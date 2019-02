DHA YURT BÜLTENİ -6

Çanakkale'de etkili kar yağışı

Çanakkale'de fırtına ve tipi hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Tipi ve fırtına nedeniyle deniz ulaşımın tamamen durduğu kentte öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini artırmaya başladı. Hava sıcaklığı eksi 1 dereceye düşerken, özellikle Lapseki ve Gelibolu ilçeleri beyaza büründü.

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarısını yaptığı kar ve fırtına, Çanakkale'yi etkisi altına aldı. Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan fırtına ve tipi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de durduruldu. Gökçeada ve Bozcaada'ya gün içinde yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi. Çanakkale Boğazı'nda deniz ulaşımın sağlanabildiği tek hat olan Lapseki-Gelibolu, Çardak-Gelibolu arasındaki feribot seferleri de saat 11.45 itibariyle fırtınınanın etkisini arttırması ve tipinin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle durduruldu. Böylece Çanakkale'de deniz ulaşımı tamamı durdu.

Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin yanı sıra Biga ve Ayvacık ilçeleri de kar yağışıyla beyaza büründü. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü kentte fırtına ve kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Polis ve jandarma, il genelindeki yol güzergahlarını sürekli kontrol edip, durum hakkında sürücüleri bilgilendiriyor. Yetkililer şu an için il genelinde kapalı yol bulunmadığı, yağışın gün boyu ve yarın da etkili olması beklendiğini belirtirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikktali olunması istendi.

Ergene'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenmeyen nedenle çıkan yangında, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Ergeni'nin Ulaş Mahallesi ışıklı kavşakta bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede fabrikayı sararken, söndürme çalışmalarında güçlük yaşandı. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabildi. Yangında fabrika kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Bakan Dönmez: 81 ile doğal gaz götürdük

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002’de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilimizde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamına doğal gaz götürmüş durumdayız" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk olarak Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret edip, kentle ilgili bilgiler aldı. Ardından kentte faaliyet gösteren enerji sektörü ve STK temsilcileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Dönmez, 2002 yılında Türkiye'nin sadece 5 kentinde doğal gaz kullanılabildiğini belirtti. Bugün tüm Türkiye'nin doğal gazdan yararlandığını ifade eden Bakan Dönmez, şöyle dedi:

"2002’de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilimizde doğal gaz varken, bugün 81 ilin tamamına doğal gaz götürmüş durumdayız. Yıl sonu itibarı ile Hakkari dâhil 81 ilimize doğal gaz götürdük. Dere, tepe, göl demeden aştık. Hakikaten çok çetin şartlarda çalışıldı. Şehrin içinde gazı dağıtmak kolay değil. Doğal gazla, çağdaş yakıtla en son tanışan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla doğal gaz şebekesini götürmeden önce baktığınızda elektrik, su, kanalizasyon, telefon gibi birçok alt yapının gittiği yerde sonradan bu alt yapıyı götürmenin sorunları var. Yeri geliyor boruyu döşeyecek yer arıyorsunuz. Bu sorunlara rağmen 140 bin kilometre hat yapmışız. Dünyanın çevresi 40 bin kilometre, biz neredeyse son 12 yılda 3,5 kat kazarak, tur atmışız. Türkiye'de artık hem elektrik hem de doğal gaz tarafından arz güvenliği sorunu kalmamıştır. Hatta fazlamız var, ihraç edebilecek hale geldik. Geçtiğimiz yıl elektrik ihracatımız ithalatımızdan fazla oldu. Doğal gazda maalesef dışa bağlıyız. Elimizdeki kaynaklar yeterli değil. Dışa bağlı olmamıza rağmen kaynak çeşitlendirmesi yapmak şartı ile sistem güvenliğini en az iki kat arttırdık. Günlük sisteme doğal gaz verme kabiliyetimizi, 200 milyon metreküpten 314 milyon metreküpe çıkarttık. İki sene içerisinde bu rakamı 400 milyon metreküpe çıkaracağız."

Bakan Soylu: Elimde öyle istihbaratlar var ki, kanınız donar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ülkenin en büyük korkusunun istikrarsızlık olduğunu belirterek, "Bilselerdi bugün terör örgütleriyle birlikte aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var ki, esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyor ve iğreniyorum. Yaptıkları pazarlıkları, yaptıkları anlayışı. Bu ülkenin en büyük korkusu istikrarsızlıktır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, memleketi Trabzon'da, AK Parti Trabzon Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gençliğimiz Geleceğimiz' adı verilen kahvaltı programında gençlere seslendi. Türkiye'nin kararlılıkla yürüttüğü uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Siyaset, politik bir duruş gerektirir. Ülkenizin geleceğini, dünyadaki gelişen dış politika anlayışına, haksızlıklara, usulsüzlüklere ve sürekli dünyayı bir tarafa itmeye çalışanlara karşı nasıl bir duruş göstereceğinizi siyaset belirler. Bu bir karakter oluşturur. Bu karakter ülkemizin, yarınlarımızın, dünyanın kendi adına gelişimine de etki koyar. Eğer ileriniz doğru yapılıyorsa, duruşunuz, dış politika, içerideki hizmetler, geleceğinize yönelik hedefler, idealler doğruysa, toplumumuzu, milletimizi yanlış yere sevk etmeye ve onları farklı bir anlayışa itmeye çalışanlara karşı mahalle baskısından çekinmeyip, doğru duruşunuzu eğer ortaya koyabiliyorsanız, aslında bir karakter de oluşturuyorsunuz demektir. Dünyayı iyi tanımamız, tarihi iyi bilmemiz, coğrafyanızın özelliklerini, ülkemizin fırsatlarını, avantajını dezavantajını iyi bilmeniz gerekir. Biz Norveç, İsveç, Almanya, Güney Kore, Japonya değiliz. Biz herkesin gözü olduğu ve siyaset adına, kararlı duruş adına bir fikir ortaya koymamız lazım gelen dünyanın en kıymetli coğrafyasında yaşıyoruz. Bu coğrafya, nesiller arası kopuşa müsaade etmez. Keşkelerimizi bugün bir daha yaşamamak için çok çalışıyoruz, hep birlikte bu cennet vatanı daha ileri götürme konusunda adım atıyoruz. Bunları yaparken elbette politik duruşumuzun kararlı, karakterli, eserlerinizde aynı olmalı."

'DÜNYANIN EN BÜYÜK UYUŞTURUCU YAKALAMALARINI YAPTIK'

Uyuşturucuyla mücadele de kararlılık mesajı veren Bakan Soylu, "Bugün bambaşka bir tablodayız. Geleceğe umutla bakıyoruz. Türkiye’nin bugünkü geldiği noktası bizim için hayalin ötesindeydi. Türkiye hayalin ötesinde olan bir anlayışın içine girdi. Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğü için büyük mücadele veriyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucuyla birlikte avlamaya çalışanlara ‘buyurun avlayın mı’ diyeceğiz. Bütün bunları gerçekleştirirken, tedbir elbette alacağız. 2015 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 560, 2016’da 920, 2017 yılında 941. Sayın Cumhurbaşkanımıza koştuk ‘tedbir almalıyız’ dedik. ‘Her şeyi yapacaksınız’ diye talimat verdi. Topyekun mücadele başlattık. Bugün Aralık ayı harici 2018’de 491. Demek ki tedbir alınca oluyor. Son iki ayda dünyanın en büyük ve tarihimizin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yaptık. 7 ton esrar, bin 250 kilo eroin. Geçen yıl toplam bin 700 kilo kokain yakalamıştık. Bu yılın ilk başında bin 600 kilo kokain yakaladık. Yeter ki işinizde samimiyetiyle gayret gösterin. Yardım eden Allah’tır. Terörle mücadele ediyoruz" dedi.

'KASETİN BAŞA SARILMASINA MÜSADE ETMEYECEĞİZ'

Türkiye'de 15 bin teröristten sadece 700'ünün kaldığını kaydeden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bu dağlarda 15 bin terörist vardı, bugün 700 terörist kaldı. Merak etmeyin, hepsi avucumuzun içinde. Bu ülkede gençlerimizi, geleceğimizi, ekonomimizi, büyümemizi engellemeye çalışan kim varsa, hızlı trenden daha fazla üzerine gideriz. En kötü şey, kaseti başa sarmak, yaşadıklarınızı tekrar yaşamaktır. Biz böyle korkularla, darbelerle, ekonomik saldırılarla, krizlerle, bir annenin iki evladının birbirine pusu kurduğu, sağcı ve solcu diye birbirini öldürmeye çalıştığı günlerde büyüdük. Bu ülkede bu kasetin başa sarılmasına ve gençlerimizin hayatının kararmasına müsaade etmeyeceğiz. Kimsenin kötülüklerinin dokunmayacağı bir Türkiye oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Geleceğinizi daha rahat düşünebileceğiniz, başka faktörlerin sizi devreden çıkarmasına müsaade etmeyeceğimiz bir Türkiye oluşturmak için çaba sarf ediyoruz. Terörle mücadele için insansız hava aracı almak istedik. Amerika senatosu vermedi. İsrail’den aldık. Paramızı verdik, tamir edip geri göndermedi. Şimdi Türk mühendislerimiz bunu yürütüyor. Onun için kasetin başa sarılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hepimiz evimizin önünü temizleyeceğiz. Hepimiz işimizi en iyi şekilde gerçekleştireceğiz. Göreceksiniz ki hayat standartlarımız yükselmiş"

'ELİMDE ÖYLE İSTİHBARATLAR VAR Kİ'

'Elimde öyle istihbaratlar var, öyle çalışmalar var ki, esas kanınız buna donar' diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bedeli ne olursa olsun, sizin önünüzdeki engelleri kaldırmakla yükümlüyüz. İster canımızla ödeyelim, ister karşıdan hakaretlere maruz kalalım, isterlerse bizi anlamasınlar, ama ne yaparlarsa yapsınlar, bizim onlara söyleyeceğimiz tek bir şey var; ‘bilselerdi yapmazlardı.’ Bilselerdi bugün terör örgütleriyle birlikte aynı ittifakın içinde olmazlardı. Elimde öyle istihbaratlar var, öyle çalışmalar var ki; esas kanınız buna donar. Hiçbir ahlak, hiçbir memleket duygusu, hiçbir bayrak sevdası düşünmeden kol kola girenleri görüyor ve iğreniyorum. Yaptıkları pazarlıkları, yaptıkları anlayışı. Bu ülkenin en büyük korkusu istikrarsızlıktır. Bu ülkede yönetim istikrarsızlığı ortaya koyulursa, hedeflerimizin hepsini şaşırtırlar. İstikametimizi farklı bir noktaya taşırlar. Bunu istemektedirler. Allah bize imkan verdi, uluslararası ve yurt dışında toplantılara katıldım. Ay- yıldızlı bayrağın önünde bu toplantılarda hiç boynumuz eğik olmadı. Yarınlara hep birlikte daha güçlü bir şekilde gitmeliyiz."

'BOYNUMUZU KANDİL'İN ÖNÜNDE EĞİK BIRAKMAYIN'

Önlerindeki 4,5 yıllık sürede tarihin en büyük sıçramasını yapacaklarını da vurgulayan Bakan Soylu, "İlk kez yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 4,5 yıl önümüzde saha var. O sahaya güçlü girmeliyiz. Tayyip Erdoğan’ın topu ayağına vereceksiniz, o 90’a çakacak. Türkiye bambaşka noktaya, heyecana doğru gidecek. Bu ekonomik saldırılar, her seçimi fırsat bilenler. Önümüzde 4,5 yıl var. Bu sürede tarihimizin en büyük sıçramasını yapacağız. Bundan milletimiz istifade edecek. Terörle mücadele güç, kuvvet, siyasal irade ister. Hakkâri, Şırnak’a dik gidiyorum. Oralarda yaşayan kardeşlerimiz şimdi dik yürüyorlar. 'Dik dur eğilme, bu millet seninle’ diyorlar ya, 'sen yolunda git, ben seni destekleyeceğim’ diyor. Terörle mücadele zor bir iştir. Birileri yeniden bu ülkenin içini karıştırmak için fırsat verir. Buna fırsat vermeyelim. Boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın. Onun için üzerimize düşen sorumlulukları yapıyoruz" dedi.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Bakan Soylu, daha sonra katılacağı miting için Hayrat ilçesine geçti.

Hastalara ulaşmak için, dağları aşıyorlar

Bitlis Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, hastaneye gitmekte zorlanan kişilere evde hizmet vermek için zorlu yolları aşıyor. Mutki ilçesine bağlı Geyikpınar köyünde yatağa bağımlı olan Gülistan Aksu (60) için yola çıkan ekip, yaklaşık 40 kilometre araçla, 3 kilometre de yaya olarak giderek, hastaya ulaşıp, sağlık hizmeti sundu.

Bitlis’te yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen, hastaneye gidemeyen, bakım ve tedaviye muhtaç kişilere ulaşmak için oluşturulan ekipler, günlük belirledikleri hastalara bakmak için zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Ekipler, kar- kış demeden zor şartlara rağmen hastalara ulaşıyor.

Mutki Evde Sağlık Hizmeti ekipleri, ilçeye bağlı Geyikpınar köyünde oturan, obeziteye bağlı olarak hipertansiyon, diyabet hastalığı ve 5 sene önce de geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle sol tarafı felç olan Gülistan Aksu için yola çıktı. Yaklaşık 40 kilometre yolu araçla giden bir doktor, 2 hemşire ve bir ebeden oluşan ekip, 3 kilometre dağlık ve engebeli yolu da yürüyerek hastaya ulaştı.

Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi Sorumlusu ve İl Koordinatörü Dr. Mehmet Rıza Işık, "Hastamızı yerinde değerlendirdik. Kan şekeri, saturasyon, nabız ve kan basıncı değerlerine baktık. Hastanın daha önce obeziteye bağlı olarak hipertansiyon, diyabet hastalığı ve 5 sene öncede geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı sol tarafında felç olan hastamızın tedavisine bakarak gerekli planlamayı yaptık" dedi.

Gülistan Aksu'nın kızı Aynur ve oğlu Hıdır Aksu ise sağlık ekibine felçli annelerine ayda 2-3 kez gelip baktıkları için teşekkür etti.

ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN GİDİYORLAR

Dr. Işık, Bitlis'te son bir yılda 894 kişiye, 2015 yılından bu yana da yaklaşık 3 bin kişiye evde sağlık hizmeti verdiklerini belirtti. Yaşlılığı veya hastalığı sebebi ile yatağa tam bağımlı veya yarı bağımlı hastaların, herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmekte zorluk çeken kişilerin hastaneyi ayaklarına götürdüklerini belirten Dr. Işık, şöyle konuştu:

"Hastalarımızın evde tıbbi bakım, tetkik, tahlil ve tedavisi planlanıp, yapılıyor. Hastalarımıza tanı koymaktan ziyade uzman hekim tarafından tanısı konulmuş tedaviyi evde yürütüyoruz. Yine aynı şekilde hastalarımızın gerekli durumlarda hastaneye nakillerini gerçekleştiriyoruz. Bu hizmet sayesinde hastaların ve hasta yakınlarının refah seviyesi yükselmiş oluyor. Bitlis ilimizde İl Koordinasyon Merkezi, 6 ilçe devlet hastanemizde ve merkezde olmak üzere ayrıca ağız ve diş sağlığı ile beraber 11 ekibimiz bulunmaktadır. Her ekibimizde bir şoför, bir doktor ve bir sağlıkçı bulunmaktadır. Bu ekiplerimiz sayesinde hastalarımıza gerekli hizmeti sunuyoruz. Bitlis'in şartlarını göz önünde bulundurursak, özellikle kış aylarında ekiplerimiz oldukça zorlanıyorlar. Ama şartlar ne olursa olsun hastalarımızın refah seviyesine yükseltmek için elimizden geleni yapacağız."

BİZİ GÖRDÜKLERİNDE GÜLÜMSEMELERİ YETİYOR

Hemşire Hakan Erdil ise hastalara ulaşmak için yola çıktıklarını, fakat çoğu zaman araçların evin önüne kadar gidemediğini ve yürümek zorunda kaldıklarını söyledi. Erdil, "Bütün bu zorluklara hastalarımız için katlanıyoruz. Yeter ki rahat bir hayat yaşasınlar. Bizleri en çok mutlu eden durum ise hastaları bizleri gördükleri zaman gülümsemesi. Bizleri gördüklerinde onların o sevinci bütün yorgunluklarımızı alıyor" diye konuştu.

================

Geceleri evde yaptığı resimleri gündüzleri kaldırımda satıyor

Bolu'ya 6 ay önce yerleşen Erdoğan Akın(55) geçimini sağlamak için geceleri evde tuvale yaptığı resimleri gündüzleri kaldırımda satıyor.

Daha önceki yıllarda otomobil alım-satım işiyle uğraşan ve oto galerisi bulunan Erdoğan Akın'ın işleri kötü gitti. Akın, tüm mal varlığını kaybettikten sonra çocukluk yıllarında amatörce başladığı resim sanatına daha fazla ilgi göstermeye başladı. Aynı zamanda müzikle de ilgilenen ve çıkardığı albümler bulunan Erdoğan Akın, tuvale resim çizmeye başladı. Karakalem, yağlı boya ve birçok teknikte resimler çizip, satarak çeşitli illerde yaşamını sürdürmeye çalışan Erdoğan Akın, 6 ay önce Bolu'da bankacılık yapan kızının yanına yerleşti. Erdoğan Akın, daha sonra geçimini sağlamak için yaptığı resimleri satmaya karar verdi. Yaptığı resimleri satacak herhangi bir dükkan bulamayan Erdoğan Akın resimlerini kendisi satmaya karar verdi. Ancak dükkan açacak maddi imkanı olmayan Erdoğan Akın, çözümü resimlerini sokakta satmaya başlamakta buldu.

Erdoğan Akın, Ali Rıza Tekemen Caddesi'nde kaldırıma evde yaptığı birbirinden güzel sanat eseri resimlerini dizerek satmaya başladı. Soğuk havalara rağmen satış yapmaya çalışan Erdoğan Akın, üretmenin önemine değinerek, "Üretimi öncelemeyen toplumlarda ne kadar ilgi olursa Bolu'da da o kadar ilgi var. Maalesef üretmiyoruz hep tüketim toplumu olduk. Bu beni üzen vakalardan bir tanesi. Üretmeliyiz. Bu toplumda hazıra konan gençlerimiz yetiştiriliyor. Hazır biter yarın. Bittiği zaman dışa bağımlı kalırız. Her fert özgün olarak bence üretmeli." dedi.

Erdoğan Akın, resim yapmaya başlaması ile ilgili de, "Üstadın biri sormuştu 'Ne zaman başladın?' diye. Ben de 'Zora düştüğüm zaman' demiştim. Hayat her şeye her zaman gebe. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Şartların bu şekle geleceğini tahmin edemezdim. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir kaldırımda tablo satacağım, pazarlayacağım. Tezgâhçı olacağım hiç aklıma gelmezdi. Böyle zabıtalara 'Kalsın' diye rica edeceğim bir hali yaşamak nasip oldu. Aşağı yukarı 5-6 yıldan beri amatör ruhla profesyonel çizimler yapıyorum. Ben bu ülkeye toplam 8 müzik albümü verdim. Muhabbete, yarınlara, bu toplumun hazırlanması için emekler verilen mesajlarla 8 müzik albümü verdim." diye konuştu.

Yatırımı insanlara yapmak gerektiğini belirten Akın, "Bazen bana sorarlar 'İstediğiniz yere ulaştınız mı?' diye. Evet ben fazlasıyla ulaştım. Biraz insanların bir işi yaparken beklentinin ne olduğunu bakılıyor. Bu imaj dünyasında materyale önem verilen bir dünyada bizim gibi insanların anlaşılması çok zordur. Bir savcı, doktor, akademisyen geliyor. Erdoğan bey sizin eserlerinizle büyüdük diyorlar. Bunlar beni onurlandırıyor. Evet ben sanatta istediğim yere ulaştım. Çünkü en büyük yatırım insana olan yatırımdır. İnsana olan yatırımı toplum pek düşünmediği için hep materyal zenginlikler bekliyorlar. Madem başarılıydınız neden yatınız, katınız, villanız yok. Ama öyle değil. En büyük yatırım İnsana olan yatırımdır." dedi.

Erdoğan Akın, her şeye rağmen halinden memnun olduğu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Halimden çok memnunum. Zenginlik deyince ne anladığınız çok önemli. Ben çok zenginler tanıdım, zengin yaşadığım zamanlarım da oldu. 2003 yılında büyük işletmelerimi kaybetmiş bir insanım. Tabloları kimi zaman hiç satmadığım da oluyor. Kimi zaman rüzgar esiyor tablolar uçuşuyor. Zaten çok kazanıyor olsam benim bir mekanım olurdu. O mekanda sanatımı icra ederdim. Ben burada bir şövale koyup onu bile yapamıyorum. 2 büklüm burada ne çiziyorsam o. Eve gittiğim zaman geceleri çalışıyorum. Ama buna rağmen insan yapmak isterse her şey kolaydır aslında. Şartlar insana bazen farklı mecralara götürür. Ben de elimde olmadan bir göçebe hayatına denk gelenlerdenim. İnanır mısınız içimden şuralıyım demek bende anlamını yitirdi. Bana nerelisin diyenlere ben dünyalıyım diyor. Toplumda sanat barışın bir numaralı anahtarıdır. Şöyle bir kelime kursak bence yerindedir. Anarşinin, terörün panzehiri sanattır dersek yanlış söylemeyiz. Sanat çünkü incelik, zarafet, güzellik, iyiliğin kıymetini bilmektir."

Özel eğitim öğrencisinin trafik polisi olma hayali gerçek oldu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Orta Okulu'nda okuyan 8'inci sınıf özel eğitim öğrencisi Abdullah Yılmaz'ın(18) polis olmaya hayali gerçek oldu. Polis kıyafeti giyerek bir günlüğüne trafik polisi olan Yılmaz, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirici broşür dağıttı.

Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesi Ortaokulu'nda eğitim gören özel öğretim öğrencisi bedensel engelli Abdullah Yılmaz'ın polis olmaya hayalini, Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü gerçeğe dönüştürdü. Yılmaz'ın hayalini öğrenen trafik polisleri ve jandarma ekipleri, Çardak Orta Okulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ile biraraya geldi. Trafik polisleri, polis kıyafeti giydirdikleri Abdullah Yılmaz'ı ekip otosuna alarak, Bursa-İzmir Karayolu üzerinde devriye gezdirdi. Yılmaz daha sonra ilçe merkezinde yapılan yol kontrolüne katıldı. Durdurulan sürücülere trarik kurallarına uymaları ve yayalara yol vermeleri konusunda uyarılarda bulundu. Trafik kurallarını içeren broşür dağıttı.

Hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle büyük mutluluk yaşadığını ve gururlandığını söyleyen Abdullah Yılmaz, "Polis olma hayalim gerçek oldu. Polis ve jandarmaya bu hayalimi gerçekleştirmem de yardımcı oldukları için teşekkür ederim" dedi.

Anne Gülşen Yılmaz ile baba Muzaffer Yılmaz da çocuklarının en büyük hayalini gerçekleştiren okul yönetimi ile polis ve jandarmaya teşekkür etti.

Iğdır'da fuhuş operasyonu: 73 gözaltı

Iğdır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 73 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Melekli Beldesi'ndeki eğlence mekanlarına operasyon düzenledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda eş zamanlı baskın yapılan mekanlarda, 'fuhuşa yer ve aracılık ettikleri' iddiasıyla 23 şüpheli ile fuhuş yaptıkları belirlenen 50 kadın yakalandı.

73 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna götürüldü. 50 gram uyuşturucu madde de ele geçirilen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli aranıyor.

Haber: Suat DENİZ/ IĞDIR, ()-