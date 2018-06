DHA YURT  BÜLTENİ-6

1)LEYLA'NIN ARANMASINA SEÇİM NEDENİYLE PAZAR GÜNÜ ARA VERİLECEK

AĞRI'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı bulmak için ekipler bugünde arama çalışmalarını sabahın erken saatlerinde başlattı. Arama çalışmalarına Cumhurbaşkancılığı seçimi nedeniyle Pazar günü ara verilecek. Seçimden sonra çalışmalar kaldığı yerden devam edecek.

KADAVRA KÖPEKLERİNİN BULMAMASI SEVİNDİRİCİ

Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Leyla Aydemir köye Nevşehir ve Ankara'dan jandarmaya ait iki tane kadavra arama köpeği getirildi. Bugüne kadar birçok görevde yer alan kadavra arama köpekleri 'Modül' ve 'Mavi' köyün içini, çevresini ve araziye koklayarak Leyla'yı arıyor. Her iki köpeğin günlerdir yaptığı aramalarda hiçbir şey bulamaması Aydemir'in ailesini sevindiriyor. Binlerce kişi, köpek ve drone ile yapılan aramalara rağmen Leyla'nın bulunamamasının yaşadığı ihtimalinin arttığını söyleyen dede Zeki Aydemir, "Allah herkesten razı olsun. Acımızı acıları yapıp bizimle birlikte gece-gündüz demeden Leyla'yı aradılar. Küçük bir iz dahi bulamadık. Bu da onun hayatta olduğunu gösteriyor ve umutlarımızı artırıyor. Mavi gözlü Leyla'mı Allah'a emanet ettim. Baktığım her çocukta onu görüyorum. Böyle bir acı yok. Bulunmamasın sevindirici olduğu kadar üzücü de bir olay. Şu an nerede ne yapıyor? 'Yardıma muhtaç mı, acımı çekiyor?' diye düşünmekten kahrolduk. Kaybolduğu 9 gün bize 9 yıl gibi geldi" diye konuştu.

ŞÜPHELİ EVLER ARANDI

Bir köyün tamamen aranması için Bakanlar Kurulu Kararı gerektiğini ancak şüpheli görülen evlerin savcılık izniyle arandığını sözlerine ekleyen dede Aydemir şunları söyledi:

"Birçok ev köpekler eşliğinde arandı. Köyün tüm arazisi, tarlalar, dere yatağı, hatta komşu köyler bile arandı. Özel ekipler bile torunumu bulamadı. Yetkililer, arama çalışmalarının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceğini Pazar günü seçim nedeniyle bir gün ara verip daha sonra kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Bu arada tekrar söylüyorum. Allah'ını seven yüreğinde biraz merhamet varsa torunumun yerini bilen veya duyan varsa lütfen en yakın karakola gidip bilgi versin. Asılsız ihbarlarda bunup, hem bizi hem de güvenlik güçlerini yanıltmasınlar. Bu tarif edilemez çok acı bir olay."

2)MEHMET ŞİMŞEK: İNŞALLAH DÜNYA KÜRESEL TİCARET SAVAŞLARI GİBİ YANLIŞ BİR PATİKAYA GİRMEZ

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa’da yaptığı açıklamada, “Amerikan yönetimi kendi inşa ettiği kurala dayalı, çok taraflı, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan aslında dünyanın da şu an itibariyle menfaatine gördüğümüz yapıyı hırpalıyor. Tabii küresel ticari savaşların eşiğinde miyiz endişesi doğuruyor. Ümit ederiz ki Amerikan yönetimi bunu bir müzakere taktiği olarak yapıyor ve gerçekten dünya ticaret savaşına gitmez çünkü o her kesimi olumsuz etkiler. Ama eğer öyle bir risk ortaya çıkarsa bizim anapazarımız Avrupa Birliği’dir. Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın da Türkiye’ye ekonomik anlamda ihtiyacı var; o nedenle küresel ticaret savaşlarına gidilse dahi bize etkileri nispeten sınırlı olacak. İnşallah dünya böyle bir yanlış patikaya girmezö dedi.

İş insanlarıyla toplantı yapmak üzere Bursa’ya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yarın yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Çok önemli bir kararın arifesindeyiz. Çalıştık, son gün çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ülkemizin yeniden bir sıçrama sağlaması için ertesi günden itibaren hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde güçlü bir şekilde çalışmaya devam edecek. Bizim beklentimiz bu yönde. Yeni bir 5 yıllık perspektif. Zaten ekonomide birazdan iş alemimizle istişare edeceğiz. Yeniden dengelenme sürecindeyiz. Dış talebin destek olduğu, iç talebin bir miktar yumuşayacağı cari açık, enflasyon gibi dengesizliklerin giderileceği, yönetilebilir noktaya geldiği bir dönemin içerisindeyiz. Para politikasında güçlü adımlar attık, maliye politikası için endişeler yersiz. Yapısal reformlarla da bu süreci güçlendireceğiz. Dolayısıyla inşallah ülkemiz bu yeni 5 yıllık bir perspektifle yeni sıçramanın da sağlam temeller üzerine inşaa edildiği bir dönemin başında olacağızö dedi.

Küresel ticaret savaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Maalesef Amerikan yönetimi kendi inşaa ettiği kurala dayalı, çok taraflı, İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan aslında dünyanın da şu an itibariyle menfaatinde gördüğümüz yapıyı şu anda hırpalıyor. Tabii küresel ticari savaşların eşiğinde miyiz endişesi doğuruyor. Bu tabii, eğer gerçekten oraya giderse olumsuz ama şunun net olarak altını çizeyim, Amerika bizim çok önemli bir ticari ortağımız değil. Amerika önemli bir ülke. Önemli bir müttefiğimiz. Anlaşamadığımız konular var ama genel olarak Amerika önemli bir ülke ama ticaret açısından, özellikle de otomotiv ihracatı açısından en az etkilenecek ülkelerden bir tanesi Türkiye’dir. Onun için o konuda, Türkiye’ye ilişkin bir endişeye gerek yok. Ama genel anlamda havayı bozan küresel ticaret savaşları hakikaten zaten son dönem piyasalarda yaşanan dalganın esas sebebi küresel ticaret savaşlarına ilişkin endişelerdir. Umut ediyoruz ki, bu bir müzakere taktiğidir. Yani dünya şu anda anlamakta zorluk çekiyor. Ümit ederiz ki Amerikan yönetimi bunu bir müzakere taktiği olarak yapıyor ve gerçekten dünya ticaret savaşına gitmez, çünkü o her kesimi olumsuz etkiler. Ama eğer öyle bir risk ortaya çıkarsa bizim anapazarımız Avrupa Birliği’dir. Avrupa Birliği şu anda dünyada kurala dayalı anlaşmalara dayalı çok taraflı sistemin en güçlü savunucusudur. Bizmi Avrupa Birliği ile gümrük birliğimiz var. Ben inanıyorum ki bu seçim belirsizliği ortadan kalktıktan sonra biz Avrupa Birliği ile gümrük birliğinin daha da kapsamının güncellenmesini sağlayacağız. Hem Türkiye’nin Avrupa’ya, Avrupa’nın da Türkiye’ye ekonomik anlamda ihtiyacı var. Onun için ilişkilerimiz derinleşecek, gelişecek. O nedenle küresel ticaret savaşlarına gidilse dahi bize etkileri nispeten sınırlı olacak. İnşallah dünya böyle bir yanlış patikaya girmez. Böyle bir yanlıştan dönülürö diye konuştu.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin, 24 Haziran sonrası için 'şaibe' algısı oluşturarak, Türkiye'de kaos planı yaptığı yönündeki haberlere ilişkin de konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, “Türkiye hakkında çok şey söylenebilir, ama bu seçimlerin şeffaf, denetime açık ve katılımcı en güçlü düzeyde demokratik bir bayram olacağı konusunda tereddüt yok. Bütün partiler güçlü bir şekilde sandıkta temsil ediliyor. Süreçler test edilmiş, kanıtlanmış, dünyanın bu anlamda hakikaten en kaliteli süreci bizde. Dolayısıyla tereddüt yok. Çamur tutmaz. Onun için biz çok net olarak yarın milletimiz, karar verecek. Bu kararı verirken Türkiye’nin neredeyse 100 yıla yakın çok iyi tanımlanmış çok iyi yönetilen son derece şeffaf, hem bütün partilerin, hem vatandaşlarımızın, hem de küresel denetime açık bir süreçten bahsediyoruz. Onun için hiç o türden yaklaşımlar veya girişimler tutmaz. Milletimiz her şeyi biliyor. Dünya da tabii ki önyargıları bırakırsa, Türkiye’nin mükemmel olduğunda iddiasında değiliz. Ama demokratik sistemin işleyişi konusunda en ufak yanlış bir değerlendirmeye mahal yokturö ifadelerini kullandı.

3)GAZİANTEP'TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 23 GÖZALTI

GAZİANTEP'te, polis tarafından 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu, 47 kök Hint keneviri ve 15 silah ele geçirildi, 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda özel harekat polislerinin koçbaşı ile kırılarak girdikleri adreslerde arama yapıldı. Operasyonda arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu, 47 kök Hint keneviri ve 15 silah ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve silahlara el konulurken, 23 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

