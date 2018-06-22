DHA YURT  BÜLTENİ-6

1)BOZDAĞ: VATANDAŞ İNCE ELER, SIK DOKUR, İNCE'Yİ ELER

BAŞBAKAN Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Biliyorsunuz; vatandaş ince eler, sık dokur. İnce'yi eler, sonunda, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer. Bu bizim vatandaşımızın, bu konulardaki basiretinin de güzel bir örneğidir. Her işi insanımız çok iyi hesap ediyor ve ona göre yapıyor. Türk halkı değil de, 50 büyük ülkenin büyükelçisi oy vererek Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı, hiç şüpheniz olmasın, Muharrem İnce, hemen hemen bütün oyları alarak, cumhurbaşkanı seçilirdiö dedi. Memleketi Yozgat'ta seçim çalışmalarını sürdüren Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, partisinin Saraykent ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Miting öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bozdağ, seçim tahmini konusunda ki soruya şöyle cevap verdi: "Seçim sonuçlarını hep beraber göreceğiz. Fazla telaşa gerek yok. Şurada bir gün kaldı. Ertesi gün, bütün dünya, bütün sonuçları öğrenecektir. Etrafımızdaki kalabalığı görüyorsunuz. Millet kararını vermiş. İşin doğrusu millet ilk turda cumhurbaşkanını seçecektir. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendiyi, seçecektir. Biliyorsunuz; vatandaş ince eler, sık dokur, İnce'yi eler, sonunda, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçer. Bu bizim vatandaşımızın, bu konulardaki basiretinin de güzel bir örneğidir. Her işi insanımız çok iyi hesap ediyor ve ona göre yapıyor. Türk halkı değil de, 50 büyük ülkenin büyükelçisi oy vererek Türkiye'nin cumhurbaşkanını seçmiş olsaydı, hiç şüpheniz olmasın, Muharrem İnce, hemen hemen bütün oyları alarak, cumhurbaşkanı seçilirdi. Allah'tan, 50 büyük ülkenin büyükelçisi, Türkiye'nin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde oy kullanmıyorlar. 81 milyon Türk halkı oy kullanıyor. Türk halkının oy kullandığı yerde, Türk halkı dilediğini cumhurbaşkanı seçer. Büyükelçilerin istediğini cumhurbaşkanı seçmez. Bir bakmak lazım. Osmanlı'da da öyle. Başka ülkelerin sefirlerine bir bakıp, ona göre de, yön tayin etmekte faydı var. Şimdi 50 büyük ülkenin büyükelçisi, Muharrem İnce'yi istiyorsa, Muharrem İnce'nin bu ülkenin ve bu devletin, aleyhine bir kişi olduğunu gösteren, en somut delil budur. Onlar zayıf Türkiye istiyorlar. Güçsüz Türkiye istiyorlar. Avrupa'ya, ABD'ye muhtaç Türkiye istiyorlar. IMF'ye dilencilik yapan Türkiye istiyorlar. Cumhurbaşkanımız gibi, bunu yapamazsınız diye itiraz eden birini istemiyorlar. Bu kadar basit.ö

'YSK GÜVEN MÜESSESESİDİR'

Seçim güvenliği konusunda Türkiye'de herhangi bir sıkıntının söz konusu olmadığını belirten Bozdağ, "Türkiye'nin en güvenilir kurumlarından bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'dur (YSK). YSK güven müessesesidir. Bugüne kadar yapılmış bütün seçimleri ve halk oylamalarını anayasa ve yasalarımızın öngördüğü doğruluk dürüstlük kuralları çerçevesinde yapmıştır. Ve seçim kurulunun verdiği kararlar üzerine yaptığı seçimler üzerine herhangi bir sorunda bu güne kadar yaşamamıştır. Esasında Türkiye'de seçimleri YSK yapmamaktadır sadece YSK anayasa ve yasamızın verdiği yetkiler çerçevesinde görevler çerçevesinde seçim sürecini organize etmekte seçimlere ilişkin siyasi parti temsilcilerinin yaptıkları itirazları değerlendirip karara bağlanmakta. Seçimin dürüstlük içinde yapılmasını anayasa ve yasalara uygun yapılmasını denetlemektedir. Seçimin başlangıcından sonuna kadar bütün iş ve işlemler siyasi partiler tarafından yapılmaktadır. Seçim yaklaşırken orada bir pusula orada başka bir zarf haberlerini yeniden görmeye başladık. Şu anda özellikle sol medya ve millet ittifakının içinde olduğu çevreyi destekleyen medya ortakları ve bu ittifakın içindekiler yüksek perdede şu anda seçim ve hile konusunu işlemeye başladılar. Bu tamamıyla dediğim gibi seçim sonuçlarına dönü başarısızlıklarına kılıf üretme gayretinden başka hiçbir şey değildir. Ve büyük bir yalan söylüyorlar. Büyük bir iftira ediyorlarö diye konuştu.

TERÖRLE MÜCADELE DEVAM EDECEK

Türkiye'nin Kandil operasyonunu da değerlendiren Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tabi bu operasyon devam ediyor bundan sonrada devam edecektir terör bitene kadar son terörist etkisiz hale getirilene kadar yurt içinde ve dışında operasyonlarımız devam edecektir. Muhalefet partililerinin terörle mücadeleyi seçim döneminde askıya alınması talebi ve yahut ta seçim döneminde terörle mücadeleden rahatsızlıklarını dile getirmesini anlamak mümkün değildir. Seçim var diye Türkiye bu güne kadar terörle mücadelesini durdurmamıştır. Askıya almamıştır. Bugünde durdurmayacaktır, bundan sonrada durdurmayacaktır. Terör olduğu sürece Türkiye'nin içerisinde başka gündemler olsa dahi Türkiye terörle etkili ve kararlı mücadelesini sürdürecektir.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Bozdağ'ın sorulara cevap vermesi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,()

====================================================

2)DEMİRTAŞ: BİR TEK OYUN TÜRKİYE'NİN KADERİNİ BELİRLEYECEĞİ BİR NOKTAYA GELDİK

HDP'nin Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili son sesli mesajı, kendi sosyal medya hesabından yayınlandı. Demirtaş mesajında, artık bir tek oyun bile Türkiye'nin ve toplumun geleceğini, kaderini belirleyeceği bir noktaya gelindiğini söyledi. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın telefondan yaptığı seçimle ilgili son sesli mesajı, kendi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Demirtaş sesli mesajında, seçime sayılı günler ve sayılı saatler kaldığını ifade ederek, "Engellere, kısıtlı imkânlara rağmen muazzam kampanya yürüten herkese teşekkür ediyorum. Ortaya çıkan durum, çok kritik bir aşamada sandığa gidileceğini gösteriyor. Öylesine ki, artık bir tek oyun bile Türkiye'nin ve toplumun geleceğini, kaderini belirleyeceği bir noktaya geldik. Son saatler, son günler de bu açıdan çok önemli. Herkesin çok iyi bir çalışma yürütmesi lazım" dedi. Sandıklara ve oylara sahip çıkılması çağrısı yapan Demirtaş sesli mesajının devamında şunları kaydetti:

"Ve aynı kararlılıkla sandıklara, oylara da sahip çıkılması lazım. 24 Haziran'da inanıyorum demokrasi kazanacak, demokrasi yanlıları kazanacak. Önemli bir sonuç ortaya çıkacak ve göreceğiz ki seçimler vesilesiyle Türkiye'de bir dönem kapanacak. Baskının, zulmün olduğu bir dönem kapanacak. Hukukun üstünlüğü de adalet de huzur da güven de ekonomik refah da bu şekilde, daha rahat bir ortamda temin edilecek.

Sahada çalışma yürüten bütün arkadaşların da herkesin de bu bilinçle son saate kadar, resmi sonuçlar açıklanıncaya kadar mutlaka oylarına, sandığa sahip çıkmasını bekliyorum. İşimiz gücümüz ne olursa olsun, önümüzdeki birkaç gün mutlaka ama mutlaka zamanımızın tamamını seçim kampanyasına, sandık güvenliğine ayırma konusunda hassasiyet gösterilmesi lazım. Kampanya yürüten, emek harcayan, yüreğini ortaya koyan herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi sağ olsunlar, var olsunlar. Hepsine içten selam, sevgilerimi gönderiyorum."

DİYARBAKIR, ()

====================================================

3)SULAMA KANALINA DÜŞEN EŞEK KURTARILDI

OSMANİYE'de sulama kanalına düşen eşek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.Kadirli İlçesine bağlı Karabacak Köyü'nde, kanal içine düşen ve zeminin balçık olması dolayısıyla çıkamayan eşek için çevredeki vatandaşlar seferber oldu. Akıntının da etkisiyle boğulma tehlikesi bulunan eşeğin boynuna ve ayaklarına ip bağlandı. Gövdesi suyun içinde bulunan eşek, uzun uğraşlar sonunda güçlükle çıkartıldı. Osmaniye İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliğinde Veteriner Teknisyeni olarak görev yapan Furkan Kalebaşı, hayvan tespiti için gittiği bölgede eşeğin sulama kanalına düştüğünü fark ettiğini, köylü vatandaşlarında yardımıyla kurtardıklarını belirterek, sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Eşeği kurtarma çalışmalarından detay görüntüler

- Eşeğe ip bağlanması

- Suya giren vatandaşlar

- Eşeğin sudan çıkartılma anı

- Veteriner Teknisyeni Furkan Kelebaşı ile röportaj

BOYUT: 100 MB SÜRE: 03'10"

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: OSMANİYE, ()

===================================================

4)DİCLE NEHRİNDE JETSKİ TURLARI

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin içinden geçen Dicle nehri üzerinde Jet-Ski turları düzenleyen Mehmet Yıldız, "Bayram tatilinde düzenlediğimiz turlara ilgi vardı. Su sporlarına yönelik deniz bisikletlerini de getireceğiz"dedi. Hasankeyf ilçesinin içinden geçen Dicle Nehrinde yapılan Jetski turları ilgi görmeye devam ediyor. Adana'dan satın aldığı 15 bin liralık Jetski ile Dicle nehrinde yaz mevsiminde serinlemek isteyenleri, tarih gölgesinde tur düzenleyen tesisin sahibi Mehmet Yıldız, Ramazan bayramı tatil süresince nehirde başlattıkları turlara ilginin her geçen gün artığını söyledi. Dicle nehrinin su sporlarıyla da buluşmasını istediklerini söyleyen Yıldaz, "Önümüzdeki günlerde Jetski'nin devamı olan Muz sepetini de getireceğiz. Deniz nehrinde su sporlarının gelişmesi için de çalışmalarımız var. Dicle nehrinde güzel bir manzara var"dedi.

Dicle nehrinde ilk kez Jetski ile tur düzenlediklerini söyleyen Mehmet Yıldız, "Dicle nehrinin derin bölgelerinde Jetski ile vatandaşları turluyoruz. 5 dakikalık turlarda ücretimiz 30 lira. Daha az süreye yönelik turlarımız da oluyor. Bir jetski sayısını yakında ikiye çıkaracağız. Bir de su sporunda kullanılan deniz bisikletini de getireceğiz. Tarih gölgesinde jet ski ile turlamak isteyen yerli ve yabancılara yelek giydiriyoruz. Havalar ısındıkça müşterilerimiz artıyor. Günde 30 ila 40 kişi arasında vatandaş, jetski ile Dicle'de turluyor. Bu çok güzel bir manzara"diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Jetski ile Dicle'de tur atılması

-Jetski işletmecisi ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,()-

==============================================

5)ÇAN'DAKİ SEL FELAKETİNDE HASAR TESPİTİNE BAŞLANDI

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesi Küçükpaşa köyünde dün şiddetli yağmur nedeniyle 5 ev su altında kalırken, evlerde mahsur kalan 2'si çocuk 3 kişi kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında 2 kişi yaralanırken, 2 araç da sel sularıyla dereye sürüklendi. Selin ardından köyde Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Çan Kaymakamlığı koordinasyonunda hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale'de dün öğleden sonra başlayan sağanak, Çan ilçesine bağlı Küçükpaşa köyünde hayatı felç etti. İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki köyde sel meydana geldi. 5 ev sel suyu ile dolarken, evlerden birinde mahsur kalan 2 çocuk ile anne, Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ve köylülerin yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalan aileye yardım etmek isteyen 2 kişi olay sırasında hafif yaralandı. Park halindeki 2 araç ise sel nedeniyle dere yatağına sürüklendi. Araçlarda hasar meydana geldi. Köydeki kümesler de su altında kalırken, çok sayıda kanatlı hayvan telef oldu. Tarım arazilerindeki yaklaşık 5 ton buğday ve arpanın yanı sıra evlerin damlarında bulunan saman balyaları da sel suları nedeniyle zarar gördü.

Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü ile Çan Kaymakamlığı, sel felaketinin yaşandığı Küçükpaşa köyünde hasar tespit çalışmalarına başladı. Sel felaketi nedeniyle köyde oluşan zararın hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıklanacağı belirtildi.

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), ()-

==============================================

6)LPG'Lİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. LPG'li otomobil patlama riskine karşı korku yaratırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Fethiye Devlet Hastanesi'ne eşini ve çocuğunu getiren Halil Duran, 48 HT 903 plakalı otomobilini kurum yakınına park etti. Bir süre sonra araçtan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar yangını itfaiye ve polise bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahalede bulundu. LPG'li otomobil patlama riskine karşı korku yaratırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu. Çevredeki esnaflardan Berat Büyüksolak, "Ne olduğunu anlamadık. Alevler bir anda aracı sardı. Tüm çabalara rağmen aracın büyük bir bölümü yandı. Araçta insanın olmaması tek sevindirici durum" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Otomobilden görüntü

(Haber- Kamera: FETHİYE (Muğla), ()

======================================================