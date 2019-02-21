DHA YURT BÜLTENİ -6

Burhanettin Kocamaz'a Demokrat Parti formülü

İYİ Parti'den adaylık müracaatı geciktiği için aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti adayı olması için hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti adayı Burhanettin Kocamaz'ın evrakının, İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na başvurunun sona erdiği saat olan 17.00'den 25 dakika sonra verilmesiyle Kocamaz'ın adaylığı tehlikeye girdi. Kocamaz'ın adaylığıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde çalışma yapılırken, Başkan Kocamaz, dün akşam Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ile adaylık konusunda bir değerlendirme yaptı. Kocamaz'ın adaylığı konusunda tarafların anlaşmaya vardığı bildirildi.

Bu gelişme üzerine Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olması için yasal süreç başlatıldı. Kocamaz'ın, adaylık başvurusunun gerçekleşmesinden sonra açıklama yapacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

Haber: Mustafa ERCAN/MERSİN, () -

===================

Hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu

Konya'da Sabri Mantar (61), hastane bahçesindeki bankta ölü bulundu. Polisin uyarısına rağmen cesedi görüntülemeye çalışan bir kadının ısrarcı davranışı ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi'nde bulunan Konya Numune Hastanesi'nin bahçesindeki bankta meydana geldi. Sabri Mantar'ı bank üzerinde hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Mantar'ın öldüğünü tespit etti. Hastane önündeki mobese kameralarını inceleyen polis, Mantar'ın saat 09.22'de gelerek banka oturduğu, 1 dakika sonra da kafasını geriye atarak hareketsiz kaldığını tespit etti. Polis, ayrıca Sabri Mantar'ın 2 gün önce bir semt polikliniği kardiyoloji servisinde muayene olduğunu da belirledi. Sabri Mantar'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü üzerinde durulan Mantar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

ÇEKMEK İÇİN KENDİSİYLE YARIŞTI

Olay yerine gelip cesedi, cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye çalışan bir kadın, polisin uyarısı üzerine olay yerinden uzaklaştırıldı. Uyarılara aldırış etmeyen kadının başka noktalara giderek cesedi çekmeye devam etmesi dikkat çekti. Bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü

---------------

- Cesetten detay

- Polisin inceleme yapması

- Çevredekilerden detay

- Kadının uyarılara rağmen cep telefonuna cesedi çekmesi

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA ))

===========================

Bolu'da 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 3 gözaltı

Bolu'da, polisin bir otomobilde yaptığı aramada 289 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir otomobilde uyuşturucu hap bulunduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Narkotik ekipleri il merkezinde seyir halinde olan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 289 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan M.Ç.(31), B.Ö(35) ve Ö.Ç.(29) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

Süre: 01.17-Boyut: 145.1 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

=====================

Sokak hayvanları için kulaç atacaklar

Muğla'nın Datça ilçesinde bu yıl 'sokak hayvanları' ana temasıyla 13'üncüsü düzenlenecek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu için hazırlıklar tamamlandı.

Datça Belediyesi'nin organizasyonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile gönüllülerin katkılarıyla, Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu'nun bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek. İlçe merkezindeki Kumluk Plajı'nda, 'sokak hayvanları' teması ve 'Şiddeti değil, sokak hayvanlarını besle' sloganıyla gerçekleştirilecek maratona, 400'e yakın sporcunun katılması bekleniyor. Kumluk Plajı'nda, 23 Şubat Cumartesi günü saat 11.00'de başlayacak maraton, 'Kumluk Plajı-Fener Adası' arasındaki 3 bin metrelik uzun parkur ile Kumluk Plajı-İskele arasındaki 1500 metrelik kısa parkurda yapılacak. Maratona 2 gün kala Datçalı bir grup yüzücü, Taşlık Plajı'nda denize girip, kulaç atarak yarışa hazırlandı. Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Tertip Komitesi yetkilisi Necati Sağır, maraton günü ilçede hava ve deniz suyu sıcaklığının 17-18 derece olarak tahmin edildiğini ve tüm sporcuları yarışa beklediklerini söyledi.

Tertip Komitesi üyeleri daha sonra Datça Hayvansevenler Derneği'ne ait hayvan barınağını ziyaret etti. Komite Başkanı Levent Özberk, hayvanlara karşı yapılan suçlara dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtirken, bu suçlara karşı ceza uygulamalarının bir an önce yürürlüğe gireceğine inandıklarını söyledi. Maraton günü sokak hayvanları yararına bağış toplanacağını da ifade eden Özberk, "Datça'da özelikle kedi popülasyonunda büyük bir artış gözleniyor. Kısırlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, maraton günü alana konacak kumbarada bağış toplanacak. Toplanan bağışlar, kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması ve onların mama ihtiyaçlarını karşılamak üzere için derneğe teslim edilecek" dedi.

Datça Hayvansevenler Derneği üyesi ve barınak gönüllüsü Nurcan Kaya ise yüzme maratonu ana temasının bu yıl sokak hayvanları olarak belirlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Görüntü Dökümü

----------

- Datçalı yüzücüler, Taşlık plajında maratona hazırlanırlarken

- Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu Tertip komitesi üyelerinin, hayvan barınağını ziyaretlerinden görüntü

- Tertip Komitesi Başkanı Levent Özberk, hayvanseverlerle konuşurken

- Datça Hayvansevenler Derneği üyesi ve barınak gönüllüsü Nurcan Kaya'nın teşekkür konuşması

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), ()

==================

Bayram'dan 2 yıldır haber yok

Diyarbakır'da, 2 yıl önce 18 yaşındayken "İşe gidiyorum" diyerek evden çıkan Bayram Elhaman'dan bir daha haber alınamadı. Ayten Elhaman (39), oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.

Merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde yaşayan Elhaman ailesinin oğlu fırıncı Bayram Elhaman, 2017 yılının Mayıs ayında bilinmeyen nedenle babasıyla tartıştı. Bir hafta sonra işe gitmek için evden çıkan gençten bir daha haber alınamadı. Bayram Elhaman'ın annesi Ayten Elhaman, oğlunun bulunması için birçok yere başvurduklarını ifade ederek, "Oğlum kaybolduğu hafta bana ayakkabı almıştı. Çok sevinmiştim. Babasıyla tartıştıktan 1 hafta sonra işe gidiyorum diye çıktı. Bir daha da haber alamadık kendisinden. O günden sonra çalmadığımız kapı kalmadı. Karakola bildirdim, telefonuna ulaşamadık. Yaşayıp, yaşamadığını bile bilmiyoruz. Ne olur oğlum beni duyuyorsa en azından bize ulaşsın, lütfen oğlum bulunsun" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------

- Kayıp Bayram Elhaman'ın fotoğrafı

- Engelli kardeşinden görüntü

- Anne Elhaman'ın konuşması

- Kardeşi Elhaman'ın abisinin fotoğrafına bakması

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 407 MB

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,()

===================

Perinatal Polikliniği bir ayda 40 hastaya hizmet verdi(YENİDEN)

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bir ay önce hizmete giren, anne adayı ve doğacak bebeği ile ilgili problemlerin yaşandığı sorunlu gebeliklerde gerekli tanı ve tedavi yaklaşımları konusunda uzmanlaşmanın olduğu Perinatal Polikliniği, bugüne kadar 40 hastaya hizmet verdi. Polikliniğin Ege Bölgesi'nde ve Manisa'da ilk olduğu belirtildi.

Türkiye'de ilk olarak İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde hizmete giren 'Perinatal Polikliniği'nin ikincisi geçen ay 530 yataklı Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hizmete başladı. Psikiyatri uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve psikoterapi uzmanı olmak üzere 3 kişinin görev yaptığı poliklinikle, psikolojik sorunların tedavisiyle bebek ve anne ölümlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi. Doğum öncesi ve sonrasında oluşabilecek her türlü psikolojik rahatsızlıklara karşın bebeğin etkilenmemesi adına annelere hizmet veren polikliniğin, Ege Bölgesi ve Manisa'da tek olduğu bildirildi. Poliklinik açıldığı ilk ayda toplam 40 hastaya hizmet verdi.

'ANNE BEBEĞİNDEN AYRILMAK ZORUNDA KALABİLİYOR'

Poliklinik hakkında bilgi veren Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Psikiyatri Uzmanı Cengiz Cengisiz, "Polikliniği açmaktaki amacımız, Manisa genelindeki anne, bebek ölüm oranlarını düşürmek. Özellikle ilimizde bu anlamda psikiyatrik olarak neler yapılabilirse bunu hastanemizde yaparak annelerimize hizmet etmek istiyoruz. Doğum sonrasında hastalarımızın tedavi süreci 1 sene sürmektedir. Tabii bu polikliniğimiz gebeliğin planlanması ve gebelik sırasında da hizmet vermektedir. Gebelik sonrasındaki tedavi süreci blues, post-partum depresyon ve post- partum psikoz olarak üç bölüme ayrılır. Blues dönemi psikiyatri için kabul edilebilir bir dönemdir. Bir sonrasında pos- partum depresyon dönemi de görülebiliyor annelerimizde bu da psikiyatri uzmanının takibinde olması gereken bir dönemdir. En son olan evre post-partum psikoz ise diğerlerine göre daha özellikli bir dönemdir. Psikiyatri uzmanınca bu tanı alındıysa anne bebeğinden ayrılmak zorunda kalıyor. Bunun sebebi ise annenin bebeğe zarar vermemesi, çocuğun zarar görmemesi içindir. Bu zorunluluk halinde yapılan bir uygulamadır" diye konuştu.

'BU DÖNEMDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR'

Gebeliğin psikolojik, sosyolojik ve biyolojik olarak pek çok değişikliğin yaşandığı bir süreç olduğunun altını çizen perinatal polikliniğinde görevli Uzman Doktor Fatma Yurtseven, "Anne adayları, bu ödenmed hayatlarındaki en zor anlardan birini yaşar. Anne adayının geçmişinde bir psikiyatri rahatsızlığı varsa bu dönemde bunun artması daha çok görülür. Biz de bu poliklinikte bunların önüne geçmek ve oluşmuşsa da bunları tedavi etmek için çalışıyoruz" dedi.

Haber: Cemil SEVAL / MANİSA, ()