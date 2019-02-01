DHA YURT BÜLTENİ -6

Adana'da uğurlama eğlencesinde asker ile 2 yakını öldü, 13 kişi yaralandı (3)

ASKER TRAŞINI YAPAN BERBER ARKADAŞIYLA BİRLİKTE CAN VERDİLER

Adana'da dün akşam meydana gelen kazada ölen Haydar Ateş ve berber arkadaşı Murat Kazım Aydın'ın birlikte son görüntüleri ortaya çıktı. Haydar Ateş'in asker traşını yapan ve aynı kazada hayatını kaybeden Murat Kazım Aydın'ın şarkı söylediği görüntüler, izleyenlerin yüreğini burktu.

Adana'da kendisini askere uğurlayanlarla birlikte bulunduğu midibüsün ters yönden gelen iş makinesiyle çarpışması sonucu yaşamını yitiren Haydar Ateş'in (20), vatani görevini yapmak için üniversite öğrenimini dondurduğu ortaya çıktı. Kazadan birkaç dakika önce, midibüsün içinde Haydar Ateş'in şarkı söylerken çekilen görüntüleri yürek burktu.

Kaza, dün saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu'nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş ve onu yolcu etmek isteyen yakınları Karataş Belediyesi'nin tahsis ettiği midibüsle, il merkezine gitmek için yola çıktı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen minibüs Yüreğir'e geldiğinde, iddiaya göre, ters yönden gelen İbrahim Ç. yönetimindeki iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Kazada, bekar olduğu öğrenilen ve Erzincan'daki birliğine teslim olmak için yola çıkan Haydar Ateş ile babaannesi Elzem Ateş ve arkadaşı Murat Kazım Aydın yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİNİ DONDURMUŞ

Kazada yaşamını yitiren Haydar Ateş'in vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini dondurduğu ortaya çıktı. Murat Kazım Aydın'ın cenazesi Adana'da toprağa verilirken, Haydar ile Elzem Ateş'in cenazelerinin, Almanya'dan akrabalarının gelecek olması nedeniyle yarın Karataş ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Bu arada, kazadan birkaç dakika önce, midibüsün içinde Haydar Ateş'in şarkı söylediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Ateş'in şarkı söylediği, yakınlarının da ona alkışlarla eşlik ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü

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- Haydar Ateş'in midibüste şarkılar söyleyip eğlenmesi

- Haydar Ateş'in asker tıraşı olması

-Murat Kazım Aydın'ın traş ederken şarkı söylemesi

SÜRE:15" BOYUT:676 kb

SÜRE: 15" boyut:28 mb

Haber:Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI- Malik Sefa ÜNAL-Kamera: ADANA,()

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18 yaşındaki Tuğçe'yi, babası uyurken tüfekle öldürdü (YENİDEN)

Adana'nın Kozan ilçesinde Kadir Tatar (52), kızı Tuğçe Tatar'ı (18) uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadar Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, oğlunu arayarak, 'Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kadir Tatar, polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, kapıyı kırıp girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tatar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tuğçe Tatar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TUĞÇE'NİN 'BABA' PAYLAŞIMI: BABA ÜZER Mİ EVLADINI

Adana'nın Kozan ilçesinde babası Kadir Tatar tarafından uyurken öldürülen Tuğçe Tatar'ın babasına Facebook adresinden yaptığı paylaşımlarla serzenişte bulunduğu ortaya çıktı. Tuğçe Tatar'ın 21 Ocak'ta yaptığı 2 paylaşım şöyle;

"Bir baba üzer mi evladını, kırar mı? Gözünün içine baka baka yalan söyler mi bir baba? Hem de nasıl. Hem de tüm duygularını tek tek ezer bir baba. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışırsın, onun gibi olmamaya çalışırsın, kendini parçalarsın belki bir şeyler yoluna girer diye. Ama hiçbir şey yoluna girmez. Ve baban varmış gibi hissetmezsin hiçbir zaman. Bir şeyler paylaşabileceğin bir baba figürün hiç olmaz.", "Hayatta en güzel ikililerden biridir baba-kız ilişkisi. Yaşamayanın içinde bir eksiklik oluşturan ve bunu tüm ömrünce hissedeceği bir şeydir bu. Bazıları için pembe bulutların üstüdür babalarıyla olan anıları bazıları için ise kara bulutlardır yağmurların yağdığı.??"

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin araçtan çıkarılması

- Morga taşınması

- Morgtan çıkarılması

- Araca konulması

- Aracın gidişi

SÜRE:01'07" BOYUT:125 MB

Haber:Ali GÖKDAL-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,()

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İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ve kanaat önderleri topantısına katılmak üzere Yüksekova'ya geldi. Bakan Soylu, buradan da karayoluyla Hakkari'ye geçti.

Uçakla Yüksekova ilçesi Selahattin Eyyubi Havalimanına inen Bakan Soylu'yu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramzan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Ak Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Soylu ve beraberindekiler daha sonra karayoluyla Hakkari'ye geçti. Bakan Soylu, cuma namazı sonrası Hakkari'deki kanaat önderleriyle düzenlenecek olan toplantıya katılacak.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Soylu'nun uçaktan inmesi

-Yapılan karşılama

-Kadın Futbol takımı oyuncuları ile fotoğraf çektirmesi

-Hakkari'ye gitmek üzere Yüksekova'dan ayrılması

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN-Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA, (Hakkari), ()-

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Otomobilde unuttuğu bebek çıkarılınca sarılıp öptü

Ordu’nun Altınordu ilçesinde, annesi tarafından otomobilde unutulan bebek, babasının getirdiği yedek anahtarla yarım saat sonra araçtan çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şarkiye Mahallesi’nde meydana geldi. Yanında bebeğiyle ilçeye gelen anne, yol kenarına otomobilini park etti. Aracından ayrılan anne, geri döndüğünde bebeğini araçta unuttuğunu fark etti. Panik yaşayan anne, kilitli olan otomobil içinde unuttuğu bebeği için polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, uğraşlarına rağmen aracın kapısını açmayı başaramadı. Yarım saatlik bekleyişin ardından olay yerine bebeğin babası geldi. Yedek anahtarla aracın kapısı açılarak bebek kurtarıldı. Anne araçtan çıkarılan bebeğine sarılıp öperken çevredekiler de annenin sevincine ortak oldu.

Görüntü Dökümü

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Anne ve araç görüntü

Bebeğin kurtarılması

Haber-Kamera: Ahmet BAYRAK/ORDU,()-

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