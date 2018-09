DHA YURT BÜLTENİ 7

1)AMBULANSA BİNDİRİLMEK İSTENEN YARALI ÇOCUK: NE OLUR, ANNEMİ BEKLEYELİM

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, paten süren Cafer Can Gezer (12), dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ve polis ekiplerinin ambulansa bindirmek istemesine direnen Gezer, "Polis amca ne olur, annemi bekleyelim. Bana çok kızar. Sen arabanla ambulansın önünü kes, ne olur" diyerek, gözyaşı döktü.

Olay, ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi İstikbal Caddesi'nde meydana geldi. Paten sürerek, Bozahane mevkisine giden Cafer Can Gezer, dengesini kaybetmesi sonucu yere düşerek, yaralandı. Gezer'in yardımına koşan çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, ağlamaya başlayan Gezer'i sakinleştirmeye çalıştı. Polis memuru Yakup İkiz, Cafer Can Gezer'e öperek, destek olmaya çalışırken, bir yandan da ambulansa bindirmek üzere ayağa kaldırdı. Bu sırada annesinin geleceğini öğrenen ve ambulansa binmek istemeyen Gezer, "Polis amca ne olur, annemi bekleyelim. Bana çok kızar. Sen arabanla ambulansın önünü kes, ne olur" diyerek, gözyaşı döktü. Kısa sürede ikna edilen Gezer, sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Cafer Can Gezer'in vücudunda ezikler meydana geldiği, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

2)ASİ NEHRİ'NDE ON BİNLERCE BALIK TELEF OLDU



HATAY'ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde telef olan on binlerce balık sahile vurdu. Samandağ İlçesi Tekkebaşı Mahallesi'nde yer alan Asi Nehri boğazında on binlerce balık telef olarak sahile vurdu. Tatlı suyun denize döküldüğü alandaki telef olan balıkları görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, denizden gelen balıkların geri dönemediğini tatlı suya karışmaları sonucu telef olduğunu savundu. Çöğürlü Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru ise, zehirli atıkların balıkların ölümüne neden olduğunu iddia etti. Doğru, "Olayı fark edince jandarmaya haber verdik. Fabrika ve buna benzer alanlardan Asi Nehri'ne karışan atıklar balıkların telef olmasına sebep olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Jandarma olayla ilgili soruşturmayı başlatırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise telef olan balıklarla ilgili sudan numune aldı. Kıyıya vuran ve Asi Nehri kenarlarında biriken telef olan balıklar, sahilde kötü koku yayıyor.

3)MAHMUDİ AŞİRETİ MENSUPLARI 100 YIL SONRA BİR ARAYA GELDİ

GÜNEYDOĞU'nun değişik il ve ilçelerinin 117 köyünde ikamet eden Mahmudi aşireti mensupları, 100 yıl aradan sonra Mardin'in Derik ilçesinde bir araya geldi. Mardin'in Derik ilçesindeki Mahmudi Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ahmet Kabak, mensup olduğu Mahmudi aşireti üyelerini bir araya getirmek için çalışma başlattı. Kabak, yaptığı araştırmada Güneydoğu'nun çeşitli il ve ilçeleri ile 117 köyünde Mahmudi aşireti mensuplarının olduğunu tespit ederek, onları Derik ilçesinde davet etti. En son 100 yıl önce aşiret mensuplarının bir araya geldiğin anlatan Kabak, amacının Mahmudi aşiret mensuplarını tekrar bir araya getirip, birlik ve dayanışma sağladığını söyledi. Derik ilçesinede düzenlenen ve 400 kişinin katıldığı yemekte bir araya gelen aşiret mensupları için 2 büyükbaş hayvan kesilerek, 3 kazan yemek pişildi.

Uzun süren araştırma çalışmalarının ardında bölgedeki 117 köyde yaşayan aşiret mensuplarını Derik'e davet ettiklerini anlatan Kabak, "Bu girişimlerimizi başlatıp, aşiretimize mensup akrabalarımızı köyümüze davet ettik. Güzel ve unutulmaz bir gün geçirdik. Bundan memnuniyet duydu. Bizler Mahmudi aşireti olarak Mardin bölgesine geldiğimizde, önde gelenleriimizin isminden Mahmudi aşireti olarak anılmışız. Mahmudi bölgedeki diğer kolları Smaili ve Kallenderi de var. Akrabalarımızla bir araya gelmemizin nedeni istişare ederek birbirimize destek hedefimizdir"dedi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçe Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ise, bundan sonra sürekli dayanışma içerisinde olacakların dile getirerek, "Birbirimizden uzak kalmışız, tanışmamamız. 100 yıllık bir süreye yakın, akrabalarımızın mezarlıklarını bile bilmiyorduk. Bu beraberliğimizi sağlayanlardan Allah razı olsun. Akrabalarımızla bu gün bir araya geldiğimiz gibi bundan böyle hep bir arada olacağız"diye konuştu.

4)SOSYAL MEDYADA POLİSE 'GEBERİN' DİYE YAZAN MUHTAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kendisine trafik cezası yazdığı iddiasıyla sosyal medyadan polislere hakaret eden ve "Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız" diye paylaşımda bulunduktan sonra gözaltına alınan muhtar Kadir G., adliyeye sevk edildi.Alanya'nın Karapınar Mahallesi Muhtarı Kadir G., hastane kavşağında trafik polisleri tarafından kendisine 4 bin TL cezai işlem uygulandığı gerekçesiyle sosyal medya üzerinden hakaretlerde bulundu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Arkadaşlar bu akşam polisler hastane kavşağında bana 4 bin lira ceza yazdı. Ben trafiğe çıkmadım. Dururken yazdı. Türk polisi siz buysanız yazıklar olsun. Doğu'da geberdiğinizde üzülürdüm. Geberin, üzülürsem namerdim. İnşallah geberesiniz alayınız" diye yazdı.

Paylaşımın ardından harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, muhtar Kadir G.'yi dün gözaltına aldı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Kadir G., adliyeye sevk edildi. Kadir G. kendisini görüntüleyen gazetecilerin neden böyle bir şey yaptığını sorması üzerine, "Özür dilerim" dedi.

