DHA YURT BÜLTENİ-6

1)ANTALYA'DA BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) denizde arama çalışmalarına başlandı.

Kemer'de, 24 Ocak Perşembe günü, hortumun, annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobili sürüklediği Ağva Deresi'nde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına saat 09.30'da başlandı. Kemer Sanayi Sitesi önünden başlanan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı su altı ekibi, Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik dalgıçları ve drone ekibi, Antalya AFAD ve Afyonkarahisar AFAD ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ve İHH İnsani Yardım Vakfı dalgıçlarının da aralarında bulunduğu 186 kişi katıldı. Dalgıçlar, denizden de arama çalışması başlattı.

Denizde başlatılan çalışmalarda, jandarmaya ait 3 arama- kurtarma köpeği ve 1 kadavra köpeği de kullanıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle de çalışmalara havadan destek verildi. Bir ekip ise Ağva Deresi'nde çalışma yürütüyor. Çalışmalarda su altının görüntülenmesi için sonar arama yapılıyor. Çalışmaları Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da takip ediyor.

Aramalarda, 25 Ocak Cuma günü, Kader Buse Acar'ın çantası bulunurken, dünkü aramalarda ise ayakkabısının sol teki bulundu.



Levent YENİGÜN/ANTALYA

2)TOKAT'TA OFF ROAD GRUBU KAR ENGELİNE TAKILDI

TOKAT Extreme Off Road Kulübü üyeleri kar safarisi düzenledi. Akbelen Yaylası'na giden grup zirveye 1 kilometre kala 70 santimetre kar engeline takılınca geri döndü. Tokat Extreme Off Road Kulübü üyeleri, 1600 rakımlı Akbelen Yaylasında kar safarisi planladı. 14 araçlık Tokat ExtrEme Off Road ekibine Tokat Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de eşlik etti. Akbelen Yaylası'na gitmeye çalışan ekip yolda zorlu anlar yaşadı. Karda ilerlemekte zorlanan bazı araçlar arızalandı. Kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetre ölçüldüğü bölgede araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Kara saplanan araçlar ise diğer araçlarının yardımıyla saplandıkları yerden çıkartıldı. Zirveye 1 kilometre kala buzlanma nedeniyle Tokat Extreme Off Road üyeleri geri dönmek zorunda kaldı. Tokat Extreme Off Road Başkanı Serkan Özcan, "Akbelen Yaylası zirveye yaklaştık fakat kar kütüklerinden dolayı ilerleyemedik. Bu işin macerası aracın batması, araçları çekmekte ve ekip çalışmasında. Her zamanki gibi yaptık bunu. Eğlendik ve dönüyoruz. Etkinliklerimiz her hafta sonu var. Tokat’ın belirli yerlerine gidiyoruz. Doğayı seviyoruz, doğaya sahip çıkıyoruz, herkesten sahip çıkmasını bekliyoruz. Araçlar arızalandı diye dönmedik hava koşullarından dolayı geri döndük. Kışın off road biraz zordur" dedi.

Tokat Fotoğrafçılar Derneği Başkanı Alpaslan Altıntaş ise "Tokat Extreme Off Road Kulübü ile birlikte extreme sporlarına katıldık. Doğa ile iç içeydik. Doğayı fotoğrafladık. Zor şartlarda kalan arkadaşları fotoğrafladık. Tokat’ın güzelliklerini görme imkanı bulduk" diye konuştu.

3)MÜŞTERİLERİNİ DÖVÜP BIÇAKLAYAN TRAVESTİLER, SOYUNMAYA KALKTI

KARAMAN'da travesti Y.A. (33) ile G.Ö.(36), günlük kiralık evde buluştuğu müşterilerinden Y.A.'yı (25) kolundan bıçakladı, H.B.'yi (20) dövdü. Gözaltına alınan 2 travesti, gazetecilerin kendilerini çektiğini görünce, tepki gösterip soyunmaya kalktı. Olay, saat 01.30 sıralarında Tabdut Emre Mahallesi'nde günlük kiralık evde meydana geldi. Travesti Y.A. ve G.Ö., müşterileri Y.A. ve H.B. ile evde buluştu. Belirlenemeyen nedenle aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada müşterilerden Y.A., kolundan bıçaklandı, H.B. de aldığı tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı. Yaralanan 2 kişi polisi arayıp yardım istedi. 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Travestiler Y.A. ve G.Ö. de gözaltına alındı. Y.A. ve G.Ö.'nün evdeki eşyalarını da yanında götürmek istemesi üzerine taksi çağırılıp, eşyaları taksiye yüklendi. Polis eşliğinde taksiyle birlikte sağlık kontrolüne ve polis merkezine götürüldü. Y.A. ve G.Ö., gazetecilerin kendilerini çektiğini görünce, tepki gösterip soyunmaya kalktı.

Soruşturma sürüyor.

4)SURİYELİ 2 KARDEŞE İŞİTME CİHAZI

FRANSIZ yardım kuruluşu IBHAC, Suriye’nin El Bab kentinde yaşayan 2 kardeşe işitme cihazı taktı. Fransa’da yaşayan Müslümanların bir araya gelerek kurdukları IBHAC yardım derneği Suriye’de yardım faaliyetlerine devam ediyor. Savaşta duyma yetisini kaybeden Abdulfettah (9) ve Melek Rıdvan (15) kardeşlere işitme cihazı takarak yeniden ailelerinin sesini duymanın heyecanını yaşadılar.

IBHAC Genel Koordinatörü Caner Keskiner, El Bab’da iki savaş mağduru kardeşe işitme cihazı taktıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İki çocuğumuz çok şükür yeniden duymaya başladılar. Fransa’da yaşayan Müslümanlar Suriye’de yıllardır yaşam mücadelesi veren kardeşlerin yanında olmaya devam ediyor. İleriki zamanda daha fazla projelerle yardımları bölgeye ulaştıracağız. Kardeşlerimizi unutmayacağız" dedi.

5)GELİN VE KAYNANANIN OKUMA AZMİ

VAN'ın Edremit ilçesinde yaşayan İsmet Merç (69) ile gelini Filiz Merç (22), ilçe belediyesi bünyesinde açılan aile destek merkezinde okuma-yazma öğrenmek için büyük çaba harcıyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, belediye bünyesinde 168 branşta açılan kurslardan 60 bin kadının faydalandığını söyledi. Edremit Belediyesi bünyesinde açılan aile destek merkezleri, okuma-yazma öğrenmek ve aile ekonomilerine katkıda bulunmak isteyen kadınların umudu oldu. 14 aile destek merkezinde 20-75 yaş arası kadınlara haftanın 4 günü giyim, Kur'an-ı Kerim, müzik, resim, trikotaj, pastacılık, aşçılık, okuma-yazma, bilgisayar, el sanatları ve kreş kursları verilirken, kursiyerlerin çocukları ise kreşte eğitmenler gözetiminde eğlenerek zaman geçiriyor. Sınavlara hazırlanan 3 bin öğrencinin de akşamları etüt yaptığı aile destek merkezleri bünyesinde çeşitli dallarda açılan 168 kurstan 60 bin kadın faydalanıyor.

Edremit ilçesindeki Erdem evlerinde açılan merkeze gelini Filiz Merç ile gelen İsmet Merç, okuma-yazma öğrenmek için büyük çaba harcıyor. Henüz 16 yaşındayken evlendirilen ve 4 çocuk annesiyken de askerde olan eşini kaybeden Merç, kendisi gibi okuyamayan gelini Filiz Merç ile aynı sırada okuma-yazma öğreniyor.

'168 KURSTA 60 BİN KADIN FAYDALANDI'

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, aileyi ve yuvayı kadınların ayakta tutttuğunu belirterek şöyle konuştu:

"Toplumsal alanda bir dönüşüm arzu ediyorsak kesinlikle kadınları öncelememiz gerekiyor. Edremit'in batıdan farklı kalmasını istemedik. Hem sosyo kültürel, hem de ekonomik anlamda gelişmesini ve zamanın ruhunu yakalamasını istedik. Bu amaçla da, önceliğimizi kadın, genç ve çocuklarımıza verdik. Bu kapsamda aile destek merkezleri projesini devreye soktuk. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızı da ikna ettik. Normalde 50 bin nüfusa bir aile destek merkezi yapılır. Biz, Bakanlığımızı ve Genel Müdürlüğümüzü ikna ederek 130 bin nüfuslu ilçemizde 14 aile destek merkezini açtık. Merkezlerimizde toplam 168 kursumuz var. Bu kurslarımızdan 1 yılda faydalanan kadın sayısı 60 bin. Kurslara gelenler hem aile bütçelerine destek oluyor hem de sosyal hayata adapte oluyor. Merkezlerimizde ayrıca 3 bin çocuğumuza etüt yapma imkanı sunuluyor. Bu merkezlerimizde çok güzel hikayeler var. 75 yaşında gelini ile birlikte okuma-yazma kursuna gelenler var. Etüt merkezinde tıp ve hukuk gibi fakülteleri kazanan yavrularımız var. Bu konuda bizlere imkan sunan Cumhurbaşkanımıza, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz."

'GELİN-KAYINVALİDE AYNI SIRADA OKUMA-YAZMA ÖĞRENİYOR'

Erenkent Aile Destek Merkezi Koordinatörü Tuğçe Karabulut Yağıcı ise, merkezlerinin yediden yetmişe herkese hitap ettiğini vurgularak, "Kurslara gelen anneler dersteyken, çocuklarına da kreş hizmeti veriliyor. Akşamları 16.00 ile 19.00 saatleri arasında öğrencilere yönelik etüt kurslarımız mevcut. Aile destek merkezimize günde ortalama 460 kişi geliyor. Ama her geçen gün kayıt alıyoruz. Edremit Belediyesi bünyesinde açılan kurslarımız kadınlarımıza keyifli vakit geçirtirken, aynı zamanda aile bütçelerine de katkıda bulunmalarını sağlıyor. Burada meslek edinmiş oluyorlar. Öğrenimlerini sosyal yaşamda da sürdürebiliyorlar. Yediden yetmişe herkese hitap ettiğimiz kurslarımıza gelin-kayınvalide aynı sırada oturup okuma-yazma öğreniyor. Pek çok hikaye var burada. Hepsinin hikayeleri de birbirinden farklı. Bu konuda bizler de onları hayata karşı hem destekliyor hem de onların arkalarında olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz" dedi.

'OKUMANIN YAŞI YOK'

Hayat hikayesini anlatan İsmet Merç, bir yıl okuduğu okulunu maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakmak zorunda kaldığını, bu nedenle kendisiyle birlikte 8 kardeşinin hiç okula gidemediğini anlattı. 16 yaşındayken evlendiğini söyleyen Merç, "Evlendikten 8 yıl sonra eşim askere gitti. Ben o zaman 4'üncü çocuğuma 6 aylık hamileydim. Eşimin dağıtım iznine gelişi beklerken, cenazesi geldi. Ben okulu 1'inci sınıfta, gelinim de benim gibi okulu 3'üncü sınıfta bırakmıştı. Sonra duyduk ki, Edremit Belediyesi okuma-yazma kursu açmış. Buraya kaydımızı yaptırarak okuma-yazma öğreniyoruz. 69 yaşıma gelmişim. Okumanın yaşı yoktur diyorum. Bu kursları açan belediye yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gelin Filiz Merç (22) de, kayınvalidesi ile birlikte gündüzleri okuma-yazma kursuna geidiklerini, akşamları da ev işlerini yaptığını, zaman buldukça da evde beraber ders çalıştıklarını söyledi.

