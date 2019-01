DHA YURT BÜLTENİ -6

Mardin'de ele geçirilen 150 kilo patlayıcı, imha edildi

Mardin'in Ömerli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'ya ait 150 kilo patlayıcı madde ele geçirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 19 Ocak günü, Ömerli ilçesine bağlı Harmankaya Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde 150 kilo patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı düzeneği, 80 metre bakır kablo ile yaşam malzemeleri ele geçirildi. Patlayıcı, arazide gerekli önlemlerin alınmasının ardından patlatılarak imha edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Erzurum'da hava kirliliği alarm veriyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı'nın ölçümlerine göre Erzurum'da hava kirliği alarm veriyor. Hava kirliliğinin en büyük nedeninin yardım kömürü olduğunu belirten Vali Okay Memiş, "Kükürt oranı daha düşük kömür dağıtacağız veya doğalgaza geçişi hızlandırarak vatandaşlarımıza doğalgaz desteği sağlayacağız" dedi.

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan dondurucu soğuklar, beraberinde hava kirliliğini getirdi. Kirliliğin Yakutiye ve Aziziye ilçesinde yaşayanlar için sağlığı tehdit eder düzeye ulaştığı ölçümlerle ortaya çıktı. Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı'nın verilerine göre partikül madde oranı akşam saatlerinden itibaren artmaya başlıyor, saat 24.00'te rekor seviyeye ulaşıyor. Partikül madde oranının ülkemizde ortalama 80, AB ülkelerinde ise 50 mikrogram olması öngörülüyor. Erzurum'da partikül madde miktarı, bir metreküp havada 368 mikrograma kadar yükseldi. Ölçülen değerin ülke ortalamasının yaklaşık 5 katı, AB ortalamasının ise 7,5 katı olduğu belirtildi. Bakanlık verilerine göre, 'sağlıksız' olarak nitelendirilen bu değerlerde, "Herkes sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir. Hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir" notu düşüldü. Verilerde, açık hava sporları, bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak, piknik yapmak için havanın kötü olduğu uyarısı yapıldı.

'KÜKÜRT ORANI DÜŞÜK KÖMÜR DAĞITILACAK'

Hava kirliliğinin en büyük nedenlerinden birinin dağıtılan yardım kömürlerinden olduğunu söyleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüştüğünü bildirdi. Vali Memiş, şunları söyledi: "Kömür kokusundan geçemiyoruz. Nedir bunun sebebi, rahatsız edici bir koku. Öğrendik ki bu konunun sebebi ben mişim. Benim bizzat Okay Memiş. Peki, nasıl yapacağız? Bizim dağıttığımızın kömürlerin kükürt oranlarıyla ilgili bir sorun olabileceğini değerlendirdik. Gümüşhane valisiyken böyle bir olayla karşılaşmadım, aynı kömürü dağıtıyoruz. Orada öyle kötü bir koku yok. Ancak fark ettik ki; Erzurum'da inversiyon hattı diye bir hat oluşuyor. Erzurum'un topografyasından, coğrafyasından kaynaklı inversiyon hattı çevre kirliliği, insan kirliliği açısından sorun oluşturmamasına rağmen dağıttığımız Soma kömürünün Erzurum'a özel bir etkisi var. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na giderek, Sayın Bakan'a durumu arz ettim. Şunda mutabık kaldık, en azından merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de seneye kalitesi daha yüksek, kükürt oranı daha düşük kömür dağıtacağız veya doğalgaza geçişi hızlandırarak vatandaşlarımıza doğalgaz desteği sağlayacağız. Biz vatandaşlarımızın sağlığını önemsiyoruz. Sosyal yardım açısından çok iyi durumdayız. Hakikaten sosyal devlet ilkesini çok iyi uyguluyoruz ama bunu yaparken de özel bir durumla karşı karşıya kaldık durumu çözmek de benim görevim."

TEMA İL TEMSİLCİSİ BEDİRHANOĞLU: RÜZGAR GEÇİŞLERİ AÇILMALI

Şehrin en büyük sorunlarından birinin hava kirliliği olduğunu aktaran TEMA Vakfı Erzurum İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu ise, "Bu konuyla ilgili en büyük öneriler ise kömür kullanımı yerine doğalgaz kullanımı oluyor. Doğalgazın adının doğal olduğunu ama fosil bir yakıt olduğunu unutmamamız gerekiyor. Sorunun çözümüne katkı sağlayacak en önemli şeylerden bir tanesi rüzgâr koridorlarının açılması. Şehir merkezinde yanlış yerlerde yapılan yüksek binalar koridor oluşumunu engelleyerek kirli havayı içerde biriktiriyor. İnsanların zor nefes almasına neden oluyor. Doğalgaz geldiğinde kirlilik bir miktar azalacak ama sonrasında hava ölçüm raporlarında çok da büyük değişim olmadığını göreceğiz. Biz rüzgâr koridorlarının açılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun ötesinde özel programlarla güneş enerjisinin kullanılması gerektiğine inanıyoruz. En fazla güneş alan şehirlerden bir tanesi olarak güneşi doğru kullanıp, halka destek verilerek güneş panelleriyle ısıtmanın sağlanması ve dolayısıyla tertemiz bir Erzurum'da yaşamayı umut ediyoruz."

'KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Hava kirliliğinin insan sağlığına kısa ve uzun dönem etkilerinin olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Bilimsel Komite Başkanı ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Metin Akgün ise şunları anlattı:

"Havadaki kirletici maddelerin arttığı dönemlerde KOAH, astım gibi kronik hastaların şikâyetleri artıyor. Üst solunum rahatsızlıklarında da artış görülüyor. Uzun dönemde daha çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Özellikle çocuklarda gelişme geriliği, astım gelişiyor. Sigarayla birlikte KOAH, akciğer kanseri riskini artırıyor. Vatandaşın tek başına çözebileceği bir şey değil. Trafikteki emisyonların azaltılması, yakıt gibi değişiklik gerekiyor. Vatandaşların eğer kronik hastalıkları varsa havanın kirli olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları, evlerin pencerelerini açmamaları, maske takmaları gerekiyor. Ülkemizde hava kirliliği ölçümünde iki parametre kullanılıyor; partiküller madde ve kükürtdioksit ama hava kirliliği sadece bunlardan ibaret değil. Özellikle partiküller madde 2,5 çok tehlikeli. Birçok merkezde bu ölçüm yapılmıyor. Bunun düzeyini biliyor olsak belki farkında olup ona göre hareket edebiliriz. Ölçümlerin artırılması, tüm şehirlere yangınlaştırılması, hava durumlarında, hava sıcaklığı gibi hava kirliliği durumunun iletilmesi gerekiyor."

Doğu buz kesti: Ardahan'ın Göle ilçesi 32,5

Doğu Anadolu Bölgesi, yoğun kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,5 ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Meteoroloji yetkilileri soğukların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Kar yağışının hemen ardından etkili olan Sibirya soğuklarının Doğu Anadolu Bölgesi'nde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için halı, battaniye, kilim ve neylonla örterek önlem alıyor. Araçlarını adeta soğuğa karşı giydiren vatandaşlar, örtmediklerinde sabah araçlarının çalışmadığını belirtti. Özellikle sabaha doğru çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar geceleri araçlarını birkaç kez çalıştırdıklarını kaydetti. Soğuk havanının etkili olduğu bölgede iş yerlerinin camları buz tuttu, evlerin suları dondu.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri Sibirya soğuklarının önümüzdeki 3 gün boyunca etkili olacağını bildirdi. Termometrelerin sıfırın altında 32,5 dereceği gösterdiği Ardahan'ın Göle ilçesi Türkiye'nin en soğuk yerleşim alanı oldu. Diğer bölgede en düşük hava sıcaklığı ise Erzurum merkez Yakutiye ilçesinde 27.7, Ardahan ve Erzincan Otlukbeli 24,9, Kars 21, Ağrı 18, Erzincan 11,7, Muş 11,4 ve Iğdır'da ise 8.4 derece olarak ölçüldü.

Öte yandan uzmanlar soğuk havalarda özellikle yaşlı ve çocukların zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmamalarını isterken, dışarı çıkanlarında ağızlarını sıkıca bağlayıp lahana gibi kt kat giyinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Atletizmci öğrencileri taşıyan minibüs devrildi: 17'si öğrenci, 21 yaralı

Aksaray'da atletizm turnuvasından dönen lise öğrencilerini taşıyan minibüsle başka bir minibüsün çarpışması sonucu 17'si öğrenci, 21 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolu'nun 56'ncı kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdullah Ali Harzem 41 MA 0032 plakalı minibüsüyle, lise öğrencilerini taşıyan Tuncer Çınar (63) yönetimindeki 27 ACB 281 plakalı minibüsü sollamak istedi. Harzem direksiyon kontrolünü yitirince, aracı Çınar'ın minibüsüne çarptı. Çarpışma sonucu iki minibüs de şarampole devrildi. Kazada, İstanbul'daki atletizm turnuvasından Gaziantep'e dönen 17 lise öğrencisi ile araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı anlatan öğrenci kafilesi sorumlusu Yusuf Pürçek, "Sporcu kafilesi olarak İstanbul'dan çıktık Gaziantep'e gidiyorduk. Gelirken soldan giden araç bir anda sağa doğru direksiyonu kırdı. Bizim şoför de ona çarpmamak için direksiyonu kırınca yandan çarpıştık ve şarampole devrildik" dedi.

Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı sular altında kaldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Tahta Köprü Barajı'nda, su seviyesinin düşmesiyle 8 yıl sonra gün yüzüne çıkan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ile tarihi Hicaz Demiryolu hattı son zamanlardaki yoğun yağışın ardından yeniden tekrar su altında kaldı.

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Tahta Köprü Barajı'nda, daha fazla tarım arazisinin sulanması amacıyla geçen yıl yükseltme çalışması yapıldı. Su seviyesinin gözle görülür şekilde düştüğü barajda su altında kalan, 1950 yılında keşfedilip 2009-2010 yıllarında Gaziantep Müze Müdürlüğü ile İtalya Bologna Üniversitesi işbirliğiyle yapılan kazı çalışmasıyla turizme açılan Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ve Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı gün yüzüne çıkmıştı. Suların çekilmesiyle ayrıca Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında inşa ettirilen Tarihi Hicaz Demiryolu'nun 1974 yılında barajla birlikte su altına kalan 20 kilometrelik hat alanı ile menfezlerde ortaya çıkmıştı. Kış aylarıyla birlikte sağanak yağışların barajı doldurmasının ardından Taşlıgeçit Arkeoloji Parkı ile Tarihi Hicaz Demiryolu ve menfezler bir kez daha su altında kaldı.

YÜZDE 100 DOLAN BARAJIN KAPAKLARI AÇILDI

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ilçede son yılların en yüksek yağış oranına ulaşıldığını belirterek şunları söyledi:

"İlçemize son 50 yılın en yoğun sağanak yağışı yaşandı. Geçtiğimiz yıl kuraklıkla birlikte Tahta köprü barajında yılda 20 milyon kilovat saat elektrik üretilmesiyle birlikte daha fazla tarım arazisi sulamak amacıyla DSİ tarafından başlatılan yükseltme çalışmasına bağlı olarak barajdaki su seviyesi gözle görülür şekilde düşmüştü. Son 2 ayda metrekareye 532 metreküp yağışın düşmesi ve Kılavuzlu Barajı'nda gelen su ile birlikte barajımızda 180 milyon metreküp su doldu. Yüzde 100 doluluk oranının yakalanmasıyla baraj kapağı açılmak zorunda kalınmıştır. Daha önce gün yüzüne çıkan Taşlıgeçit Arkeoloji parkı ile tarihi Hicaz Demiryolu hattı ve menfezleri bir kez daha sular altına kalmıştır."

Bodrum'da iki yerde duvar çöktü, 4 otomobil hasar gördü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağmurun da etkisiyle 100 yılı aşkın tarihe sahip, tescilli bir evin duvarı yıkıldı. Park halindeki otomobilin üstüne devrilen duvar, maddi hasara yol açtı. Ayrıca bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle 3 araçta maddi hasar oluştu.

Bugün saat 10.30 sıralarında, Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi ile Kelerlik Sokak'ın köşesindeki kullanılmayan tescilli evin duvarı, dünden beri devam eden şiddetli yağmurun da etkisiyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, duvarın üzerine devrildiği park halindeki 48 VD 784 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi. Evin duvarına önceden kırmızı boyayla yazıldığı görülen 'Yıkılma tehlikesi var' ve 'Park etme, yaklaşma' yazıları ise dikkat çekti. Çökme sonrası olay yerine gelen polis, itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan bugün saat 05.30 sıralarında, Yakaköy Mahallesi Çilek Sokak'ta bir sitenin istinat duvarı çöktü. Duvar altında kalan 3 otomobilde hasar oluşurken, bu olayda da yaralanan olmaması sevindirdi.

Atın arkasına bağlanan bidonla kayak keyfi

Tokat'ta kar yağışını eğlenceye dönüştürenler, atın arkasına iple bağladıkları bidonlarla kayarak, kışın keyfini çıkardı.

Tokat, Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü, üyelerine ve meraklılara karlı zeminde atların arkasına bağlanan bidonlar ile kayak yapma imkanı sundu. Atın arkasına iple bağlanan bidon binerek kayanlar farklı bir eğlenceye imza attı. Özellikle çocuklar, uygulamaya ilgi gösterdi.

Tokat Doğa Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Salim Söyler, karın tadını çıkardıklarını ifade ederek, "Malum 15 tatil öğrenciler tatile girdi. Biz de bundan istifade ederek farklı bir tatil seçeneği oluşturduk. Atın arkasına bağladığımız bidonlarla karın tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Şu an sadece atlı kızakla uğraşıyoruz. Atlı safariler yapıyoruz. Ama kar kalktıktan sonrada atlı okçuluk, okçuluk sporlarını devam ettiriyoruz" dedi.

Sulusaray Devlet Hastanesinde doktor olarak görev yapan Ramazan Karaaslan çocuklarıyla birlikte yarıyıl tatilini farklı değerlendirmek istediklerini belirterek, "Çocuklar tatile girmişken karne hediyesi olarak buruya geldik. Çocuklar çok eğleniyor. Bizim için de eğlenceli" dedi.

Atın çektiği bidon üzerinde kayarak karın tadını çıkaran ortaokul öğrencisi Emre Özdemir ise "Okullar tatil oldu. Biz de atların arkasına bağlanan kızakla karın tadını çıkarıyoruz. Çok eğlenceli bir şey" diye konuştu.

Yaban keçileri için yem bırakıldı

Adıyaman'da, kar yağışı nedeniyle yem bulamayan 5 yaban keçisinin açlıktan telef olduğu dağlık alana yem bırakıldı.

Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban keçileri için STK temsilcileri ile hayvan severler, seferber oldu. Bir süre önce 5 keçinin açlık nedeniyle telef olduğu bölgeye giden grup, yem bıraktı. Grup, kentteki tüm insanlardan aynı duyarlılığı beklediklerini kaydetti.

Çöp kamyonu şoförü kadınlar, sokak sokak gezip çöp topluyor

Eskişehir'in Odunpazarı İlçe Belediyesi'nde çalışan Aysun Tabak (46) ve Birgül Küçük (41) çöp kamyonu ve kamyonetle her gün sokak sokak gezerek çöp topluyor. Tabak ve Küçük, kadınların istedikten sonra her işi yapabileceğini belirtti.

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Aysun Tabak ve Birgül Küçük, çöp kamyonu ve kamyonetle her gün sokak sokak gezerek çöp topluyor. Tabak ve Küçük, en büyük şikayetlerinin zamansız çıkarılan çöpler olduğunu belirtti.

Çöp kamyonu kullanan evli ve 2 çocuk annesi Aysun Tabak, kadınların öncelikli olarak kendilerine güvenmeleri gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 yıldır şoförlük yapıyorum. Mesleğe ilk olarak çavuş olarak başladım. Sonra şoförlük teklifi gelince, araç kullanmayı da sevdiğim için şoförlük kadrosuna geçtim. Eşim bana çok destek oldu. İşimi seviyorum. Sabah işbaşı yapıyoruz. Ben İstiklal Mahallesi tarafına bakıyorum. Konteynerleri, zamansız çıkan çöpleri topluyoruz. Çevrenin bize bakış açısı gayet güzel. Özellikle bayanlar çok memnun oluyorlar. Trafikte bize öncelik tanıyorlar. Kadınlara mesajım; Etrafta, 'Kadınlar şu işi yapamaz, bu işi yapamaz', 'El âlem ne der'lerimiz var. Yani onlara çok fazla kulak asmayıp, çalışsınlar. İlk önce ne yapmak istediklerine karar versinler. Kendilerine güvensinler. Bir şekilde başlasınlar."

Evli ve 2 çocuk annesi Birgül Küçük ise kadınların istedikten sonra her işi yapabileceğini söyledi. En büyük sorunlarının zamansız çıkarılan çöpler olduğunu ifade eden Küçük, "7 yıldır belediyede çalışıyorum. 3 yıldır da şoförüm. Ben Hamamyolu bölgesine bakıyorum. Mesleğin zorluğu yok. Ben işimi çok seviyorum. Ben insanların yoğun olduğu bir bölgedeyim. Trafikle çok uğraşıyorum diyemem çünkü dubalarla trafiğe kapalı bir alanda çalışıyorum. Çöp bırakma zamanlarına dikkat edilirse çok sevinirim. Sürekli çöp çıkartılıyor. Halkımız da biraz duyarlı olursa daha iyi olur. Ben küçük pikap türü bir araç kullanıyorum. Büyük aracın insanların olduğu bölgeye girmesi riskli olduğundan dolayı bu aracı kullanıyorum. Ama büyük araç da kullanabiliyorum. Genelde bizi çok seviyorlar ve şaşırıyorlar. Başka şehirlerden gelen vatandaşlar 'Bizim ilimiz de neden yok?' diye soruyorlar. Kadınlar her şeyi yapabilir. Bayan, erkek diye bir ayrımı olan bir şey değil. İstedikten sonra her şey olur" dedi.

Otomobil altında kalan kediye esnaf sahip çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin ezdiği kediye esnaf sahip çıktı. Yaralı kedi, ilçedeki veterinerlere ulaşılamaması üzerine, belediye ekipleri tarafından Bursa'ya sevk edildi.

Kılıçaslan Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil, yola çıkan kediyi ezerek kaçtı. Yaralı kediye çevredeki esnaf sahip çıktı. Kediyi karton kutuya koyan ilçe esnafı, zatıba ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, ilçedeki üç veterinerin de işyerlerinin kapalı olması üzerine, durumu ağır olan kediyi Bursa'daki Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Yaralı kedinin tedavisine burada başlandı.

Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için birçok ülke sıraya girdi

Bayburt'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar taşı olduğu anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Değerli bir taş olan kehribar taşının çıkarılması için maden ocağı açılması çalışması yürütülürken, Çin başta olmak üzere birçok ülke taş rezervi için sıraya girdi.

Bayburt, Aydıncık Köyü'nde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taş için araştırma başlatan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aldığı taş örneklerini Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizlerde taşların, ağaç reçinesinin fosilleşmiş halinden meydana gelen kehribar olduğu belirlendi. Yıllardır kömür diye toplayıp yaktıkları taşın değerli olduğunu öğrenen köylüler harekete geçti. Köylüler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) başvurdu. Köyde yapılan incelemede kehribar olduğu belirlenen ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Kendi arazisinde çıkan kehribar için ruhsat alan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, maden ocağı açılması için çalışma başlattı.

'EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ'

Köydeki evinde açtığı atölyede, kehribar taşından orijinal tespihleri yapan Haşlak, yaz ayları ile birlikte maden ocağı çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Yıllardır kömür olarak yaktıkları taşın doğal kehribar olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçtiğini anlatan Ünal Heytam Haşlak, "Taşların kömür olduğunu biliyorduk. Siyahları ben de kömüre benzettim ama renkli olanları görünce şüphelendim. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaptırdığımız analizde, taşların doğal kehribar olduğunu öğrendik. Biz de şaşırdık. Yaptığımız araştırmada ülkemizde taşların değerli olduğunu öğrendik. Bir maden ocağı açarak taşları çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomisine de katkısı olacak. Hakikaten de görünümü harika bir taş. Kehribarı değerlendireceğiz ve işleme merkezi kurup ülkemiz ekonomisine destek olacağız" dedi.

Yaz ayları ile birlikte kehribar taşı maden ocağı açacaklarını belirten Haşlak, "Kuracağımız tesisle ekonomiye katkı sağlayacağız. Daha şimdiden kehribar taşı için siparişler alıyoruz. Çinlilerin başta olmak üzere ve bazı ülkeler madendeki ham maddeyi satın almak için talepleri oldu. Ben kehribarı taşını ülkemizde işlenmesi ve döngünün ekonomiye katkı sağlamasını istiyorum" diye konuştu.

Ömür Kabadayı ise “Kehribarlar işlendiği zaman daha güzel tespihler çıkıyor. Bunun tanıtımının yapılıp buradan satışlarının olması gerekli. Bizde bu tespihlerden almaya geldikö şeklinde konuştu.

KEHRİBAR NEDİR?

Kehribar bir taş olarak anılır ve ağaçların korunma mekanizmaları arasında yer alan reçinelerin fosilleşmiş halidir. Yapılan incelemeler neticesinde kehribarın içerisinde fosilleşmiş canlılara da rastlanmıştır. Şifalı taş olarak kabul edilen kehribarın bileşiğinde, oksijen, hidrojen, karbon ve de süksinik asit bulunmaktadır. Kehribar yapı itibariyle incelendiğinde, bu taşın aşırı derecede saydam olması dikkat çeken ilk özelliktir. Sahip olduğu ultra yumuşaklık ve hafiflik, kehribarın özelliklerinden bazılarıdır. Kehribarlar, oluşum itibariyle iki renkte bulunmaktadır. Bunlardan ilki sarı renktir. Fakat bu sarı tam renginde değil, kırmızımsı sarı şeklinde kendini gösterir. Diğer kehribar rengi ise, donuk sarı renge sahip kehribardır. Bu tür kehribarın diğer bir adı ise eskitilmiş kehribardır.

3'üncü Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı resim sergisi açıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı resim sergisi açıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 ülkeden 70 sanatçının katıldığı ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görerek 75. Yıl Sanat Galerisi'nde bir hafta boyunca Türk Dünyası'nın 70 ressamının tuvaline yansıyan resimler sergilenmeye başladı. Serginin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 21 ülkenin bir araya geldiği bu çalıştayın Türk Dünyası'nı birleştirici bir nitelik taşıdığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak festivaller ve bu gibi çalıştaylarla kültüre ve sanata daima önem veren bir çalışma prensipleri olduğunu vurgulayan Sözlü, kültürün ve sanatın başkenti Adana'da Türk Dünyası Sanat Çalıştayı'nın 3'üncüsünü gerçekleştirecekleri için çok mutlu olduklarını belirtti.

TÜRK DÜNYASI BİRLEŞİYOR

Adana'da kardeş ülkelerin işbirliği ile gerçekleşen sanat çalıştayının büyük önemi olduğunu dile getiren Sözlü, şöyle konuştu:

"Bu kadar kardeş ülkeden Adana'da sanatın yücelmesi ve kardeşlik adına bir işbirliğini gerçekleştirmek üzere davetimizi kabul eden tüm sanatçılarımıza ve onların ülkelerine şükranlarımı sunuyorum. Küreselleşen dünya mesafeleri kısaltmıştır. Teknolojinin gelişimi uzağı yakına getirmiştir. Türk Dünyası'da bununla birlikte her geçen gün birbirine yakınlaşmakta ve birleşmeye doğru gitmektedir. Türkçemiz artık internetin yaygınlaşmasıyla birlikte Türk Dünyası'nda bir ortak payda haline gelmiştir. Kültür alışverişi artık çok daha kolay durumdadır. Aynı çatı altında buluşmamız uzun bir zamanı kapsamayacaktır. Nihayetinde bu sanat çalıştayı ile birlikte kardeş ülkelerin bir araya gelmesiyle birlikte diyaloglarımızı geliştirip onları bizlere daha yakın bizleri de onlara daha yakın kılmış olduk."

Çalıştay kapsamında 21-28 Ocak tarihleri arasında etkinliklerin devam edileceği belirtildi.

