DHA YURT BÜLTENİ-6

1)FIRTINANIN UÇURDUĞU SAC; KADININ AYAĞINI KIRDI, 5 ARACA ZARAR VERDİ

ADIYAMAN'da, şiddetli fırtına nedeniyle uçan sacın altında kalan bir kadının ayağı kırıldı, 5 araç ise zarar gördü. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, sabah saatlerde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gazeteciler Cemiyeti konutlarında yerde duran bir sac, şiddetli fırtınada havalanarak, yolda yürüyen ismi öğrenilemeyen bir kadın ile park halindeki 5 aracın üzerine düştü. Rüzgarda uçarak havalanan sac çatıdaki güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken sacın altında kalan kadın şans eseri ayağı kırılarak kurtuldu 5 araçta ise zarar meydana geldi.

=======================================================

2)KAHRAMANMARAŞ'TA FIRTINA ÇATILARI UÇURDU

KAHRAMANMARAŞ'ta saatteki hızı 65 kilometreye kadar çıkan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabaha karşı başlayan rüzgar, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Saatteki hızı 65 kilometreye kadar çıkan fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu. Fırtınada, Doğukent Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısının büyük bölümü yerinden sökülerek Vezir Hoca Bulvarı'na düştü. Olay sırasında bulvarda herhangi bir araç ya da yayanın olmaması, olası faciayı önledi. Bazı kişiler fırtınada yürümekte zorlanırken, bazıları da ellerinden uçan eşyaları yakalayabilmek için mücadele verdi. Fırtına, kuşları da olumsuz etkiledi. Uçamayan bir güvercin yerde sürüklendi. Bir kişinin yardım etmek istediği sırada güvercin güçlükle de olsa havalandı.

(ÖZEL)

3)KAR KALINLIĞI 2 METREYİ AŞTI, EVLER BEYAZ ÖRTÜYE GÖMÜLDÜ

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi aştı. Evlerin kara gömüldüğü bölgede halk esareti yaşarken, kar yağışı nedeniyle ilçedeki okullarda eğitim verilemiyor. Ulaşımda da aksamaların yaşandığı ilçede 48 köy yolunun kapandığı belirtildi.

Karlıova'da etkisini sürdüren kar yağışı, 2 metreyi aştı. İlçede evler kara gömüldü. Vatandaşlar, pencerelerin boyunu aşan karda evlerinde mahsur kaldı. İlçe halkı, her gün saatlerce evlerinin çevresinde temizlik yapıyor. Şu ana kadar 2 bin kamyon karın temizlendiği Karlıova'da ilçe halkı, kapı önlerine açtıkları kardan tünellerden evlerine girip çıkıyor.

Evinde gündüz saatlerinde karanlıkta kaldığını anlatan Kenan Kanat, "Evimiz tamamen kara gömüldü. Her gün saatlerce kar atıyoruz. Kar atacak gücümüz kalmadı. Camlarımız tamamen karla kaplandı. Evdeyken gece mi, gündüz mü olduğu belli değil. Gündüz vakitlerinde de ışıklarımızı açıyoruz. Uykudan uyandığımızda sabah olmuş mu diye saatimize bakıyoruz. Bu yıl kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Burada yaşamak büyük bir fedakarlık istiyor" dedi.

Ayşe Gündüz ise evlerinin önüne biriken karı sürekli temizlemek zorunda kaldığını ifade ederek, "Kardan hepimiz kaybolduk. Ne camlarımız belli ne de kapılarımız belli. 15 günden fazladır kar yağışı devam ediyor. Hava durumuna bakıyoruz yağış daha devam edecek. Allah bizlere yardım etsin" diye konuştu.

48 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçede ulaşımda da aksamalar oldu. Kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, köy yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EĞİTİM YAPILAMIYOR

Kar esaretinin yaşandığı bölgede, eğitim de verilemiyor. Yağış nedeniyle 27 Aralık'ta ara verilen eğitim, 18 gün aradan sonra yeniden başladı. Öğrenciler geçtiğimiz salı günü ders başı yaparken, kar etkisini gösterince bir gün sonra okullar yeniden tatil edildi. İlçede 2 günden beri okullar tatil.

YAĞIŞ, İLÇE ESNAFINI DA VURDU

Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamayınca, yollar kapalı olduğu için köylüler de ilçeye gelemeyince, esnaf mağdur oldu. Müşteri bulamayan esnaf, iş yerlerini açmıyor.

BÖLGEDE FIRTINA ETKİLİ

İlçede kar yağışıyla birlikte fırtına da etkili oluyor. Zaman zaman hızı saatte 24 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bölgede tipi yaşanıyor. Özellikle yüksek bölgelerde etkili olan fırtına, karla mücadele çalışmalarını da etkiliyor. Ekiplerin açtığı yollar, yağış ve fırtınanın taşıdığı karla birlikte yeniden kapanıyor.

4)CEZAEVİ FİRARİSİ KADIN İLE HIRSIZLIKTAN HÜKÜM GİYEN KARDEŞİ YAKALANDI

KAHRAMANMARAŞ'ta, hakkında hırsızlık ve silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan Samed A. (31) ile cezaevi firarisi olan ablası Türkan A. (39), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 yıldır hırsızlık ve silahlı tehdit gibi suçlardan aranan Samed A.'nın ablası Türkan A. ile birlikte Kahramanmaraş'a geleceği bilgisine ulaştı. Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası alan, 2 yıl önce de cezaevinden firar eden Türkan A. ile kardeşi Samed A., dün akşam saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş karayolunda 42 VT 869 plakalı araçta, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyete götürülen kardeşler, işlemlerinin ardından bu sabah hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

5)BERBERDE USTURALI KAVGA: 2 YARALI

MARDİN'in Derik ilçesinde bir berberde 2 grup arasında çıkan ve ustura kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, dün gece Cevizpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Veysi Karagül Caddesi'ndeki berberde tıraş olan 2 genç, iddiaya göre aynı yere gelen 4 kişi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet Şakir Uca (18) ile aynı yaştaki arkadaşı Remzi Ektiren vücutlarına aldıkları ustura darbeleriyle yaralandı. Diğer gruptakiler kaçarken, yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi edilen 2 yaralı, daha sonra Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaydan sonra kaçan 4 kişilik gurpta yer alan 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

6)OTOMOBİL FİYATINA ŞEBAP GÜVERCİNİ

TÜRKİYE'nin yanı sıra birçok ülkede fanatikleri bulunan Şebap güvercinleri, 100 bin liraya kadar alıcı buluyor.

Antalya'da 10 dönüm arazi üzerine kurulu çiftlikte Şebap güvercini yetiştiren Melih Yılmaz, Şebap kelimesinin Arapçadan geldiğini, anlamının ise 'gençlik' olduğunu söyledi. Şebap güvercinlerinin 100 bin liraya kadar alıcı bulduğunu aktaran Yılmaz, bu güvercinlerin en büyük özelliğinin üst soyların kan ırkı olduğunu belirtti. Irkı popüler yavrular büyüdüğünde yüksek fiyatlara satıldığını kaydeden Melih Yılmaz, anne ve babası şampiyon bir yavrunun gelecekte şampiyon olma olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. Bir güvercinin otomobil fiyatına alıcı bulmasının en büyük nedeninin güzelliği olduğunu kaydeden Yılmaz, tutkunlarının, Türkiye'deki her Şebap güvercininin soy haritasını takip ettiğini anlattı.

Şebap Güvercin Federasyonu daimi hakemi olduğunu da belirten Melih Yılmaz, Şebap güvercini fanatizminin her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Farklı illerde Şebap güvercini dernekleri olduğunu, her birinin federasyona bağlı hareket ettiğini hatırlatan Yılmaz, "Her yıl Ankara'da Şebap Güvercin Federasyonu'nun düzenlediği büyük yarışma olur. Burada yarışmacılar kendi güvercinleriyle şampiyon olmak için podyuma çıkar. Şebap, podyum kuşudur. Masaya çıkar ve duruşunu sergiler. Hakemler duruşunu, asaletini, tüy yapısını ve daha birçok ayrıntısını inceleyerek kuşlara puan verir" dedi.

"İyi kuş, iyi para vermeden alınmaz" diyen Yılmaz, "30 yılı aşkın süredir, Şebap camiası içindeyim. Binlerce kuşla karşılaştım. Türüne az rastlanır kuşlar gördüm. Yıllar önce şampiyon olan bir Şebap güvercininin kanından gelen başka bir kuşu yine podyumda görüp inceleme şansı yakaladım. Şebaplar, enteresan canlılar. Kendi ırklarının özelliğini nesiller boyu taşıyıp aktarabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımızın kuşu 100 bin TL'ye satıldı. Antalya'da da birçok kuşa 50 bin TL üzerinde fiyat biçildi. Ama sahipleri satmadı. Çok değerli canlılar" diye konuştu.

