DHA YURT BÜLTENİ -6

Çanakkale-Çan karayolunda kar yağışı

Çanakkale-Çan karayolunda yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri yol açma çalışmaları yaparken beyaza bürünen ormanlık alanda kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

Çanakkale kent merkezinde yağmur etkili olurken, Çanakkale-Çan karayolunun Kirazlı mevkiinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor. Bölgede sabah saat 05.00 sıralarında başlayan kar yağışı nedeniyle Kirazlı mevkiinden başlayarak Çan ilçesi yakınlarına kadar ormanlık alan beyaza büründü. Yolda meydana gelebilecek buzlanmaya karşı karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Çanakkale-Çan karayolunun Balaban dinlenme tesisleri çevresinde ise beyaza bürünen ormanlık alan karpostallık manzaralar oluşturdu. Kent merkezinden bölgeye gelen vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek karın tadını çıkardılar. Kar yağışı bölgede devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------

-Çanakkale-çan karayolundaki kar yağışından genel ve detay görüntü.

-Araçlardan görüntü.

-Karayollarının çalışmalarından görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, ()

=================

Cinayet anı güvenlik kamerasında

Samsun'un Atakum ilçesinde, gece kulübü önünde çıkan kavgada, Uğur Altuntaş’ı tabanca ile vurarak öldüren işletme sahibi H.G. (49) adliyeye sevk edildi. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün gece saat 04.30 sıralarında, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki gece kulübü önünde meydana geldi. İddiaya göre Uğur Altuntaş, gece kulübü çıkışı, tartıştığı ismi öğrenilemeyen kadını dövmeye başladı. İşletme sahibi H.G. ise araya girip, Altuntaş'a engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine H.G. ile Uğur Altuntaş arasında kavga çıktı. Bu sırada H.G.'ye ait tabancadan çıkan kurşun, Altuntaş'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Altuntaş, yere yığıldı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından Altuntaş'ı ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Uğur Altuntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından işletmeciliğini yaptığı gece kulübünde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanan H.G., sağlık kontrolünün ardından Cinayet Bürosu ekiplerince emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınan H.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Öte yandan olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Belinden çıkardığı tabanca ile tartıştığı kişinin ayağına doğru ateş açan H.G.'nin karşı karşıya geldiği Altuntaş'a doğru tabancasını savurduğu ve ikinci kez aynı hareketi yaptığında tabancanın ateş aldığı anlar an be an görüntülerde yer aldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin Altuştaş’a kalp masajı yaparak müdahale etmesi anı da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

------

- Uğur Altuntaş'ın kadınla tartışması

- H.G.'nin araya girerek kadını uzaklaştırması

- H.G.'nin Altuntaş'ın yüzüne doğru silahını savurması

- ATT'nin kalp masajı yapması

- H.G.'nin adliyeye getirilişi

- Emniyetten ve adliyeden detaylar

(SURE: 02.46 DK) (BOYUT: 309 MB)

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,()

==============

Siirt'te 24 köy yolu kardan kapandı

Siirt’in Pervari, Şirvan, Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 24 köy yolu ulaşıma kapandı.

Siirt genelinde dün gece başlayan kar yağışı, etkisini arttırarak sürdürüyor. Yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının etkili olduğu Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı 24 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

----------

- Kapanan köy yolarının açma çalışması

- Ekiplerin köy yollarını açması

- İl Özel İdaresine bağlı iş makinalarının kardan ötürü kapanan yolu açması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,()

=================

İlik kanseri teşhisi koyulan Burak için Erciş'te kampanya başlatıldı

Van'ın Erciş İlçesi'nde yaşayan Burak Özdaş'a (29) ilik kanseri teşhisi koyuldu. 48 gündür Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Özdaş için yaşadığı Erciş İlçesi'nde uygun ilik bulunması amacıyla kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

Burak Özdaş, kan değerlerinin ölçülmesi için Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne tedaviye gitti. 48 gündür hastanede tedavi gören Özdaş'a doktorlar tarafından yapılan muayenede ilik kanseri teşhisi konuldu. Acil ilik nakli olması gereken Özdaş için memleketi Erciş ilçesinde de kampanya başlatıldı. Kan bağışı kampanyasına yüzlerce vatandaş destek verdi. Vatandaşlar, Erciş ilçesindeki Kızılay'a ait seyyar kan aracında kan verdi.

Kan veren Mehmet Sarkut, arkadaşı Burak'ın iyileşmesi için kan verdiklerini belirterek, "48 gün önce Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Burak'a ilik kanseri teşhisi konuldu. Bir çok insan Burak'ın iyileşmesi için kan vermeye geldi. Kök hücre için seferberlik başlattık. İlik nakli olması gerekiyor. Arkadaşımız şu an kemoterapi görüyor.Tek isteğimiz onun bir an önce eski sağlığına kavuşup aramıza dönmesi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kızılay aracı

-Araçta kan veren vatandaşlar

-Kan vermek için kuyrukta bekleyenler

-Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), () -

=================

Beşiri'de 5 elektrik panosu yakıldı

Batman'ın Beşiri ilçesinde 5 elektrik panosu, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) sorumluluk bölgesindeki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek amacıyla gerçekleştirdiği 3 milyon liralık yatırım kapsamında Beşiri'de elektrik kablolarını yer altına alarak, şebekenin gücünü artırdı. Bununla birlikte kayıt dışı elektrik kullanımının önlenmesi için şirket tarafından ilçe genelinde elektriğin meskenlere dağıtılması için bölgeye özgü olarak geliştirilen 220 Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kuruldu, yapıların içerisindeki sayaçlar buraya alındı.

Dün gece Beşiri'nin Kobin Mahallesi'ndeki Akın Caddesi üzerinde bulunan 5 ASOP, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yanıcı madde dökülerek yakıldı. Yanan 5 panonun yanı sıra aynı hatta bulunan 10 pano daha devre dışı kaldı. Saldırı nedeniyle bu panolardan enerji alan mahalledeki 200'ü aşkın abone elektriksiz kaldı.

PANOLAR YENİLENİYOR

Olayın ardından DEDAŞ Batman İl Müdürlüğü savcılığa suç duyurusunda bulundu, saldırganların yakalanabilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Enerji şirketi ekipleri de, sabah erken saatlerde yanan panoları yenilemek için çalışma başlattı. Gün içerisinde bu çalışmanın tamamlanarak mahalleye yeniden enerji verileceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-------

- Yakılına panolar

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 36 MB

BATMAN,()

===================

Emlakçıyı soyan 2 kişiyi güvenlik kamerası ele verdi

Kayseri'de, gece girdikleri iş yerinde bulunan laptop ile kasadaki bin 500 TL'yi alarak kaçan 2 kişi, güvenlik kamerasından kimlikleri belirlenerek yakalandı. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 gün önce gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Yeni Mahallede bulunan emlakçıda meydana geldi. 2 kişi, taş ve ayakkabı ile iş yerinin camını kırarak içeriye girdi. İş yerinde kasada bulunan bin 500 TL ile laptopu alan şüpheliler, kayıplara karıştı. Sabah gelen iş yeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Umut Y. ve Selahattin B., kaldıkları eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çalınan laptop ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Y. ve Selahattin B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------

- Hırsızlık olayı güvenlik kamera görüntüsü

- Diğer görüntüler

Süre:2.01 Boyut:20 MB

Haber -Kamera:İsmet KÖZELO /KAYSERİ,