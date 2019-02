DHA YURT BÜLTENİ -6

Bakan Gül'den FETÖ'cü tepkisi: Videoda kendini görüyor, 'O ben değilim' diyor

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'FETÖ'ye yönelik mücadeleyi bitirdik, bunların hepsini temizledik, bunların sayısı bu kadardır' rehavetine asla kapılmamak gerektiğini belirterek, “Ağır ceza mahkeme başkanı duruşmada, kamerada gösteriyor. Kendi resmini görüyor videoda, sözde sakal, bıyık bırakmış. Dalga geçer gibi 'O kişi ben değilim' diye bu milletle, mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Ama bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler ve bütün dünya görecektir" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın(ATGV) Antalya'daki sosyal tesislerinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu, daire başkanları, başsavcılar ve komisyon başkanlarının katılımıyla yapılan Yargı Teşkilatı Toplantısı'na katıldı. Yargı mensuplarının 20 bin, diğer çalışanlarla da 150 bin kişilik bir teşkilata ulaştığını belirten Bakan Gül, bu büyük ailenin tek amacının adaleti sağlamak, hak arayan vatandaşın talebini karşılamak olduğunu söyledi. Adliyenin kapısının, adaletin kapısı olduğunu vurgulayan Gül, “Bu kapıya gelen herkes, hakkına erişeceğini bilmelidir. Bu kapıyı çalan herkes, saygın bir muamele görmelidir. Ve bu kapıdan ayrılan her vatandaşımız, evine asgari bir memnuniyetle dönmelidir. Hakkâri'den Edirne'ye, Trabzon'dan Antalya'ya kadar yurdun dört bir yanında yargı mensuplarımız, teşkilat mensuplarımız bu hassasiyetle çalışıyor. Üstelik bu sorumluluğu sırtında bir yük gibi değil, göğsünde bir çiçek gibi onurla, şerefle taşıyor" dedi.

'MÜBAŞİRLER İDARİ HİZMETLER SINIFINA GEÇTİ'

Adalet çalışanlarının arkasında olduklarını dile getiren Gül, mübaşirlerin yıllar süren bir beklentisini, sonuca ulaştırdıklarını açıkladı. Haklı bir talebi karşıladıklarını belirten Gül, “Mübaşirlerimizin genel idari hizmetler sınıfına geçişini sağladık. Teşkilat mensuplarımızın sorunlarına eğilmeye, haklı beklentilerine şartlar ölçüsünde cevap vermeye, bundan sonra da devam edeceğiz. Yargı mensuplarımızın yani hakim ve savcılarımızın çalışma koşullarında da geçmişte ve yakın dönem öncesinde önemli iyileştirmeler yaptık. Bugün, hakimlik ve savcılık en prestijli kariyer meslekleri içinde yer alıyor" diye konuştu.

'HUKUK MEZUNLARINA ORTAK SINAV GELİYOR'

Hukuk eğitiminin nitelik olarak güçlendirilmesi konusunda çok geniş bir mutabakat sağlandığını ifade eden Gül, şunları kaydetti:

“Ülkemizdeki hukuk eğitiminin niteliğini artıcı önlemleri, başta YÖK ve üniversiteler olmak üzere, ilgili paydaşlarla el birliği içinde hayata geçireceğiz. Hukuk fakültesi mezunları için öngördüğümüz ortak bir devlet sınavı da eğitimde kaliteyi teşvik edecek bir önlem olacaktır. Artık bir sınava tabi tutulacağından eğitimin kalitesi yükselecek. Hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi belli meslekleri icra etmek isteyenler için bu ortak sınavda başarı göstermek ön şart haline gelecek. Hukuk eğitimiyle ilgili reform arayışlarımızın yanı sıra yargıda meslek öncesi eğitimle ilgili olarak da önemli bir karar aşamasındayız. Kısa vadede, hakim ve savcı adaylığı için yapılan yazılı yarışma sınavında 70 puan barajını yeniden getireceğiz."

'YARGIDA HEDEF SÜRE'

Yargıda Hedef Süre uygulamasıyla, bir dava açıldığında, bir soruşturma başlatıldığında yargıda kum saatinin de işlediğini dile getiren Gül, proje kapsamında, 1457 ayrı dava ve 220 soruşturma türü için belirlenen hedef sürelerin, yargıda zaman yönetimi hedefine imkân sağladığını söyledi. Gül, “Bundan daha önemlisi, yargı süreçleri artık daha şeffaf, daha öngörülebilir hale gelmiştir. Amacımız hızlı değil, yargılamaların makul ve olması gereken sürede tamamlanmasıdır. Her davanın kendine özgü şartları, kendine özgü zorluk veya kolaylıkları bulunduğunu elbette biliyoruz. Hedeflenen süreden önce sonuca ulaşan davalar olabileceği gibi, bu sürelerden sonra tamamlanan, tamamlanması haklı ve makul olan davalar da olacaktır. Hedef sürelerin tutturulması, avukatlarımızın desteğine, davacı, davalı, tanık ve bilirkişi gibi sürecin diğer aktörlerinin katkı ve desteğine de yakından bağlıdır" diye konuştu.

"ADLİYELERE BASIN SÖZCÜLÜĞÜ BİRİMİ'

Soruşturma ve dava süreçleriyle ilgili basın yayın, sosyal medya paylaşımları konularında da uyarıda bulunan Bakan Gül, adliyelere basın sözcülüğü biriminin geldiğini söyledi. Basın sözcülüğü biriminin yargı mensuplarının bireysel olarak sosyal medya üzerinden yapacakları paylaşımlardan çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını belirten Bakan Gül, “Güncel yargılamalar hakkında, istisnaen de olsa, bazı yargı mensuplarımızın sosyal medya üzerinden değerlendirme yapma tercihi unutmayalım ki bağımsızlık ve tarafsızlık algısını olumsuz etkileyebilir. Bunun yerine gerekiyorsa kurumsal açıklama ve bilgilendirmelerin tercih edilmesi en doğrusu olacaktır. Basınla ilişkilerde temel bir zorluk, yargı mensuplarının, esas olarak kararlarıyla konuşmaları gerçeğidir. Yargıya duyulan güven ve kararlardan memnuniyet duygusu da açık, anlaşılır ve sağlam gerekçeler üzerinde yükselmektedir" dedi.

'ADLİYE KORİDORLARINDA NÖBET DEVAM EDİYOR'

15 Temmuz'un, devlet ve toplum hayatı açısından kritik bir eşik olduğuna değinen Bakan Gül, şöyle konuştu:

“Siyasi tarihimiz boyunca yüz yüze geldiğimiz en büyük tehditlerden biri, hain ve acımasız yüzünü en açık şekilde bu tarihte göstermiştir. Ancak yine bu tarih, korku duvarlarının aşıldığı demokrasi, hukuk açısından bir tarihtir. O gece süratle harekete geçen yargı mensuplarımız da bu ihanet şebekesinin adalet önüne çıkarılmasında kritik bir görevi yerine getirmiştir. 15 Temmuz gecesi milletimizin meydanlarda başlattığı demokrasi nöbetini o gece adliye koridorlarında tutan yargı mensuplarımızın bu nöbeti halen devam ediyor. Bu nöbet, mücadele başarıya ulaşana dek kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

'SÖZDE SAKAL, BIYIK BIRAKMIŞ'

Bugüne kadar kaydedilen aşamada 'mücadeleyi bitirdik, bunların hepsini temizledik, bunların sayısı bu kadardır' diye bir rehavete asla kapılmamak gerektiği uyarısında bulunan Bakan Gül, “Çünkü bu örgütün amacını en iyi siz biliyorsunuz. Ağır ceza mahkeme başkanı, duruşmada, kamerada gösteriyor, kendi resmini görüyor videoda, sözde sakal, bıyık bırakmış, dalga geçer gibi 'o kişi ben değilim' diye, bu milletle, mahkemeyle dalga geçmeye çalışıyor. Ama bu milletle, Türk yargısıyla dalga geçilmeyeceğini başta bu hainler ve bütün dünya görecektir. Dost ve düşman, hukuk çerçevesinde bu yargılamalar sonucunda, bu ülkeye diz çöktürmek isteyenlerin nasıl hakkaniyet çerçevesinde cezasını çektiğini, 251 şehidimizin kanının yerde kalmayacak şekilde adaletin tecelli ettiğini hep birlikte görüyorlar ve görmeye de devam edecekler. Mücadelenin başarılı, kuvvetli yönleri sahadaki diğer mücadele unsurlarıyla birlikte sizin eserinizdir. Gayretleriniz her türlü takdirin üstündedir. Biz bu mücadelede yargı mensuplarımızın sonuna dek yanında durduk" dedi.

GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet ÇINAR-Emrah GÜL /ANTALYA, () -

==================

İznik'te vadideki kirliliğe tepki

Bursa’nın tarihi mekanları ve doğası ile dünyaca ünlü turizm bölgesi, UNESCO Dünya Mirası olma yolundaki İznik'te, çöplüğe dönen vadi tepki çekti. Bölgeye gelenler manzaraya tepki gösterirken, bölgede hayvancılık yapanlar, hayvanlarını otlatamadıklarını söyledi.

İlçenin 12 mahallesini içinde bandıran doğa manzarası ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi olan 'İznik Vadisi' olarak adlandırılan bölgede kirlilik tepkilere neden oldu. Çobanlar ve hayvan sahipleri, inşaat atıkları, çöpler ve plastik atıkların atıldığı vadide artık hayvan otlatamadıklarını söyledi.

Eşiyle birlikte bölgede hayvancılık yapan Nevin Kurcu, “Hayvan bakıyorum ve 3 yıldır buradayım. İznik merkezden gelen çöpler buraya atılıyor. Burası 3- 4 yıl önce cennet gibiydi. Resmi yerlere bağlı araçlar dahi buraya çöplerini boşaltıyor. Gebe koyunum çöpte can verdi. Hayvanlarımı otlatamıyorum artık, zehir mi var, ne var bilmiyorumö dedi.

Kurcu'nun eşi Arif Kurcu ise, “İznik yer altı kanalizasyonundan dolayı bütün atıkları buraya getirdiler. Eskiden çok güzeldi. Vidanjör atıkları da buraya atılıyor. Hayvanlarımı 90 gündür dışarıya çıkartamıyorum. Hazır yemler ile besliyorumö ifadelerini kullandı.

Turizmci iş adamı Ali Karaman ise, “Doğanın kalbindeyiz, yine çevreyi katlettiler. Naylon, poşet, ilaç kutuları, atıklar bu vadiye dökülmüş. 4 medeniyete başkentlik yapmış bir yere böyle manzaralar yakışmıyor. Çevreyi katletmeyelim, duyarlı olalımö diye konuştu.

'MANZARA UTANÇ VERİCİ'

Türkiye Motosiklet Süper Enduro şampiyonu Nazmi Malkoç, “10 yıldır bu dağlarda motokros antrenmanı yapıyorum. Geçtiğim dağlarda böyle pislik olmazdı. Son 3-4 ayda gördüğümüz manzara çok utanç verici. Çok Üzülüyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), ()-

==================

"Bütün kadınlardan özür diliyorum ama bundan değil"

BOLU'da, resmi nikahsız eşi Huri G.'yi (25) bindirdiği otomobilde 6 el ateş açarak bacaklarından vurduktan sonra yaralı olarak bir hastanenin acil servisine bırakıp kaçan Nihat B. (46) ile ona yardım eden 2 arkadaşı, adliyeye sevk edildi. 1 resmi, 2 de dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Nihat B., sevk sırasında, "Bütün dünyadaki kadınlardan özür diliyorum ama bu kadından özür dilemiyorum" dedi.

Bolu'da temizlik firması sahibi Nihat B., bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Huri G. ile Çarşamba gecesi bir araya geldi. Nihat B., yanındaki 2 arkadaşıyla birlikte buluştuğu Huri G.'yi otomobile bindirdi. Huri G. ve Nihat B., arka koltukta otururken, yanlarında bulunanlardan biri aracı sürdü, diğeri de ön koltukta oturdu. Issız bir yere gidilirken yolda Huri G. ve Nihat B. arasında tartışma çıktı. Bu sırada Nihat B., tabancasıyla Huri G.'nin bacaklarına 6 el ateş etti. Nihat B. ve beraberindekiler, Huri G.'yi Sağlık Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servisinin önüne bırakıp, kaçtı. Hastane personelinin yaralı bulduğu Huri G., ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Huri G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BİRİ RESMİ, 3 EŞİ VAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Nihat B. ve yanındaki 2 kişiyi Gölyüzü Mahallesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 resmi nikahlı, 2 de dini nikahlı eşi olduğu belirtilen Nihat B. adliyeye getirildiği sırada, "Bütün kadınlardan özür diliyorum. Annelerimiz melektir, eşlerimiz güldür ama Huri melek değildir. Kocasına ihanet eden, kocasını aldatan bir kadındır. Bütün dünyadaki kadınlardan özür diliyorum ama bu kadından özür dilemiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

---------

-Nihat B.'nin adliyeye getirilmesi

-Konuşmaları

-Adliyeden detaylar

-Suçun işlendiği otomobildeki arama(arşiv)

Süre: 02.56-Boyut: 330.9 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

==================

Çocukları vermek istemeyince silahını ateşledi: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, F.S. yeni evlendiği eşi Ş.S.'nin önceki evliliğinden olan 2 çocuğunu almak için eski eşi Emrah Okuyan'ın yanına gitti. F.S. çocukları vermek istemeyen Emrah Okuyan'ı tabanca ile ateş ederek öldürürken, arkadaşını ise yaraladı.

Olay saat 11.00 sıralarında, Hendek Akpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde meydana geldi. Ş.S.(25) isimli kadın 32 yaşındaki Emrah Okuyan'dan yıllar önce boşanarak bir süre önce F.S.(32) ile evlendi. Ş.S. eşi F.S ile birlikte 2 çocuğunu almak için bu sabah Emrah Okuyan'ın evine gitti. F.S. iddiaya göre çocukları annesine vermek istemeyen Emrah Okuyan ile tartıştı. Sokak ortasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce F.S. tabancasını çıkarıp ateş etmeye başladı. F.S.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan 3'ü Emrah Okuyan'ın göğsüne, 1'i ise yanında bulunan arkadaşı Ş.Ç.'nin vücuduna isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Emrah Okuyan olay yerinde yaşamını yitirirken, Ş.C. ise 112 Acil ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis, F.S. ile Ş.S.'yi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emrah Okuyan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

-------------

Olay yeri inceleme detay

Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya), ()

==================

Kayıp Afgan kadının, parçalanarak gömülmüş cesedi bulundu

Burdur'da boş arazide parçalanarak torbalara konulup, toprağa gömülü vaziyette kadın cesedi bulundu. Cesedin, yaklaşık bir aydır kayıp olarak aranan Afganistan uyruklu Mesude Haşimi'ye (25) ait olduğu belirtildi.

Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'ta boş arazide dün saat 18.00 sıralarında toprağa gömülü ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, parçalanarak torbalara konulmuş kadın cesedi bulundu. Ceset, ekiplerin çalışması sonrası Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin 9 Ocak 2019 tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Afgan uyruklu Mesude Haşimi'ye ait olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 1.5 yıldır mülteci olarak Burdur'da olduğu belirtilen kadının yakınları da Burdur Devlet Hastanesi'ne geldi. Morg önünde gözyaşı döken yakınları da cesedin Mesude Haşimi'ye ait olduğunu söyledi. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Burdur Valiliği'nden de konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"08.02.2019 günü saat 18.00 sıralarında Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan çukurda toprağa gömülü vaziyette insan cesedi olduğuna dair ihbar yapılması üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde; torbalar içerisinde, toprağa gömülü olarak kimliği belirsiz bir kadına ait ceset bulunduğu tespit edilmiştir. Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, maktulün parmak izleri alınmış, yapılan sorgulama sonucunda, ilimizde uluslararası koruma başvurusu sahibi kişi olarak ikamet etmekte olan ve 09.01.2019 tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aranan Afganistan uyruklu bir şahıs olduğu tespit edilmiştir. Maktulün cesedi gerekli incelemelerin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır. Olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen iki şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturmaya kapsamlı olarak devam edilmektedir" denildi.

Görüntü Dökümü

------------

- Morgdan dış plan görüntü

- Cenaze aracının yanaşması

- Ceset torbasından detay

- Kadının yeğeninin ağlaması

- Polis ekiplerinden detay

112 MB /// 01.52ö

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, ()

================

16 yaşındaki Zekiye Keskin cinayetinde 1 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 yıl önce fındık bahçesinde hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulunan Zekiye Keskin (16) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Yılmaz Duman (39), tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Olay, 6 Ağustos 2016'da, Çarşamba ilçesi Acıklı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede fındık bahçesine ot biçmeye giden bir kişi, arazide parçalanmış ceset görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemelerde, çevredeki hayvanlar tarafından parçalanmış cesedin, Gülizar Kuru'nun olaydan 3 ay önce kayıp başvurusunda bulunduğu kızı Zekiye Keskin'e ait olduğu belirlendi. Zekiye Keskin'in 8 Mayıs 2016'da kayıplara karıştığı ve 3 gün sonra da annesinin kayıp başvurusu yaptığı tespit edildi. Eşinden boşandığı öğrenilen anne Gülizar Kuru'nun da kızının kaybolmasından bir süre sonra kanserden yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Savcılık incelemelerinin ardından Zekiye Keskin'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ancak, ceset tamamen deforme olduğu için otopside Zekiye Keskin'in nasıl öldürüldüğü konusunda sonuca varılamadı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu tarafından olayın aydınlatılması amacıyla özel ekip kuruldu. Yaklaşık 2,5 yıl faili meçhul olarak kalan olay, geçen yıl Ekim ayında özel ekip tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Teknik ve fiziki takip yürüten özel ekip, Zekiye Keskin'in iletişim kurduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. İfadelerden yola çıkılarak sürdürülen araştırma sonucunda, Yılmaz Duman, E.A. (30) adlı kadın, F.D. (34), Y.E.I. (24) ve Ü.K. (34) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerden E.A. Ordu'da, Yılmaz Duman Samsun'un Çarşamba, F.D. de Ayvacık ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet büro ekipleri ayrıca, cezaevi hükümlüsü Ü.K. ve yine başka bir soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüpheli Y.E.I.'nın da olayla bağlantısı olduğunu saptadı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' ve 'suç delillerini gizleme ve bildirmeme' suçlarından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüphelilerden Yılmaz Duman tutuklandı. Diğer şüpheliler E.A. ve F.D. ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu iddia edilen ve başka suçtan gözaltında bulunduğu belirlenen Y.E.I.'nın da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Haber: Tayfur KARA/SAMSUN, ()-

===================

Öğrencilerden ihtiyaç sahibi aileye yardım

Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımında bulundu.

Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü 11'inci sınıf öğrencileri muhasebe öğretmeni Mürsel Bıyık, rehber öğretmen Gülsüm Konuk'un yardımıyla 'Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında aldıkları erzakları Zafer Mahallesi Muhtarı Gazanfer Altıntaş'ın tespit ettiği yardıma muhtaç aileye verdi. Aileye yiyecek erzak alan öğrenciler evinde ziyaret etti. Aileyle sohbet eden öğretmen ve öğrenciler zaman zaman aileyi ziyaret edeceklerini söyledi.

Muhasebe öğretmeni Mürsel Bıyık, "'Meslek Liseleri Aileleriyle Buluşuyor' projesi kapsamında okul başkanımız başkanlığında Muhasebe Bölümü 11'inci sınıf öğrencilerimiz bir aileye yardımda bulunalım istemişler. Biz de aracılık ettik. Bu organizasyonumuz çocuklarımızın emeği, biz sadece aracılık ettik. Sağ olsun mahalle muhtarımız da bize yardımcı oldu" dedi.

Muhasebe Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Can Samet Kırmaç da "Öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gelerek proje gerçekleştirdik. Bu proje kapsamında bize muhtarımız ve öğretmenlerimiz yardım etti. Yardıma muhtaç insanların geneline yardım etmek isteriz ama elimizden geleni kadarıyla yardım edebildik. Elimizden gelen desteği yaptık" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Öğrenciler mahalle muhtarı ve öğretmenler yardım paketiyle okul önünde

- Öğrenciler yardım paketlerini otomobile taşırken

- Öğrenciler yardım paketini ihtiyaç sahibi ailenin evine taşırken

- RÖP 1: Mürsel Bıyık (öğretmen)

- Öğrenciler yardım kolilerini okula taşırken

- RÖP 2: Can Samet Kırmaç (öğrenci)

192 MB /// 1.44"

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, ()

==================

Keşan'da 11 kaçak yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen yabancı uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde K.C. yönetimindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen Afganistan, Irak ve Filistin uyruklu 11 kaçak yakalandı. Kaçaklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen K.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),()-