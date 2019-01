DHA YURT BÜLTENİ -6

'Zeytin Dalı' ile Fırat'ın batısı huzura kavuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bundan bir yıl önce başlatılan ve 58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Afrin kenti özgürleştirildi. 54 şehitin verildiği, 4 bin 600'ü aşkın teröristin etkisiz hale getirildiği harekatla Afrin, teröristlerden tamamen arındırıldı. Zeytin Dalı Harekatı ile Türkiye'nin 'kırmızı çizgisi' olarak kabul edilen Fırat'ın batısı huzura kavuştu.

Türkiye’nin güney sınırında Gaziantep, Kilis ve Hatay ile sınırı bulunan Afrin, Suriye'deki iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki uzantısı PYD'nin denetimine geçti. Afrin’de yönetimi elinde bulunduran PYD, 2014 yılı başında kanton ilan etti. Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye’nin sınır hattında terör örgütü PYD tarafından Cezire, Kobani ve Afrin kantonlarını birleştirme hayali sonlandırıldı. Kantonlar arası koridor engellenirken, Fırat’ın batısında Cerablus- Azez hattının ÖSO’nun hakimiyetini girmesiyle, Afrin ve çevresindeki bazı bölgelerde kalan PYD’nin hareket alanı da kısıtlanmış oldu.

Terör örgütünün sınırda tehdit oluşturması ve Türkiye'nin çağrılarına rağmen silah bırakmaması üzerine; 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla harekat başlatıldı. Bölgedeki zeytin arazilerinden esinlenilerek sadece barış hedeflendiği ifade edilip, 'Zeytin Dalı' ismi verilen harekat, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan 72 asker anısına 72 savaş uçağının havalanarak terör hedeflerini vurmasıyla başladı. Türk askeri açılan 3 cepheden Afrin'e yönelik harekat başlattı. Karadan ateş destek vasıtaları ile terör hedeflerinin vurulduğu harekatta, TSK ve Özgür Suriye Ordusu unsurları, teröristler ile göğüs göğse çarpışarak köy, kasaba ve beldeleri bir bir özgürleştirdi.

Zorlu mevsim ve arazi şartları ile özellikle sisli havalardaki hain saldırılara rağmen adım adım harekatta ilerleyiş devam ederken, teröristlerden arındırılan bölgelerde dağ, tepe ve stratejik noktaların yanı sıra neredeyse her yüksek noktanın terör örgütü tarafından adeta kaleye dönüştürüldüğü görüldü. Teröristlerin hakim noktaların tamamına 3- 4 metre yüksekliğinde ve 1 metre kalınlığında betonarme gözlem kuleleri kurduğu, bunların altına da bazıları kilometrelerce uzayan tüneller inşa ettiği ve hendekler kazdığı ortaya çıktı.

ÖNCELİK; SİVİL HASSASİYETİ

Harekat süresince, Türk askeri özellikle sivillerin zarar görmemesi için büyük çaba sarf etti. Türk askerinin bu hassasiyetini bilen terör örgütü, bazı noktalarda sivilleri kalkan olarak, bazı yerlerde ise sivil kıyafetler giyerek saldırılar düzenledi. Şehitlerin verildiği hain saldırılar püskürtülürken, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı davranılarak yürütülen harekatta TSK sivillerin yanı sıra dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de hedef alınmadı.

MİLLİ SİLAH VE MÜHİMMATLAR KULLANILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm dünyanın yakından takip ettiği Zeytin Dalı Harekatı'nda yoğun olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve mühimmatları kullandı. Yüzde 70'i yerli silah ve mühimmatlar kullanılarak gerçekleştirilen harekâtta, Türkiye'de son teknolojiyle üretilen savunma sistemleri de etkin rol üstlendi. TSK envanterinde bulunan ve yerli üretim; fırtına obüsleri, Fırat tank, atılgan, zıpkın, çok namlulu roketatarlar, milli piyade tüfeği, Bayraktar İnsansız Hava Aracı (İHA), ANKA İHA, Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) TB2, çok namlulu roket atar, zırhlı personel taşıyıcılar, hassas güdüm kiti, lazer güdümlü füze L-UMTAS, tanksavar füze, KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi ve radar, cirit ve Hassas Güdümlü Stand off Mühimmat (SOM) seyir füzeleri, hava savunma sistemleri ile mini akıllı mühimmatlar ve ATAK helikopteri harekat süresince terör örgütleriyle mücadelede kullanıldı.

TÜRK ASKERİNİN KARARLILIĞINI GÖREN TERÖRİSTLER KAÇTI

20 Ocak günü Suriye'ye giren Mehmetçik ve ÖSO güçleri, adım adım ilerleyip Afrin'in Bülbül, Raco, Şeyh Hadid, Şeran ve Mabatlı beldeleri ile bağlı köylerinde kontrolünü sağladı. Harekat başlangıcından itibaren endişeyle bulundukları alanları terk etmek isteyen sivillere engel olarak üzerlerinde baskı oluşturan teröristler ise Türk askerinin adım adım ilerleyişi ve kararlılığı sonrası bulundukları alanları terk ederek kaçmaya başladı. Tarihlerin 10 Mart'ı göstermesiyle TSK ve ÖSO güçleri, hedefte olan ve teröristlerin adeta 'mabed' olarak ilan ettikleri Afrin'i gören bölgelere ulaşıldı. Afrin'in artık gözükmeye başlaması, daha önce tehditle sivilleri kentte tutan teröristler arasında da paniğe neden oldu.

MÜJDELİ HABER 18 MART'TA GELDİ

Kenti asla terk etmeyerek savunacaklarını ve sokak savaşına hazırlandıklarını duyuran teröristler, Mehmetçik ve ÖSO'nun Afrin'in etrafını çevirmesiyle şaşkına döndü. Türkiye'nin beklediği müjdeli haber ise 18 Mart günü geldi. TSK ve ÖSO birlikleri 18 Mart sabahı direnişle karşılaşmadan girdiği Afrin'de kontrolü sağladı. Harekatı ilk gününden itibaren Suriye'de en ön cephe hattından takip eden Demirören Haber Ajansı () Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş'ın, Afrin'in özgürleştirildiğini duyurduğu haber tüm dünyaya 'son dakika' olarak aktarıldı. Terör örgütlerinden arındırılan Afrin'de elde edilen zafer, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümüne denk gelmesinden dolayı şehitlere atfedildi. Yıllardır teröristlerin baskısı altında yaşayan Afrinli siviller de karşılarında gördükleri Türk askerlerine, kendilerini kurtardıkları ve kentlerini özgürleştirdikleri için şükranlarını sundu.

54 ŞEHİT, 240 YARALI

58 gün süren Zeytin Dalı Harekatı'nda; çatışmalarda ve teröristlerin bombalı saldırılarında 54 asker şehit oldu, 240 asker ise yaralandı. Zor koşullarda gerçekleştirilen harekatta yaralanan askerlerin büyük bölümü ise Türkiye'de yapılan tedavilerinin ardından kendi istekleri ile Suriye'ye geri döndü ve Afrin operasyonuna kaldıkları yerden devam etti. Harekatta TSK ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'ndan ise 320 asker şehit düştü. TSK, harekatta etkisiz hale getirildiği belirlenen terörist sayısının ise 4 bin 608 olduğunu açıkladı.

TERÖRİSTLERİN HAİN TUZAKLARI İMHA EDİLDİ

Kontrolün sağlanmasının ardından Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sivillerin zarar görmemesi ve güvenli evlerine geri dönmeleri için arazi arama ve tarama çalışması başlattı. Kaçarken neredeyse her köşeye mayın ve el yapımı patlayıcı döşeyen teröristlerin, hain tuzakları Türk askerleri tarafından bir bir imha edildi. Mayın ve bomba arama köpeklerini de bünyesinde bulunduran Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) timi, harekatın tamamlanmasının ardından Afrin kent merkezi ve kırsalında yoğun şekilde arazi arama-taraması yaptı. Günler süren taramalar sonunda tespit edilen mayın ve tuzaklanmış patlayıcılar bir bir imha edildi. TSK, bugüne kadar Afrin ve kırsalında 299 mayın ile 1676 adet el yapımı patlayıcının bulunarak imha edildiğini açıkladı.

GÜVENLİ HALE GELEN BÖLGELERE SİVİLLER GERİ DÖNDÜ

TSK'nın teröristlerden temizlediği ve ardından mayın ve patlayıcı taraması yaparak güvenli olduğunu belirlediği yerleşim alanlarına, terör örgütünün baskısı nedeniyle buraları terk eden siviller bir bir dönmeye başladı. İç savaş ve teröristlerin baskısıyla Türkiye'ye göç eden veya Suriye içerisinde güvenli olarak gördükleri bölgelere giden binlerce Afrinli, TSK'nın özgürleştirdiği Afrin'e geri dönerek yıllarca hasret kaldıkları evlerine yerleşti. Teröristlerin baskısı altında binlerce kişinin kaçmak zorunda kaldığı, terk edemeyenlerin ise günlük yaşamlarını zor bir şekilde sürdürdüğü, hayalet kente dönüşen Afrin sokakları ve köyleri, TSK'nın operasyonunun ardından yeniden canlandı.

TÜM İHTİYAÇLAR KARŞILANIYOR

Kontrolün sağlanmasının ardından Türkiye tarafından eğitilen yerel konlluk kuvvetlerinin görev yaptığı Afrin'de, hayatın normale dönmesi için de yoğun çalışmalar yürütüldü. Afrin'de sivillerin ihtiyaç duyduğu yardımlara ulaşması için yoğun çaba sarf eden TSK; Afrin ve Tellef bölgelerinde kurduğu sahra fırınlarla ekmek ihtiyacının karşılanmasına katkı sunuyor. Öte yandan Cenderis beldesinde de kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Acil Yardım Hastanesi ile bölge halkına sağlık hizmeti veriliyor.

AFRİNLİLER MUTLU, TSK'YA MİNNETTAR

Birçoğu yıllarca iç savaş ve terör örgütü baskısıyla evlerini terk edip Zeytin Dalı Harekatı ile huzura kavuşturulan topraklarına geri dönen Afrinliler, oldukça mutlu. Kentlerini terör örgütlerinden temizleyerek özgürleştirdiği için TSK'ya minnettar olan Afrinliler, artık tek isteklerinin kendilerinin kavuştuğu huzurun tüm Suriye'de hakim olmasını istiyor. Türkiye'nin düzenlediği harekat ile üzerlerindeki korku ve baskının sona erdiğini anlatan Afrinliler, Fırat'ın doğusunda aynı endişeyi taşıyan sivillerin ve tüm Suriye'nin huzura kavuşmasını diledi.

Görüntü Dökümü

----------

-Afrin operasyonuna dair ARŞİV görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP, ()-

===================

Bakan Kurum: 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında depozito uygulamasına geçeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40’a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen '2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı. Bakan Kurum, 2 gündür geleceğe dair önemli konuları masaya yatırıp tartıştıklarını ve müzakere ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2023 yılına kadar yılda en az bir defa olmak üzere düzenlenmesi planlanan 2023'e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı'nın ilkini Antalya’da gerçekleştirdiklerinden bahsetti.

'ÇEVREYE DUYARLI SANAYİLEŞMENİN ÖNÜ AÇILMIŞ OLACAK'

Toplantının sonuç bildirgesini okuyan Bakan Kurum, mekansal strateji planı sayesinde, tarım ve turizm arazileri korunarak, çevreye ve doğaya karşı duyarlı yeni sanayi alanları oluşturulacağını söyledi. 2023 yılına gelindiğinde tüm illerde makro ve mikro düzeyde mekansal planların hazırlanacağını aktaran Bakan Kurum, "Tüm yatırımlar bu plan çerçevesinde hayata geçirilecek. Çevreye duyarlı sanayileşmenin önü açılmış olacak. Yine bunun yanında, ilgili tüm kanunların çatısı mahiyetinde olacak, değer esaslı uygulamalardan yatay yapılaşmaya, sürdürülebilirlikten şeffaflığa kadar tüm alanlarda yeni şehircilik vizyonumuza uygun olarak 3194 sayılı imar kanununda köklü bir değişiklik yapılacak" dedi.

'YILDA EN AZ 300 BİN KONUT DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Kentsel dönüşüm seferberliği başlattıklarını vurgulayan Bakan Kurum, il ve ilçe bazında hazırlanacak Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile insan ve çevre odaklı dönüşüm projeleri hayata geçirileceğinin altını çizdi. Böylelikle mahalle kültürünün ve yatay mimarinin esas alınacağı bütüncül yaklaşımın benimseneceğini kaydeden Bakan Kurum, "Böylece, bozulmaya ve çökmeye yüz tutan afet riski altındaki alanların ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevre koşullarına uygun dönüşümü sağlanacaktır. Kentsel dönüşümle, deprem başta olmak üzere afetlerdeki hasar ve kayıp riski asgari seviyeye indirilecek. Bu plan çerçevesinde, yılda en az 300 bin konut, 2023’e kadar 1 milyon 500 bin, gelecek 20 yıl içinde ise tamamı, yani 6 milyon 700 bin konut dönüştürülecek. Tarihi mekanlara özgün kimliğini yeniden kazandıracak, kültür, turizm ve ticaret potansiyelini artıracak ve tarihi yapıları koruyacak stratejiler belirlenecektir" diye konuştu.

'ŞEHİRLERİMİZ AKILLI ŞEHİRLERE DÖNÜŞTÜRÜLECEK'

Akıllı şehir uygulamalarının hayata geçirileceğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"İstanbul başta olmak üzere tüm şehirlerimizde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. Akıllı şehirler coğrafi bilgi teknolojileri üzerine inşa edilecek. Şehirlerimiz hayata değer katan, yaşanabilir ve sürdürülebilir, bilgi toplumunun yaşam alanı olan akıllı şehirlere dönüştürülecek. 2019-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı bu amaçla hazırlandı. Yerel yönetimler ve özel sektörün bu konudaki yatırım ve projeleri desteklenecek. Kırsal yerleşmelerde örnek mimari projeler uygulanacak. Kimlikli şehirler için yöresel mimari projeleri üretilerek yerleşmelerin kimlik ve kültürleri ile yöresel mimarinin canlandırılması için 81 ilin kırsal yerleşmelerinde örnek yöresel mimari projeler elde edilecektir. Yaylalarımızın, köylerimizin kültürel, tarihi ve doğal dokusu korunacaktır."

'YATIRIMLAR HAZİNE ARAZİLERİ İLE DESTEKLENECEK'

Tıbbi, aromatik ve süs bitki türlerini yetiştirmek amaçlı Hazine taşınmaz arzı artırılarak, bu bitki türlerinin ülkemizde üretiminin teşvik edileceğini aktaran Bakan Kurum, "Yerli hayvancılık sektörünün canlandırılması Hazine taşınmazları ile desteklenecek. Ayrıca hazine taşınmazları sektörler bazında yatırımcılara arz edilecek. Önümüzdeki 5 yıl içinde 300 milyon metrekare hazine arazisi üretime açılacak. Tarım, hayvancılık ve sanayimiz desteklenecektir" dedi.

'SIFIR ATIK PROJESİ GELECEĞİMİZDİR'

Plastik poşetle mücadelenin süreceğine değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Bir yıl önce, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' 2023’e kadar tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörümüz tarafından uygulamaya geçecektir. 2023 yılında 'Sıfır Atık’ta yıllık 20 milyar TL tasarruf elde edilecek ve en az 100 bin vatandaşımız iş sahibi olacaktır. Plastik poşetle mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Yıllık 440 olan kişi başı plastik poşet kullanımı 5 yıl içinde 40’a düşürülecek. Şehirlerimizdeki atık problemini minimuma indirmiş olacağız. 2023’e kadar tüm içecek ambalajlarında da depozito uygulamasına geçeceğiz."

'2023 YILINDA KATI ATIK HİZMETİ ALMAYAN HİÇBİR ŞEHRİMİZ KALMAYACAK'

Katı Atık Planı (KAP) Projesi kapsamında yerel yönetimlerin bakanlıkça destekleneceğini dile getiren Bakan Kurum, böylece katı atık yönetim tesislerinin yatırımlarının tamamlanmasının sağlanacağını belirtti. Bakan Kurum, 2018 yılında 88 düzenli depolama tesisiyle ülke nüfusunun yüzde 75’ine hizmet verilirken KAP Projesi kapsamında yapılan yatırımlarla 2023 yılında nüfusun tamamına hizmet verileceğini söyledi. Bakan Kurum, "Böylece çöplerimizin çevreye verdiği zararların etkisi en aza indirilecek, vahşi depolamaya son verilecek. Bu sayede insan ve çevre sağlığı korunacak. Havanın, suyun ve toprağın kirlenmesinin önüne geçilecek" dedi.

'ATIK SULARIN TAMAMI ARITILACAK'

2019 sonu itibariyle toplam belediye nüfusunun yüzde 89’una atık su arıtma tesisi ile hizmet verileceğinden bahseden Bakan Kurum, "Bu oran 2023 yılında yüzde 100’e çıkartılacak ve arıtılan atık suyun yüzde 5’i yeniden kullanılacaktır. Bu sayede akarsularımızı, derelerimizi, havzalarımızı korumuş olacağız. Aynı zamanda tüm arıtma tesisleri 7 gün 24 saat dijital ortamdan izlenecek ve çevremizin kirletilmesine hiçbir şekilde müsaade edilmeyecektir" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK'

Ülke olarak sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 21 oranında artıştan azaltmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Kurum, bölgesel ölçekte iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planlarının tamamlanacağını dile getirdi. Son yıllarda sıklıkla yaşanılan taşkın, sel ve kuraklık gibi afetler başta olmak üzere iklim değişikliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan olumsuz etkilerinin azaltılmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Kurum, bu amaçla öncelikle Karadeniz Bölgesi için başlatılan iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planı çalışmalarının, 2023 yılına kadar 7 bölge için tamamlanmış olacağını söyledi.

HAM GÖRÜNTÜLER AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİMİZDEN ALINABİLİR

ftp://178.211.55.238

kullanıcı: dhaabone

şifre: dha



Haber-Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () -

==================

3.5 kilo altınla Umre'ye gitmek isterken yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi

Kayseri'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında örgüt üyeliğinden 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 kilo 600 gram altınla umreye gitmek isterken havalimanında yakalanan Sami Boydak, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sami Boydak, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İddiaya göre eşi ile birlikte, Umre'ye gitmek için Erkilet Havalimanı'na gelen Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde 1059 çeyrek altın, 220 yarım altın, 138 tam altın, 8 gremse altın olmak üzere toplam ağırlığı 3 kilo 600 gram gelen 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL, diğeri ise 200 bin TL'lik senet de bulundu. Sami Boydak, 5549 sayılı suç gelirini aklanmasının önlenmesi kanununa muhalefet suçundan dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Boydak, burada kendisini görüntüleyen basın mensuplarının, "O kadar altını ne yapacaktınız?" sorusunu cevapsız bıraktı. Boydak, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

--------

-Zanlının Adli Tabipliğe giriş ve çıkışı

-Genel detay

SÜRE: 1 Dosya 33 saniye / 67 MB

Haber-Kamera: KAYSERİ,)

==================

Canlı civcivleri, köpeklere yedirmeye çalıştılar

Diyarbakır'da çuval içerisinde getirdikleri canlı civcivleri, metruk binada bulunan sokak köpeklerine yedirdikleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 2 kişi, 5 biner lira para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

Olay, dün Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi. Metruk binada bulunan sokak köpeklere mama götüren Dicle Sevgi Kulübü üyesi 2 kadın, A.G. ve S.K.'nin yanlarında çuvalda getirdikleri canlı civcivleri sokak köpeklerine yedirmeye çalıştıklarını fark etti. Kadınlar, olayı cep telefonuyla görüntüleyip, polise haber verdi. İhbarla gelen polis, A.G. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen A.G. ve S.K.'nin, bir tavuk üretim merkezinde çalıştıkları belirlendi. Sokak köpeklerini dövüştürdükleri de iddia edilen 2 kişi, ifadeleri alınıp, 5 biner lira para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Sokak köpekleri ile çuvaldaki civcivler ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------------------------

- Hayvan severlerin cep telefonuyla çektiği görüntü

- Çuval içerisindeki civcivler

- Bir kişinin duvar üzerine çıkarak köpeğe civciv atması

- Aralarında yaşanan tartışma

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, ()-

=================

Boyları aşklarına engel olmadı

Trabzon'un Tonya ilçesinde, 1 metre 5 santimetre boyundaki Ahmet Karadeniz (33) ile 1 metre 15 santimetre boyundaki Gönül Kurt (35), hayatlarını birleştirdi. Mutluluğa yelken açan çift, düğünde davetlilerle birlikte dans edip, horon oynayarak gönüllerince eğlendi.

Bursa'da özel bir sektörde çalışan Ahmet Karadeniz ile Gönül Kurt, görücü usulüyle tanışıp birbirlerine aşık oldu, evlenmeye karar verdi. Çift, 1 yıllık nişanın ardından memleketleri Trabzon'un Tonya ilçesindeki düğünle hayatlarını birleştirdi. Çifti bu mutlu günlerinde, akrabaları, arkadaşları ve sevenleri de yalnız bırakmadı. Alkışlar eşliğinde girdikleri salonda dans eden çift, daha sonra da kemençe eşliğinde de horon oynadı. Düğüne katılan davetliler de 1 metre 5 santimetre boyundaki Ahmet Karadeniz ve 1 metre 15 santimetre boyundaki Gönül Kurt ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı davetliler da çiftle birlikte cep telefonlarıyla selfi çekti.

'AŞK ENGEL TANIMIYOR'

Aşkın her şeye karşın engel tanımadığını anlatan Ahmet Karadeniz, “Çok mutluyum, huzurluyum, Gönül’ü seviyorum. Gönül ile 1 yıl önce tanıştım. Kısa sürede samimi olduk. Ondan sonra istedik onu. Allah razı olsun, o da istedi. Sağ olsun, ailesi de zorluk çıkarmadı, verdiler. Kısa sürede bir evlilik oldu, ama iyi oldu. Biz ikimiz engelliyiz, ama hiçbir kimse unutmasın ki aşk engel tanımıyor" dedi.

'ONUNLA MUTLUYUM, HUZURLUYUM'

Gönül Kurt da eşi Ahmet'le birlikte çok mutlu ve huzurlu olduğunu belirterek, "Büyüklerimizden Allah razı olsun bizlere destek oldular. Evliliğimize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bizi sevip destek veren herkesten Allah razı olsun. Allah utandırmasın bizi. Tanıştık, Ahmet’i çok beğendim. Onunla mutluyum, huzurluyum, onu çok seviyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------

Düğün aracı görüntüsü

Düğün görüntüleri

Çiftin dans ve horon oynaması

Pasta kesimi

Röpler

Detaylar

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), ()