DHA YURT BÜLTENİ-7

Kılıçdaroğlu: İnsanın öldürülmesinden zevk alan, insan sayılmaz/EK



'YENİ MÜCADELENİN EŞİĞİNDEYİZ, KAYBETME LÜKSÜMÜZ YOK'

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 'Eşgüdüm Toplantısı'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP genel başkan yardımcıları Gamze Akkuş İlgezdi, Çetin Osman Budak ve Seyit Torun, CHP Antalya milletvekilleri Niyazi Nefi Kara, Mustafa Akaydın ile Devrim Kök de katıldı. Toplantıda kadınlar ön, erkekler ise arka sıralarda oturdu. Kadınların 'Durma ilerle kadınlar seninle' sloganıyla kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Hiç endişeniz olmasın. Bildiğim yoldan ilerleyeceğim, bu ülkeye huzur gelene kadar yürüyeceğim" dedi.

Demokrasiye gerçekten sahip çıkacakların, kadınlar olduğunu belirten CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kadınların geleceği inşa edeceğini söyledi. Türkiye'nin kadınlarının, diğer ülke kadınlarından farkı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin kadınları Kuva-yi Milliye'nin en önemli aktörleri olmuştur. Milli mücadeleye katkı vermiştir. 1920'lerde cumhuriyeti kurarken, cumhuriyeti kadın devrimi olarak gördük; çünkü hiçbir kimse padişahın kulu kölesi olmayacaktı. Yurttaş olmanın bilincine ulaşmıştık kadınların verdiği mücadeleyle. Şimdi biz yeni bir mücadelenin eşiğindeyiz. Kaybetme lüksümüz yok. Bu mücadeleyi sadece CHP'li kadınlar olarak yapmayacağız. Kuva-yi Milliye'de nasıl bütün kadınlar ortak mücadeleyi yürüttülerse cumhuriyeti 2019'da demokrasi ile taçlandırmak için bütün kadınları kucaklamalısınız. Bu ülkenin harcında bizim payımız var, diyeceksiniz" diye konuştu.

'DİKTA REJİMİ KURMAK İSTİYORLAR'

Türkiye'nin, kimsenin çiftliği olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Bu ülke Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu ve milli mücadele verdiği bir ülkedir. Bu ülkenin harcı, acıyla kanla gözyaşıyla yoğrulmuştur. Bu ülkenin harcında kadın- erkek birlikteliği vardır. Bu ülkenin sınırları, ülkelerin lobilerinde büyükelçiliklerde çizilmiş değildir. Ortadoğu'daki birçok ülkenin sınırları cetvelle çizilmiş gibidir. Bizim ülkemizin her karışında acı, kan ve gözyaşı vardır. Milli mücadele bütün mazlumlara örnek olmuştur. Cumhuriyeti ve demokrasiyi yok etmek istiyorlar. Bir dikta rejimi kurmak istiyorlar. Tek adam rejiminin, dikta yönetiminin bu topluma maliyeti çok ağırdır. Kaygımızı, çelik irademizle aşabileceğimiz bir süreci yaşatmak zorundayız. İrademizi güçlendireceğiz ve getirilmek istenen dikta yönetimine karşı en güçlü mücadeleyi sergileyeceğiz."

'16 MİLYON İNSAN YOKSUL'

Mücadelenin baş aktörünün kadınlar olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, kağıt üzerinde kadın hakları olduğunu savunarak, Anayasa'daki ilgili maddeyi okudu. Uygulamada bu eşitliği görmediklerini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Kadınlara bir görev düşüyor. Bütün kadınları siyaset alanına çekiniz. Benim gönlümde yatan bu ülkenin 30- 40 milyon kadını CHP'ye üye olsunlar. Mücadeleyi uzaktan bakarak, yapma şansımız yoktur. Tehlikenin içinde olacaksınız, riskin içinde olacaksınız. Mücadele zor bir alandır. Her eve gireceksiniz, kadınların haklarını anlatacaksınız. Resmi verilere göre, 16 milyon insan yoksul. Yoksulluğu en derinden yaşayan kadınlardır. Bu hanelerin hepsine gireceksiniz ve CHP iktidarında ilk 3 yılda yoksulluğun gömüleceğini anlatmak sizin göreviniz" dedi.

'ÖNÜMÜZDE 2D VAR'

Ankara Çankaya'da konuşmanın kolay olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Herkesle ilişki kurmak zorundayız. Hangi partiden olursa olsun, toplumun her kesimini kucaklamak zorundayız. 2019 önümüzde 2 seçenek var, '2 D' var önümüzde. Diktatörlük ve demokrasi, bunlardan birini seçeceğiz. Demokrasi istiyorsak çok çalışacağız. Dikta yönetiminin baskılarını çok iyi biliyorum. Baskı yapacaklarını biliyorum. Üniversite ve sokaklarda, medyada estirdiklerini biliyorum. Haklıyı nasıl haksız konuma getiririz, diye özel mücadele alanları geliştirdiklerini biliyoruz. Biz 2019'da en az yüzde 60 demokrasi gerçeğini ortaya çıkarmak durumundayız. Yüzde 50 artı 1 falan değil. Bu ülkenin insanları hangi partiden olursa olsun demokrasiyi savunuyor. AK Parti'li kardeşlerim, ülkücü kardeşlerim, muhafazakar demokratlar, demokrasiyi savunuyor. Cumhuriyeti 2019 demokrasi ile taçlandıracaksak mücadeleyi birlikte vereceğiz" diye konuştu.

'SPARTAKÜS' VURGUSU

Her yerde huzur olmasını istediklerini vurgulayan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, dikta yönetimi ile ülkenin geleceğinin bir kişiye teslim edilmesi durumunda geleceğin de teslim edileceğini savundu. Kılıçdaroğlu, "Ne demek 'Ben her şeyi bilirim?'. O zaman bütün meslekleri, okulları ve branşları kapatalım. Bunun adı 'kölelik düzeni'dir. Spartaküs, baş kaldırmıştı, kölelik düzenine. Biz kölelik düzenini kabul etmek istemiyoruz. Yurttaş arasında ayrım olmasın istiyoruz. Düşüncelerimiz, kimliklerimiz, inançlarımız farklı olabilir; ama bayrağımız ve vatanımız bir. Farklı düşüncelerin dile getirildiği Türkiye istiyoruz. Bunu yapacak olanlar, kadınlar. Kadınların sesi ne kadar gür çıkarsa sonuca o kadar hızlı ulaşırız" diye konuştu.

Bakan Ağbal, Bayburt’ta il başkanının dedesinin cenaze törenine katıldı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi Ekrem Yumak’ın (77) Bayburt'ta düzenlenen cenaze törenine katıldı.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak’ın dedesi, Bayburt Ticaret Sanayi Odası eski Başkanı İbrahim Yumak’ın babası Ekrem Yumak, dün yaşamını yitirdi. Yumak için bugün Yeni Camii’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreni için memleketi Bayburt’a gelen Bakan Ağbal, Yumak ailesine taziyelerini iletti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Ekrem Yumak'ın cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

CHP'li Tanrıkulu: AK Parti ve lideri OHAL'e mecbur hale gelmiş



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülke genelinde OHAL'in ilan edilmesinin ardından gelinen noktada AK Parti ve Cumhurbuşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın OHAL'e mecbur hale geldiğini söyledi.

CHP'nin yarın tüm Türkiye'de 16 Nisan 2017 yılında yapılan anayaya değişikliği referandumunun yıl dönümünde, OHAL'in kaldırılması ve demokrasi talebiyle yapacakları etkinlikler için Diyarbakır'da il başkanlığında basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrukulu, Dağkapı Meydan'nda barışçıl bir eylem düzenleyeceklerini söyledi. Diyarbakır'daki bütün demokrasi güçlerini, bütün adalet arayıcılarını yarın Dağkapı Meydanı'na beklediklerini söyleyen Tanrıkulu, "Türkiye bir ateş çemberi içerisinde 15 Temmuz darbe girişimini Türkiye'deki bütün siyasi partiler, demokrasi güçleri hep berabere boşa çıkardılar. Adalet ve Kalkınma Partisi ile onun lideri 15 Temmuz'u bir fırsata dönüştürebilirdi. Bu fırsat, Türkiye'de çoculculuğu, barışı ve demokrasiyi güçlendirme fırsatı olabilirdi. Ancak, sayın Erdoğan 15 Temmuz'u kendisi bakımında bir fırsat olarak görüp, kendi otoriret yönetimini güçlendirmeye zemin olarak kullandı. Hemen 5 gün sonda 20 Temmuz'da, Türkiye'yi yıllardan sonra ülkeyi OHAL ile buluşturdu. Adalet ve Kalkınm Partisi ile lideri OHAL'e mecbur hale gelmiş. OHAL'siz Türkiye'yi yönetemez hale gelmiştir" dedi.

'ERDOĞAN VE PARTİSİ TÜRKİYE'Yİ OHAL'SİZ DEVİR ALDI'

AK Parti'nin iktidara geldiği Kasım 2002 yılı öncesinde OHAL'in dönemin koalisyon hükümeti tarafından kaldırılmasına yönelik kararların alındığını anlatan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "OHAL'i biz kaldırdık" söyleminin doğru olmadığını öne sürdü. Tanrıkulu, "Geçen hafta Van'da Erdoğan il kongresini yaptı. Konuşmasında 'Biz iktidara geldiğimizde yurttaşlarımıza sorduk; Neden razı değilsiniz? Onlar da OHAL'i istemiyoruz dedi ve biz de OHAL'i kaldırdık' diye bir söylemde bulundu. Bu, koca bir yalandır. Kendilerinin OHAL'i kaldırdıkları söylemi koca bir yalan. Erdoğan'ın 'OHAL'i biz kaldırdık' söylemi neden yalan? 3 Kasım 2002 yılında seçimlerde parlamentoda çoğunluk sağladı. 20 Haziran 2002 tarihinde dönemin koalisyonun İçişleri Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, parlemontoda hükümet adına yaptığı konuşmada, Hakkari ve Tunceli illerinde 30 Temmuz 2002 tarihi itibariyle kaldırılmasını, Diyarbakır ve Şırnak'ta ise 30 Temmuz'dan itibaren 3 ay daha uzatmayı istediklerini 30 Kasım itabariyle de Diyarbakır ve Şırnak'ta OHAL'in kaldırılacağını söyledi. 18 Kasım 2002 tarihinde parlamentoda güvenoyu alıp hükümeti kurdular. Bu tarihte sadece Diyarbakır ve Şırnak'ta OHAL vardı ve 30 Kasım 2002 tarihinde de kalktı. Erdoğan ve partisi Türkiye'yi OHAL'siz devir aldı" diye konuştu.

Pazarda 2 kişiyi vuran, evde yangın çıkarıp 1 kişiyi rehin alan şüpheli adliyede

Bursa’da, pazar yerinde kayınpederini öldüren, 1 kişiyi de yaralayan, daha sonra kayınpederinin oturduğu evde yangın çıkarıp rehin aldığı ev sahibini yaralayan ve Polis Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan cezaevi firarisi Yakup Dağdelen (33) adliyeye sevk edildi.

Olaydan 2 gün önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Yakup Dağdelen, dün Sırameşeler pazarına gelerek pazarcılık yapan kayınpederi Mahmut Çiftçi'ye (50) eşi ve çocuğunu sordu. Tepkiyle karşılaşan Yakup Dağdelen, pompalı tüfekle ateş ederek kayınpederini ağır yaraladı. Bu sırada pazar tezgahına yakın yerde bulunan Halit Haşmet Müftüler (54) de kolundan yaralandı. Kayınpeder Çiftçi kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Yakup Dağdelen, olayın ardından elinde silahla kayınpederinin Sırameşeler Mahallesi 12. Esen Sokak'ta kirada oturduğu eve geldi. Evde yangın çıkaran Yakup Dağdelen, elindeki tüfekle çevreye ateş ederek, ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin ve evdeki yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerinin eve yaklaşmasnı engelledi. Evden alevler yükselirken aaynı binada oturan kayınpederinin ev sahibi Mehmet Macit Mekikçi'yi (66) başına silah dayayıp rehin alan Yakup Dağdelen, yangından korkarak, rehin aldığı Mekikçi'nin başına silah dayayarak sokağa çıkıp dolaşmaya başladı. Bir ara yere oturan rehineye pompalı tüfekle ateş ederek sağ bacağından yaralayan Yakup Dağdelen, Polis Özel Harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Mahalle halkı ise 2 saat süren rehine krizinin ardından etkisiz hale getirilen saldırganı linç etmek istedi. Linç grişiminde bulunan mahalle halkına polisler güçlükle engel oldu. Bu sırada itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri çevre binalara sıçramadan söndürdü. Yaralı ev sahibi Mekikçi, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yakup Dağdelen, bugün adliyeye sevk edildi.



