DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ÇANAKKALE'DE ŞEHİTLİK GEZİSİ FACİAYLA SONUÇLANIYORDU

BALIKESİR'in Edremit ilçesinden Çanakkale'ye şehitlikleri gezmeye gidenleri götüren 2 otobüsten birinin diğerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i sürücü 5 kişi yaralandı. Yaralı sürücü Erkan Helvacı'nın, yolcuların can güvenliğini düşünerek, otobüsü şarampole düşürmek yerine önündeki otobüse arkadan çarparak durdurduğu ortaya çıktı.

Edremit ilçesi Hamidiye Mahallesi'nden çok sayıda vatandaşı Gelibolu Yarımadası’ndaki şehitlikleri gezmeye getiren Edremit Belediyesi’ne ait 3 otobüsten 2'si, saat 08.30 sıralarında Çanakkale’ye 30 kilometre kala zincirleme kaza yaptı. En önde seyreden Edremit Belediyesi'ne ait 10 KZ 438 plakalı otobüsün sürücüsü Sedat Aktaş, hasarlı kaza nedeniyle yolun ortasına önlem olarak konulmuş dubayı son anda fark etti. Daralan yolda ani fren yaparak yavaşladı. Arkasındaki 10 LN 290 plakalı otobüsün sürücüsü Levent Yalçın da fren yaparak yavaşladı. En arkadan gelen 10 KZ 277 plakalı otobüsün sürücüsü Erkan Helvacıoğlu ise önünde duran otobüsün aynasını sıyırıp yanından geçti. Ancak daralan yolda manevra alanı kalmayınca, otübüsü şarampole düşürmemek için en öndeki 10 KZ 438 plakalı otobüse arkadan çarptı. Yolcuların can güvenliğini düşünüp otobüsü şarampolde yan yatırmamak adına şoför mahallinden önündeki otobüsün arkasına çarparak kendi canını tehlikeye atan ve faciayı önleyen sürücü Erkan Helvacıoğlu, sıkıştığı yerden araçtakiler tarafından çıkarıldı.

Sürücü Erkan Helvacıoğlu ile birlikte kazada yaralanan yolcular Neziha Baydemir, Sevgi Halıcı, 7 yaşındaki Ceren Ergüven ve ismi öğrenileleyemen 1 kişi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde jandarma yol güvenliği alırken, kazanın şokunu atlatamayan yolcular yol kenarına oturup kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin de olay yerine gelerek kaza ve yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bir süre sonra ise Edremit Belediyesi’ne ait yeni 3 otobüs gelerek, yol kenarında bekleyen vatandaşları alıp Edremit’e götürdü.

Edremit Hamidiye Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergüven kazayı anlatarak, "Otobüsler sıkışınca mecburen şoför arkadan çarptı. Bizi korumak için mümkün olduğu kadar kendini feda etti, çünkü şoför sıkıştı arabada. Eğer biraz daha sağa gelseydi, biz yuvarlanıp tarlanın içine girecektik. Bizi şoför kurtardı" dedi.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden genel ve detay görüntüler.

Kaza yapan araçlardan genel ve detay görüntüler.

Kaza sonrası yol kenarında oturup bekleyen yolculardan görüntü.

Kazada otobüste bulunan muhtar Hüseyin Ergüven ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, ()

1 dakika 41 saniye, Boyut: 188 MB

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2)HASTANE İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (YENİDEN)

BARTIN'da, 400 yataklı hastanenin temel kazısı sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan kepçe operatörü yaralı olarak kurtarılırken, kamyon şoförü ise hayatını kaybetti.

Olay saat 09.30 sıralarında, Şiremir Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. 400 yataklı devlet hastanesinin temelinin kazısı sırasında toprak yığını bir anda çöktü. O sırada kamyona toprak dolduran kepçe operatörü 38 yaşındaki Erkan Cumhur ile kamyon şoförü 40 yaşındaki Hayati Erdoğan göçük altında kaldı. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. Kepçe operatörü Erkan Cumhur ekipler tarafından kurtarılarak, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaklaşık 5 metrelik toprağın altında kalan kamyon şoförü için başka bir iş makinesi 1 saatlik çalışmanın sonrasında kamyona ulaştı. 112 Acil ekibi kamyon şoförünün öldüğünü tespit etti. Arkadaşlarını öldüğünü gören işçiler gözyaşlarına boğuldu. Hayati Erdoğan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

5 ay önce işe başlayan kamyon şoförü Hayati Erdoğan'ın, 20 gün önce 3'üncü çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden görüntü

-İş arkadaşlarının endişeli bekleyişi

-Kurtarma çalışmaları

-Toprak altındaki kepçe ve kamyon

-İş arkadaşları ile röp.

-Cesedin çıkartılması

-Arkadaşlarının ağlaması

Süre: 4.44 Boyut: 145 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()

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3)DENİZDEN 30 TON PALAMUTLA DÖNDÜ

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, balıkçı Mustafa Taşçı, 30 metre uzunluğundaki teknesiyle açıldığı denizden 30 ton palamutla döndü.

Akçakoca'da Karadeniz'e açılan balıkçılar, balıkçı barınağına balıkla döndü. 30 metre uzunluğundaki teknesi ve 22 tayfası ile denize açılan balıkçı Mustafa Taşçı, 30 ton palamutla döndü. Balıkçı barınağına dönüldüğünde palamutlar kasalara yüklenerek araçlara dolduruldu. Mustafa Taşçı bir seferde 30 ton palamut tuttuklarını, avın bereketli geçtiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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Palamutların kasalara yüklenmesi

Tekneden görüntüler

Röportaj

HABER-KAMERA: Ayşenur YAMAN/AKÇAKOCA(Düzce), ()



