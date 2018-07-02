DHA YURT BÜLTENİ-7

KÜTAHYA'da sünnet düğününde oyun oynarken pompalı tüfekle havaya ateş eden Sefa Elçi (18), yanında bulunan Süleyman D.'nin silahıyla yaptığı atışta başından vurularak hayatını kaybetti. Olay anı cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay dün akşam saatlerinde Kütahya'nın merkeze bağlı Gevrekseydi köyünde meydana geldi. Halil İbrahim Algın'ın oğulları Samet ve Talha'nın sünneti için düzenlenen düğünde bir grup genç, yanlarında bulunan pompalı tüfeklerle havaya ateş etti. Sefa Elçi de elindeki pompalıyla havaya ateş ettiği sırada yanındaki Süleyman B.'nin silahını ateşlenmesiyle başından vuruldu. Düğüne katılan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen olayda pompalı tüfekle vurulan Sefa Elçi olay yerinde hayatını kaybetti. Elçi'nin cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri Süleyman D.'yi gözaltına aldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cep telefonu görüntüsünde oyun oynarken havaya ateş edenlerin,

-Sefa Elçi'nin vurulma anının görüntüsü bulunuyor

Haber-Kamera KÜTAHYA /

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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3 - NİĞDE’DEN SEÇİLEN AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ MAZBATALARINI ALDI.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti'den milletvekili seçilen Yavuz Ergun ve Selim Gültekin içi Niğde Adliyesi’nde tören düzenlendi. Törende milletvekilleri, mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Osman Soydal'dan aldı.Törene Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, ilçe belediye başkanları, aileleri ve partililer de katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Vekiller mazbatalarını alırken

-Salondan detay görüntü

-Milletvekili Yavuz Ergun’un açıklaması

-Milletvekili Selim Gültekin’in konuşması

-Adliye binasından detay

Süre: 01'23" Boyut: 89 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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4 - İTFAİYE ARACIYLA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DÜZCE İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli Kamil Yıldırım (43) dün görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybederken, cenazesi itfaiye aracına konularak son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye eri Kamil Yıldırım, görev yerinde beklerken kalp krizi geçirdi. Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kamil Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bugün, mesai arkadaşları Kamil Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naşını, yıllarca yangından yangına koştuğu itfaiye aracıyla siren sesleri arasında itfaiyeye getirdi. İtfaiye Müdürlüğü'nün önünde düzenlenen törene Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Gümüşova Belediye Başkanı Ahmet Azap, ailesi ve itfaiye personeli katıldı. İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat, Kamil Yıldırım'ın yangın ve kurtarma operasyonlarında en ön saflarda başarıyla görev aldığını söyledi. Dualar okunmasının ardından Yıldırım'ın cenazesi toprağa verilmek üzeri itfaiye aracıyla Yeni Karaköy mezarlığına götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze töreninden görüntüler

Konuşmalar

Cenazenin itfaiye aracıyla götürülmesi

DÜZCE, ()

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5 - KARDA KARPUZ YİYİP, SEMAVERDE ÇAY İÇTİKTEN SONRA KAYAKLA KAYDILAR

MUŞ’un 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı'nın Çavuş Tepe mevkiinde Temmuz ayında kar üzerinde karpuz yiyip, semaverde çay içen piknikciler, daha sonra kayakla kaydılar.

Kent merkezinde hava sıcaklığı 38 dereceyi bulurken Muş’tan 17 kilometre uzaklıkta Kurtik Dağı'nın karla kaplı Çavuş Tepe mevkisine giden Erkan Acar ve Gıyasettin Demir piknik yaptı. Türkiye’nin hiçbir yerinde karda piknik yapılmazken Kurtik Dağında bu imkanı bulduklarını söyleyen Erkan Acar, "Bu ortam hiçbir yerde bulunmaz. Karın içine gömdüğümüz kapruz buz gibi oldu. Onu yedikten sonra semaverde tavşan kanı çay yapıp, kayaklarla kaydık. Kışın Erzurum, Bitlis ve Bingöl’deki kayak merkezlerinde kar çok az iken Muş’ta Temmuz ayında bile kayak yapılabiliyor. Kayak Federasyonundan buraya tesis yapmasını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Piknikçilerin kar üzerine piknik malzemelerini getirmesi

-Karpuzun kara gömülmesi

-Karpuz kesimi

-Kayak yapmadan detaylar

-Röportaj

(Haber-Kamera: Eser AYDIN / MUŞ, ()

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6 - HOLLYWOOD YILDIZI MEGAN FOX TROİA'DA BELGESEL ÇEKİYOR

Hollywood yıldızı ünlü oyuncu Megan Fox, belgesel cekimleri için bulunduğu Çanakkale'de, bugün Troia Ören Yerin'deki çekimlere katıldı.Los Angeles merkezli, Türkiye'de faaliyet gösteren Karga7 Pictures'in yapımcılığını üstlendiği ve Travel Channel ekranlarında önümüzdeki alarda yayınlanacak olan mitolojik efsaneleri konu alan Myths&Bmysteries With Megan Fox isimli belgeselin Troia Savaşı'nı anlatan bölümünün çekileri Türkiye'de gerçekleştiriliyor. Troia Savaşı'nı anlatan bölümlerin çekimlerinin yapıldığı Troia Antik Kenti'ne bugün ekibiyle gelen ünlü Hollywood yıldızı Megan Fox, Troia Kazıları Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan eşliğinde antik kenti gezerken, bir yanda da belgeselin çekimleri yapıldı. Bu anlarda antik kentte geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. Ünlü yıldızın yanına kimse yaklaştırılmadı ve fotoğraf çekmesine izin verilmedi.

Ünlü yıldız Troia'ya rahat bir kıyafet ile geldi. Spor ayakkabı, kot pantolan ve tişört giydiği görülen Megan Fox, havanın sıcak olması nedeniyle önce şapkasını taktı, ardından da şemsiyesini açarak korundu. Megan Fox, antik kenti gezdi, belgesel çekimlerini yaptı. Cep telefonuyla antik kentin fotoğraflarını çekti.

Görüntü Dökümü

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Troia Atından görüntü.

Antik kenti gezen turistlerden görüntü.

Megan Fox'un Troia Antik Kenti gezmesinden görüntü.

Rüstem Aslan'dan bilgi almasından görüntü.

Cep telefonuyla fotoğraf çekmesinden görüntü.

Haber-Kemara Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

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7 - GÜNEŞ FESTİVALİ'NDE SELDA BAĞCAN RÜZGARI

MERSİN'de sevenleriyle buluşan Selda Bağcan, unutulmaz bir gece yaşattı.

Mezitli Belediyesi'nce bu yıl 8'incisi düzenlenen Soli Güneş Festivali'nin son gününde tarihi Soli Antik Limanı'nda sahne alan Selda Bağcan'ı dinlemeye gelen onbinlerce Mersinli, konser alanına girişte uzun kuyruklar oluşturdu. 2 saate yakın sahnede kalan ve 'Yaz Gazeteci Yaz, Uğurlar Olsun, Neredesin Sen, Çemberimde Gül Oya' gibi birbirinden güzel türkülerini alandakilerle birlikte seslendiren Bağcan, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Öte yandan halkı selamlayan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 2 Temmuz 1993'te yaşanan Sivas Madımak olayında hayatını kaybedenleri andı.

Görüntü Dökümü

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-Konser alanına girmek için kuyruk oluşturanların genel ve detay görüntüsü

-Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın konuşması

-Bağcan'ın sahneye çıkışı ve halkı selamlaması

-Bağcan'ın performansından genel ve detay görüntüler

-İzleyicilerden detay görüntüler

-Konser alanındaki müzikseverlerin genel görüntüsü

-Bağcan'ın şarkı söylerken detay görüntüsü

-Bir izleyicinin şarkıya eşlik etmesi

BOYUT: 197 MB SÜRE: 01.47 DK

Haber:Adnan AÇIKGÖZ-Gülhan DEMİRCİ-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

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8 - YÜKSEKOVA'DA 16 YIL SONRA BEBEK SEVİNCİ YAŞADILAR

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 16 yıldır çocuk sahibi olamayan Elif- Avşar Büyüksu çiftinin bebek özlemi, gördükleri tedavinin ardından sona erdi. Babasının doğum gününde dünyaya gelen İnci bebek, ailesine çifte mutluluk yaşattı.

Yüksekova ilçesinde bağlı Esendere Belediyesi'nde memur Avşar Büyüksu (39) ve ev kadını eşi Elif Büyüksu (36) yıllarca çocuk özlemiyle yaşadı. Birçok hastaneye giden çift en son Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görev yapan Kadın Hastalıklar Uzmanı Dr. Mehmet Cömert'e başvurdu. Uygulanan tedaviler sonucu hamile kalan Elif Büyüksu, 16 yıl aradan sonra bebeğini kucağına aldı. Çocuklarına 'İnci' ismini veren çift, büyük mutluluk yaşadı.

Bebeğini kucağına alan Elif Büyüksu, "Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadım, dua ettim. İnci'nin dünyaya gelmesiyle hayatımız değişti. Allah annelik duygusunu herkese yaşatsın. İnci uzun yıllardan sonra bize Allah'ın bir lütfu. Çok mutluyuz. 16 yıldır bu anı bekliyorduk "dedi.Baba Avşar Büyüksu ise büyük emek veren Dr. Mehmet Cömert'e teşekkür etti. Baba olmanın mutluluğunu yaşadığın anlatan Büyüksu, "Babalık duygusu anlatılmaz. 16 yıl aradan sonra bu güzel duyguyu tattık. Doktor Mehmet Cömert'e teşekür ediyorum. Kızımın, doğum günümde dünyaya gelmesi de ayrı bir sevinç" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Kadın doğum servisinde süslenen oda

-İnci bebek için hazırlanan pasta

-Anne Elif Büyüksu odaya alınması

-Anne Elif'in konuşması

-Baba Avşar Büyüksu'nun konuşması

-Kadın ve Hastalıklar uzmanı Dr Mehmet Cömert'in konuşması

-Büyüksu çiftinin pasta kesilmesi

-Yakınlarının tebrik etmesi

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-

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9 - AFRİN HALKININ KIYAFETİ TÜRKİYE’DEN GİDİYOR

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin ilçesinde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın açtığı hayır mağazasından bölge halkına ücretsiz kıyafet yardımı yapılıyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kontrolün sağlandığı Afrin’de bulunan sivillere yönelik insani yardım çalışmaları devam ediyor. İHH tarafından Afrin merkezinde günlük 100 ailenin ücretsiz olarak faydalandığı bir hayır mağazası hizmete girdi. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Ramazan Bayramı'ndan önce açtıkları hayır mağazasında hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.Afrin’de kurulan mağazadan, Suriyeli yetim, dul ve ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ürünlerini temin ettiklerini belirten Tosun, "Afrinli ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için açtığımız mağazamızdan günlük 100 aile ücretsiz olarak yararlanıyor. Bu çalışmamız bir yıl boyunca devam edecek"dedi. Afrin’de kontrolün sağlanmasının ardından hayatın normale dönmeye başladığını da ifade eden Tosun, "Yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün kontrol ettiği bölgede insanların hayat şartları çok kötüleşmiş. Bu tip projelerle aileleri her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Kıyafetler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve yetim annelerini istihdam ettiğimiz terzi atölyelerimizde üretiliyor. Yani Suriyeli yetim annelerinin yurttaşları için ürettiği kıyafetler Türkiye’den Afrin’e gönderiliyor."

Görüntü Dökümü

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-Afrin’de İHH ‘ya ait mağaza

-Kıyafet alan yerel halk

-Detaylar

-Selim Tosun'un açıklaması

(SÜRE: 2’16’)(BOYUT:72.5.MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), ()

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10 - OTOMOBİLİ TAKİP EDİP TORPİDODAN 34 BİN 500 LİRA ÇALDILAR

KONYA'da bankadan para çeken Yasin Arıcı'ya ait otomobili takip eden şüpheliler, aracın camını kırarak torpido bulunan 34 bin 50 lirayı alıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Malazgirt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Yasin Arıcı araba alabilmek için merkez Karatay ilçesi Büsan Sanayi bölgesinde 34 bin 500 lira para çekti. Arıcı, satış işlemleri için notere geldi. Arıcı'nın notere girmesini fırsat bilen şüpheliler 42 EHD 88 plakalı otomobilin aracın sağ ön camını tornavida ile kırarak torpidoda bulunan 34 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Noterden sonra otomobilin yanına gelen Arıcı, paranın olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. İhbar üzerire olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yaptığı inccelemede plakası henüz belirlenemeyenbir hafif ticari araçtaki şüphelilerin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Görüntü dökümü:

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- Polisin olay yerinde yaptığı inceleme

- Otomobilden detay

- Genel ve detaylar

(Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA ))

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11 - İNEGÖL’DE HASAT BAŞLADI, PATATES TARLADA 2 LİRA



BURSA’nın İnegöl ilçesinde patates hasadı başladı. Patatesin kilosu sözleşmeli ekim yapılan tarlalarda 63 kuruş, bireysel ekim yapılan tarlalarda ise 2 liradan işlem görüyor. Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, Patates pahalı diye belki tüketici adına üzülebiliriz, ama çiftçimiz adına seviniyoruz dedi.

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl’de hasadı başlayan patates tarlasına giderek incelemelerde bulundu. Burada bir açıklama yapan Sezai Çelik, “20 bin dönüm olan patates ekim alanı bu yıl 10 bin dönüme düşmüş durumda. Bunun 6 bin dönümünde sözleşmeli, 4 bin dönümünde ise bireysel ekim yapıldı. Sözleşmeli patatesin kilosu 63 kuruş, bireysel ekilen patatesin kilosu ise tarlada 2 lira. Patates fiyatları halen yüksek, henüz düşmedi. Bugün 2 liradan tarladan çıkan patates, tüketicinin mutfağına 3 ile 4 lira arasında bir fiyatla girecektirö dedi.

Çelik, patatesin para etmesinden rahatsız olmadıklarını da belirterek, şöyle konuştu

Bırakın 2 lirayı, 3 lira, 4 lira olsa daha memnun olacağız. Çünkü patates para etmeyip tarlada kaldığında üreticilerimizin halini kimse sormuyor. Patates tarlada kaldığında çiftçiyi iflasa götürüyor. Bunları kimse görmüyor. Bugün patates pahalı diye tüketici adına üzülebiliriz ama çiftçimiz adına seviniyoruz.

Bu sene patates fiyatlarının pazarda 6 liraya kadar çıktığını, bunun seçim öncesinde yaşanan bir durum olduğunu söyleyen Çelik, Afyonkarahisar gibi bölgelerde hasat başlayınca patates fiyatlarının doğal olarak düşeceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşçilerin patates toplama görüntüleri

Çuvalların görüntüleri

Ziraat odası başkanı açıklama

Detaylar

Haber - Kamera Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ