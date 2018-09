DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CHP GRUP BAŞKAN VEKİLİ ÖZKOÇ: MİLLETİN İTTİFAKINI SANDIKTA GERÇEKLEŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, milletvekilleriyle yapılan toplantıda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak konusunda bir formül üzerinde durduğu yönünde soru üzerine, "Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde ilçe bazında il bazında herkesle görüşerek milletin itifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız." dedi.

CHP'nin Bolu Abant'taki TBMM 27. Dönem 1'inci Çalışma Değerlendirme Toplantısı sona erdi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, otel önünde basın açıklaması yaptı. Özkoç, Kuzey Irak'ta görevi sırasında mayın patlaması sonucu şehit olan piyade uzman çavuş Ömer Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi. Terörle mücadelenin sonlandırılmasında hala ciddi adımları atılmadığını ifade eden Özkoç, "Evlatlarımızın annelerinin önüne şehit cenazeleri geliyor olması hepimizi derinden sarsıyor. Ülkemizin birliği ve bütünlülüğü için Türkiye'nin itibari ve ülkemizde yaşayan insanların refah özgürlük mutluluk ve adaletli yaşaması için TBMM'nin güçlü olması gerekiyor. TBMM ana muhalefet görevini yürüten CHP'nin TBMM'nin milletin meclisi olmasını, sarayın değil, bir kişinin değil, milletin temsilcisi olması için elinden gelen gayreti gösterecektir. Bunun için Abant'ta nasıl bir yol izleyeceğimizin konusunda bir kamp yaptık. 75'e yakın arkadaşımız birebir söz alarak Türkiye'nin ve içinde yaşadığımız zor durumu tek tek anlattılar. Bir kırmızı alarm söz konusu Türkiye'de." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye güçlü bir devletse onurumuz için benim sarayda oturmam gerekir' dediğini ifade eden Özkoç, şöyle dedi:

"Tüm gelişen bu olaylara rağmen 'benim iktidarda olmam insanları çıldırtıyor' diyor. O zaman işsiz kalsanız da bir geleceğiniz de olmasa de beni desteklemeye devam edin' diyor. 'Ben Türkiye'nin gurur duyacağı tek kişiyim' diyor. Meclis halkın meclisi değilmiş önemli değil. İçte ve dışta itibarlı bir Türkiye yokmuş önemli değil. 'Benim önemli olan' diyor. CHP MYK'sı ile, parti meclisi, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleri vatanını ve millerini seven bütün milletimizle birlikte meclis halkın meclisi olana kadar, Türkiye'nin onuru, milletin onuru olana kadar. İçte ve dışta güçlü, onurlu, itibarlı bir Türkiye olana kadar mücadele edeceğiz. Asla yılmayacağız. 1 Ekim'den itibaren tüm Türkiye'nin her karış toprağında tüm CHP'liler vatan ve milletini seven milletimizle birlikte hepimiz Türkiye'nin geleceği için mücadeleye devam edeceğiz."

'SANDIKTA İTTİFAK DİYORUZ'

Gazetecilerin, milletvekilleriyle dün yapılan toplantıda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ittifak konusunda bir formül üzerinde durduğu ve bu konuda bir ittifakın söz konusu olup olmadığı yönünde sorusunu cevaplayan Özkoç, "Arkadaşlar biliyorsunuz yasal bir ittifak söz konusu değil. Yasal bir ittifak söz konusu olmadığı için burada milletin ittifakı, parti tabanlarının ittifakı gerekiyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de açıklamada bulundu. Milletimizin ne yapacağını gayet iyi biliyor. Güçlü olan hangi siyasi partiyse muhalefetteki o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır. Bu mesele artık bir CHP, İyi Parti, HDP meselesi, diğer siyasi parti meseleleri olmaktan çıkmıştır. Artık vatanımızın birlik ve bütünlüğü elden gidiyor. Çocuklarımız şehit düşüyor. Birisi sefahat içerisinde milletimiz sefalet içerisinde yaşıyor. O zaman biz sandıkta ittifak diyoruz. Bunun için hangi tür görüşme gerekiyorsa üst düzeyde, ilçe bazında, il bazında herkesle görüşerek milletin ittifakını sandıkta gerçekleştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

2)GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Gökçeada- Kabatepe arasında gün içinde yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Kuzey Ege Denizi'nde saatteki hızı 50 kilometreyi bulan poyraz fırtınası ve bölgede etkili olması beklenen tropik fırtına ihtimali üzerine, Gökçeada'ya deniz ulaşımı durduruldu. Gestaş firmasından yapılan duyuruda, bugün Gökçeada'dan Kabatepe'ye, Kabatepe'den de Gökçeada'ya gün içinde yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Çanakkale Boğazı'ndaki Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu ile, Bozcaada-Geyikli ve Güney Marmara hatlarında ise şu an için herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı belirtildi.

3)TÜRKLERE BATUM'DA EĞLENCE TUZAĞI

KARADENİZ'in eğlence merkezi haline gelen Türkiye sınırındaki Gürcistan'ın Batum kentinde, Türklere eğlence tuzağı kuruluyor. Otomobilleri ile sınırı geçen, yollarda otostop çeken kadınları araçlarına alan Türkler, 'çay ısmarlama' bahanesi ile kentteki arka sokaklarda yer alan eğlence merkezlerine götürülüyor. Donatılan masalardan bir süre sonra kalkan kadınlar, kayıplara karışıyor, Türk vatandaşlar ise gelen 40 bin lirayı bulan yüksek hesaplarla karşı karşıya kalıyor.Türkiye'ye komşu Gürcistan'ın Batum kenti, ışıl ışıl caddeleri, lüks otelleri ve eğlence merkezleri ile Karadeniz Bölgesi'nde eğlence hayatının merkezi haline geldi. Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısı'nda yıllık karşılıklı geçiş rakamı birkaç milyonken, bu rakam yakın zamanda 8 milyonu aştı. Kimlikle geçilen Batum kentine gitmek isteyenler, özellikle yaz döneminde sınır kapılarında uzun araç ve yaya kuyrukları oluşturmayı sürdürüyor. Sınırı geçenlerin çoğu eğlence için disko, gece kulüpleri ve sayıları her geçen gün artan kumarhaneleri tercih ediyor. Batum, en çok Türkiye ve İran'dan turist çekiyor.

OTOSTOPÇU KADINLAR, TUZAĞA ÇEKİYOR

'Lazvegas' olarak da adlandırılan Batum kentinde son yıllarda Türklere eğlence tuzakları kurulmaya başlandı. Otomobilleri ile sınırı geçen ve yollarda otostop çeken kadınları araçlarına alan Türkler, 'çay ısmarlama' bahanesi ile kentteki arka sokaklarda yer alan eğlence merkezlerine götürülüyor. Donatılan masalardan bir süre sonra kalkan kadınlar, kayıplara karışıyor, Türk vatandaşlar ise gelen 40 bin lirayı bulan yüksek hesaplarla karşılaşıyor. Hesaplara itiraz edenlerin tehdit edildiği, alıkonulduğu öne sürülen kentte, çeşitli zorluklarla karşılaşanlar anlaşarak indirim sağladıkları hesapları ödeyerek geri dönmek zorunda kalıyor. Kimi kavgaya karışıyor, çıkan olaylar sonrası gözaltına alınarak tutuklanıyor.

Türklerin artan şikayetleri üzerine Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri harekete geçti, ülkede denetimleri artırıldı. Denetimlerde tuzakların kuruduğu birçok işletmenin sahibinin ya da ortağının Türk olduğu belirlendi.

MAĞDUR AİLELER DERNEĞİ: TUZAKLARI KURANLARIN ÇOĞU TÜRK

Rize'deki Mağdur Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nuriye Kaputoğlu da Batum'a gidecek Türk vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Bu yönde mağdurlardan çok şikayet aldıklarını ifade eden Kaputoğlu, "Sınırı geçen Türk vatandaşlarına otostop çeken kadınlar araçlara alınıyor. Sonra bir yerde bir meyve suyu içse yüksek hesaplar çıkarılıyor. Ne yazık ki bu yüksek hesap tuzaklarını kuran kişilerin çoğu Türk. Bu tuzaklar Gürcistan hükümetini de son derece rahatsız etmeye başladı. Çok işler acısıdır ama 17 bin Lari yani 40 bin lira hesap çıkarılanları da gördük. Orada Türk'e yakışmayan hareketler yapılıyor. Yüksek hesap çıkarılanlar, üzerinde ne varsa verip oradan kurtulmaya çalışıyor. Bu tuzakları kuranlara yönelik operasyonlar yapılıyor. Tutuklananlar oldu. İnsanlarımız böyle bir şeyle karşılaşsalar ve hesabı ödeseler bile konsolosluğa, polise şikayet etsinler."

'CEKETİNİ BIRAKIP GELENLER VAR'

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde esnaf da, Batum'da tuzak kurulan Türklerle karşılaştıklarını anlattı. Abdi Bostan, "Batum'da bir kadehe, 5-10 bin lira hesaplar çıkarılıyor. Benim oradan çok sıkıntılı dönen arkadaşlarım oldu. Kredi kartlarına el konuluyor. Eğlenmeye gidenler ceketini bırakıp dönmek zorunda kalıyor. Bunları Gürcülerin yanı sıra Türkler de yapıyor. Çok vahim durumlar var. O alana el atılması lazım" dedi.

'ÇAY PARASINI ALAN BATUM'A GİDİYOR'

Halit Danışmaz da, "Çay parasını alanlar Batum'a gidiyor. Bazı eğlence merkezlerinde bir şeyler içiyorlar. 4-5 bin lira hesaplar çıkarılıyor. Bu parayı vermezlerse zorla alıyorlar. Sonra dönüyorlar, memleketine gidecek cebinde yol parası dahi olmuyor" diye konuştu.

4)HASANKEYF'TE SÖKÜLEN MİNARENİN TAŞLARI, NUMARALANDIRILARAK KÜLTÜREL PARKA TAŞINDI

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu baraj gölü altında kalacak, 611 yıllık Sultan Süleyman Koç Camii minaresinin 12 metrelik bölümündeki taşlar numaralandırılarak, kültürel park alanına taşındı. Yaklaşık 1 aydır süren minarenin taş söküm işlemlerinde en hassas bölgeye gelindiğini belirten Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, "Bilim kurulu, minarenin bütünsel olarak taşınmasının riskli olduğuna karar vermişti. Minare üzerindeki kufi yazıların hasar görüp görmediğini yeni yerleşim biriminde göreceğiz" dedi.

Tarihi Hasankeyf ilçesinde, 1607 yılında Eyyübiler döneminde yapılan Sultan Süleyman Koç Camiinde, yaklaşık 1 ay önce sökümüne başlanıldığı minare taşları, kültürel parktaki stok alanına taşınıyor. Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, 1 aydır Er-bu İnşaat firması elemanlarından oluşan ve aralarında arkeolog ile mimarların da bulunduğu 5 kişilik ekibin titizlikle tarihi eserin taşlarını tek tek söküp numaralandırma işlemini sürdürdüğünü söyledi. Günde 2 sıra taş sökümünün yapılarak numaralandırıldığını belirten Başkan Kusen, "1 aydır taş söküm işlemlerine minarenin üst kısmında numaralandırılarak çalışmalara başlanıldı. 30 metreyi kapsayan bölümde minare üzerindeki Arapça kufi yazılarının hasar görmemesi tek dileğimiz. Minarenin taşları aslına uygun olarak yeni yerleşim biriminde yeniden birleştirilecek. Minarede geri kalan bölümdeki çalışmaların da 1.5 ayda tamamlanmasını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

KIZLAR CAMİİNDE TAŞINMA HAZIRLIĞI

Eski Hasankeyf'in yerleşim biriminde taşınabilir eserler DSİ tarafından uygulanan projeler doğrultusunda taşınırken, yerinde korunmasına karar verilen eserler için güçlendirme çalışması da sürüyor. Sultan Süleyman Koç Cami minaresinin bulunduğu alana komşu olan Kızlar Cami'indeki duvarlar ile Eyyubiler döneminde yapılan cami avlusundaki sultanların da aralarında bulunduğu eski mezarların yeni yerleşim birimine taşınacağını ifade eden Başkan Kusen, "Kızlar Camii de yakın da taşınacak eserler arasında yer alıyor. İbadet evi için 500 kişi kapasiteli prefabrikten yeni bir cami tamamlanmak üzere. Bu camiyi yakın bir tarihte ilçe sakinleriyle buluşturacağız. Kızlar Camii de Sultan Süleyman Koç Camii kadar önemli bir eser" şeklinde konuştu.

KALE KAPISI DA TAŞINACAK

Önümüzdeki yılın Mart ayına kadar El-Rızık Cami minaresi, Orta kapı ve Kızlar Cami'inin eski yerleşim biriminden 3 kilometre uzaklıktaki arkeoparka taşınacağını anlatan Başkan Kusen, "Hasankeyf'in kalesine giden Orta kapı da 3 ayrı bölüm halinde taşınacak. Kale taşınmayacak ama kalenin giriş kapısını yeni yerleşim biriminde göreceğiz. Kalenin etrafı da dolgu ile dolduruluyor. Çünkü kalenin suyla buluşmaması gerekiyor. Dolgu işlemleri bir yerde kaleyi koruyacak. Su seviyesi ise küçük sarayın bulunduğu pencereye kadar yükselmiş olacak. Hasankeyf kalesinin etrafına bir yerde set çekiliyor" ifadelerini kullandı.

SIRA İKİNCİ MİNAREDE

650 Yıllık El-Rızık Camii minaresinin de taşınması için Er-bu İnşaat firması, platform kurdu. İçinde çift yollu merdivenin olduğu minarenin müthiş bir sanat abidesi olduğunu kaydeden Başkan Kusen, "Sultan Süleyman Koç minaresinden sonra şimdi de taşınacak önemli eserlerden biri de El-Rızık camii minaresidir. Bu eserleri taşınma hazırlıklarını görünce hüzünleniyoruz" dedi.

"ESERLER TAŞINDIKÇA HÜZÜN DE ARTIYOR

Geçen yıl Türkiye'de ilk defa uygulanan projede baraj gölü alanından taşınan ve dünya ölçeğinde bütüncül olarak götürülen 540 yıllık Zeynel Bey Türbesi kümbeti, 12 Mayıs 2017'de kültürel parka nakledilmişti. Bu yılın Ağustos ayında Artuklu Hamamı, Ekim'de de İmam Abdullah Zaviyesi yeni yerleşim birimi yakınındaki arkeoparka bütüncül olarak ulaştırılmıştı. Dicle Nehri kıyısındaki 650 yıllık El-Rızık Cami minaresinin de Sultan Süleyman Koç minaresi gibi taşınacağını ifade eden Başkan Kusen, şöyle konuştu:

"Eyyubi sultanı Süleyman tarafından yapılan minarenin orta kısmında bitkisel süslemelerin içine Allah'ın 99 ismi yazılmış. Arapça kufi yazılar hayranlık derecede güzeldir. Minarenin en önemli özelliği çift merdivenli olmasıdır. İçinde çift yönlü merdivenin olduğu, inen ile çıkanın birbirini görmediği tarihi minaredeki çift merdiven mükemmel bir sanatı günümüze taşıyor. Bu minarede taşınma işi zaman alacak. Şaheser bir yapıt olan bu minarenin en geç gelecek yılın ilk aylarında kültürel parkta olacağını tahmin ediyoruz. Tarihi eserlerin yeni yerleşim yerine taşınmasına yönelik çalışmaları gördükçe hüzünlenmemek elde değil. Çünkü çocukluğumuz ile gençliğimizin geçtiği bu noktalarda eski eserleri görmeyince bir hayli duygulanıyor, hüzünleniyoruz."

