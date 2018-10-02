DHA YURT BÜLTENİ 7

1)BAKANLIK: FOÇA'DA PETROLÜN AKTIĞI DENİZ YÜZME VE BALIK AVLAMA İÇİN UYGUN HALE GETİRİLDİ

İZMİR'in Foça ilçesinde, söküm için getirilen gemideki personelin bilinçli olarak fueloil bırakıp deniz suyu ile sahil bandını kirletmesinden sonra başlanan temizlik çalışmalarının tamamlanmasıın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, bir aylık sürede toplanan 2 bin 400 ton katı atık ile 50 bin metreküp sıvının, 3 bin 156 kamyonla taşınıp bertaraf edildiğini, idari para cezasının yanı sıra 25 milyon TL'lik masrafın da şirketten tahsil edileceğini söyledi. Kuran ayrıca, yapılan testler sonrasında denizin yüzme ve balık avlama için uygun hale getirildiğini anlattı.Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet mahalleleri bölgesinde, geçen 30 Ağustos tarihinde denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Denize petrolün nereden sızdığına dair de gerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, gerek Aliağa Liman Başkanlığı gerekse Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler çalışma yapmıştı. Bölgedeki onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında sızıntının Aliağa gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen "Harrier" isimli gemiden yapıldığı saptandı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonrasında da petrolün bu gemiden döküldüğü kesinlik kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesildiğini açıklamıştı. Foça kıyılarının kirlenmesine neden olan geminin geri dönüşüm tesislerinde sökülmek üzere karaya çıkartıldığı ortaya çıktı. Foça'da bir yandan da Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, adli süreç devam etti. Foça Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin yanı sıra halk sağlığı uzmanı, çevre mühendisi, deniz ve iç su bilimleri uzmanından oluşan üç kişilik bilirkişi heyeti olay yerine inceleme yaptı.

85 ÇALIŞAN, 30 GÜN BOYUNCA GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTI

Yaklaşık bir ay süren çabalar sonrasında bölgedeki temizlik çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların son gününde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Banu Behram Kuran, il müdürlüğü yetkilileriyle kirliliğin en çok yaşandığı noktada basın açıklaması yaptı. Kuran, Bir aylık sürede toplanan 2 bin 400 ton katı atık ile 50 bin metreküp sıvının, 3 bin 156 kamyonla taşınıp bertaraf edildiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bir ay önce Foça'da kirlilik yaşandığı ihbarı Sahili Güvenlik Komutanlığı tarafından müdürlüğümüze bildirildi. Bu konuda bakanımızın talimatıyla il müdürlüğümüzden ekipler geldi. Kirliliği gördüler. Bunun tespitinden sonra bu bölgede bulunan acil müdahale için yetkisi olan iki firma hemen bölgeye gönderildi. Denizdeki kirliliğin etrafı bariyerlerle kapatıldı, hapsedildi dalgalarla başka alanlara gitmesi engellendi. Kayalıklarda oluşan kirlilikler ise basınçlı sıcak su ve organik sıvılarla temizlendi. 85 çalışan, 30 gün boyunca gece gündüz çalıştı. Temizlik yapıldı. Suyumuz tertemiz oldu."

Kuran, idari para cezasının yanı sıra 25 milyon TL'lik temizleme masrafının ilgili firmadan tahsil edileceğini söyledi. Kuran ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları numunelere yapılan testlerde, bölgede hem denize girilebileceğini hem de balık avlanabileceğini ifade etti.

BÖLGE HALKI DA MUTLU OLDU

Temizleme çalışmalarını yakından izleyen ve ekiplere yardım eden bölge halkı petrol karasından kurtulduklarına sevindiklerini anlattı. Gencelli sakinlerinden Orhan Keskin, "Kirlilik yaşandıktan sonra yazlık sezonu kapattık. Deniz girilemeyecek şekildeydi. Her tarafı kirlilik, petrolün karalığı kapladı ama yetkililer gayet güzel temizleme çalışmalarını yürüttü, teşekkür ediyoruz. Ben bu kadar temizleneceğini beklemiyordum" dedi. Ayhan Rasim Karagöz ise, "Sabah uyanıp deniz kenarına geldiğimiz zaman şaşırdık kirliliği görünce. Temizlik ekipleri geldi, bu bölgede baya mesai harcadılar. Denizimiz şimdi çok temiz, havalar güzel olduğu zaman denize de girebiliyoruz balıkta avlayabiliyoruz. İlk zamanlarda bunları yapamadığımız için üzülüyorduk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın açıklamasından görüntü.

- Ekiplerin görüntüsü.

- Vatandaşlarla röportaj.

- Denizdeki temizlikten görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR ()

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2)ŞOFÖR, GENÇ KIZA CİNSEL TACİZ GİRİŞİMİ İDDİASIYLA İŞTEN ÇIKARILDI... O ANLAR KAMERADA

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, S.G. (18) isimli kıza cinsel taciz girişiminde bulunduğu ileri sürülen özel halk otobüsü şoförü O.A. işten çıkarıldı. Genç kız, otobüsün güvenlik kamerası görüntülerini elde etmesinin ardından savcığa suç duyurusunda bulundu.

Akhisar'ın kırsal Zeytinliova Mahallesi'nden 27 Eylül sabahı Akhisar'a gitmek için otobüse binen S.G., iddiaya göre, kartını okutmak için makineye uzandığı sırada otobüs şoförü yüzünü okşayıp, 'Gel bir kere öpeyim' dedi. Genç kız, geri çekilerek kendini korurken, otobüs şoförü gülmeye başladı. Otobüste tek yolcunun kendisi olması nedeniyle zor anlar yaşayan genç kız, araçtan indikten sonra durumu annesine anlattı. Ardından da otobüsün güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşmak için harekete geçti. Bir kooperatifin Zeytinliova Mahalle Temsilciliği'nin de yardımıyla genç kız olay anının güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıp, Akhisar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. S.G., belediyeye de şikayette bulunması üzerine otobüs şoförü O.A.'nın işine son verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Otobüs kamera görüntüsü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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///////////GÜVENLİK KAMERASI

Tacizin görüntüsü

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3)KOOPERATİFİN BORÇ ÇIKARDIĞI İDDİASI

BURDUR'un Tefenni ilçesinde oturan Muharrem Salman (62) ilgisi olmamasına rağmen SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Gölhisar Şubesi'nden kendisine borç çıkarıldığını iddia etti. Salman, borca itiraz ettiğini ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Tefenni'ye bağlı Hasanpaşa köyünde oturan Muharrem Salman, SS Burdur- Isparta Pancar Ekicileri Kooperatifi Gölhisar Şubesi'nden yonca tohumu aldığı ve 915 liralık borçlu olduğuna dair ödeme bildirimi geldiğini belirterek, "Ömrümde Gölhisar'a gitmedim. Çiftçiliği de geçen yıl bıraktım. Hiçbir zirai faaliyetim yok. Pancar Kooperatifi'nden gelen ödeme bildirimiyle şoke oldum. 915 lira borç çıkarmışlar. Borca itiraz ettim" dedi.

Kooperatife gittiğinde orada bulunan bazı çiftçilerin kendilerine daha büyük borçlar çıkarıldığını söylediğini iddia eden Muharrem Salman, sorumlulardan şikayetçi olduğunu ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pancar Kooperatifi'nden gelen bildirim

-Muharrem Salman

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, () -

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4)İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYONDA SAMSUN’DA 7 KİŞİ YAKALANDI

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef aldıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, Samsun'da 1'i kadın, 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef aldıkları iddia edilen kişilere yönelik başlatılan soruşturmada 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve Terme ilçesinde yapılan baskınlarda Ali K., Alkan K., Kadir Ö., Caner B., Sevilay G., Süleyman E. ve İran uyruklu Ali F. gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Emniyet dışından detaylar

-Şüphelilerin getirilişi

(SÜRE:42 sn) (BOYUT:65.4 MB)

Haber-Kamera:SAMSUN, ()

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