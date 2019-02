DHA YURT BÜLTENİ-6

ESKİŞEHİR'DE HALK OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 17 YARALI (EK)

1)ESKİŞEHİR VALİSİ ÇAKACAK: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak. AK Parti Milletvekili Harun Karacan ve İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ile Şehir Hastanesi'ne götürülen yaralıları ziyaret etti. Vali Çakacak, kazayla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabah 8.30 sıralarında çevre yolunda belediye otobüsü önünde dönüş yapan TIR'a arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20'de yaralımız var. 10 yaralı Şehir Hastanesi'nde, 5 yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, 5 yaralı da Yunusemre Devlet Hastanesi'nde. Yaralılarımızın tamamını ziyaret ettik. Ağır yaralımız yok, bir çoğu ayakta tedavi oldu. Müdahaleler devam ediyor. Büyük geçmiş olsun diyorum" dedi.

2)ALAŞEHİR'E DOĞALGAZ BORULARI DÖŞENİYOR

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde doğalgaz hattının şehir içi boru döşeme çalışmalarına başlandı.

Geçen ay Kula'dan Alaşehir'e doğalgaz boru hattı ulaştı. Alaşehir şehir içi boru hattının döşenmesine de başlandı. Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, MHP Alaşehir ilçe başkanı Ali Apan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Ertürk, MHP Belediye Meclis Üyesi Murat Biber ve vatandaşlar hattın döşeme çalışmaları için düzenlenen etkinliğe katıldı. Uçak, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde döşeme çalışmaları tamamlanacak. Eylül- ekim aylarında tahminen 5 bin konutumuza kadar belki de daha fazla binamıza doğalgaz verilecek" dedi. Etkinliğe katılanlar hat önünde birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

3)STAND-UP YAPAN BERBER, HEM MÜŞTERİLERİNİ HEM İZLEYİCİLERİ GÜLDÜRÜYOR

Malatya'da, berberlik yapan ve esprili kişiliğiyle tanınan 33 yaşındaki Mehmet Karaköse aynı zamanda sahneye çıkarak stand-up gösteri yapıyor.Tıraş olmaya gelen müşterileri de esprileriyle güldüren Karaköse, özellikle tıraştan korktuğu için babaları tarafından berbere getirilen küçük çocukları da yanındaki diğer mesai arkadaşları ile eğlendirerek saçlarını keserek tıraş korkularını yeniyor. Eğlenceli tıraş yöntemi ile herkesi mutlu eden Karaköse, istek üzerine birkaç yıl önce sahneye çıkarak stand-up gösterisi yapmaya başladı. Talep doğrultusunda ayda iki kez Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi salonunda sahne alan Karaköse, yerel şiveyle yaptığı gösteriyi izlemeye gelenlere keyifli saatler geçiriyor.

'BERBERLİĞİ DE SAHNEYE ÇIKMAYI DA SEVİYORUM'

Gösterilerinde başından geçen konuları esprili bir dille anlatan Karaköse, hem berberlik yaptığını, hem de insanları güldürmeye çalıştığını belirterek, "Berberliği de sahneye çıkmayı da çok seviyorum. Hem insanlar eğleniyor, hem biz eğleniyoruz. Sahne aldığım gösterileri 300-400 kişi izliyor. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz, yapmaya da devam ediyoruz. Ben sahneyi seviyorum. Her insanın tutkusu vardır, benim de tutkum insanları eğlendirmek" diye konuştu.

Karaköse, imkanı olması durumunda turnelere çıkarak farklı kentlerde de sahne alarak gösterilerinde insanları eğlendirmek istediğini sözlerine ekledi.

4)GÜVERCİNLER, 'GÖBEKLİTEPE' İÇİN UÇTU

ŞANLIURFA'da, kuş tutkunları tarafından her yıl düzenlenen ve bu yıl 'Göbeklitepe' adı verilen etkinlikte, gökyüzüne salıverilen güvercinler görsel şölen oluşturdu.

Türkiye'de kuş besleme alışkanlığının yoğun olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da 'güvercin döküşü' etkinliği düzenlendi. Türk Meydanı Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 500 kuş tutkunu katıldı. Karton kutu ve kafeslerinde yarışmanın yapıldığı alana getirilen güvercinler, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sahipleri tarafından aynı anda gökyüzüne salıverildi. Gökyüzünde görsel şölen oluşturan güvercinlere, sahipleri ıslık çalarak eşlik etti.

Yaklaşık 4 bin güvercinin uçurulduğu etkinliği organize eden Güvercinler Dernek Başkanı Mahmut Balcı, "Bu yıl oldukça geniş katılımlı bir ‘gece töküşü’ etkinliği düzenledik. Kuş tutkunları tarafından özenle yetiştirilen güvercinler, bu yarışmayla gökyüzündeki hakimiyeti ve sadakatini ölçmek için her yıl bu organizasyonu yapıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz etkinliğimize ‘Göbeklitepe' adını verdik" dedi.

?Şanlıurfa'da binlerce kişinin hobi olarak güvercin beslediğini belirten güvercin tutkunu Hasan Taş ise etkinliği her yıl düzenlediklerini vurgulayarak, "Şanlıurfa'da güvercin döküşü bir gelenek haline geldi. Her yıl bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Birçok mahalleden gelen güvercin severler arasında döküş yapıldı. Havaya bırakılan güvercinler kendi yuvalarını bulabilirlerse yuvalarına gidiyor. Yuvalarını bulamayan güvercinler ise diğer güvercinlere katılarak başka yuvalara gidiyor ve yeni sahibini buluyor" şeklinde konuştu.

5)'AŞKIN MÜZİĞİ' AYAKTA ALKIŞLANDI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), Şubat ayının ilk konserinde tenor Hakan Aysev, Levent Gündüz ve Zafer Çebi Orkestrası’na ev sahipliği yaptı. 'Aşkın Müziği' adı verilen konsere İzmirli sanatseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Zafer Çebi Orkestrası eşliğinde sahne alan ünlü tenor Hakan Aysev ve Levent Gündüz, solo ve düetleriyle büyük beğeni topladı. İkili, Tanju Okan’dan Barış Manço’ya, Dario Moreno’dan Neşet Ertaş’a kadar geniş bir yelpazeyle salondakileri coşturdu. Seyircilerle interaktif bir şekilde konser veren sanatçıların iki buçuk saatlik performansı ayakta alkışlandı.

Hakan Aysev, kente böylesine güzel bir salon kazandırdığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

