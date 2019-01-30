DHA YURT BÜLTENİ -6

Köpeğin üzerine otomobil sürdü, çevredekiler kovalayınca kaçtı

Konya'da kimliği belirlenemeyen iki kişi, sokak ortasında sahipsiz bir köpeği önce tekmelemeye çalıştı, ardından da otomobillerini üzerine sürdü. Bunu gören çevredeki vatandaşlar ise koşarak saldırganları kovaladı.

Selçuklu ilçesi Sanak Mahallesi'nde dün gerçekleştiği belirtilen olayla ilgili görütülerde sokakta yürüyen bir genç, karşısından gelen köpeğe önce tekme salladı. Şans eseri tekme köpeğe isabet etmeyince, köpek kaçmaya başladı, kimliği belirlenemeyen kişi ise peşinden koştu. Bu sırada arkasından otomobille gelen arkadaşı kaçan köpeğin üzerine otomobili sürdü. Otomobilin altında ezilip, ezilmediği belirlenemeyen köpek hızla yolun kenarındaki boş araziye kaçtı. Durumu fark eden sokaktaki 4 gencin tepki göstermesi üzerine saldırgan iki kişi otomobillerine binip hızla uzaklaştı. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan şiddet anı görüntüleri sosyal medyada paylaşılılıp tepki çekti. Olaya ilişkin polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Köpeğe saldırma anı

Haber: Tolga YANIK KONYA,()

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Niğde'de 1 milyon 482 bin lirayı çalanlar yakalandı

Niğde'de içinde bir şirkete ait 1 milyon 482 bin lira olan aracın dinlenme tesisinden yüzü maskeli bir kişi tarafından çalınmasının ardından, aralarında paranın sahibi iş yerinde çalışan kişilerinde bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Polis, çalınan paranın 1 milyon 336 bin TL'sini de buldu. 27 Ocak'ta meydana gelen olayda, bagajında 1 milyon 482 bin TL bulunan araç, 27 Ocak'ta Ulukışla ilçesinde bir dinlenme tesisinde park halindeyken, başka bir araçtan inen yüzü maskeli bir erkek şahıs tarafından çalındı. Şirket sahibi A.Z.'nin ihbarı üzerine araç Ankara yolunda terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede araçta bulunduğu belirtilen 1 milyon 482 bin TL nakit paranın çalındığı anlaşıldı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatan polis, olayı aydınlatmak için özel ekip kurdu. Ekipler yaptıkları çalışmada olayla ilgili aralarında paranın sahibi şirket çalışanlarınında bulunduğu H. Ş., M. Ç., E. Ş., T.Ş., A.Ş., İ.Ş., E.Ş. ve M.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli şahısların Hatay'ın İskenderun ve Arsuz İlçelerinde bulunan ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda toplamda 1 milyon 336 bin TL ele geçti. Şüphelilerden aracı M.Ç.'nin maske takarak çaldığı belirlendi. M.Ç.'nin çaldığı paranın 34 bin TL'si ile teyzesinin kızı olan S.P. adına araç satın aldığı, 112 bin TL'si ile ise bazı şüphelilerin borçlarını kapattığı tespit edildi. Şüpheliler Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ: KISA SÜREDE YAKALADIK

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, kurdukları özel ekiple şüphelileri kısa süre içinde yakaladıklarını söyledi. Cebeloğlu, "Mersin istikametinden Ankara istikametine giden özel bir şirkete ait bir araç ilimizde bir dinlenme tesiste mola verdiği sırada, bu aracı takip eden başka bir araç ve içindeki şahıslar aracı açmak suretiyle çalıp yaklaşık 500-600 metre sonra terk ediyorlar. Araçta bulunan 1 milyon 500 bin TL civarındaki nakit parayı almak suretiyle kaçmışlardır. Olay bize intikal ettikten sonra hızlı bir şekilde Asayiş Şube Müdürlüğümüz bünyesinde özel bir ekip oluşturduk. Çok kısa bir sürede hızlı bir çalışma ile bu olayı gerçekleştiren suç şüphelileri yakalanmış. Almış oldukları 1 milyon 500 bin TL civarındaki parayı İskenderun ve Arsuz ilçemizde saklamış oldukları alanda ele geçirildi. Konuyla ilgili 8 kişi gözaltına alınmıştır" dedi.

Görüntü dökümü

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-Paralardan görüntü

-Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun açıklaması

-Emniyet binasından görüntü

Süre: 03'01" Boyut: 196 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,()

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Jandarmadan tarihi eser operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 241 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişinin eserleri 500 bin Euro karşılığı satmak için pazarlık yaptığı iddia edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, bazı şüphelilerin Side'de tatil yapan yerli ve yabancı turistlere tarihi eser satmaya çalıştığı bilgisi üzerine araştırma başlattı. Araştırma sonunda A.E. ve B.A.'nın Side turizm merkezinde tarihi eser satmaya çalıştığını belirledi. Teknik ve fiziki takip başlatan jandarma timleri, şüphelilerin kullandığı otomobili Antalya- Manavgat D-400 karayolu Taşağıl Mahallesi mevkiinde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 70 bronz heykel, 14 heykel parçası, 1 bronz bileklik, 42 gümüş ve bronz sikke, 30 tarihi obje, 84 metal yüzük olmak üzere 241 parça tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Şüphelilerin, Side'de satmaya çalıştıkları tarihi eserler için alıcılarla 500 bin Euro'ya pazarlık yaptıkları iddia edildi.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen tarihi eserlerden genel görüntü

Tarihi eserlerden yakın plan görüntü

01:00 - 111 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), () -

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Çorum'da kaza: 2 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp su kanalına düşen ve kaldırıma çarparak durabilen minibüsteki 2 kişi öldü,

Kaza, sabah saatlerinde Çorum-Sungurlu karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Adem Gündoğdu yönetimindeki 53 AAK 470 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki su kanalına düşen minibüs beton kaldırıma çarparak durabildi. Minibüste sıkışan sürücü Adem Gündoğdu ile yanında bulunan Ali Fidancık (28) olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, 2 kişinin cansız bedenlerini sıkıştığı yerden çıkararak Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araç

-Yola dökülen malzemelerin toplanması

-Detaylar

(SÜRE: 1. 18 sn ) (BOYUT10.9 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()

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Bitlisli kadınlar hem meslek öğreniyor hem de sosyalleşiyor

Bitlis Belediyesi bünyesinde açılan Kadın Destek Merkezi'ne gelen kadınlar hem sosyalleşiyor hem de meslek öğrenip aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan Kadın Destek Merkezi, kadınların umudu oldu. Merkeze gelen yaşları 20 ila 70 arasında değişen kadınlara haftanın belirli günlerinde bilgisayar, tiyarto, örgü, nakış, ahşap, boyama, sabun sanatı, spor aktiviteleri ve zeka kursları veriliyor. Anneleriyle birlikte gelen çocuklar ise merkezde açılan çeşitli kurslardan faydalanıyor.

Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan, kadınların sosyal alanda kendilerine olan güvenlerini kazanmak için açılan bu kursların önemli olduğunu söyledi. Dayan, Kadın Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslarda Vali ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'ın büyük desteğinin olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kadınlarımızın daha iyi bir ortamda hem ürün üretmesini sağlamak, hem de ürettiklerini satmaları için kadın el sanatlar ve yaşam merkezi oluşturduk. Onların sosyalleşmesini sağlamak amacıyla da sosyal belediyecilik anlayışı ile ortam hazırladık. Ayrıca gençler buraya gelerek vakitlerini bilgisayar ve kütüphanede geçiriyorlar. Bu da onların kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlıyor. Buraya günlük 300 kadın gelerek çeşitli aktivitelere katılıyor. Hiç internet ve bilgisayar kullanmayan kadınlarımıza yönelik kurslarımız da mevcuttur. Burada kadınlarımız hem üretip aile bütçesine katkı sağlıyor, hem de sosyal açıdan kendini geliştiriyor."

'KADINLAR SPOR YAPARAK FAZLA KİLOLARDAN KURTULUYOR'

Spor Eğitmeni Aysun Kurtkan ise, Bitlis Belediyesi tarafından yaklaşık 6 yıl önce açılan merkezde kadınlara spor eğitimi verdiğini belirterek, "Günde ortalama 60 kadına spor eğitimi veriyorum. Buraya gelerek hem stres atıyorlar, hem de fazla kilolarından kurtuluyorlar. Buradaki amacımız spor yaptırırken, kadınların sosyalleşmesini de sağlıyoruz ve aynı zamanda birbirleriyle kaynaşmalarına da yardımcı oluyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kadınların katıldığı kurslarda detay görüntüler

-Kurslarda üretilen materyallerden detay

-Dikiş diken kadınlardan detay

-Tiyatro kursundan detay

-Spor yapan Bitlisli kadınlardan görüntü

-Step yapan kadınlardan detay

-Spor Eğitmeni Aysun Kurtkan ile röportaj

-Patik işleyen kadınalrdan detay

-Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Behzat Dayan i röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, ()-

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7 aydır süren taşlı saldırının şüphelisi serbest kaldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Perihan Altındağ'ın (49) eşi ve oğluyla yaşadığı bir eve 7 ay boyunca 7 kez taşlı saldırıda bulunup camları kırmakla suçlanan 25 yaşındaki Mehmet K. (Karataş), sevk edildiği adliyede, denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı.

Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda, evlere temizliğe giderek para kazanan Perihan Altındağ ve yüzde 99 oranında engelli eşi Nurullah Altındağ (50) ile oğlu Ersin Altındağ'ın (14) yaşadığı ev, son 7 ayda 7 kez taşlı saldırıya uğradı, camları kırıldı. Altındağ ailesi, caydırıcı olması için eve güvenlik kamerası taktırdı. Güvenlik kameralarını fark eden saldırgan, bu kez yüzünü ceketle örterek saldırılarına devam etti.

Aileyi canından bezdiren, psikolojilerini bozan bu saldırıların basında haber olarak yer almasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis, pencere taşlayan saldırganın Mehmet K. olduğunu tespit etti. Dün (salı) saat 09.00 sıralarında operasyon yapan polis ekipleri, Mehmet K.'yi evinde gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Mehmet K., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. Mehmet K.'nin ifadesinde, "Evde köpek bakılıyor. Dışarda gezerken bu köpek bana saldırdı. Köpeğe kızdığım için 2 kere taşladım, 7 kez taşlamadım. Başka bir husumetim yok" dediği öğrenildi.

Şüpheli Mehmet K., sulh ceza hakimliği tarafından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. Mehmet K.'nin 3 haftada bir Yunusemre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek imza vereceği belirtildi.

Haber: Cemil SEVAL / MANİSA, ()

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