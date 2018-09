DHA YURT BÜLTENİ-7

1)UMUT ALİ, 66 GÜN SONRA EVİNDE

KARS'ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde 24 Temmuz günü hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan'da tutuklanan Umut Ali Özmen (16), 64 gün cezaevinde kaldıktan sonra salı günü özgürlüğüne kavuştu. İşlemleri tamamlanan Umut Ali, bugün evine döndü. Türkgözü Sınır Kapısı'ndan elinde Türk bayrağıyla yurda giriş yapan Umut Ali, diz çöküp vatan toprağını öptü, "Türkiye'yi çok özledim" dedi.

Akyaka'ya bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olan Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi'ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi. Köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen'i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen'in 5 saatlik çabası sonucu Cebeci Sınır Karakolu'nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali'nin Ermenistan'a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Umut Ali'nin sınır ihlali nedeniyle Ermenistan'da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı arayarak, gencin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan'ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

Mustafa Özmen, Kars Sağlık Meslek Lise'si 3'üncü sınıf öğrencisi olan oğlu Umut Ali'yi almak için pazar günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gitti. Burada yetkililerle görüşen Özmen, salı günü saat 14.00 sıralarında, 64 günün ardından oğlunu cezaevinden aldı. Baba- oğul, Türkiye'ye dönebilmek için Erivan'da işlemlerinin tamamlanmasını bekledi. İşlemleri tamamlandıktan Erivan'dan Gürcistan'a geçiş yapan Umut Ali Özmen ve babası Mustafa Özmen, bugün sabah saatlerinde Ardahan'ın Posof ilçesindeki Türkgözü Sınır Kapısı'na geldi. Gümrük Müdürü Ahmet Yılmaz ve Emniyet Amiri Ayhan Karakuş Gürcistan tarafından Umut Ali Özmen ile babasını alarak Türk sınırına getirdi. Umut Ali Özmen, saat 11.10'da elinde Türk bayrağı ile Türkiye topraklarına adım attı.

Türk bayrağını öpen Umut Ali Özmen, vatanını çok özlediğini söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Umut Ali Özmen, "Tekrar bu bayrağın altında yaşamaya devam edecek olmam anlatılmaz bir duygu. Orada herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadım. Gayet normal davrandılar. Tek başıma bir hücrede kaldım. El kol hareketleriyle anlaştım. Azerice bilen biri vardı, çat pat anlaşabiliyorduk. 4 kişilik odaydı ancak yabancı olduğum için tek kaldım. Pazartesi okuluma gideceğim. Vatan özlemi anlatılamayacak bir şey. Çok zordu orada. Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de vatanım demiş. Türkiye'yi çok özledim" diye konuştu.

Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten baba Mustafa Özmen ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etti.

2)DOĞALGAZ PATLAMASINDA HASAR GÖREN BİNAYA YIKIM KARARI

BURSA'da dün meydana gelen doğalgaz patlamasının ardından zarar gören dört binanın yıkımına karar verildi. Patlamada yaralananlardan bir kişi vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli Darıca'daki yanık merkezine sevk edildi.Merkez Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi'nde dün dört katlı bir binada doğalgazın neden olduğu öne sürülen patlama korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülürken Sinan Erinç (48), Alpaslan Akgün (38), Zeynep Berna Durmuş (8), Kerem durmuş ( (8), Gizem Ece Durmuş ve Barış Özkan yaralandı. Buradaki bir çok semtten duyulan patlama sonrası 4'ü ağır olmak üzere 20'den fazla bina çeşitli oranlarda hasar ve zarar görürken 5 otomobil ile bir motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın olayın ardından inceleme yaptığı Maksem Mahallesi'nde zarar gören binalar boşaltılıp burada yaşayanlardan bazıları otellerde ağırlanırken büyük bölümü ise yakınlarının yanına yerleşti.

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yaptığı incelemenin ardından patlamanın olduğu binanın yıkımına karar verdi. Bu binanın yıkımı için çalışmalar başlatılırken hasar gören diğer dört bina hakkında ise karar incelemenin ardından verilecek.

Patlama ile ilgili olarak araştırma başlatan Bursagaz'ın ise bugün öğleden sonra konuya ilgili olarak açıklama yapacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

3)VALİ GÜZELOĞLU : DİYARBAKIR, DİYAR-I HUZUR HALİNE GELDİ OTELLERDE, UÇAKLARDA YER YOK

DİYARBAKIR Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, terör örgütünün yaktıkları camileri, yaktıkları Kuran-ı kerimleri, ihanet ettikleri bu milletin değerlerini bu milletin evlatları olarak yeniden ayağa kaldırdıklarını belirterek, " Bugün, Diyarbakır bir Diyar-ı huzur haline geldi, otellerimiz, misafirhanelerimiz de yer bulunmuyor. Diyarbakır'a bir uçak seferiyle gelmek istediğinizde bir haftadan bilet bulamıyorsunuz. Sığmıyoruz, niye ? Çünkü, artık bu kent, eski ve eskinin ihtişamıyla geleceğe güvenle, kararlılıkla yol alıyor"dedi.

Merkez Sur ilçesi muhtarları ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı salonunda bir araya gelen Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentte sağlanan güven ve huzur ortamının kentte kaktılarını anlattı. Vali Güzeloğlu, Dünya Turizm Yazarları Birliği tarafından yılda bir kez verilen 2018 altın elma turizm ödülünün Diyarbakır'a verildiğini hatırlatarak, geçmişte yaşanan acıların geride kaldığını söyledi. Sur ilçesinde terör örgütünün ve ihanet odaklarının, bu milletin gelişmesinin önüne koyduğu, engeller, açtığı çukur ve barikatlar ve yaşanılan acılar bugün geride kaldığını söyleyen Vali Güzeloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletin milletini kucaklaması, insanını merkez alan bir anlayışa yaklaşması, şefkat ve merhametle yaklaşmasıyla bugün Sur eski ve çok güzle geçmişine tekrar dönen ve geleceğe çok iddialı yürüyen bir ilçe haline geldi. Sur'un ve o bizim kültürümüzün o özel eserlerini yıkmak isteyenlere inat, biz onları tekraren inşa edelim. Yaktıkları camileri, yaktıkları kuran-ı kerimleri, ihanet ettikleri bu milletin değerlerini bu milletin evlatları olarak yeniden ayağa kaldırdık, dirilttik. Hiç bir ihanet düşüncesi ve örgütü bu aziz milletin kararlı, bu devletin bu tutumu karşısında hiç bir zaman başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak. Onlar iç ve dış destekçiler, onlarla iş birliği yapan çevreleri, her kim varsa uzantıları her dönemde bu milletin imanlı ve kararlı iradesiyle yok oldular ve yok olmaya mahkum oldular. Çünkü, bu millet dualı bir millettir. Bu millet bu duruşuyla tarihin her döneminde adaleti ve hakkı temsil etmektedir. İster silahlı terörle, ister ekonomik terörle, hangi yolla gelirlerse gelsinler bu aziz milletin bu iradesi karşısında yok olup gideceklerdir. Onların işi yıkmak ve yakmaktır, onların işi kan ve göz yaşıdır, beslendikleri kaynak odur. Bizim işimiz de inşa ve ihyadır, yapmaktır. Kesintisiz, asırlar boyu imana ve islama ev sahipliği yapan camiler o ihanetle yakıldılar. Yine kiliseler kendi inancına hizmet eden barış içinde o tebaasına hizmet eden kiliseleri yaktılar. Niye biliyor musunuz? Onlar bu değerlere düşmanda onun için, onlar bütün bu sahip olduğumuz zenginliklere düşmanlar da onun için. Bunun artık anlaşılması lazım. Onlar huzurun, barışın karşısında, onlar gelişmenin, kalkınmanın karşısında. Bugün Diyarbakır bir Diyar-ı huzur haline geldi, otellerimiz, misafirhanelerimiz yer bulunmuyor. Diyarbakır'a bir uçak seferiyle gelmek istediğinizde bir haftadan bilet bulamıyorsunuz. Sığmıyoruz, niye ? Çünkü, artık bu kent, eski ve eskinin ihtişamıyla geleceğe güvenle, kararlılıkla yol alıyor. Şimdi huzur ve güvenin tesis ve temin edildiği Diyarbakır'da artık önceliğimiz ekonomik ve sosyal kalkınma,tarımdan başlayarak sanayiye, hizmetler sektörüne müthiş bir hamle içerisindeyiz."

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bütün kriz telalarlına, kriz fırsatçılarına rağmen, tamda bu krizin yaşandığı, güya hiç bir yatırımın olmayacağı düşünülen bir anda, Organize sanayi bölgesinde parsel bazında ilanına çıktıklarını da belirterek, "Beklentimizin ötesinde üç katına varan bir talep aldık. Bugün itibariyle taahhüt edilen ve inşallah ön sözleşmelerini de imzalayacağımız perspektifte, yaklaşık 400 milyon Türk lirasını net aşan 6 bin 300 kişiye ulaşan istihdam taahhüdüyle yatırımcılara adeta akın ettiler Diyarbakır'a ve şuan da yeni taleplere yer bulamıyoruz. Organize sanayi bölgemizde parsele ve talebe karşılık veremiyoruz. İkinci Organize sanayi bölgemizin kararıyla en kısa zamanda orada tahsis yapacağız. Lojistik ihtisas sanayi bölgesi Türkiye'de bir ilk olarak ve model olarak Diyarbakır'da gerçekleşecek" diye konuştu.

Toplantı daha sonra kurum müdürleri ve muhtarlarların sorun ve çözüm önerilerini dile getirmesi ile devam etti.

4)PAZARDA YÜK TAŞIYARAK HARÇLIKLARINI KAZANIYORLAR

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, pazarında el arabasıyla yük taşıyan öğrenciler, hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de okul harçlıklarını kazanıyorlar.

Dervişpaşa Mahallesi'nde her hafta kurulan sebze pazarında okuldan arta kalan zamanlarında el arabaları ile sebze ve meyve taşıyan çocuklar bu yolla harçlıklarını çıkarıyor. Pazarda, 'Boş araba' diye bağıran lise öğrencisi Bekir Türksoy, "Okuldan çıktıktan sonra pazarda el arabasıyla yük taşıyorum. Burada kazandığım para ile hem aile bütçeme katkı sağlıyorum, hem de okul harçlığımı çıkarıyorum" dedi.

5)SADAKA KUTUSUNU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

ADAPAZARI'nda, camiye giren hırsız sadaka kutusunu çaldı. Hırsızın sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay önceki gün, Adapazarı'nda İstiklal Camii'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde camiye gelen cami görevlisi sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark edince durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Sadaka kutusunun çalındığını gören görevli durumu polise bildirdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, şüphelinin 19 yaşındaki C.Ç. olduğunu tespit etti. Yakalanan C.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

6)YOLCU VALİZİNDEN 10 KİLOGRAM ESRAR ÇIKTI

ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde yapılan yol kontrol ve araması esnasında, seyahat etmekte olan yolcu otobüsünde yapılan aramada, araçta yolculuk yapmakta olan bir kişinin yolcu koltuğu ile valizi içerisinde gizlenmiş ve paketlenmiş yaklaşık 10 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilgaz ilçesi, Gaziler köyü mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde arama köpeğinin de katılımı ile icra edilen aramada otobüste yolcu olarak bulunan M.K. isimli şahsa ait yolcu koltuğunun altı ile valizinde gizlenmiş 9 kilo 950 gram toz esrar maddesi ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeye el konularak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili şüpheli şahıs gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

