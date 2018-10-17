DHA YURT BÜLTENİ 7

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Düzenlenen son operasyonda 3 minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 126 kaçak yakalandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 insan taciri ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenlerin 1 ay önce yola çıktıkları İran’dan yürüyerek Tatvan'a geldikleri, insan tacirlerine kişi başı bin dolar ödedikleri belirlendi.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İzmir Karaburun'da denizde, Menderes'te de karayolunda meydana gelen kaçak göçmen facialarının ardından, tüm ekiplere, "Tek bir göçmen ilimizden çıkmayacak" talimatı verdi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri de insan tacirlerine ve kaçak göçmenlere yönelik uygulama ve denetimlerini sıklaştırdı.

KAÇMAK İSTERKEN KAZA YAPIYORLARDI

Ekipler, 3 minibüsün insan kaçakçılığı için kullanıldığını belirledi. Minibüslerin geçmeyi planladığı cadde üzerinde önlem alındı. Ancak yol üzerindeki polis ekiplerini gören minibüs sürücüleri, kaçmak istedi. Başlayan kovalamaca sırasında aşırı hız yapan 3 minibüs de kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. Polisin kovalamaca sonunda durdurduğu minibüslerden, Afganistan ve Pakistan uyruklu toplam 126 kaçak göçmen çıktı.

6 İNSAN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

İnsan kaçakçısı 6 şüpheli de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Zülfü Ç., Mehmet Ş.G., İsmet K., Mehmet S. D., Adem D. ve Mehmet Ş. A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KİŞİ BAŞI BİN DOLAR VERMİŞLER

Tek tek ifadeleri alınan kaçak göçmenlerin 1 ay önce İran'dan yürüyerek yola çıktıkları, önce Tatvan'a buradan da Diyarbakır'a geldikleri belirlendi. İstanbul'a gelmeyi planlayan kaçak göçmenlerin insan tacirlerine kişi başı bin dolar verdikleri ortaya çıktı. İnsan kaçakçılarının da Tatvan’daki patates tarlalarına çalışmaya giden işçileri götürdükleri dönüşte ise kaçak göçmenleri aldıkları tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaçıkçıların görüntüsü



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BRUNSON'UN AVUKATI, MAHKUMİYET KARARINA İTİRAZ ETTİ (3)

DURUŞMA SAVCISI DA İTİRAZ EDECEK

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada İzmir 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmesinin ardından tahliye edilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un avukatı İsmail Cem Halavurt, Bölge İdare Mahkemesi'ne (BAM) başvurarak kararı temyiz etmesinin ardından duruşma savcısının da karara itiraz için gerekçeli kararın yazılmasını beklediği öğrenildi. Gerekçeli kararın yazılmasının ardından duruşma savcısının istinaf başvurusunda bulunacağı öğrenildi

Mehmet CANDAN / İZMİR, ()

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'DUR' İHTARINA UYMAYAN EHLİYETSİZ VE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ, OTOMOBİLLE 2 POLİSE ÇARPTI

KÜTAHYA'da, sürücü belgesiz ve alkollü olarak otomobil kullanan Hasan Hüseyin Ö. (28), kendisini durdurmak isteyen trafik polisleri Mehmet Korkmaz ile Mehmet Hayırşah'a çarparak, yaralanmalarına neden oldu. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ö.'nin, yapılan testte, 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, saat 04.30 sıralarında, Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücünün 43 AAK 561 plakalı otomobille trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine polis harekete geçti. Uygun Sokak'ta araçtan inen trafik polisleri Mehmet Korkmaz ve Mehmet Hayrışah, otomobil sürücüsü Hasan Hüseyin Ö.'yü durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan Hasan Hüseyin Ö., 2 polis memuruna otomobille çarptıktan sonra kaçtı. Yaralanan polisler Korkmaz ile Hayrışah, telsizle kendilerine çarpan sürücünün kaçış yönünü bildirip, sağlık ekibi istedi. İhbar üzerine diğer ekipler, Sebilerenler Caddesi'nde demir bariyerlere çarparak, duran ve araçtan indikten sonra koşarak, kaçmak isteyen Hasan Hüseyin Ö.'yü kovalamaca sonucu yakaladı. Yaralı 2 polis memuru da sağlık görevlilerince ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Korkmaz ve Mehmet Hayrışah'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ö.'nün, yapılan testte, 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü belgesi de olmadığı tespit edilen Hasan Hüseyin Ö., emniyette sorguya alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Alkollü sürücünün kullandığı aracın ve polis ekip otolarının görüntüsü,

-Ambulanstaki yaralı polislerin görüntüsü bulunuyor.)

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA/

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SAHTE AVUKAT, 'İCRADAN UCUZA ARAÇ ALACAĞIM' DİYEREK DOLANDIRMIŞ

ANTALYA'da, kendisini avukat olarak tanıtıp, icradan düşük fiyata araç alacağı yalanını söyleyerek, çevresindekileri toplam 110 bin lira dolandırdığı öne sürülen M.A., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A.'nın, 6 suç kaydının olduğu belirlendi.

Polisi harekete geçiren dolandırıcılık olayı, çeşitli tarihlerde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Kendisini 'Avukatım' diye tanıtıp, icradan düşük fiyata araç alacağı yalanını söyleyen M.A., E.K.'den 35 bin lira, S.K.'den 36 bin lira ve F.A.'dan da 39 bin lira aldı. Dolandırıldığını anlayanların şikayeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla bağlantı kurdukları M.A.'ya, düşük fiyatlı araç almak istedikleri bahanesiyle parkta buluşmak üzere anlaştı. Belirtilen adrese gelen M.A., operasyonla gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası götürüldüğü emniyette ifadesi alınan M.A, adliyeye sevk edildi.

M.A.'nın, benzer suçlardan 6 suç kaydının bulunduğu, çevresindekileri toplam 110 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Görüntü Dökümü:

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Sahte avukat M.A'nın polis eşliğinde asayiş şube müdürlüğünden çıkarılması

Sahte avukat M.A.'ya gazetecilerin 'Avukat Bey' şeklinde seslenmesi ve M.A.'nın 'evet' demesi

Polis ekiplerinden detay

Asayiş şubeden detay

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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JANDARMADAN 'DRONE' DESTEKLİ TRAFİK DENETİMİ

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, drone destekli trafik denetimi yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sabah saatlerinde İslahiye-Hassa karayolu üzerinde oluşturduğu trafik kontrol noktasında drone ile denetim yaptı. Havadan yapılan denetimlerde drone ile hız limitini aştığı, kemer takmadığı ve telefon ile konuştuğu saptanan araçlar durduruldu ve sürücülerine cezai işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı yetkilileri, drone destekli uygulamaların süreceğini belirterek, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda hassas olmaya çağırdı.

Görüntü Dökümü

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- Jandarma uygulama noktası

- Drone ile havadan yapılan denetim

- Jandarma ekiplerinin ceza yazması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir ÇELİK- Kamera: GAZİANTEP-)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 116 MB



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PİTBULL, 3 TAVUĞU TELEF ETTİ

ANTALYA'da polise başvuran Musa Erdem, komşusu Ç.K.'ya ait pitbull cinsi köpeğin, 3 tavuğunu telef ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Köpeği kümese kilitleyen Erdem, gelen polislere telef olan tavukları gösterdi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Tuncay Erdem, komşusu Ç.K.'ya ait pitbul cinsi köpeğin serbest kaldığını ve 3 tavuğunu telef ettiğini fark etti. Olayı kardeşi Musa Erdem'e anlatan Tuncay Erdem, işe gideceği için kendisi adına şikâyetçi olmasını istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, telef olan tavuklarla pitbull cinsi köpeği kümeste kapalı halde buldu. Polis olayı tutanak altına alırken Musa Erdem, ağabeyi Tuncay Erdem'in zararının ödenmesi halinde şikâyetini geri çekeceğini belirterek, "Ben de hayvanları çok seviyorum. Uzun süre köpek besledim. Ancak bunu yaparken çevreme çok dikkat ettim. Pitbull çok tehlikeli bir köpek, sokağa bırakıp gidemezsin" dedi. Musa Erdem'in telefonla ulaştığı Ç.K. ise tavukların zararını karşılayacağını belirtti.

Köpeğin sürekli havladığını ve sokakta olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Gülsüm Tokmak ise "Köpek sanıyorum arka ayaklarından rahatsız, yine de gelene geçene havlıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ölen tavuklardan detay

Kümes içerisindeki köpekten detay

Tavukların sahibinin ölü tavukları kümesten çıkarması

Köpeğin sahibinin evinin girişindeki köpek var uyarısından detay

RöP. Tunca Erdem

Genel detaylar

Haber: Bülent TATOĞULLARI - Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()

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72 İLİN YÖRESEL ÜRÜNLERİ, ANTALYA'DA BULUŞACAK

ANTALYA'da, yöresel ürünlerin bir araya geldiği Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 24 Ekim'de kapılarını 9'uncu kez açacak. 200 bin ziyaretçinin katılması beklenen fuarda, bu yıl 72 şehrin yöresel ürünleri bir araya gelecek.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen YÖREX, 24 Ekim'de 9'uncu kez kapılarını açacak. Fuar öncesi ATB'de düzenlenen basın toplantısına ATB Başkanı Ali Çandır, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, ATB üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Ali Çandır, 'Sizin oraların nesi meşhur' sloganıyla 9 yıl önce ekonomiye katkı sunması için fuarı başlattıklarını söyledi. Fuarla yöresel ürünlerin tekrar gündeme gelmesinin yanı sıra coğrafi işaretle korunması ve ekonomiye kazandırılması açısından iyi bir motivasyon sağladıklarını dile getiren Çandır, "Umarım biz de kısa süre sonra İtalya, Fransa ve İspanya'daki kırsalda yaşayan üreticinin daha fazla kazandığı, ürünlerin standart şekilde tüketiciye sunulduğu ve raflarda hak ettiği değerde satıldığını görürüz" dedi.

TESCİLLİ ÜRÜN SAYISI AVOKADOYLA 371'E ULAŞTI

Gıda sektörüne katma değer yaratmanın temelinin, yöresel ürünlere coğrafi işaret zırhı kazandırmaktan ve coğrafi işaretle satmaktan geçtiğine dikkati çeken Çandır, şöyle devam etti:

"2010 yılından itibaren 222 ürünümüz coğrafi işaretle tescil ettirildi. Coğrafi işaretli ürün sayımız son olarak dün Alanya avokadosunun tesciliyle 371'e ulaştı. Yani işaretli ürün sayımızın yüzde 60'ı YÖREX sonrası tescillenmiştir. Başvuru aşamasındaki ürünlerimizin sayısı ise yüzde 90'dan fazlası YÖREX sonrası olmak üzere 409 olmuştur. Oda ve borsalarımız ile kurumlarımızca çalışıldığını tahmin ettiğimiz ürün sayısı ise 500 civarında. Yani geride bıraktığımız 8 yılda ürünlerimizin korunmasında özellikle son iki yılda çıkan yasa sonrası hızlı ve iyi bir performans sergiledik."

72 İLDEN KATILIM

Ali Çandır, 2010 yılında 42 il ve 24 bin 609 ziyaretçiyle ilkini düzenledikleri fuarın bu yıl 72 il ve KKTC'ye ev sahipliği yapacağını, ziyaretçi hedeflerinin ise 200 bin olduğunu söyledi. Çandır, "Ulusal ve yerel market zincirlerinin üst düzey yöneticileri ve satın alma müdürlerinin katılımıyla coğrafi işaretli ürünlerin raflarda yer alabilmesi amacıyla katılımcı firmalarla ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri Eğitim Derneği (OSMED) bünyesindeki otellerin üst düzey yöneticileri, operasyon müdürleri ve aşçıbaşıları gibi birçok yetkilinin katılımıyla 'Turizm Konaklama Sektöründe Yöresel Ürünler' konulu panel düzenlenecek" diye konuştu.

'PAZARLAMA İÇİN ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR'

ATSO Başkanı Davut Çetin ise YÖREX'in önemli bir marka olduğunu söyledi. Amatör ruhla başlayan bu fuarın büyümesi açısından Türkiye'de başka örnek olmadığını dile getiren Çetin, "Birlik ve beraberliğin tam anlamıyla bir araya geldiği fuara Türkiye'den 120 oda katılıyor. Fuar sadece yöresel ürünlerin tanıtımına değil, turizme de katkı sunuyor. Fuar döneminde Antalya ekonomisi ciddi katkı alıyor. Yöresel ürünler için YÖREX önemli bir görev yaptı. Ancak pazarlama için de ciddi çalışmamız gerekiyor. Türkiye'de 200 çeşit peynir var. Yeterince katma değer alamadığı için Almanya veya Hollanda'daki peynirler gibi ihraç olmuyor. Katma değerli ürünlerimizi, yurt dışına ihraç edecek duruma getirmemiz lazım" diye konuştu.

4 gün sürecek fuar 28 Ekim'de tamamlanacak.

Görüntü Dökümü

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- Toplantıdan detay görüntü

- Ali Çandır'ın konuşması

- Davut Çetin'in konuşması

- Detaylar

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Haber: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

