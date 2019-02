DHA YURT BÜLTENİ-6

1)BAKAN YARDIMCISI KOCA'DAN ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE ZİYARET

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ve köylerde şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Bolvadin Kaymakamı İbrahim Özkan, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Müdürü Zekai İnan, Ak Parti Bolvadin İlçe Başkanı Ömer Dayı, Ak Parti Bolvadin Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Sevim ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Koca, şehit aileleri ve gazileri evlerinde ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Daha sonra ilçe merkezinde bulunan şehitliğe de giden Koca, şehitlerin kabri başında dua ederek, şehitliğin eksikliklerin giderilmesi noktasında ilgili birimlere talimat verdi.

'BUNU BİR İBADET AŞKI OLARAK YAPIYORUM'

Bakan Yardımcısı Koca, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret etmenin bir ibadet aşkı olduğunu söyledi. Koca, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü var. Bu genel müdürlük de bana bağlı. Dolayısıyla yerinde tespit etmek ve yerinden görmek, şehitlerimizin ve onların emanetleri olanları emanetimiz olarak görmenin siyasetle alakası yok. Bilakis bu Allah rızası için yaptığımız, bilakis bu vatan borcu olarak bildiğimiz, bilakis özellikle bildiğim için yapıyorum. Bunu bir ibadet aşkı ile bunu bir ibadet maksadı ile yapıyorum. Bunu bir vazife veya görev olarak da yapmıyorum. Bunu ibadet gibi görüyorum ve onun için yapıyorum" dedi.

'SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI UYGULAMALI HAYATA GEÇTİ'

Ak Parti hükümetleri döneminde sosyal devlet anlayışının sözde kalmayarak uygulandığını ve hayata geçtiğine vurgu yapan Koca, "Türkiye'de sosyal devlet anlayışı hep sözde kullanılan bir nesneydi. Ak Parti iktidarları geldikten sonra bu sosyal devlet anlayışını bilakis yerinde uygulamak, yerinde tespit etmek ve yerindelik anlamında farkındalık oluşturduk. Bizim garip gurebamız, yetimimiz, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ortak noktalarımız. Bu ortak noktalarımıza hizmet etmek de sosyal devlet anlayışı gereğidir. Burada biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile Sayın Bakanımızın organizesi ile Türkiye'mizde sosyal devlet anlayışını en güzel şekilde göstermeye çalışıyoruz. Elbette onlar bizleri, bizler de onları birer parça olarak görüyoruz. Bunları birleştirince de ortaya hizmet çıkıyor, aşk çıkıyor, heyecan çıkıyor ve güzellik çıkıyor. Biz de bu güzellikleri bütün milletimizle paylaşıyoruz" diye konuştu.

2)SEVGİLİ CİNAYETİNDE SAVCI 25'ER YIL HAPİS İSTEDİ

ANTALYA'da Osman Çıkan'ı (56) çıkan tartışmada öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan, Asuman Bolat (38) ile kadının kızının arkadaşları Tuğra Uysal (21) ve Can Yavşanlı’nın (20) yargılanmasına devam edildi. Çıkan’ın bir süre önce birlikte yaşadığı olay günü de barışmak için evine gittiği Asuman Bolat, olayın aniden geliştiğini söyledi. Savcı, sanıklar hakkında ’kasten öldürme’ suçundan 25'er yıla kadar hapis cezası istedi. Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2244 Sokak Ozankent Sitesi'nde 2 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen olay, iddiaya göre şöyle gelişti. Osman Çıkan, birlikte yaşadığı Asuman Bolat'tan ayrıldı. Ancak bir süre sonra yeniden görüşmek isteyen Osman Çıkan, Asuman Bolat'ı sık sık telefonla aradı. Isrardan rahatsız olan Asuman Bolat, durumu eski eşinden olan kızı Ö.K.'nin arkadaşları Can Yavşanlı ve Tuğra Uysal'a anlattı. Bunun üzerine ikili, olay günü Asuman Bolat'ın evine geldi. Eve Osman Çıkan da geldi. Çıkan, yeniden bir araya gelmek istediğini söyledi. Bolat, bu teklifi geri çevirince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Can Yavşanlı ve Tuğra Uysal, Osman Çıkan'ı uzaklaştırmak istedi. Ancak Osman Çıkan, Tuğra Uysal'ın boğazını sıkarak dövemeye başladı. Bu sırada Can Yavşanlı da Osman Çıkan'ı boynundan tutarak ittirdi. Yere düşen Osman Çıkan, yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tuğra Uysal, Can Yavşanlı, Asuman Bolat ile olay sırasında evde olan kızı Ö.K. ile kadının komşusu N.D.'yi gözaltına aldı. Uysal, Yavşanlı ve Bolat, 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan tutuklanırken, Ö.K. ile N.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAVCI KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA İSTEDİ

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Tuğra Uysal, Can Yavşanlı ve Asuman Bolat ile Osman Çıkan'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıkların, 'tasarlayarak öldürme suçu'ndan değil, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

'KADIN CİNAYETİNE ENGEL OLDUK'

Sanık Tuğra Uysal ifadesinde, evden çıktığında maktulün öksürme gibi sesler çıkardığını belirterek, cinayet işlemediklerini öne sürdü.

Can Yavşanlı ise öldürme kastları bulunmadığını belirterek, “Tuğra'nın da söylediği gibi biz evden çıkarken maktul yaşıyordu. Mırıldanmaları ben de duydum. Asuman Hanım ve kızı da bu sesleri duydu. Biz belki de bir kadın cinayetine engel olmak için oradaydık. O gün oraya gitmeseydik ve bir kadın cinayeti işlenseydi, bugün vicdan azabı çekiyor olabilirdim. Maktulün ailesine başsağlığı diliyorum. Böyle olsun istemezdik. Tasarlayarak veya kasten kimseyi öldürmedik" dedi.

Olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Asuman Bolat da ifadesinde olayın birden geliştiğini söyledi. Asuman Bolat, "Tuğra ve Can kendini savundu. Ben elimden geleni yaptım. Can Yavşanlı kavga sırasında Tuğra Uysal'ı korumak için maktulün boynundan tutup çekti. İkisinin de tahliye olmasını istiyorum" dedi.

Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için ertelendi.

3)DİYARBAKIR'DA BU MAHALLENİN SAKİNLERİ 4 DİL KONUŞUYOR



DİYARBAKIR'ın Sur ilçesi kırsal Alçık Mahallesi'nin sakinleri, Türkçe, Kürtçe ve Zazacanın yanı sıra 1960'lı yıllarda petrol aramak için gelen yabancı şirket çalışanlarından İngilizce konuşmayı da öğrendi. Zamanla İngilizce konuşmayı bilenlerin sayısının azaldığı mahallenin sakinleri, İngilizce kursu açılmasını istiyor. Tarihi Sur ilçesinin 130 haneli ve 700 nüfuslu Alçık Mahallesi'nin sakinleri, Türkçe, Kürtçe ve Zazaca'nın yanı sıra 1960'lı yıllarda bölgeye petrol aramak için gelen yabancı şirket çalışanlarından İngilizceyi de öğrendi. Ancak zamanla, bölgeye İngilizce konuşan kişi gelmeyince, bu dili konuşan kişi sayısı da azaldı. Sadece ileri yaştaki kişilerin İngilizce konuşabildiği mahallede vatandaşlar, yabancı dil kursu açılmasını istiyor. Unutmamak için İngilizce konuşarak selamlaşan ve alışveriş yaparken bu dili kullanan mahalle sakinleri, çocuklarının da İngilizceyi öğrenmesi için yetkililerden yardım istedi.

'UNUTMAMAK İÇİN KONUŞUYORUZ'

Şu an inşaat sektöründe çalışan Ali Oğul (52), İngilizceyi petrol arama şirketlerinin yabancı çalışanlarından öğrendiklerini, ardından da kitaplarla geliştirdiklerini belirterek, "Sismik petrol arama şirketlerinde değişik firmalarla çalıştık. Kendimizi daha da ilerlettik. Ondan sonra normal şekilde değişik pozisyonlarda çalıştık. Köyün çoğunluğu genelde sismik petrol arama şirketlerinde sondaj kulelerde çalıştı. Şimdi hala çalışanlar da var. Bu dili unutmamak için zaman zaman kendi aramızda İngilizce konuşuyoruz. Karşılaştığımız zaman merhabalaşıyoruz. Zaman zaman yine kitap açıyoruz, yabancı televizyonları izliyoruz. Bu köyde toplam 4 dil konuşuluyor. Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Zazaca" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZA DA ÖĞRETİYORUZ'

Mahalle sakinlerinden Hacı Berat Oğul (55) ise vatandaşların petrol arama şirketlerinde çalıştığını ifade ederek, "Yabancı elemanlarla çalıştığımız için yavaş yavaş öğrendik. Çocuklarımıza da öğretiyoruz" diye konuştu.

Tarımla uğraşan Mehmet Ali Kızıl (56) da mahalleye İngilizce kursu açılmasını isteyerek, şunları söyledi:

"İngilizceyi çok güzel konuşuyorum. Yazma konusunda biraz sıkıntımız var ama o kadar değil. 1982'den 2015'e kadar çalıştım. Sigortalı çalıştım ama emekli olmam için primlerim yetmiyor. Çocuklara öğretmeye çalışıyoruz ama çocuklar da pek kulak asmıyorlar. Yetkililerden köyde bizim çocukların gideceği bir İngilizce kursu açmalarını ve belediye otobüsü istiyoruz."

4)JANDARMA EKİPLERİNDEN HUZUR UYGULAMASI

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından emniyet, asayiş,narkotik ve terör konularıyla ilgili suçlu ve suç örgütlerinin engellenmesi amacı ile il genelinde huzur ve güven operasyonu düzenlendi. Uygulamada 12 bin 274 kişi ve 5 bin 113 araç sorgulandı.

İki aşamalı yapılan operasyon çerçevesinde, Jandarma sorumluluk alanı içerisindeki umuma açık yerler, metruk binalar ve tüm okul çevreleri tek tek denetlendi. Gerçekleştirilen denetimde toplamda 184 TİM, 697 personelle birlikte drone ve bomba arama köpeği Feza ile uyuşturucu madde bulma köpeği Varis görev aldı. Ekipler 113 noktada, 40 istasyonu, 474 park ve bahçeyi, 651 umuma açık alanı kontrol etti. Huzur ve güven uygulamasında 12 bin 274 kişiyle bin 278 noktada 5 bin 113 araç sorgulandı. Uygulama kapsamında yakalama kaydı bulunan 130 kişi gözaltına alnırken 45 kişşi hakkında idari işlem yapılarak 4 bin 85 TL idari para cezası kesildi. Sorgulanan araçlardan 3 tanesinin yakalama kaydı tespit edilirken, 34 araç trafikten men edildi ve 70 araca idari işlem uygulandı. Toplamda 31 bin 913 TL para cezası kesildi. Ayrıca bulunan 2 av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabancaya el konuldu.

5)TALİH KUŞU ANTALYA'DA TAKILDI

YILBAŞI özel çekilişinde ikinci büyük ikramiye olan 7 milyon TL'yi Antalya'ya getiren talih kuşu, şans dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana oynanan şans oyunlarında 5 büyük bir de 100 bin TL'lik ikramiyeyi Antalyalılara kazandıran talih kuşu, hem vatandaşları hem de şans oyunları bayilerini mutlu etti. Milli Piyango İdaresi tarafından 2019 Ocak ayında gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde bilet alan bir kişi 70 milyon TL'nin sahibi oldu. Talihli henüz ortaya çıkmazken ikinci büyük ikramiye olan 7 milyon TL ise Antalya'ya çıktı. Kısa sürede biletini nakde çeviren vatandaş, kimlik bilgilerini güvenlik nedeniyle gizli tuttu. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 6 çekilişin büyük ikramiyelerinin talihlilerinin yine Antalya'dan çıktığı öğrenildi.

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu talih kuşunun Antalya'nın üzerinde uçmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşlara şans dağıtmada aracı oldukları için bayilerin de mutlu olduğunu kaydeden Çobanoğlu, “Yılbaşında ikinci büyük ikramiye olan 7 milyon TL Antalya'dan çıktı. 19 Ocak tarihinde yapılan çekilişte 4 milyon TL'lik büyük ikramiye yine Antalya'ya çıktı. 2 Şubat Sayısal Loto çekilişinde yaklaşık 4 milyon TL'lik ikramiye ve 9 Şubat çekilişinde 2.5 milyon TL ve 100 bin TL yine Antalya'dan çıktı. Talih kuşu Antalya'nın üzerinde uçmaya devam ediyor. Bayilerimizi tebrik ediyoruz. Vatandaşların göstermiş olduğu ilgiden memnunuz. Her sene bilet satışlarımızın arttığını görüyoruz" diye konuştu.

