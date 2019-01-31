DHA YURT BÜLTENİ-6

Tokat'ta heyelan nedeniyle karayolu kapandı (2)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Niksar ile Reşadiye arasındaki Çakmak köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan D-100 karayolunda iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Toprak ve kaya parçalarınının kısa sürede kaldırılarak, yolun yeniden ulaşıma açılması için yoğun çaba harcanıyor. Bu yolu kullanan araçlar ise Tokat-Niksar karayoluna yönlendirildi.

Görüntü Dökümü

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-Bölgeden görüntüler

-Yola inen toprak ve kaya parçaları

-İş makinelerinin çalışması

-Araçların niksar yomuna yönlendirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, ()

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Gabar'da terörislerin kullandığı mağara ile mühimmat ve ilaç bulundu

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'lıların kullandığı 1 mağara bulundu, 3 havan mermisi, 2 el bombası, 25 fişek, ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekât ve 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı'ndaki Filk ve Bartıl tepelerinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda patlamamış 3 havan mermisi ile PKK'lı teröristlerin kullandığı 1 mağarada 2 el bombası, 25 av tüfeği fişeği ve 9 piknik tüpünün yanı sıra ilaçlarla çeşitli yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağara kullanılamaz hale getirilirken ele geçirilen mühimmat ile malzemeler de imha edildi.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen malzemeler

- Mağara girişi ve içerisi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 441 MB

Haber:Sekvan KÜDEN-Kamera:ŞIRNAK, ()

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Hamile kadının evini soyan 4 şüpheli adliyede

Adıyaman'da, hamile kadının el ve ağzını bantlayarak evdeki altınları çalan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen Pazartesi günü Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hamile S.U.'nun evine gelen 4 şüpheli, kendilerini Sağlık Bakanlığı görevlisi olarak tanıtarak içeri girdi. S.U.'yu tehdit ederek elini ve ağzını koli bandı ile kapatarak etkisiz hale getiren şüpheliler, yatak odasında bulunan altınları alarak kaçtı. Bir süre sonra bantlardan kurtulan S.U., telefonla polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis, evde parmak izi incelemesi yaptı ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerince kimlikleri tespit edilen E.C., G.K., F.Ü. ve İ.E. kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin çıkartılması

- Şüpheliler polis araçlarına bindirilmesi

- Şüpheliler adliyeye götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

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Araplar, Ordu'dan konut ve fındık bahçesi satın alıyor

Karadeniz Bölgesi, son yıllarda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Ordu'ya da rağbet gösteren Arap turistler, kentte son 4 yılda, 113 konut ile 70 dönüm fındık bahçesi satın aldı.

Karadeniz sahil kentlerindeki turizm merkezleri ile doğa parklarını tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri bölgelerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden son 4 yıldır Ordu'yu ziyaret eden Arap turistler, kentte konut ve fındık bahçesi satın alıyor. Karadeniz Bölgesi'ne MENA ülkelerinden ziyaretçiler, her yıl katlanarak artarken, Trabzon'dan sonra Ordu'ya da yoğun ilgi gösteriliyor. Ordu'yu 2018 yılında 111 bini yabancı olmak üzere toplam 850 bin turist ziyaret etti. 111 bin yabancı turistin, yaklaşık 80 binini Arap turistlerin oluşturduğu belirtildi. Kenti ziyaret eden Arap turistler, konut ve fındık bahçesi satın almalarının yanı sıra alışveriş de yaparak, kent ekonomisine katkı sunuyor.

TURİZM AMAÇLI YATIRIM ARAŞTIRMASI

Tapu kadastro kayıtlarına göre, Ordu'da, 2017 yılında Suudi Arabistan uyruklu 45 kişi, 2018'de ise 34 kişi, konut ve arsa satın aldı. Arapların son 4 yılda Ordu'da satın aldığı konut sayısının 113'e çıktığı kaydedildi. Yine ilk kez 2017 yılında Ünye'den 11 dönüm fındık bahçesi satın alan Araplar, 2018'de Fatsa'dan 59 dönüm fındık bahçesi daha satın aldı. Arap yatırımcıların, kentin 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası ile 1500 rakımlı Aybastı Perşembe Yaylası'nda da turizm amaçlı yatırım yapmak için arazi araştırdığı belirtildi.

EN FAZLA TALEP FATSA VE ÜNYE'YE

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, son yıllarda bölgeyi yoğun olarak ziyaret eden Arap turistlerin, en çok Ünye ve Fatsa'ya yöneldiklerini belirtti. Yüce, "İlimize gelen bu turistler, artık alışveriş de yapıyor. En fazla alışveriş, Fatsa ilçesinde oluyor. Buradan yoğun konut, fındık bahçesi ve arsa satın alıyorlar. Aybastı Perşembe Yaylası'nı yoğun ziyaret ediyorlar. Yaylaya yakın olduğu için Fatsa'ya daha çok ilgi var. Bu ilginin bu sene de devam edeceğini umuyoruz. Araplar, şu ana kadar ilimizde, 100'den fazla konut aldı. Son 2 yıldır ise fındık bahçesine rağbet gösteriyorlar. Ünye ve Fatsa'da konutun yanı sıra fındık bahçesi de satın alıyorlar. Araplar, Ordu'ya ilk geldikleri yıllarda Altınordu ilçe merkezinde yer arayışlarında bulunmuş ve konutla ilgilenmişti; ancak sonradan Ünye ve Fatsa ilçelerine yöneldiler. Alışveriş de buralarda daha çok" dedi.

'PROJELERİN KATKISI BÜYÜK'

Ordu- Giresun Havalimanı'nın açılmasının, 'Karadeniz- Akdeniz Yolu Projesi'nde sona yaklaşılmasının da kente büyük katkı sağladığını, bu nedenle yabancıların bölgeye ilgi gösterdiğini vurgulayan Uğur Yüce, "Ülkemiz her ne kadar ekonomik bir darbeyle karşı karşıya kalsa bile milletimiz, devletine sahip çıktı. Yastık altında olan birikimlerini bozdurdular. Devletimiz bu konuda bazı önlemler aldı. Bu önlemler, pansuman tedbirler olmuş oldu; kalıcı tedbirler olmadı. Devletimizin esnafa ve inşaat sektörüne yönelik daha büyük, kalıcı tedbirler alması gerektiğini düşünüyoruz. İnşaat sektörünün canlanması için mevcut engellerin kaldırılması lazım. Bölgemize yabancılar ilgi gösteriyor. Önümüzdeki yıllarda bu ilginin daha da artacağını gözlemliyoruz. Havalimanı ve ulaşım alanındaki diğer yol çalışmalarıyla Körfez ülkelerinden bölgemize ilgi artıyor. Şu anda inşaat, arsa ve gayrimenkul sektöründe durgunluk var; ancak alınacak tedbirlerle hükümetimizin çalışmasıyla bunun canlanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Uğur Yüce ile röportaj

-Araplar'dan detay görüntü (arşiv)

-Yaylalardan görüntü

-Şehirden görüntü

-Diğer detaylar

Süre: 3.49 Dk. Boyut: 568 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU,()

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Motosikleti taksiye bağlayıp çektiler

Bursa’nın İnegöl ilçesinde karayolunda hızla seyreden taksiye halatla bağlanan motorun görüntüleri bir başka araçta bulunan vatandaşın kamerasına yansıdı.

İnegöl-Bursa Karayolu’nda motorunu bir aracın arkasına bağlayıp, 90 kilometre hızla seyreden motosiklet sürücüsü, yoldan geçen diğer sürücülerin kameralarına yansıdı. Karayolu güvenliğini tehlikeye sokan bilinçsiz sürücü bu şekilde kilometrelerce yol gittikten sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

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-Motosikletin halatla çekkilmesi

-Detaylar

Süre:20 sn- Boyut:42.6 mb

Haber-Kamera:Yavuz YILMAZ/BURSA,()