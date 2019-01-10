DHA YURT BÜLTENİ-6

(ÖZEL)

HEVSEL BAHÇELERİ'NDEKİ HAYVAN TÜRLERİNE SEL DARBESİ

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde Dicle barajının kapağının kopması sonucu suyun aktığı Dicle Nehri kıyısında bulunan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde yaşayan hayvan türleri olumsuz etkilendi. Dicle Üniversitesi (DÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Mevcut su, yuvaları bozduğu gibi mevcut olan türlerin yumurtalarını da alandan uzaklaştırdı. Hem tür çeşitliliği, hem de türe ait birey sayısında azalma bekliyoruz" dedi.

Eğil ilçesinde yağış nedeniyle Dicle Barajı'nda artan fazla suyun tahliyesi için açılmaya çalışılan kapaktan birinin, 13 Aralık 2018 günü kırılmasıyla Dicle Nehri'ne 270 milyon metreküp su aktı. Nehirde su seviyesinin yükselmesiyle kıyıda bulunan birçok ev ve iş yeri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ni su bastı. Baskında Hevsel Bahçeleri'ndeki hayvan türleri de olumsuz etkilendi.

'YAŞAM ALANLARINDA CİDDİ TAHRİBAT YAŞANDI'

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıç, barajda su seviyesinin normale dönmesinin ardından yaşanan tahribatı yerinden inceledi. Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Hevsel Bahçeleri'nde barınan hayvan yuvalarıyla yumurtaların büyük tahribata uğradığını ve tam zararın önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacağını belirterek, bu nedenle hayvan sayısında azalma yaşanacağını söyledi. Suyun taşması sırasında birçok hayvanların yuvasında kış uykusunda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, "Burası UNESCO'nun koruması altına alınan bir bölge. Canlılar bakımından geniş ve önemli bir mekan var. Burada kuşlar, memeli hayvanlar, sürüngenler, balıklar ve böcekler ya da diğer omurgasız hayvanlar çok çeşitli şekilde bulunmaktadır. Bu taşkın felaketi hayvanların yuvalarını, yumurtalarını, yaşam alanlarını değiştirdi. Kış şartları olması dolayısıyla birçok hayvan bölgeyi terk etmişti, ya da kış uykusu halinde ya da yumurta halinde geçiriyordu. Bunların yuvaları su altında kaldı. Yumurtaları da bu bölgeden uzaklaşmış oldu. Yaşam alanlarında ciddi tahribat yaşandı" dedi.

'HEM TÜR, HEM DE BİREY SAYISINDA AZALMA BEKLİYORUZ'

Tabiatta felaketlerin zaman zaman gerçekleşebildiğini, ama bu durumun insan hatasından kaynaklanan bir olay olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, şunları söyledi:

"Zararlarını sonraki yıllarda göreceğiz ama kışın olması bizi nispeten teselli etti diyebiliriz. Eğer bu durum üreme mevsiminde olsaydı, ilkbaharda ya da yazın olsaydı, biyoçeşitlilik üzerine çok daha ciddi zararları olacaktı. Bunun olması bir avantaj ama yine de mevcut alanda su samurları, tarla fareleri, yılanlar, kertenkeleler, çeşitli su kuşlarımız ya da buraya kışın gelen kış göçmeni kuşlarımız var. Bunlar, alanın su altında kalması dolayısıyla olumsuz etkilendi. Zararlarını ancak önümüzdeki yıllarda görebileceğiz ya da üreme mevsiminde göreceğiz. Bunların sayılarında bir düşüş olacaktır. Mevcut su, yuvaları bozduğu gibi mevcut olan türlerin yumurtalarını da alandan uzaklaştırdı. Bunlardan çıkacak yavrular da alandan uzaklaşmış oldu. Hem tür çeşitliliği, hem de türe ait birey sayısında azalma bekliyoruz. Su samuru çok nadir bir türdür. Bir ara 'Diyarbakır'da timsah görüldü' şeklinde bir ifade vardı. Su samurları burada yaşayan nadide türlerden biri. Üniversite köprüsünün olduğu alanda su samurları bu bölgenin doğal türü. Bunun başında da yılanlarımız var. Bunların hepsi maalesef bu taşkından olumsuz etkilendi. Bu bir felakettir. Temenni ediyoruz ki bu tür olayların gerçekleşmemesi yönünde tedbirler alınsın. Hevsel Bahçeleri hem Diyarbakır için, hem de biyoçeşitliliğimiz için büyük öneme haiz. O yüzden daha dikkatli olunması gerekiyor. Temennimiz bu olayın bir daha nüksetmemesi."

Görüntü Dökümü:

------------------------------------------

- Drone ile çekilen detaylar

- Hevsel'de uçan kuşlar

- Kılıç'ın Hevsel'e gelişi

- Kılıç'ın yuvaları incelemesi

- Teleskobunu kurması

- Teleskobuyla alanı taraması

- Hayvan yuvalarını göstermesi

- Kılıç'ın konuşması

- Arşiv görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR()

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 733 MB

======================================================

2)KARADENİZ'DE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mahalle yollarını açmak için çalışmalar sürüyor. Yoğun kar yağışının ardından Gümüşhane'de kapanan 236 köy yolunda kar kütlelerini temizlemek için çalışma başlatıldı. Trabzon'da da etkili kar yağışı ve soğuk havanın ardından 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde, soğuk hava ve kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Gümüşhane, Trabzon, Bayburt ve Giresun'un yüksek bölümlerindeki bazı köy ve mahalle yolları kardan ulaşıma kapandı. İl Özel İdare, Belediye ve Karayolları ekipleri kardan kapalı köy ve mahalle yolarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Gümüşhane'de, önceki gün etkili olan kar yağışının ardından kapanan 236 köy yolunda başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi. İl Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalarla, köylere ulaşımı sağlayan ana yolların bugün itibariyle tamamen açılması hedefleniyor.

5 İLÇEDE OKULLARA TATİL

Öte yandan, Trabzon'da da, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, buzlanma ve soğuk havanın ardından Düzköy, Tonya, Çarşıbaşı ve Beşikdüzü ilçeleri ile bazı köylerinde eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Görüntü Dökümü:

------------------------------------------

Kar temizleme çalışmaları

İş makineleri görüntüleri

BOYUT: 317 MB

HABER KAMERA: Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,()

======================================================

3)DOĞUM SANCISI TUTAN KADIN ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Kalecik Köyü'nde doğum sancısı tutan kadın için karla mücadele ve 112 ekipleri seferber oldu. Hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Tercan ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Kalecik Köyü'nde yaşayan yaşındaki Dilek Şahin'in doğum sancısı başlayınca köy yolunun kar ve tipiden kapalı olması nedeniyle durum 112 ekiplerine bildirildi. Özel idare ekipleri ve 112 paletli ambulansı ile yola çıkan ekipler, yer yer 2 metreye ulaşan karın içerisinde 5 saat süren çabanın ardından köye ulaştı. Hamile kadının sancılarının artması üzerine bölgeye askeri helikopter çağırıldı. Fırtınalı havada gece saatlerinde köye ulaşan askeri helikopter köyün girişine indi. Şahin ve yakınları helikopterle, Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede gece saatlerinde doğum yaptığı öğrenilen Dilek Şahin'in 1 erkek çocuğu olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Köy yolunda karla mücadele çalışmasından görüntü

-Sağlık ekipleri ve jandarmadan görüntü

-Paletli ambulanstan görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, ()

=============================

BEYTÜŞŞEBAP'TA TEK KATLI EV VE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağış nedeniyle ilçedeki tek katlı evler kara gömüldü.

Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 10 gündür aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim yapılamıyor. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı ilçe merkezindeki tek katlı evler kara gömüldü. Evlerin yanı sıra araçların da kara gömüldüğü ilçede, kar hayatı felç etmiş durumda. Evleri kara gömülen ilçe sakinleri, çatılarda çökme meydana gelmemesi için kar birikintilerini imkanlarıyla temizliyor. İlçe merkezindeki sokak ve caddelerinde biriken kar ise belediye ekiplerince kamyonete yüklenerek ilçe dışına çıkarılıyor.

Önceki yıllara göre daha sert bir kışı yaşayan Beytüşşebap'a bağlı köy yolları da ulaşıma kapanmış durumda. Kaymakamlık bünyesinde İlçe Özel İdare'nin karla mücadele ekiplerinin yol açmalarını zor şartlar altında sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK



Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak), ()-

=============================



KOCAELİ'DE TERÖR OPERASYONU: 5 GÖZALTI

KOCAELİ'de sosyal medyada PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen Y.E., E.Ö., D.K., F.T., M.Ö., M.B. ve N.D.'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Sabah saatlerinde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda Y.E., E.Ö., D.K., F.T. ve M.Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında M.B. ve N.D.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

-Detaylar

Haber: Selda Hatun TAN-Kamera:Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),()

==============================