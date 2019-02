DHA YURT BÜLTENİ -6

Kandıra'da gemi, karaya oturdu (2)

89 METRELİK GEMİ KARAYA OTURDU

Gece saat 03.00 sıralarında, Litvanya bandıralı 'Fehn Lyra' isimli 2967 grostonluk, 14 metre genişliğinde ve 89 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Kandıra Babalı mevkiinde karaya oturdu. Etkili olan rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturan geminin yardım çağrısı üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri geldi. Boş olan geminin personeli ile irtibat kurulurken, 8 personel gemiden ayrılmak istemedi. Kıyı Emniyeti ekibi sahilde çadır kurarak, olası bir tahliye çalışması için bekledi. Gemi personelinin gemiyi oturduğu yerden kurtarabilmek için çalışmalar yaptığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntü

Gemiden görüntüler

Kıyı Emniyeti ekiplerinden görüntü

HABER: Dinçer AKBİR/KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli), ()

Şehit annesinden nişanlıya: Aldığın parayı devlete iade et

Van'da 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu şehit olan polis memuru Hacı Ahmet Öztürk'ün (27) nişanlısı S.G.'nin, çektiği acı, elem ve ıstırabı gerekçe göstererek dava açıp, 20 bin lira tazminat kazanması, şehit ailesinin tepkisini çekti. Öztürk'ün annesi Cennet Öztürk (58), "Oğlumun üzerinden kazanç elde ettin. Bu para sana hiç de helal değildir. Aklın fikrin varsa aldığın parayı götür, iade et devlete. Beni de üzme" dedi.

İstanbul'dan 2016 yılının Ağustos ayında tayin olduğu Hakkari'ye gitmek için yola çıkan polis memuru Hacı Ahmet Öztürk, Van'da terör örgütü PKK'nın bomba yüklü aracı infilak ettirmesi sonucu şehit oldu. Şehit Hacı Ahmet Öztürk, Adana'da toprağa verildi. Öztürk'ün evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı S.G., olayın ardından çektiği acı, elem ve ıstırabı gerekçe göstererek Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhine tazminat davası açtı. Van 3'üncü İdare Mahkemesi'nde görülen davada S.G.'nin 20 bin TL tazminat almasına karar verildi.

Adana’da yaşayan şehidin ailesi, S.G.’nin bu tutumuna tepki gösterdi. Oğlunun düğününe bir ay kala şehit olduğunu ve o dönemden sonra nişanlısı S.G.'ye her zaman destek çıktıklarını söyleyen acılı anne Cennet Öztürk, genç kızın dava açıp 20 bin TL tazminat kazandığını haberlerden öğrendiklerini söyledi. Haberleri okuyunca şoke olduklarını ifade eden Cennet Öztürk, S.G.'ye ulaşmaya çalıştıklarını fakat telefona çıkmadığını, bunun üzerine avukatıyla görüştüklerini ve olayın doğru olduğunu öğrendiklerini vurguladı.

‘ALDIĞIN PARAYI İADE ET’

Yaşadığı hayal kırıklığı yüzünden çok acı çektiğini belirten Öztürk, "Oğlumun cenazesinde nişanlısı gözyaşı döküyordu, bayılıyordu, ağıtlar yakıyordu. Ama bu kişi, devleti mahkemeye vererek 20 bin TL tazminat almış. Ne oldu kızım sana? Ayılıp, bayılıyordun. Nişanlın için ölüp bitiyordun. Para seni nasıl değiştirdi, kimler senin beynini yıkadı? O aldığın parayı güzelce harcayacak mısın? Hiç hayrını görmeyeceksin. Benim oğlumun üzerinden kazanç elde ettin. Bu para sana hiç de helal değil. Aklın fikrin varsa aldığın parayı götür, iade et devlete. Beni de üzme" dedi.

'ÖĞRETMENLİK YAPACAĞIM' DİYEREK YARDIM İSTEDİ

Oğlunu şehit verdikten kısa bir süre sonra eşiyle konuştuğunu ve S.G.'ye destek için para bile vermeye niyetlendiklerini belirten Öztürk, "Yani devleti mahkemeye verene kadar bana gelip deseydi ki; 'Cennet teyze benim paraya ihtiyacım var' inanın verirdik. Yaklaşık bir sene önce benim yanıma geldi, 'Cennet anne ben ücretli öğretmenlik yapmak istiyorum, valiliğe beraber gidelim de rica edelim' dedi. Bunun üzerine aldım ve valimizin yanına gittik. Allah valimizden razı olsun, çok iyi bir insan. Bize yardımcı oldu ve bu kadını evine yakın bir yerdeki okula yerleştirdiler. Benim diğer çocuklarım boşta geziyor ve ben onlar için gidip hiçbir kapı çalmadım. Ama kendisi benden rica etti diye gittim, onun için çaba gösterdim. Ama bu olaydan sonra kendisine artık hiç sevgim ya da saygım yok. Oğlumun üzerinden devleti mahkemeye verip para alması beni yerin dibine soktu. Bu kızın böyle yapmasından dolayı sanki ben oğlumu tekrar şehit verdim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

- Şehit annesinin konuşması

- Şehidin ve nişanlısının fotoğrafları

- Şehit annesinin oğlunun fotoğraflarına sarılarak ağlaması

- Genel görüntüler

SÜRE:03'21" BOYUT:371 MB

Haber:Can ÇELİK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, ()

Denizli'de 1'i polis 12 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Denizli'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik şafak operasyonu yapıldı. Operasyonda, biri uyuşturucu satıcılarına operasyonlar hakkında bilgi sızdırdığı öne sürülen polis memuru olmak üzere, toplam 12 kişi gözaltına aldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kişilere yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmada, 1 polis memurunun uyuşturucu madde satan kişilere operasyonlar hakkında bilgi sızdırdığı belirlendi. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Geçen çarşamba günü sabah erken saatte harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine; Özel Harekat polisleri de destek verdi. Ayrıca drone da kullanıldı. 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında, açılmayan çelik kapılar koçbaşları ve balyozlarla kırıldı. Evlerde dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda satışa hazır paketlenmiş halde toplam 203 gram eroin, 79 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 liraya da el kondu. Operasyonda, uyuşturucu satıcılarına bilgi sızdırdığı iddia edilen polis memuru A.K. ile birlikte 3'ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Polislerin çelik kapıları kırması

- Evlerde gözaltına alınan zanlılardan

- Polislerin evlerde aramalar yapması

- Bulunan uyuşturucu maddelerden

- Dedektör köpeklerinin arama yapması

- Otomobilde arama yapılması

- Zanlılardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, )

Mersin'de tefeci operasyonunda 2 tutuklama

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiası ile gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddiası ile H.B., M.B. ve H.İ.B.'yi 12 Şubat günü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramada çok sayıda senet bulundu. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve M.B. tutuklandı. H.İ.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

-Mersin Emniyet Müdürlüğü bina görüntüsü

-Sanıklar adliyeye getirilirken

-Adliye binasından genel ve detay

-Bekleyen polis aracı

(BOYUT:195,02 mb) (SÜRE:1,43 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, ()

Kahta sise teslim oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Kahta’da sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı 20 metreye kadar düştü. Trafikte aksamalara neden olan sis nedeniyle polisler yollarda önlem aldı. İlçeyi kaplayan sis tabakasının yağması beklenen yağmurla dağılması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sise teslim olan caddeler

- Sisli caddelerde araç seyri

- Şehirden sis görüntüleri

- Genel görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 258 MB

Haber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN-)

24 yıl sonra avukatlık cübbesini giydi

Kırıkkale'de Bekir Özdemir (53), babasının hastalığı nedeniyle 1992 yılında 2'nci sınıfta bıraktığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, 2008 yılında 'af' ile döndü. Gece fabrikada çalışırken gündüz üniversiteye giderek mezun olan Özdemir, geçen yıl fabrikadan emekli olunca stajını da yaparak 24 yıl sonra avukatlık cübbesini giydi.

Evli ve 3 çocuk babası Bekir Özdemir, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini derece ile kazandı. 1'inci sınıfı tamamlayan Bekir Özdemir, mesane kanseri olan babası Sadık Özdemir ile ilgilenmek için 2'nci sınıfta üniversiteyi bırakıp memleketine döndü.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda işçi olarak çalışmaya başlayan ve bir süre sonra babasını kaybeden Özdemir, 2008 yılında çıkarılan 'af' ile yeniden üniversiteye başladı. Fabrikada gece vardiyasında çalışıp, haftanın 2 günü gündüz İstanbul'a giderek derslere ve sınavlara giren Özdemir, 2011 yılında mezun oldu.

Fakat Özdemir, fabrikada çalıştığı için stajını ertelemek zorunda kaldı. Geçen yıl emekli olan Özdemir, hemen ardından avukatlık stajına başladı. Stajı bitiren Özdemir, avukatlık ruhsatını, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Kırıkkale Baro Başkanı Erol Çakır'ın elinden aldı ve avukatlık bürosunu açtı.

'AVUKATLIK STAJINI İŞÇİ OLDUĞUM İÇİN YAPAMADIM'

Özdemir, 2011 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra fabrikada çalıştığı için avukatlık stajını ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Emekliğinin hemen ardından staja başlayıp cübbesini giyip ruhsatını aldığını anlatan Özdemir, "Eşimin ve çocuklarımın desteği ile Kırıkkale Barosu Başkanı Erol Çakır'ın yanında stajımı tamamlayarak avukat oldum. En büyük idealim avukat olmak ve insanların hakkını korumaktı. Araya çeşitli engeller girdi, bu hayalimin gerçekleşmesi uzun yıllar aldı. Benim avukatlıktan maddi beklentim yok. Bu mesleği çok seviyorum. Sağlığım elverdiği müddetçe avukatlık yapmak istiyorum" diye konuştu.

'MUTLULUK VE KIVANÇ DUYUYORUM'

Kırıkkale Baro Başkanı Erol Çakır da Bekir Özdemir ile birlikte 1985 yılında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda çırak okuluna beraber girdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ben 1990 yılında hukuk fakültesini kazandım, kendisi de 1991 yılında hukuk fakültesini kazandı. Babasının rahatsızlığı sebebiyle okuldan ayrılma durumu oldu. Daha sonra kendisi afla okula döndü ve okulu bitirdi. Emekliliği hak ettikten sonra 'ben de varım' dediği anda biz de kucakladık, elimizden gelen bütün gayreti sarf ettik. Bugün onun ruhsatında Baro Başkanı olarak benim imzamın da olmasından mutluluk ve kıvanç duyuyorum. Büyük bir zevk ve benim için onurdur, arkadaşımın ruhsatına imza atmak. İnşallah bundan sonraki meslek hayatında da yanındayız."

Görüntü Dökümü:

- Kırıkkale adliye binasından görüntü

- Avukatın konuşması

- Avukatın eşi Semanur Özdemir'in konuşması

- Baro başkanı Erol Çakır'ın konuşması

- Avukatın ofisinde dosya incelemesi

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, ()

Engelsiz şampiyonlar Metin Şentürk ile buluştu

Çukurova Belediyesi’nin konuğu olarak konser vermek üzere Adana’ya gelen ünlü sanatçı Metin Şentürk, Başkan Soner Çetin’in makamında çeşitli branşlarda şampiyon olan engelsiz gençlerle buluştu.

Sanatçı Metin Şentürk, konser vermek üzere, Çukurova Belediyesi’nin daveti üzerine Adana’ya geldi. Konserden sonraki gün Soner Çetin’in makamına gelen Şentürk’ü güzel bir sürpriz bekliyordu. Metin Şentürk’ün başkanlık makamına geleceği saatte, Adana İl Engelliler Meclisi üyesi bir grup dernek ve vakıf yöneticileri ile çeşitli dallarda şampiyon olan engelsiz gençlere randevu veren Başkan Çetin, böylece sürpriz buluşmayı gerçekleştirdi. Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonu Meryem Nur Tunuğ, Özel Sporcular Türkiye Jimnastik Şampiyonu Nilsu Taşkınlar, Bedensel Engelliler Otistik Türkiye Şampiyonu Fethullah Kaygün’ün Başkan Soner Çetin ve Sanatçı Metin Şentürk’le buluşmaları renkli görüntüler oluşturdu. Engelsiz şampiyonlar, Başkan Çetin ve Metin Şentürk’e çiçek verdi.

SEVGİDE DE ŞAMPİYONLAR

Soner Çetin’e engellilere gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Sanatçı Metin Şentürk, “Çukurova’da engelleri sevgileriyle, kocaman yürekleriyle yenmiş kardeşlerimle olmaktan dolayı çok mutluyum. Tabi ki, bu kadar sevginin olduğu yerde şampiyonlar çıkar" dedi.

Başkan Soner Çetin de, engelli dernekleriyle çok özel bir birliktelik yakaladıklarını belirterek, “Bu işleri gönülden yapmak gerekiyor. Onlar, bizlere biz de onlara gönüllerimizi açtık" diye konuştu.

Buluşmada Adana Engelliler Meclisi üyesi Engelsiz Yaşam Vakfı, Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Kardelen Engelliler Derneği, Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü yöneticileri ile engelsiz şampiyonların aileleri de yer aldı.

Görüntü Dökümü

- Engelli çocukların Metin Şentürk'e çiçek vermesi

- Metin Şentürk'ün engelli çocuklarla sohbet etmesi

- Genel görüntüler

SÜRE:01'31" BOYUT:138 MB

Haber-Kamera: ADANA,()

2019 yılının ilk Van Kedileri doğdu

Van'ın bir gözü mavi, bir gözü sarı dünyaca ünlü Van kedileri, 2019'un ilk yavrularını doğurdu. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, 2 kedinin 8 yavru yaptığını belirterek, "2019 yılının ilk yavruları 10 gün önce doğdular. 2 annemiz doğum yaptı ve 8 kedi dünyaya getirdi. Şuanda 2019 doğumlu 8 yavrumuz var" diye konuştu.

Farklı göz renkleri, bembeyaz tüyleriyle ünü ülke sınırlarını aşan Van Kedileri, koruma altında oldukları Van Kedi Villası'nda doğum yapmaya başladı. 2 Van kedisi, 2019'un ilk 8 yavrusunu dünyaya getirdi. İyi bakım, sürekli ilgi ve yoğun çalışmayla her yıl daha da iyiye giden Van kedilerinin doğumları Ekim ayına kadar sürecek. Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, her yıl koşulların daha da iyileştiğine vurdu yaparak şöyle konuştu: "Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2018 yılını bitirdik ve değerlendirmelerini yaptık. 2019 yılı için çalışmalarımızı başlattık. 2019 yılının ilk yavruları 10 gün önce doğdular. Şuanda 2 annemiz doğum yaptı ve 8 kedi dünyaya getirdi. 2019 doğumlu 8 yavrumuz var. Kediler hızla çiftleşiyor ve doğum yapacaklar. Yani doğumlar başladı ve Ekim ayına kadar devam edecek. Ekim ayından sonra doğumlar bitecek ve sonra 2020'ye hazırlık yapacağız. Biz her sene bir önceki seneye göre daha iyileştirilmiş şekilde giriyoruz. 2019 yılından umutluyuz."

Görüntü Dökümü

-Van Kedi Villasından görüntü

-Kedilerden görüntü

-Kedilerin beslenmesi

-Yeni doğan yavrulardan görüntü

-Yavru ve anne kedilerden görüntü

-Detaylar

-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ile ropörtaj

-Yavru kedilerden görüntüler

SÜRE: 3 DAKİKA 22 SANİYE

BOYUT: 651 MB

Haber-Kamera: Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN / VAN,()-

Cem Adrian bir kez daha büyüledi

Özgün yorumu ve güçlü sesiyle öne çıkan şarkıcı Cem Adrian, Bursalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılara getirdiği özgün yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi edinen şarkıcı Cem Adrian, dün gece Jolly Joker Bursa sahnesinde hayranlarıyla buluştu. Kendi şarkılarıyla birlikte Türk müziğinin sevilen türkülerini de kendine has yorumuyla seslendiren ünlü şarkıcı, yaklaşık 2 saat sahnede kalırken, mekanı dolduran dinleyicilerine duygu dolu anlar yaşattı. "Ben Seni Çok Sevdim" adlı şarkısıyla birlikte Bursalıları selamlayan Cem Adrian, Bursa'da olmaktan ötürü çok mutluluk duyduğunu ve kente sık sık geldiğini dile getirdi. Cem Adrian'ın ayrıca 'Leylim Ley', 'Dostum Dostum' ve 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın' adlı parçalara getirdiği yorum, dinleyicilerinden büyük alkış aldı.

Görüntü dökümü;

-Konserden detaylar

-Dinleyicilerden detaylar

Süre: 4 dakika 3 saniye, Boyut: 553 MB

Haber-Kamera: Gürkan DURAL/BURSA,()