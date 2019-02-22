DHA YURT BÜLTENİ -6

Derin sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Akdeniz’de yapılacak derin sondaj için kullanacağı 'DEEPSEA METRO-1', Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Derin sondaj gemisine, 'TCG Heybeliada' ve Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

İspanya’nın Algeciras Limanı’ndan yola çıkan 51 bin 283 groston ağırlığında ve 229 metre uzunluğundaki 'DEEPSEA METRO-1' adlı derin sondaj gemisi, bu sabah saat 08.45’te Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı. Derin sondaj gemisi, saat 10.30'da Çanakkale önlerine ulaştı. 'TCG Heybeliada' korveti ve Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemi, saat 11.00'de boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Naru Burnu'nu dönerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

'DEEPSEA METRO-1', Türkiye’nin ilk sondaj gemisi olan ve adı 'Fatih' olarak değiştirilen derin deniz sondaj gemisi 'DEEPSEA METRO-2' ile birlikte TPAO tarafından kullanılacak ve Türkiye’nin ikinci aktif sondaj gemisi olacak. Türkiye’nin envanterine dahil edilecek gemi, Karadeniz ve Akdeniz’de aktif sondaj faaliyetlerinde bulunulacak. 262.5 milyon dolara satın alınan geminin, 10 bin feet’e kadar sondaj yapabildiği, bu rakamın ekstra ekipmanla birlikte 12 bin feet’e kadar çıktığı öğrenildi.

Yalova’ya giden ve 'Fatih'in ikizi olan derin sondaj gemisine, tersanedeki işlemlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isim verilecek.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()-

===================

Soylu: Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında öldürücü uyuşturucu haplar üretiliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 21'inci yüzyılda terör, düzensiz göç ve uyuşturucu ticaretinin insanlığı tehdit ettiğini belirterek, "Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında insanlığın gelmiş geçmiş en gaddar, en öldürücü sentetik uyuşturucu haplar üretiliyor. Ülkemizin genç nüfusu, özellikle terör örgütlerinin ve uyuşturucu ticaretini yönetenlerin iştahını kabartmaktadır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Erzincan Polis Meslek Yüksekokulu'nda 40 günlük eğitimlerini tamamlayan bin 344 bekçinin yemin törenine katıldı. Törende Bakan Soylu'nun yanı sıra Vali Ali Arslantaş, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak, AK Parti'li milletvekilleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve öğrencilerin aileleri de yer aldı. Yemin töreninde konuşan Bakan Soylu, Türk insanının güzel nasihatlerle büyüdüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bizim medeniyetimiz, bizim inancımız, dinimiz, bizim değerlerimiz; 'adalet mülkün temelidir', 'insanı yaşat ki, devlet yaşasın' dedi" diyen Bakan Soylu, "Başka milletlere, onların inançları ne söyledi bilemem ama biz insanlığa zulmedenlerden olmadık. Biz ne para için, ne petrol için, ne de zenginlik ve refah için, mazlum milletlerin ahını almadık. Bugün dünyada terör var, biz yapmadık. Göç yollarında ölen, ailesini, çoluk çocuğunu, hayatını kaybeden binlerce insan var, bunu da biz yapmadık. Biz uyuşturucu üretip el altından satmadık. Bugün dünyada açlık var, biz kimsenin ekmeğini aşını çalmadık. Dünyada ırkçılık yükseliyor, oysa biz kimseye derisinin rengini sormadık. Şu içinde bulunduğunuz Erzincan şehri, bilesiniz ki alelade bir ev ve dükkan yığını değildir. Buranın toprağı alelade bir toprak değildir. Bu ülke, bu aziz millet, dünyada insanlık adına kendine ait bir imzası olan millettir. Eğer bugünün teknolojisini, zenginliği, refahı geliştiren biz olsaydık, veya biraz da olsa bizden ilham alsalardı, dünya bu halde olmazdı."

'EN KRİTİK COĞRAFİ ROTALAR ÜZERİNDEYİZ'

Bakan Soylu, 21'inci yüzyılda terör, düzensiz göç ve uyuşturucu ticaretinin insanlığı tehdit ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler, katlanarak artıyor. Avrupa'nın gelişmiş laboratuvarlarında insanlığın gelmiş geçmiş en gaddar, en öldürücü sentetik uyuşturucu haplar üretiliyor. DEAŞ, PKK/PYD, FETÖ gibi örgütler küresel güçlerle ilişki içinde. Koskoca devletler bunları ne yazık ki muhatap alıyor, eğitiyor, silah veriyor, başkalarıyla çatıştırıyor, araç olarak kullanıyor. Türkiye olarak bu problemlerin hemen hepsinin en kritik coğrafi rotaları üzerindeyiz. Hem denizde hem karada hem de havada bu böyledir. Ülkemizin genç nüfusu, özellikle terör örgütlerinin ve uyuşturucu ticaretini yönetenlerin iştahını kabartmaktadır. Türkiye bugün çok önemli güvenlik maliyetleri sırtlanmıştır. 2018 yılında tüm terör örgütlerine dönük toplam 129 bin 787 terör operasyonu, 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu yaptık. Çok kaba bir hesapla Türkiye'de 2018 yılında ele geçirilen uyuşturucunun maddi değeri 3,5 milyar Türk lirasıdır. Geçen yıl sonu itibarıyla yakaladığımız düzensiz göçmen sayısı 268 bin kişidir. Bu rakamlar dünyanın gelişmiş ülkelerinin, parası bol ama vicdanı kıt ülkelerinin duymaktan bile korkacağı rakamlardır. Diyebilirim ki bugün Türkiye'yi uyuşturucuyla göçle ve terörle ablukaya almak istiyorlar; ama bir şansımız var. Türkiye bugün son 300 yılın en kuvvetli dönemindedir. Bütün risklerimizi, tehditlerimizi ülkemizin kendi gücüyle bertaraf ediyoruz."

'HİÇBİR ŞEY İÇİN İCAZET ALMIYORUZ'

Türkiye'nin tehlikeyi nerede görürse müdahale ettiğini kaydeden Soylu, "Kendi helikopterimizi yapıyoruz. Oysa biz bu ülkede polisin haftalık benzin istihkakının 10- 15 litre olduğu, benzin yokluğundan polisin olay yerine gidemediği, akaryakıt istasyonlarından borçla benzin alındığını veya esnafın yardımlarıyla ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığı, o günkü kısıtlı yerli üretim imkanlarıyla yapılan ve çoğu eski tabancaların tutukluk yapması yüzünden bekçimizin polisimizin şehit düştüğü günleri yaşadık. Çok şükür o günler çok uzakta kaldı. Artık kimseden hiçbir şey istemiyoruz, hiçbir şey için icazet almıyoruz. Tehlikeyi nerede görürsek; Afrin'de görürsek Afrin'e, Cerablus'ta görürsek Cerablus'a, Azez'de görürsek Azez'e korkmadan, çekinmeden müdahale ediyoruz. İşte bütün bu çerçeve içinde insanımızın biraz önce tarif ettiğim bu kötülüklerden etkilenmemesi, zarar görmemesi, başını huzur içinde yastığa koyabilmesi için şehir güvenliğini takviye edici çok ciddi adımlar atıyoruz. İşte bugün burada göreve hazır olan evlatlarımız, bu gayretlerimizin önemli bir parçası olacaklardır" diye konuştu.

'11 BİN 382 BEKÇİMİZ GÖREV BAŞINDA'

Bekçilik uygulamasının yeni olmadığını vurgulayan Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Uzun yıllardır var olan bu uygulamayı yeniden canlandırmak ve çağa uygun bir hale getirmek gerekti. 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber halihazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. İnşallah mart ayında 8 bin yeni bekçi alımına çıkıyoruz. 24 Aralık ile 1 Şubat arasında 6 büyük ilimizde yaptığımız bir saha çalışmasında toplumun bekçilerimizden memnun olduğunu hatta mahallesinde bekçi olmayan muhtarların mülki idareden sürekli olarak bekçi talebinde bulunduğunu, bekçilik uygulamasıyla asayiş olaylarında ciddi azalış yaşandığını gördük. Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78'di, 2018'de 54'e düştü. İzmir'de yüzde 19'dan 8'e düştü. Aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 artış yaşandı. İlk kez bekçilerimiz Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki eğitim aldı ve göreve hazır."

Konuşmaların ardından bekçiler, yemin ederek, görevlerine başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Salondan detay

-Bekçilerden detay görüntüler

-Bekçi yakınları

-Bakanın konuşması

-Yemin etmeleri

-Düdük çalmaları

Haber-Kamera: Coşkun MENEK /ERZİNCAN,()

====================

Adliye önünde çıkan kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Zonguldak Adliyesi önünde, dava sonrası taraflar arasında çıkan kavgada Selçuk Koçaklı'nın(33) tabancayla ateş edilerek yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasındaki dava sonrası adliye önünde tartışma yaşandı. Bir tarafın bulunduğu kamyonet, adliye önünde durarak karşı tarafla kavga etmeye başladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, H.K. belindeki tabancayı çıkararak kentte yerel bir gazetede spor muhabiri olarak görev yapan karşı taraftaki aileden Selçuk Koçaklı'yı karnından vurdu. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Selçuk Koçaklı'nın hayati tehlikeyi atlattı.

Polis, olayla ilgili H.K. ve kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

----------

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

-Araçtan indirilip adliyeye girişleri

-Adliyeden detaylar

-Vurulma anının güvenlik kamerası görüntüleri

Süre: (2:38) Boyut: (295 MB)

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN / ZONGULDAK,()



==================

DEAŞ'lı 2 kadın terörist adliyede

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda gözaltına alınan, kırmızı bültenle arandığı bildirilen 2 kadın terörist adliyeye sevk edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ekiplerinin ortak olarak yürüttüğü terör örgütü DEAŞ'a yönelik istihbarat çalışmalarında bazı örgüt üyelerinin Mudanya ilçesinde bir evde saklandığı tespit edildi. Ekipler, 17 Şubat sabahı erken saatlerde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, ikisi de 'kırmızı bülten ile aranan, yurda giriş yasağı bulunan ve üzerinde sahte yabancı tanıtma belgesi bulunan L.F. ile Fas asıllı, hakkında yurda giriş yasağı bulunan ve sahte kimlik belgeli S.D. yakalandı. 2 kadın teröristi, evlerinde saklayan ve yardım eden Irak asıllı Hollanda vatandaşı A..K. ile M.O.Q. da gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 DEAŞ'lı teröristin, Suriye'de terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı ve bir süre önce kaçarak Türkiye'ye girdiği, daha sonra Mudanya'da bir evde saklandığı belirtildi. 4 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 2 kadın terörist, gözaltı süresinin dolmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Kırmızı bültenle aranan 2 DAEŞ'lı kadının adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: 0.49 Boyut: 92 MB

Haber:Enver Fatih TIKIR - Kamera:Muammer İRTEM/BURSA,()

=============

FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 16 asker adliyede

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Salı günü İstanbul, İzmit, Balıkesir, Yalova ve Kırıkkale'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, 1 muvazzaf yüzbaşı, 14'ü muvazzaf 18 astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 19 kişiden emniyette işlemleri tamamlanan 16 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------

-Zanlıların adliyeye çıkışı

-Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),()

===============

8 yavrusu olan köpek tüfekle öldürüldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde yeni doğum yapan ve 8 yavrusu bulunan köpek, tüfekle vurularak öldürüldü. Sahibi Kaan Demirci, köpeği öldürdüğü iddiasıyla komşusu C.Y.'den şikayetçi oldu.

Olay, Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. İlçede ikamet eden Kaan Demirci, sokakta yaşarken bulup sahiplendiği 'Mix' cinsi köpeğini 18 Şubat'ta bahçesinde tüfekle vurularak öldürülmüş halde buldu. Demirci, yeni doğum yapan ve 8 yavrusu olan köpeğini öldürdüğü iddiası ile komşusu C.Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine jandarma ekiplerince ifadesi alınan C.Y., köpeği kendisinin vurmadığını söyleyince serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığı konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Köpeğin öldürülmesine hayvanseverler de tepki gösterdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İl Temsilcisi Özge Çubukçu Yıldızlı, 8 yavrunun hayatta kalabilmesi için bakım desteği vereceklerini, olayın da takipçisi olacaklarını söyledi. Ayrıca 8 yavru için ise bir süt anne bulunduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Öldürülen köpeğin görüntüsü (Amatör kamera)

-Yavruların görüntüsü

-Süt anne ile yavruların emzirilmesi

Haber-Kamera: SİVAS, ()

==================

Marketin kasasını çaldılar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir marketin para kasası çalındı.

Olay, bu sabah 04.00 sıralarında merkez Bağlar ilçesi Koşuyolu semtinde bulunan market zincirinin şubesinde meydana geldi. Sunay Caddesi'ndeki marketin önüne gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, marketin kepenginin kilitlerini kırdı. Daha sonra camı kırarak içeri giren kişiler, marketin kasiyer bölümünde bulunan para kasasını alarak kayıplara karıştı.

Sabah işyerine gelen çalışanlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip parmak izi çalışması yaptı. Soygunla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------

- Marketin önü

- Polis aracı

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Personelin cam parçalarını temizlemesi

- Çalınan kasanın bulunduğu tezgah

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 236 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,()

==================

Jandarmadan yedek parça operasyonu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, yurt dışından yasadışı yollarla getirdiği lüks otomobillere ait yedek parçaları satan A.K. jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Kartepe Maşukiye Mahallesi'nde lüks otomobillere ait yedek parçaları satan kişiyi takibe aldı. Jandarma, A.K.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 121 adet otomobil yedek parçası ele geçirildi. A.K.'nin otomobil yedek parçalarını Bulgaristan'dan getirdiği belirlenirken, yedek parçalara el konuldu. A.K. hakkında idari işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Yedek parçalardan görüntü

Dosya adı kclyedekparça

HABER: Selda Hatun TAN/KOCAELİ, ()

================

Pamukova'da süt tankeri demiryoluna devrildi: 2 ölü (2)

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, süt tankerinin demiryoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aracın altında kalarak ölen kişinin 53 yaşındaki Mehmet Çağlar olduğu belirlendi. Demiryolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

SAKARYA,()