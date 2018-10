DHA YURT BÜLTENİ 7

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesine 12 yıl aradan sonra gelen kadın doğum uzmanının kalacak yer sorunu, kaymakamın kendisi için hazırlanan lojmanı kadın doktora tahsis etmesi ile çözüldü.

Şırnak merkeze 120 kilometre mesafede bulunan ve karayolu ile yaklaşık 3 saatte ulaşılabilen Beytüşşebap ilçesine daha önce gelen kadın doğum uzmanı doktorlar, kısa bir süre kaldıktan sonra güvenlik, kalacak yer konularında yaşanan sıkıntılar nedeniyle ayrılıyordu. İlçeye 12 yıl sonra gelen Kadın Doğum Uzmanı Dr. Neslihan Arslan için adeta seferberlik başlatıldı. Kaymakam İsmail Pendik, kendisi için hazırlanan lojmanı doktor Arslan'ın kullanımına sundu.

Beytüşşebap Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkan Vekili olan İsmail Pendik, vatandaşların en büyük sorununun uzman doktor olduğunu belirterek, "Biz de bu konuda ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşünürken, arkadaşlardan aldığım bilgi yeni bir kadın doğum uzmanı doktorumuzun atamasının olduğunu ama Beytüşşebap'a gelme noktasında tereddütlerinin olduğunu duyduk. Biz hemen kendisiyle diyaloga geçtik. 'Beytüşşebap artık eski Beytüşşebap değil, terörle artık anılmaktan çıktı, artık güven ve huzurun hakim olduğu bir yer onun için buraya gönül rahalığıyla gelebilirsiniz' dedik. Kendisi de, kalacak yer noktasında sıkıntı yaşadığını ifade etti. Biz de kendi kaldığımız kaymakamlık konutu dışında kaymakamın güvenliği için hazırlanan özel daireyi kendisine tahsis ettik. O da sağ olsun, bu söylemlerimizi bu vaatlerimize inanarak geldi ve biz de tabi vaatlerimizi yerine getirdik. Kendi güvenliğimiz için tahsis ettiğimiz konutumuzu ilçemizdeki kadınlarımızın kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan doktorumuza tahsis ettik. Kamu kurumlarımız olarak burada el atmak zorundaydık. Bu bizim görevimiz" dedi.

'HALK ÇOK İYİ DAVRANDI'

Uzman Doktor Neslihan Arslan ise, Ege Üniversitesi'nden mezun olduğunu ve geçen hafta Beytüşşebap'ta göreve başladığını ifade ederek, "Hasta profili olarak hani beklediğimden iyi bir hasta profiliyle karşılaştım. Açıkçası şimdilik her şey yolunda gidiyor. 12 yıldır uzman doktor gelmiyordu. Halk ilk geldiğimde sağ olsunlar 'uzman doktor geldi' edasıyla çok iyi davrandılar. 12 yıllık bir uzman doktor açığı varmış ama şöyleki; kadın doğum uzmanı olarak cerrahız biz, cerrahi olarak yetersiz bir yer burası. Toplum belki benim doğum yaptırmamı bekliyor olabilir ama bu işlemi gerçekleştiremiyoruz. Çünkü, pek çok komplikasyon var doğum sırasında yaşanabilecek. Yine bu hastamızın sevki olacak ama en azından bu insanların takibi için onlara yardımcı olmak adına iyi oldu. Her işlem için halk Cizre veya Şırnak'ı tercih ediyormuş bu konuda onlara yardımcı olacağım. Gördüğüm kadarıyla her şey yolunda güvenlik var. Kalacak yer olarak kaymakam beyin dairesini tercih ettim. Sağ olsun kaymakam bey çok ilgilendi "diye konuştu.

'KADINLARIMIZ ARTIK ZORLU YOLU KULLANMAYACAK'

İlçe sakinlerinden Yusuf Dereli, yıllar sonra gelen kadın doğmu uzmanı doktor için çok mutlu olduklarını belirterek, "Hastaneye Aşağıdere köyünden geldim. Daha önce hastanemizde böyle imkanlar yoktu. Şu an yeni bir kadın doğmu uzmanı doktor atanmış. Doktor gidecekti, kaymakam bey izin vermedi. Kendi evini açtı, doktor da kalmaya karar verdi. Buradan Şırnak'a gidiyorduk, çok masraflı oluyordu, imkanı olmayan vardı. Şırnak-Beytüşşebap arasındaki yol zorlu. Doğum hastası olan kadınlarımız artık bu yolu kullanmayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim"dedi.

İzmir’de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İZMİR’de polisin düzenlediği operasyonda çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları tespit edilen 5 DEAŞ terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün çatışma bölgeleriyle irtibat halinde oldukları belirlenirken, adreslerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait 2 bayrak, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

ATB: Çiftçimiz emeğinin karşılığını sonuna kadar alacak

ADANA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, 2 yıldır faaliyet gösteren ve günden güne artan lisanslı depoların hem bölge hem de ülke tarımı için büyük önem taşıdığını söyledi. Bilgiç, kampüs alanında kapasitesi 50 bin tonu bulan lisanslı depoların bulunduğunu belirterek, depolara ürünlerini getirmek isteyen üreticilere devletin nakliye ve analiz desteği verdiğine de dikkat çekti.

Merkez Yüreğir ilçesi İncirlik Bulvarı üzerinde bulunan Adana Ticaret Borsası tesislerinde hizmet veren lisanslı depoların ülke tarımının gelişmesi açısından hayati önem taşıdığını anlatan ATB Başkanı Şahin Bilgiç, "Kampüs alanımızda 50 bin ton kapasitesi olan lisanslı depolar bulunmaktadır. Depolarımızda şu an büyük çoğunluğu buğday ve mısır olan ürünlerimiz bulunuyor. Lisanslı depoculuk hem bölge hem de ülke tarımı için çok önemli. Çünkü bu sistem tarım ürünlerinin istikrarlı bir şekilde stoklanmasına, pazarlanmasına ve kalitesini kaybetmeden uzun yıllar boyunca bekletilmesine olanak sağlıyor. Özellikle hasat döneminde fiyatların düşük olması konusunda lisanslı depoculuk önemli bir rol oynayacak. Ürünlerini depolara getiren tüm çiftçilerimiz emeğinin ve alın terinin karşılığını sonuna kadar alacaklardır" diye konuştu.

BEYAZ ALTIN İÇİN LİSANSLI DEPOLAR GELİYOR

Çukurova Bölgesi’nin en önemli tarım ürünlerinden olan pamuk için de lisanslı ürün depoları kurulacağını vurgulayan Başkan Bilgiç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yakın zamanda Adana Ticaret Borsası tesislerinde ‘beyaz altın’ diye tabir ettiğimiz pamuk için de 50 bin tonluk lisanslı depo kurulacak. Çünkü pamuk bu bölgenin en önemli ve filmlere konu olmuş ürünüdür. Bu çalışmalarla beraber inşallah pamukta da üreticilerimizin üst düzeyde verim almalarını sağlayacağız. Bu sayede, stratejik bir ürünümüz olan pamukta dışa bağımlılığımızı da azaltmış olacağız."

ÜRÜNÜNÜ DEPOYA GETİRENE DEVLET DESTEĞİ

Lisanslı depolara ürünlerini getirmek isteyen üreticiler için devlet desteği olacağını ve böylece sistemin hızla gelişeceğini söyleyen Başkan Bilgiç, "Devlet, ürünlerini lisanslı depolarda muhafaza etmek isteyen üreticiler için çeşitli avantajlar sunuyor. Kredi olanakları mevcut. Çiftçinin ürününün muhafaza edildiği lisanslı deponun kirasını 6 ay boyunca devlet karşılıyor. Bu şekilde çiftçinin yükü hafiflemiş oluyor" diye konuştu. Aynı zamanda yakında ürünlerini depoya getiren üreticilere kamyon başına 25 TL navlun ve analiz desteği de verileceğini belirten Bilgiç, gelen her ürünün lisanslı depolarla aynı alanda bulunan laboratuvarda birçok analizden geçtiğini ve kaliteli olmayan, bozulmuş ürünlerin depolara alınmadığını vurguladı.

BİR MİLYON TON KAPASİTEYE ULAŞACAĞIZ

Adana olarak 2019 yılı sonunda lisanslı depoların ürün kapasitesini 1 milyon ton seviyesine çıkaracaklarını söyleyen Başkan Bilgiç, şöyle konuştu:

"Lisanslı depolarımız hem sayı hem de kapasite olarak artmaya devam edecek. 2019 sonunda 1 milyon ton seviyesine ulaşacağız. Üreticilerimiz de zamanla bu sitemi daha iyi tanıyacak ve kullanacak. Depolarımız hakkında yeterli bilgisi olmayan çiftçilerimize sesleniyorum. Gelin burada uzmanlarımız tarafından her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenin. Hem ülke tarımı hem de siz kazanın."

Bursa'nın sembolü tarihi Tophane Saat Kulesi'nde PVC kaplamaya tepki

BURSA'da, 1905 yılında 'kesme taş'tan inşa edilen 33 metre yüksekliğinde, 6 katlı tarihi Tophane Saat Kulesi'nde, son yapılan restorasyonda PVC kaplama kullanılması tepki çekti. Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin, saat kulesinin 6'ncı katının kesme taş yerine beyaz PVC ile kaplanmasına tepki göstererek, "Yapının üst katındaki PVC kaplama bizleri çok üzüyor. Bu değerdeki bir ürüne daha özenli davranmak lazım" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Tophane semtindeki Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin yakınında yer alan park içinde, ilk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan Tophane Saat Kulesi, 1900'lü yıllarda yıkıldı. Saat kulesi, 1905 yılında kesme taştan tekrar inşa edildi. 33 metre yüksekliğinde, 6 katlı kulenin tamamında kesme taş kullanıldı. Ahşap merdivenle çıkılan kulenin her katının cephesinde, dikdörtgen bir pencere yer alıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce yangın gözetleme kulesi olarak da kullanılan tarihi kulede son yapılan restorasyon çalışmasında PVC kaplama kullanıldı. Kulenin 6'ncı katı, PVC ile kaplandı. Kulede tarihi dokuyu bozan beyaz PVC, tepkilere neden oldu.

MİMARLAR ODASI BAŞKANI: PVC BİZLERİ ÜZÜYOR

Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Ömer Faruk Şahin, tarihi kulenin 6'ncı katının da normalde kesme taştan yapıldığını söyleyerek, "Bu kısım kulenin eski fotoğraflarında mevcut. Normalde kesme taştan inşa edilmiş kısımda şimdi PVC kaplama yer alıyor. Yapının üst katındaki PVC kaplama bizleri çok üzüyor. Bu değerdeki bir ürüne daha özenli davranmak lazım" dedi.

Saat kulesinde gerekli düzeltmenin yapılacağına inandıklarını söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

"Biz bu düzeltmenin bu yıl içinde yapılmasını bekliyorduk. Şimdi bu restorasyonun 2019 bütçe planları kapsamında yer aldığını öğrendik. Yapı içinde ahşap karkas kısımda da sıkıntı var. Işıklandırma ile ilgili bazı sıkıntılar var. Bizlerin ricası bu tarz değerlerin korunması. Bu bölge aynı zamanda Arkeopark bölgesi. Burası yan tarafta bulunan Bitinya galerileriyle ciddi şekilde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olmasıyla birlikte, Heykel ve Ulucami’ye bağlandığımız bir bölge. O yüzden kurumların süreçleri hızlandırmalarını rica ediyoruz."

TURİSTLERDEN TEPKİ

Antalya’dan Bursa’ya ziyarete gelen Mehmet Şahin ise tarihi yapının üst kısmındaki kaplamanın kötü bir görüntü oluşturduğunu söyleyerek, "Bursa’nın tarihi yerleri çok fazla. Ancak burada saat kulesinde dikkatimi çeken şey yukarıdaki plastikler. Çok kötü görünüyor. Ayrıca, o saatin olduğu kısım taş olması gerekiyor. Çünkü Çorum’da, Ankara’daki saat kulelerinde hepsi taş. Tarihi dokuların bozulduğunu gördüğüm zaman çok üzülüyorum" dedi.

RESTORASYON PROJESİ HAZIR

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise kulede tepki çeken restorasyonun yıllar önce park içindeki işletme sahipleri tarafından yapıldığı ileri sürüldü. Açıklamada, "Belediyemizce saat kulesine ait rölöve restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak koruma kurulu onayı alınmıştır. Önümüzdeki yıl yatırım programı ve kurul onaylı projeler doğrultusunda aslına uygun olarak restorasyon uygulamalarına başlanması planlanıyor" denildi.

Ödüllü burun affetmiyor - (2) EK GÖRÜNTÜ

MERSİN'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2017'de ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği 'Tina', bu kez de 100 kilogram eroinin bulunmasını sağladı.

Kent girişinde durdurulan TIR'da arama yapan Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta uyuşturucu olabileceğinden şüphelendi. Narkotik köpeği 'Tina', aracın malzeme deposuna tepki verdi. Yapılan aramada, buraya gizlenmiş 199 paket halinde toplam 100 kilogram eroin ele geçirildi. Açılan bölmedeki uyuşturucuya el koyan polis, yabancı uyruklu sürücü G.A.'yı gözaltına aldı.

Sürücü G.A.'nın emniyetteki sorgusu devam ederken, Avrupa ülkelerine sevk edileceği düşünülen uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon lira olduğu öğrenildi.

Dünyanın en büyük ikinci pazar yeri her salı Tire'de kuruluyor

İZMİR'in Tire ilçesinde her hafta salı günü kurulan Tire Salı Pazarı, Kırgızistan'ın ardından dünyanın en büyük 2'nci açık hava pazarı olarak öne çıkıyor. İlçenin birçok sokağında tezgah açan 5 bin pazarcı esnafı, taze meyve ve sebzenin yanı sıra iğne oyasından, konfeksiyona, ayakkabıdan, mutfak malzemelerine kadar geniş bir yelpazede her türlü ürünü satarken, çevre ilçe ve illerden 20-25 bini aşkın kişi de her hafta kente geliyor.

Tire Salı Pazarı, sadece haftalık alışverişini yapacak ailelerin uğradıkları bir yer değil, çevre il ve ilçelerden kente turist getirmesiyle de diğer pazar yerlerinden

ayrılıyor. Her hafta salı günü 5 bin pazarcı esnafı, ilçenin birçok sokağında tezgah açarken pazarın şehirle iç içe geçmiş yapısı dikkat çekiyor. Her türlü ürünü bulup oldukça ucuza satın almanın mümkün olduğu pazaryerinde, çeşitli sebze ve meyve ile hayvansal ürünler, tek elden tüketicisine ulaşıyor. Özellikle sonbahar aylarında ot yemeklerini sevenlerin uğrak yeri olan pazaryerinde, köylü kadınların el emeği göz nuru ürünleri de alıcısını buluyor. İğne oyası ve kanaviçe gibi el sanatları tezgahları büyük ilgi görüyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi haline gelen pazaryerine en çok İzmir ile Aydın ve Manisa gibi yakın illerden gelenler oluyor. Ayrıca keçe, nalın, semer, urgan gibi yöreye ait el sanatlarının üretildiği otantik mekanlar da dikkat çekiyor.

PAZAR, DUAYLA AÇILIYOR

Pazaryeri her salı sabahı, belediye hoparlörlerinden okunan 'pazar duasıyla' açılıyor. Pazarcı esnafı, bolluk ve bereket için şükrederken, kazanç için dua ediyor. Son yıllarda seyahat acenteleri de ilçeye günübirlik turlar düzenlemeye başladı. Toplam 83 bin olan ilçe nüfusunun, kurulan pazarla birlikte yaklaşık 5 bin kişi arttığı tahmin ediliyor. Ahilik geleneğinin büyük bir özenle devam ettirildiği, el sanatlarının, unutulmaya yüz tutan mesleklerin yaşatıldığı pazaryeri, yabancı turistlerden de ilgi görüyor.

'OT AĞIRLIKLI TİRE YEMEKLERİ VE BUNLARIN SERVİS EDİLDİĞİ RESTORANLAR İLGİ ÇEKİYOR'

Kırgızistan'daki çöl pazarının ardından Tire Salı Pazarı'nın dünyanın en büyük 2'nci açık hava pazarı olduğunu belirten Tire Belediye Başkanı CHP'li Tayfur Çiçek, şunları söyledi:

"5 binin üzerinde sergi açılan ve büyük bir alana yayılan pazaryerimizin, ülkenin en büyük pazarı olmasının haklı sebepleri var. Kadim kent Tire, tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bunun izlerini halen taşımakta. Mübadeleyle Giritliler başta olmak üzere pek çok insanın da Tire'ye gelmesiyle ilçemiz, zengin bir mutfak kültürüne sahip olmuştur. Ot ağırlıklı Tire yemekleri ve bunların servis edildiği restoranlar ilgi çekiyor. Hatta restoranlarımız ödüllü hale geldi. İlçe geçmişine sahip çıkmak için yaptığımız tarihi yapıların restorasyonları da insanlarımızı Tire'ye getirmek için haklı sebeplerden biri olmuştur. Tarihi yapıların restorasyonu konusunda 4 defa üst üste Tarihi Kentler Birliği'nden ödül almamız da, ne denli doğru işler yaptığımızın göstergesidir."

Pazaryerine çevre il ve ilçelerden yaklaşık 20- 25 bin ziyaretçinin geldiğini belirten Tayfur Çiçek, "Büyüklüğün ve farklılığın haklı sebeplerden biri de köylü üreticilerimizin yetiştirdiği ürünlerini, aracısınız doğrudan pazara getirmesi. Her türlü ot çeşitlerinin Tire'den çevre illere gittiği düşünülürse, otun anavatanı Tire diyebiliriz. Organik ürünlerin pazarımızda olması, üreticimizin güler yüzlü esnaflığı ve ürünlerin aracı olmadan pazara gelmesi nedeniyle düşük fiyatlar, Salı Pazarını Türkiye'nin en büyük pazarı olmasına sebeptir" dedi.

"PAZARIMIZ NERDEYSE İLÇENİN TÜM SOKAKLARINA YAYILIYOR"

Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven de, salı pazarının Türkiye'nin en büyük açık pazarı olduğunu vurgulayarak, "Köylümüzün kendi ürünlerini sergilemesi bakımından son derece dikkat çekicidir. Tire pazarında, yörede yetişen ot ve sebze ve meyvelerin yanı sıra süt ve süt ürünleri teşhir ediliyor. Zeytinyağı gibi organik yiyecekler, iğne oyası, kanaviçe, keçe, nalın, semer, kalay, urgan gibi geleneksel ürünler satılıyor. Pazarımız nerdeyse ilçenin tüm sokaklarına yayılıyor. Yöre halkının yanı sıra çevre illerden de ziyaretçiler, ilçemizde ağırlanmakta. Salı Pazarına sadece Tire'nin merkez ve kırsal mahallelerinden değil; İzmir'in Bayındır, Selçuk ve Ödemiş ilçelerinden de çok sayıda üretici ürünleriyle gelmektedir. Bizler de salı pazarının öneminin ve Tire'nin bir değeri olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Bu güzel değerin yaşatılması için her türlü desteği veriyoruz" diye konuştu.

PAZAR DUASI

Esnafın pazar yerini açtığında yaptığı dua şöyle:

"Mahalle pazarımız olan bugün çoluk çocuğumuzun rızklarını temin etmek üzere pazaryerinde ve dükkanlarımızda toplanmış bulunuyoruz. Bizlere helalinden bol kazanç nasip eyle yarabbi. Her türlü zorluktan, varlık içinde darlıktan, kibir ve mağrurluktan, aldatmak veya aldanmaktan, sonunda pişmanlıktan bizleri koru ya Rabbi… Ey Rabbimiz, işlerimizi hareketli, ticaret ve kazançlarımızı bereketli, tuttuğumuz işlerimizde cesaretli, sözümüz ve işimizde sadakatli eyle ya Rabbi. Ya rabbel alemin senden korkmayan kalpten, seni zikretmeyen dilden, senin rızan için çalışmayan gönülden, fenalıklara doymayan nefsimizin şerrinden, şeytanın vesvesesinden, kabul olmayan duadan, haram kazançtan, her türlü kötülükten bizleri koru ya Rabbi. Uzaktan ve yakından pazara gelip amin diyen kullarını boş çevirme ya Rabbi. Vücutlarımıza sıhhat ve afiyet, hepimize hayırlı ömür, her işimizi eyle hayır, iki cihanda bizleri kayır ya Rabbi. Millet ve memleketimize dirlik ve düzenlik ver ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, rızıklarımızın helal bol ve bereketli olması için, Allah rızası için El Fatiha."

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 'Öğrenci Andı' asıldı

MERSİN'de, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne 'Öğrenci Andı' asıldı.

8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı'yla ilgili kararı Danıştay 8'inci Dairesi iptal etti. Siyasiler konuya ilişkin tartışmalarını sürdürürken, Mersin Büyükşehir Belediye MHP'li Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye binasına 'Öğrenci Andı' astırdı.

Türk bayrakları, Atatürk flamaları ve belediye logoları arasında yer alan 6x9 metre büyüklüğündeki iki pankart halindeki 'Öğrenci Andı', bina önünden geçenlerin de dikkatini çekiyor.

