan hayvanlar için yem topladı. Öğrenciler, ziyaret ettikleri barınaktaki hayvanları besledi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Bingöl Gençlik Merkezi üyelerinden oluşan üniversite öğrencisi 50 kişilik grup, kentteki esnaftan hayvanlar için yem topladı. Öğrenciler esnafın verdiği yemleri, Bingöl Belediyesi'ne ait hayvan barınağına bıraktı. Hayvanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla yem topladıklarını belirten Toplum Gönüllüleri Vakfı Koordinatörü Mustafa Fırat, "3 yıldan fazla süredir gönüllülük yapmaktayım. Bugün de sürdürülebilir projemiz olan hayvan barınağı ziyaretleri projemizin ilk aşamasını gerçekleştirdik. Amacımız sokak hayvanlarının bizlerden beklediği sevgi ve ilgiyi göstermektir. Bu tür projeleri, etkinlikleri sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Bingöl Paticanlar Kulübü Başkanı Deniz Katıldı ise insanların, hayvanlar konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Hayvan barınağı

- Öğrencilerin hayvanlara yem vermeleri

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ-BİNGÖL--

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 174MB