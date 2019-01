DHA YURT BÜLTENİ - 6

YURT BÜLTENİ - 6

Samsun açıklarında gemi battı; mürettebattan 4 kişi kurtarıldı

Samsun açıklarında Panama bayraklı gemi henüz belirlenemeyen nedenle battı. Gemiden tehlike sinyali alınmasının ardından harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, arama- kurtarma çalışmalarında 13 kişilik mürettebattan 4'ünü kurtarıp, hastaneye götürdü.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Samsun açıklarında, 77 mil uzaklıkta, Panama bayraklı geminin battığına dair gemiden tehlike sinyali alındığı belirtildi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca bot ve helikopter ile anında arama- kurtarma faaliyeti başlatıldığı kaydedilirken, mürettebattan 4 görevlinin kurtarıldığı açıklandı. Bakanlığın açıklamasında gemideki diğer görevlilerin kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, "Arama kurtama faaliyetine; Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 bot, 2 helikopter, 1 uçak, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca da 1 helikopter ile müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopteri de Sahil Güvenlik Samsun Hava Grup Komutanlığı’nda beklemektedir. Kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, çalışmalar ile ilgili gelişmeler paylaşılacaktır" denildi.

Samsun açıklarında fırtına etkili olurken, Karadeniz illerinden kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Gemideki mürettebat sayısının 13 olduğu öğrenildi.

İki kıza işkence anları dehşete düşürdü

ERZURUM'da, dedikodu yaptıkları iddiasıyla Palandöken Dağı eteklerine götürdükleri B.Y. (17) ve C.Ç.'yi (24), dakikalarca dövüp, başlarını yere vuran, daha sonra bıçak tehdidi ile soyundurup, B.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 4 sanığın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. İki kızı dakikalarca döven Ahmet D. (18), Eren S. (24) ile kız sanıklar Sevcan B. (20) ve Sercan U.'nun (19), 6 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. İki kızın tekme tokat dövülme ve soyundurulma anları, mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi.

Olay, 8 Mayıs 2018 günü, Palandöken Dağı eteklerinde meydana geldi. Sevcan B., B.Y. ve C.Ç.'yi arayarak buluşma teklifinde bulundu. F.K.'ye ait araçla caddeye inen iki kız arkadaşın bindiği otomobile Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. bindi. İddiaya göre Ahmet D. bıçak tehdidi ile F.K.'den aracını dağlık bölgeye sürmesini istedi. 3 kız arkadaş ve Ahmet D., dedikodularını yaptıklarını ileri sürdükleri B.Y. ve C.Ç.'yi dakikalarca tekme tokat dövdü. Yerlerde sürüklenen B.Y. ve C.Ç.'nin başını taşlara vuran kişiler küfür ve hakaret yağdırdı. Ahmet D. elindeki bıçakla tehdit ettiği C.Ç.'den soyunmasını istedi. Genç kızı iç çamaşırı kalıncaya kadar soyunduran Ahmet D., cep telefonuna poz vermesini istedi. Ahmet D., daha sonra saçından tuttuğu eski sevgilisi olan B.Y.'ye bıçağı doğrultarak, "Benimle birliktelik yaşayacaksın, yoksa seni öldürürüm" diyerek istismarda bulundu. Ayakkabıları yağmalanan iki kız arkadaş yürüyerek şehir merkezine indi ve polise giderek şikâyetçi oldu.

Şikâyet üzerine Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. ve N.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınanların cep telefonlarında işkence anlarının kaydedildiği belirlendi. Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U., N.Y. 9 Mayıs'ta tutuklanarak cezaevinde konuldu.

4 AY SONRA TAHLİYE

Ahmet D.'nin dışındakiler 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. 18 yaşından küçük N.Y.'nin dosyası Çocuk Mahkemesi'nde görülürken, Ahmet D., Eren S., Sevcan B., Sercan U. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ahmet D.'nin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma' suçlarından 12 yıldan 55 yıla kadar hapsi istendi. Diğer 3 sanığın ise 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına yardımdan 5 yıldan 22,5 yıla kadar hapsi istendi.

'BİZ KENDİMİZİ YAKTIK'

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu Ahmet D., tutuksuz sanıklar Eren S., Sevcan B., Sercan U. ile avukatları katıldı. Yetiştirme yurdunda kalan müştekilerden B.Y. duruşmaya katılmazken, C.Ç., memleketinden SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. B.Y. ile 3-4 ay sevgili olduklarını söyleyen Ahmet D., yaptıklarından çok pişman olduğunu belirtti. Ahmet D., "B. gidip bir yerlerde 'ben Ahmet'ten hamileyim' demişti. Biz evlenecektik ancak buna çok sinirlendim. Hep beraber gezmeye çıktık. Bunu da duyunca sinirlendim ve bunlara vurdum. Sonra malum olay oldu ancak arkadaşlar videoya çekmişler, benim bundan haberim yoktu. Olaydan önce ilişkiye girmiştik. Sevgilimdi ve kendisiyle evlenmeyi düşünüyordum. C.'yi soyundurduğum doğru ancak bu esnada herhangi bir şeyle tehdit etmedim. Her ikisiyle de sevgiliydim ben. Olay nedeniyle pişmanım. Annemin, ablalarımın ağlamalarına dayanamıyorum. Biz kendimizi yaktık, siz bizi yakmayın hakim bey" dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Koçer Baltalı, "Sen evleneceğim diyorsun, insan sevdiği evleneceği kızı başkalarının yanında soyundurur mu? Her şeyi doğru anlatın birazdan görüntülerinizi izleyeceksiniz" diyerek sanıkları uyardı.

'DÖVÜP, KAYDA ALDILAR'

Şikâyetinden vazgeçen C.Ç. ise olaydan iki gün önce Sevcan B.'nin kendisini arayarak B.Y.'ye ulaşmak istediğini söylediğini hatırlattı. C.Ç. olay günü yaşananları şöyle anlattı:

"Araca binince N.Y. ve Ahmet ikimize de vurdu. Telefonum arabada çalınca Ahmet elimden aldı ve N.Y.'ye verdi. Su deposunun oraya gidince bizi dövüp, kayda aldılar. Bana Sevcan, Ahmet ve N. vurdu. Bizi kayda alan kişiler Sercan ve N.Y.'ydi. Sonra Ahmet bana bıçak çekti, soyunmamı söyledi. 'Tecavüz edeceğim' ya da benzer şeyleri B.Y.'ye söyledi. B. bana Ahmet'in rızası dışında kendisi ile birlikte olduğunu söylemişti. Telefonumu polisler bana iade etti. Sanıklardan şikâyetçi değilim."

Kızları aracına alan, şoför F.K.'nin de duruşmada şikâyetçi sıfatıyla ifadesi alındı. Mahkeme Başkanı Koçer Baltalı, "Kızlar aracında dövülmeye başlanmış, götürüp dağa bırakmışsın. Hiç vicdanın sızlamadı mı? Senin çocuklarının başına aynı şeyler gelseydi? Madem bıçakla tehdit edildin, daha sonra neden polise haber vermedin" dedi. F.K. ise olayların bu dereceye geleceğini tahmin edemediğini öne sürdü.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEN SANIK YAKINLARI DA AĞLADI

İki farklı cep telefonu ile kayda alınan şiddet anları mahkeme salonunda izlettirildi. Başkan Koçer Baltalı, başlarını önlerine eğen sanıklara, "Hepiniz başını kaldırıp, yaptıklarınızı izleyin" dedi. B.Y. ve C.Ç.'nin dakikalarca şiddete uğraması, C.Ç.'nin bıçak tehdidi ile soyundurulma anı mahkeme heyeti ve duruşma salonundakiler tarafından dehşet içerisinde izlendi. Ahmet D.'nin yakınları kardeşinin yaptıklarını izleyince gözyaşlarını tutamadı. 6 farklı açıdan çekilen 4,5 dakikalık video kaydında, N.Y., ilk önce C.Ç.'yi daha sonra B.Y.'yi sürükleyerek tekmelerle dövüyor. İki genç kızın saçlarından tutan N.Y., başlarını defalarca yere vuruyor.

ZAFER İŞARETİ YAPMIŞLAR

3 kız ve Ahmet D., görüntülerde B.Y. ve C.Ç.'ye küfürler ediyor. Eren S. tüm olan bitenleri sigara içerek izlerken, Ahmet D., kız arkadaşlarına B.Y. ve C.Ç.'ye daha çok vurmaları için telkinde bulunuyor. Ahmet D.'nin iki kızı saçlarından tutup götürdüğü sırada Sercan U., N.Y. ile birlikte zafer işareti yaptığı görüntülerde "Zafer bizimdir gazamız mübarek olsun. Şimdi Ahmet pembe odaya gidiyor. Evlerine götür orada yatak vardır. Soyunsunlar şimdi" dediği görülüyor. C.Ç.'nin soyunmasını isteyen Ahmet D.'ye B.Y., "Ahmet yapma kurban olayım, kölen olayım, yapma kıza böyle şeyler" diyerek gözyaşı döküyor. Kızların yalvarmasına rağmen Ahmet D., alt iç çamaşırı kalıncaya kadar soyundurduğu C.Ç.'den cep telefonuna poz vermesini istiyor. B.Y.'yi dövüp sırtına binen Sercan U., "Hadi atım ol" deyip sürmek istiyor.

Mahkeme heyeti, şoför F.K. hakkında olayları kolluk birimlerine haber vermemesi nedeniyle 'suçu bildirmemekten Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırıldı. Ahmet D.'nin tutukluluk haline devamına karar verilirken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kadirli'de Zeugma ile eş değer eserler gün yüzüne çıkıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir inşaat firmasının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen insan ve hayvan figürleri bulunan mozaiklerin Zeugma'da bulunan tarihi eserlerle eş değerde olduğu bildirildi.

Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi üzerinde bir inşaat firması tarafından yapılan temel kazısı esnasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkileri inşaatı durdurarak sondaj çalışmalarına başladı. Kazı çalışmalarında Zeugma ile eş değerdeki mozaik figürlerin M.S. 1. veya 2'nci yüzyıllarda yapıldığının düşünüldüğünü söyleyen Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, mozaiklerin Flaviapolis kentinin merkezi konumunda olan bu alanda yapılan çalışmaların Kadirli'nin geçmiş tarihinin aytınlatılması için ışık tutacağını söyledi. Kazı çalışmalarının 5 arkeolog ve 11 işçi ile devam ettiğini söyleyen Torun şunları kaydetti:

"Millattan sonra 1'inci veya 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen mozaikli taban Osmaniye ilimizde ilk insan figürlü motiflere rastlanmıştır. Zeugma ile eş değerdeki mitolojiklere ve Roma dönemine ait insanların yaşamıyla ilgili olarak bilgiler veren figürler çıktı. İnsanların o dönemdeki yaşantılarını anlatan figürler ortaya çıktı. Kazı çalışmaları sırasında kucağında keklik, elinde üzüm olan insanın yanında turp figürüne rastlanmıştır. Turpun anavatanın Kadirli olduğunun bir kanıtı daha ortaya çıkmıştır. O dönemin insan giysilerinin ve sosyal yaşantısını anlatan figürler var. Roma dönemine ait 1'inci veya 2'nci yüzyıla ait mozaik tabanda Kadirli merkezde Flaviapolis kentinin ilk yazılı örneğini çıkarmış bulunmaktayız. İnsan ve hayvan figürlerinin yanında çözülen bir yazıda 'Tanrıya iyi talihle sunuldu' yazıldığını tespit ettik. Burada çıkan mozaik figürler ve yazılar Kadirli'nin o dönemdeki geçmiş tarihini aydınlatmak için çok büyük önem arzetmektedir."

VALİ COŞKUN: TURİZME KAZANDIRILMALI

Kazı alanında incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun M.S.. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait mozaiklerin bulunduğunu ifade ederek çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Vali Coşkun, yaptığı açıklamada, yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi buluntuların, ilimizin kültürel varlığına çok önemli bir katkıda bulunacağını belirterek, "Kazı çalışmaları tamamlanıp tüm eserler gün yüzüne çıkarıldığında burayı bir açık hava müzesine dönüştürerek turizme kazandırmış olacağız" dedi.

Kardeşlerin kullandığı araçlar çarpıştı: 1 ölü, 8'i öğretmen 10 yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8'i öğretmen 10 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Silvan'ın Boyunlu köyü grup yolunda meydana geldi. Öğretmenleri okula götürdüğü belirtilen Atilla Bayhan (38) yönetimindeki 21 SC 256 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen ağabeyi Nihat Bayhan'ın (47) kullandığı 72 KC 734 plakalı otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştı. Kazada Nihat Bayhan'ın aracında bulunan eşi Nafiye Bayhan (47) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile minibüste bulunan 8 öğretmen yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Kazada yaralanan 10 kişi, jandarma ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılıp, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Silvan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan bazıları, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Nafiye Bayhan'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Gemi kaptanının ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Çanakkale Boğazı'nda, 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinde istirahat ettiği kamarasında personel tarafından ölü bulunan Rus kaptan Yury Cherkasov'un (54) cenazesi, morga kaldırıldı. Kaptanın ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonucu belli olacak.

Rusya'nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmek üzere dün akşam Çanakkale Boğaz geçişi yapan 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı 'Canopus' adlı kuru yük gemisinin Rus kaptanı Yury Cherkasov'un cenazesi, savcının gemide yaptığı inceleme ardından karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince gemiden alınan cenaze, bot ile Kepez Limanı'na getirildi. Buradan da ambulans ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Rus kaptan Yury Cherkasov'un sağlık problemlerinin bulunduğu öğrenilirken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek.

Karanlık Liman mevkiinde demirli bulunan 'Canopus' adlı geminin ise yasal işlemlerin tamamlanması ardından yoluna devam edeceği belirtildi.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na dün saat 21.00'de giriş yapan 'Canopus' adlı geminin personeli, saat 22.10'da telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne, Rus kaptan Yury Cherkasov'un ölmüş olduğunu rapor etmişti.

Dernek başkanının öldürülmesi davasında 1 sanığa tahliye

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2016'da çıkan arbedede tabancayla ateş açılması sonucu Manavgat Yelken Sualtı ve Su Üstü Sporları Derneği (MYSSSD) Başkanı Okan Sezen'in (60) öldürülmesi olayına ilişkin davada tutuklu yargılanan 2 sanıktan Kenan Yüce, tahliye edildi. Manavgat'ın Titreyengöl turizm bölgesi sahilinde, 30 Haziran 2016'da iddiaya göre, kaçak su sporları istasyonu nedeniyle MYSSSD Başkanı Okan Sezen ve çocukları ile Hasan Yıldırım, kardeşi Mehmet Ali Yıldırım ve Hasan Yıldırım'ın şoförü Doğan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu kalabalık grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken, kimin ateşlediği belli olmayan tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Okan Sezen, ağır yaralandı. Sezen, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasan Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım firar ederken, Ocak 2017'de Kenan Yüce, kavgada ateş edenin kendisi olduğunu söyleyerek, teslim oldu. Şüphelinin jandarmada yapılan sorgusunda, olayda kullanılan tabancayı ormanda düşürdüğünü belirtmesine rağmen bölgede yapılan aramalara karşın silah, bulunamadı. Şüpheli tutuklanırken, Hasan ve Mehmet Ali Yıldırım hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cinayetle ilgili olarak aranan Hasan Yıldırım, geçen yıl 21 Kasım'da Antalya'dan Manavgat'a gelirken yolda polis tarafından yakalanarak, tutuklandı.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanıklar Kenan Yüce ve Hasan Yıldırım, tarafların avukatları ve sanık yakınları katıldı. Öldürülen Okan Sezen'in ailesi ve tutuksuz yargılanan diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

'GEL LAN MEHMET ALİ, SENİ BİTİRECEĞİM'

Duruşmada söz alan sanık Hasan Yıldırım'ın avukatı Abdi Affan Avgın, hayatını kaybeden Okan Sezen'in olayların fitilini ateşlediğini iddia ederek, "Maktul olayın olduğu bölgede kendisinden başka hiç kimseye iş yaptırmamaya niyetli. Orada eli silahlı bir grup hazırlıyor. Hatta oğlu dahi verdiği ifadede 'Orada eli silahlı bir grup vardı, onları daha önce hiç görmedim' diyor. Olayın olduğu yerden geçen yolu kapattırıyor. Mehmet Ali Yıldırım'ı görünce, 'Gel lan Mehmet Ali, seni bitireceğim' diyor. Ardından silahını çıkarıp Mehmet Ali Yıldırım'a hedef gözetip ateş ediyor" dedi.

Avukat Avgın, olayların olduğu sırada müvekkili Hasan Yıldırım'ın olay yerine en az 50 metre uzakta olduğunu ve olaya dahil olmadığını söyledi.

'MAKTULÜN ÖLÜM SEBEBİ BİZCE ŞÜPHELİ'

Çıkan arbede esnasında Okan Sezen'in suçunu itiraf eden Kenan Yüce'nin silahından çıkan kurşunlarla yaralandığını ve hastaneye götürüldüğünü anlatan avukat Avgın, "Maktulün ölüm sebebi bizce şüpheli. Otopsi CD'si incelenmeli. Okan Sezen, Manavgat Devlet Hastanesi'ne geldiğinde bilinci açık, konuşulanları anlıyor. Ertesi gün Antalya'ya götürülüyor. Vücudunda başka yaralanmalar da var. Müdahalede geç kalınıyor. Maktulün vücudunda bulunan bir kurşun Manavgat Devlet Hastanesi ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleler sırasında görülmüyor. Bu kurşun otopside ortaya çıkıyor. Okan Sezen'e zamanında müdahale edilmiş olsaydı belki de şu anda yaşıyor olacaktı. Sanıklar kasten öldürmeden değil, yaralamadan yargılanıyor olacaktı. Biz maktulün kesin ölüm sebebinin tespit edilmesini istiyoruz, bunun için İstanbul Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi'nden rapor alınmasını istiyoruz. Tanı erken konulsa, müdahalede gecikilmese maktul kurtulabilir miydi, bunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'AİLE BAKANLIK ALEYHİNE DAVA AÇMIŞ'

Avukat Abdi Affan Avgın, maktulün ailesinin ölüm nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nı sorumlu tuttuğunu da ifade ederek, "Aile ölüm olayı nedeniyle Sağlık Bakanlığı aleyhine Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde tazminat davası açmış" dedi.

SANIKLARDAN BİRİ TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada savcı, sanık Kenan Yüce'nin 'ben öldürdüm' diyerek olayı itiraf etmesine rağmen söylediklerinin inandırıcı olmadığını belirterek, sanık hakkında 'kasten öldürme' suçundan değil, 'suçu üstlenme'den dava açıldığını kaydetti. Savcı, sanık Kenan Yüce'nin tahliye edilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, Hasan Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına, sanık Kenan Yüce'nin tahliyesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kozan'da uyuşturucu operasyonu

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 16'sı adliyeye sevk edildi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucu Kozan, Ceyhan ve Feke ilçeleri ile Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Zanlıların evlerinde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda, çok miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız av tüfeği ve tabancalar ile bunlara ait mermi ve fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 19 kişiden 16sı sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tarihi su sarnıcı ilgi bekliyor

Mersin’in Mersin'in Silifke ilçesinde, halk arasında Tekir Ambarı olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma, 10 bin metreküp kapasiteye sahip tarihi sarnıcın içler acısı durumu tepki çekti.

46 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 14 metre derinliğindeki tarihi sarnıç, Anadolu sarnıç mimarisinde örneği az görülen yapısı ile dikkat çekiyor. Tekir Ambarı'nın su sarnıcının tüm duvarlarının su sızmasını önlemek ve ayrıca anıtsal bir özellik vermek için düzgün kesme taşlarla desteklendiğini, uzun kenarında 8, kısa kenarında ise 5 yuvarlak kemerli niş oluşturulurken şimdiler de ise kaderine terk edilmiş durumda olması da tepki çekti.

Zaman zaman yerli ve yabancı turistlerin ziyaret için geldiği tarihi ambarın içler acısı durumunda rahatsız olan vatandaş, biran önce onarılarak bölge turizmine kazandırılmasını istiyor.

Fotoğrafçı Suha Nural, Tekir Ambarı’nın restorasyonun ardından ilçe turizmine de büyük bir katkı vereceğini dile getirerek, "Tekir Ambarı su bugüne kadar iyi korunmuş. Taş kesmelerden oluşan sarnıç ancak biraz bakımsız kalmış, mezbelelik halde. Acilen bakıma ihtiyacı var. Bu su sarnıcı 46 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde, mutlaka görülmesi gereken çok farklı bir su sarnıcıdır. Çünkü örneği az bulunuyor" dedi.

Silifke bölgesine doğa ve trekkingin gezileri düzenleyen Yasin Bulundu, Tekir Ambarı’nın bakımsızlık nedeni ile adeta kaderine terk edildiğini belirterek, "Tarihi çok eskilere dayanan, Romalılardan kalma Tekir Ambarı’nın bir önce restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz. Tekir Ambarı yıllardan beri atıl bir durumda. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın biran önce buranın restorasyonunu yaptırmasını bekliyoruz. Bölgede yaşayan biri olarak buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

8 yıldır sahipsiz hayvanları besliyor

Karabük'te, Nebahat Demirhan, 8 yıldır haftanın iki günü ormanda bulunan sahipsiz köpekleri besleyerek, hayvanların hayatta kalmasını sağlıyor.

Kentte yayın yapan yerel bir radyonun müdürlük görevini yapan Nebahat Demirhan, 8 yıldır kendi bütçesiyle aldığı mama ve tavuk etini sahipsiz hayvanların yaşadığı ormanlık bölgelerde belli noktalara bırakıyor. Nebahat Demirhan, aynı zamanda hasta olan köpekleri de tedavileri için veterinere götürüyor. Demirhan, Karabük'ü Ovacık ilçesine bağlayan yol üzerinde ormanlık alanlardaki sahipsiz köpekleri zorlu kış şartlarında beslemeye devam ediyor.

Otomobilinden inince sahipsiz köpeklerin koşarak yanına geldiği söyleyen Demirhan, "Ormana atılan hayvanlar bunlar. Haftanın 2 günü gelip yol kenarlarında elimizden geldiği imkanlar dahilinde besliyoruz. Bizi görünce çok seviniyorlar, arkamızdan koşuyorlar. Normalde hiç gözükmezler ama ben buraya ayak bastığımda hepsi görünüyor. 8 senedir düzenli olarak haftanın 2 günü geliyorum. Elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Mama desteğinde bulunacak vatandaşlarımız olursa çok memnun oluruz." dedi.

