DHA YURT BÜLTENİ-6

Sakarya'da doğal gaz hattında patlama sonrası yangın (EK)

1)ERENLER KAYMAKAMI: HEYELAN SONUCU PATLAMA MEYDANA GELDİ

Sakarya'da patlamanın meydana geldiği doğal gaz boru hattının bulunduğu bölgede ekipler, çalışmalarını sürdürürken, borunun kağıt gibi yırtıldığı görüldü. Heyelanın etkileri de fark edilirken, Erenler Kaymakamı Salih Karabulut, patlamanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu. Heyelan sonucu patlamanın meydana geldiğini belirten Karabulut, "BOTAŞ'ın buradan geçen boru hattı var. Heyelan sonucu bu boruda patlama meydana geliyor. Şu an her şey kontrolümüz altında. Tüm görevlilerimizle birlikte olaya müdahale etti. Her şey kontrol altında. Can ve mal güvenliği sağlanmıştır. Can kaybı ve yaralanma yoktur" dedi.

2)ULUDAĞ'DA TATİLCİLER KAR ALTINDA ARAÇLARINI ARADI

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da 4 gündür aralıksız yağan ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar kalınlığının 1.62 metreye ulaşması sebebiyle araçlar kar altında kaldı. Bazı tatilciler kendi imkanlarıyla araçlarına ulaşırken, bazıları da çekici yardımı ile araçlarını bulunduğu yerden çıkardı. Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da 4 gün etkili olan kar yağışı bugün durdu. Uludağ'dan inmek isteyen bazı tatilciler, yollarda mahsur kalırken, pistler kayakseverler ile doldu. Kar kalınlığının 1.62 metreye ulaştığı zirvede, yoğun kar sebebiyle araçların üstü kapandı, vatandaşlar otomobillerini bulmakta zorluk çekti. Sabah saatlerinde araçlarının üzerinde kar yığını gören sürücüler, büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını bulmak için jandarmadan destek isterken, bazıları da kendi imkanlarıyla otomobillerini buldu. Ayrıca vatandaşlar çalışmayan otomobilleri için çekici çağırdı. 4 gündür etkili olan yoğun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok araç kar altında adeta kayboldu. Uludağ'a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar da yollarda kaldı. Zincir takmadıkları için dağa çıkmalarına izin verilmeyenlerin bazıları geri döndü.

Bu arada, otel çatılarında da yoğun kar yağışı sebebiyle temizlik başladı. Bazı otellerin çatısından büyük buz kütlelerinin sarktığı görüldü. Tatilcilerin pistlerde kayak yaparak karın keyfini çıkardığı Uludağ'da aralıklarla kar yağışı beklenirken, hava sıcaklığı ise gece sıfırın altında 2, gündüz sıfır derece olarak ölçüldü.

Arabasını aracın altında kaybolduğunu belirten Sait Yavuz, "Biz yaklaşık 3 gündür Uludağ'dayız. Kar kalınlığı 1.5 metreyi geçti. Yaklaşık 1 saattir aracımızı arıyoruz. Karın altında kalmış aracımız, şimdi bulduk. Ama çıkaramıyoruz, öndeki aracın sahibini arıyoruz. Aracımı bulamayınca kumandaya bastım aracın dikiz aynasında yanan ışığı fark ederek buldumö diye konuştu.

3)13 GÖSTERİŞLİ KÖPRÜ LİSTESİNE KARADENİZ'DEN 2 KÖPRÜ GİRDİ

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın 'kulturportali' üzerinden 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla belirlediği 13 gösterişli köprü listesinde Karadeniz'den 2 köprü yer aldı. Artvin'de Ortacalar Çifte Köprüler ile Rize'de Osmanlı (Timsivat) tarihi kemer köprüleri, bölgeyi bu yıl ziyaret eden 1 milyonu aşkın ziyaretçinin ilk uğrak yerleri oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'kulturportali' üzerinden 'Tarihin Tanıkları: Köprüler' başlığıyla Türkiye'deki 13 gösterişli köprüyü belirledi. Listede, Karadeniz'den 2 kemer köprü yer aldı. Artvin'de Kamilet Vadisi'nde Ortacalar Çifte Köprüler ile Rize'de Fırtına Vadisi'nde Osmanlı (Timsivat) tarihi kemer köprüleri listede yer buldu.

ORTACALAR ÇİFTE KÖPRÜLER

Artvin'in Arhavi ilçesinde birbirini tamamlayan ve tam daire olma özelliği taşıyan tarihi Çifte Köprüler, 18'inci yüzyılda Osmanlı döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Türkiye'nin kuzey doğusunda, Gürcistan sınırında yer alan Artvin, yaban hayatını, bitki çeşitliliğini, yaşlı ormanları, göl ve şelaleleri barındıran eşsiz doğasının yanı sıra asırlara meydan okuyan taş köprüleriyle de alternatif turizmde ilgi odağı konumunda. Tarihi köprüler arasında yer alan Arhavi ilçesine bağlı Ortacalar bucak merkezindeki Çifte Köprüler, yılın her dönemi yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Tam daire olacak şekilde birbirini tamamlayan ve zengin bitki çeşitliliğiyle ünlü Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerine kesme taş kullanılarak yapılan köprüler, yöredeki taş işçiliğinin önemli örneklerinden sayılıyor.

OSMANLI (TİMSİVAT) KÖPRÜSÜ

Rize'de, Karadeniz'e kavuşan Fırtına Deresi'nden Ayder Yaylası'na uzanan güzergâh boyunca yer alan çok sayıda kemer köprüden biri olan Osmanlı dönemi eserlerinden Timisvat Kprüsü, Köprüköy ile Hoşdere köyleri arasında ulaşımı sağlıyor. Çiftkemerli ve Osmanlı adlarıyla da anılmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda restore edilen köprü, biri büyük diğeri küçük iki gözlü kemer formunda inşa edildi. 18'inci Yüzyıldan kalma zarif köprünün zemini taş döşeli, korkulukları ve gövdesi ise kesme düz taştan yapılmıştır. Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilen yapı 35 metre uzunluğunda, 13 metre yüksekliğinde ve 2,7 metre genişliğinde olup, günümüzde yaya geçişinde kullanılmaktadır.

'ÖNEMLİ TURİZM ALANLARI OLDU'

Rize Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Fırtına Vadisi'ni yılda 1 milyon aşkın kişinin ziyaret ettiğini belirterek "Bölgemize gelenler Osmanlı kemer köprüsünü ziyaret ediyor. Köprüler ilimizin kültürel anlamdaki en büyük varlıkları. Yüzyıllardır vadileri birbirine bağlayan taş köprüler önemli turizm alanları oldu. 120'yi aşkın ilimizde taş köprü var. Rize aynı zamanda taş köprüler kenti. Tarihi kemer köprüler çok önemli. Her bir gelen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Türkiye'de yaklaşık 1400 taş kemer köprü var. Bunların yüzde 10'u Rize'de. Bu değerlendirme bizim için çok kıymetli. Gelen yerli ve yabancı turistle bu tarihi yapılara çok ilgi gösteriyor" dedi.

4)4 KİŞİLİK MAHALLEDE MUHTARLIK YARIŞI

SAMSUN'un Havza ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki Kıroğlu Mahallesi’nde yazları yaklaşık 30, kışları ise sadece 4 kişilik nüfus yaşıyor. Mahallede 3 dönemdir muhtarlık yapan Mahmut Demiral (85), 31 Mart seçimlerinde aday olmayacağını duyurunca muhtarlık yarışı başladı. 23 haneli mahallede 4 kişi muhtar adaylığı için çalışma yürütüyor.

Samsun’un Havza ilçesinde bulunan Kıroğlu Mahallesi’nde yaz mevsiminde yaklaşık 25-30 kişi kış mevsiminde ise sadece 4 kişi yaşıyor. İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan mahallede kışın sadece iki hane açık kalıyor. Bir hanede mahallenin muhtarı Mahmut Demiral eşi ile birlikte, diğer hanede ise bir anne ve oğlu yaşıyor. Kışı il dışında yazı ise mahallerinde geçiren vatandaşlar için 31 Mart seçimleri için hazırlık yapıyor. Mahallede 3 dönemdir muhtarlık yapan Mahmut Demiral, 31 Mart seçimlerinde aday olmayacağını duyurunca muhtarlık yarışı başladı. 23 haneli mahallede 4 kişi muhtar adaylığı için çalışma yürütüyor.

3 dönem mahalle muhtarlığı yapan Mahmut Demiral, bu seçimlerde aday olmadığını belirterek "Ama mahallemiz için şuan il dışında olan 3-4 kişinin muhtar adayı olduğunu duydum. Oy kullanmak için mahallemizin sakinleri Mart ayında gelecekler sandığa gidecekler. Her yaz il dışında olanlar mahallemize geliyor, şenlik oluyor. Ama kışın sadece iki hanede kalan var. 4 kişiden başka kimse kışın burada kalmıyor. Ama bizde burada sürekli birbirimize gidip geliyoruz. Halini hatırını soruyoruz. Bir ihtiyaç olursa gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Eşi Fehmiye Demiral ise "Kışın burada 4 kişi yaşıyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz iyi. Sürekli birbirimize gidip geliriz. Yazın ise burası epey kalabalık olur. Her evde 3-4 kişi kalır. Misafir gelen de çok olur. Kışın burada kaldığımız zaman telefonla arayanlar yetiyor. Hiç kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Sürekli il dışından gelen ziyaret eden misafirlerimiz oluyor. Biz bu mahalleye emekli olduğumuz zaman eşimle yerleşmiştik o zamandan bu yana burası böyledir" diye konuştu.

