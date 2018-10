DHA YURT BÜLTENİ 7

1)OKUL ÇIKIŞINDA KÖPEKLERİN SALDIRDIĞI ÇOCUK YARALANDI

BURSA'da, 12 yaşındaki Abdulmetin Fidan, okul çıkışında evine giderken 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerin göğüs ve bacaklarından ısırdığı çocuk yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Piyade Er Nezir Akgün Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Abdulmetin Fidan, dün okul çıkışı 2 arkadaşıyla yürüyerek eve giderken, yanlarına gelen sokak köpeklerinden kaçtı. 3 köpek, farklı yönlere kaçan çocuklardan Abdulmetin Fidan'ın peşinden gitti. Köpekler, çocuğu ara sokakta yakalayıp saldırdı. Bir anda köpeklerin arasında kalan Fidan, yere düştü. Köpeklerin göğüs ve bacaklarından ısırdığı Fidan, yaralandı. Büyük korku yaşayan ve ellerini savurup bağırarak köpeklerden kurtulan Fidan, evine gitti.

5 GÜN RAPOR

Fidan, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından ailesi tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Fidan, tedavi edilip bir süre müşahade altında tutulduktan sonra taburcu edildi. 5 gün rapor verilen çocuğa, 3 gün kuduz aşısı uygulanacağı belirtildi. Belediye ekiplerinin yakaladığı köpeklerde kuduz hastalığı tespit edilmesi durumunda ise tedavinin uzatılacağı bildirildi.

'ALLAH KORUMUŞ, DAHA CİDDİ ŞEYLER OLABİLİRDİ'

Baba Abdullah Fidan, oğlunun okul çıkışında sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını söyleyerek, "3-4 tane köpek, basit sokak köpekleri değil. Birisi Alman kurdu, birisi kangal, çocuğa saldırıyorlar. Çocuğu yere yıkıyorlar, defalarca ısırıyorlar. Kuduz aşısı, tetanoz aşısı yaptırdım. Kalbinin üzerinde ısırık yara var. Allah korumuş, çok daha ciddi şeyler olabilirdi" dedi.

Sokak köpeklerini daha önce Yıldırım Belediyesi'ne şikayet ettiklerini; ancak bir önlem alınmadığını ileri süren Abdullah Fidan, şöyle devam etti:

"Adı sahipli; ama köpekler başıboş, hep dışarıda. Orada insanlar çığlık çığlığa kaçışıyor. Bu yaşımda ben bile oradan geçerken tedirginim. Çocuğum okuldan çıkıp eve geliyordu. Yetkilileri dün de aradım, önce gelmek istemediler, sonra koşturup geldiler. Bir şeylerin olabilmesi için illa başımızın yanması mı lazım. Çok daha kötü şeyler konuşuyor olabilirdik şimdi. Güvenlik kamerası görüntüleri izleyince ben de çok korktum. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Artık böyle şeyler olmasın, gerekli önlemler alınsın."

2)İZMİR'DE, 13 KİŞİYE TERÖR GÖZALTISI

İZMİR'de, HDP İl Başkanlığı binasında, bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında konuşma ve sosyal medya hesaplarında terör propagandası yaptıkları öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP İl binasında düzenlenen bir konferansta, PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri altında konuşma yapıldığı ve sosyal medya hesaplarında terör örgütünün propagandasını yapıldığı iddiası üzerine harekete geçti. İzmir MİT Bölge Başkanlığı ile İstihbarat ve Özel Harekat şubelerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonlarda, 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, terör örgütünün propagandasını içeren çok sayıda doküman ve belge ele geçirildiği belirtildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

3)OTOMOBİLLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 7 YARALI

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, aşırı hızla giden bir otomobilin minibüse karşılıklı çarptığı kazada 7 kişi hafif yaralandı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.Kaza, dün (çarşamba) saat 20.00 sıralarında, Kayhan Mahallesi Vatan Bulvarı'nda meydana geldi. Hız yaptığı belirtilen Aslan Tok (30), yönetimindeki 20 B 3342 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek Kayhan Halil Ensal'ın kullandığı 20 M 0222 plakalı yolcu minibüsüyle karşılıklı çarpıştı. Kazada her iki araç sürücü ve minibüste bulunan 5 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Toplam 7 yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

4)DOLANDIRICI GELİNDEN GERİYE 'KÜL KEDİSİ' MİSALİ AYAKKABILARI KALDI

SİVAS'ta evlilik hayali kurarken dolandırılan Adem Güneş'in (36) evlenmek için getirdiği kadından geriye ayakkabıları ile elbise ve çantası kaldı. Çok sayıda yardım talebi alan Güneş, "Tek dileğim bu kişilerin deşifre olmaları" dedi.

Sivas'ta Mevlana Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi, bekar Adem Güneş evlenmeye karar verdi. Sivas'ta evlenmek için kız bulamayan Güneş, 15 Eylül'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gitti. Burada aracılar sayesinde Özge E. ile tanıştı. Aynı gün içinde Özge E.'nin ailesi ile pazarlık yapan Güneş, 22 bin lira başlık parasında anlaştı. Parayı Özge E.'nin ağabeyi olduğu ileri sürülen Erdal E.'ye teslim etti. Daha sonra Özge E. ve ağabeyi Erdal E. ile birlikte Sivas'a dönen Güneş düğün hazırlıklarına başladı. Bu sırada imam nikahı kıydıran Adem Güneş ve Özge E., 17 Eylül'de kentte bir kuyumcudan 22 bin lira değerinde altın bilezik, künye ve küpe aldı. Özge E.'nin kente birlikte geldiği ağabeyi Erdal E. bir iş için Sivas'ın Zara ilçesine gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Güneş, Özge E. ile birlikte evlerine geldi. Adem Güneş, 18 Eylül sabahı uyandığında Özge E.'yi evde bulamadı. Ağrı'da iletişime geçtiği kişilere ve kızın ağabeyi Erdal E.'ye telefonla ulaşmaya çalışan Güneş, sonuç alamadı. Bir süre evde beklediği Özge E.'den haber alamayınca polis merkezine giderek dolandırıldığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu.

'nın haberinin ardından Güneş, çok sayıda yardım amaçlı telefonlar aldı. Televizyon kanallarındaki kayıp programları da güneş ile temasa geçerek yardımcı olma isteklerini iletti.

'DİLEĞİM DEŞİFRE EDİLMELERİ'

İyi niyetinin kurbanı olduğunu belirten Adem Güneş, yardım için arayanlara teşekkür etti. Sabah uyandığında evlenmek istediği kişiden sadece ayakkabıları ile elbisesi ve çantasının kaldığını belirten Güneş, "Ayakkabıları bırakıp terlikle kaçıp gitmiş. Onları da polis belki ister de lazım olabilir diye tutum. İnsanlığımı ve güvenimi de aldı götürdü. Yapılan haberden sonra çok sayıda kanaldan arayanlar oldu. Yardımcı olmak isteyenler oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben o kadının en azından hapis cezası almasını, bu kişilerin deşifre olmasını istiyorum. Giden para geri gelmez. Adaletin bitmediğini ve mazlumun yanında olduğunu görmek istiyorum" dedi.

Güneş'in evlenmeyi planladığı kadından geriye kalan ayakkabıları, meşhur 'Kül kedisi' masalını anımsattı.

5)ÖMÜRLERİNİ ENGELLİ ÇOCUKLARINA ADADILAR

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yaşayan Fazilet Doğan (40) ve eşi İsmail Doğan (49), ömürlerini doğuştan engelli olan 2 çocuğuna adadı. Doğan çifti, engelli çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdüklerini söyledi.

Andırın'ın Tufanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Fazilet ve İsmail Doğan çifti, doğuştan engelli olan oğulları Emre Doğan (24) ve Tayyip Doğan'ın (19) 24 yıldır eli ayağı oldu. Çocuklarının tüm ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve onlarla çok mutlu olduğunu belirten Fazilet Doğan, engelli çocuklara bakmanın zor olsa da onlara bakmaktan keyif aldığını söyledi. Anne Doğan, "Engelli iki çocuğum var, ama onlarla çok mutluyum. Tabii ki çocuklara bakmak zor ama onlar benim canım ciğerim. İlk zamanlar çok zorlanmıştım çünkü bir hastaneye gidiyoruz saatlerce bekliyorduk. Ancak şu anda hiçbir sıkıntımız yok. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ben çocuğumun birinin adını Tayyip koymuştum, o zamanlar Cumhurbaşkanımız Belediye Başkanı idi. Türkiye'de bu kolaylıkları bize sağladığı için çok memnunum. Sözler bitti sükut gerek, sol yanım rahat. Neden derseniz çocuğumda Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyorum. Engelli evlatları olan ailelere de sesleniyorum yeter ki onlara sevgi ile yaklaşın inanın hiçbir şey zor değil" diye konuştu.

Baba İsmail Doğan ise "İlk zamanlar hastanelerde çok problem yaşıyorduk ama şimdi çok şükür onlar atlatıldı. Çocuklarımızın mutluluğu için her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Çocukların Anneannesi Hürü Kürtül ise 'Her şeyimiz' dediği torunlarını çok sevdiğini ve onlar için her şeye katlanacaklarını söyledi.

6)MİNİK ÖĞRENCİLER BÜYÜKLERİNE DEMOKRASİ DERSİ VERDİ

DÜZCE Namık Kemal İlkokulu Okul Meclis Başkanlığı seçimleri, gerçek seçimler gibi şeffaf sandık, oy pusulası ve evet mührü kullanılarak yapıldı. Gerçek seçimlerde ki büyüklerine adeta demokrasi dersi veren minikler, istedikleri adaylar için oy kullandılar.

Düzce Namık Kemal İlkokulu Meclis Başkanlığı seçimleri, gerçek seçimler gibi şeffaf seçim sandığı, oy pusulası, zarf ve evet mührü kullanılarak yapıldı. Minik öğrencileri büyüklerine demokrasi dersi verirken, Namık Kemal İlkokulu Okul Meclis Başkanı adayı öğrenciler ilk olarak okul koridorlarına kendilerini tanıtıcı broşürler astılar. Ardından sınıflara girerek vaatleri hakkında arkadaşlarına bilgiler verdiler. Seçimler öncesi Namık Kemal İlkokulu Müdürü Ali Kemal Ardıç, öğrencilere oy pusulalarını göstererek nasıl oy kullanacakları hakkında bilgiler verdi.Ardından öğrenciler oy kullanmaya geçtiler. Kurulan kabinlerde istedikleri adaya evet mührü basarak oy kullanan öğrenciler, oy pusulalarını zarfa koyarak hazırlanan şeffaf sandığın içine attılar. Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, Okul Meclis Başkanlığı için 10 aday arasından istedikleri adaya oy verdiklerini söylediler. Öğrenciler ayrıca ilk kez oy kullandıklarını ve gerçek seçimler gibi düzenlenen oylamanın heyecanlı olduğunu da dile getirdiler.

Okul Müdürü Ali Kemal Ardıç ise seçimlerin oldukça demokratik bir ortamda geçtiğini belirterek "2 haftadır öğrencilerimiz başkanlık seçimleri için çalışmalarına devam ediyorlar. 10 adayımız var. Hepsi dördüncü sınıflardan seçildiler. İki haftadır okulun belirli yerlerinde afişleri var, propaganda çalışmaları da yapıyorlar. Sınıflarda da kendi tanıtımları yapma fırsatı buldular. Bugün de seçim günümüz. Gayet demokratik bir ortamda asıl seçimler kadar kaliteli şekilde öğrencilerimiz oylarını kullanıyorlar. Umarım iyi bir yönetim kurulu ve çalışkan bir başkanla bizde çalışacağız. Çocuk gözü ile anlattıkları bize yol gösteriyor. Çocukların söyledikleri ile bizde değişik çalışmalar yapıyoruz. Bizim göremediklerimizi görüyorlar ve bize yol göstermekte yardımcı oluyorlarö dedi.

Oy sayımının ardından Namık Kemal İlkokulu Okul Meclis Başkanı belirlenecek.

