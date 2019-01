DHA YURT BÜLTENİ- 6

YURT BÜLTENİ- 6

6 yaşındaki oğlunu döverek ağır yaralayan baba tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde oğlu M.Y.'yi (6) elektrik süpürgesinin borusuyla döverek ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet Ali Y., tutuklandı.

Olay, dün İskenderun ilçesinin Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine Mehmet Ali Y.'nin evine giden sağlık ekipleri, M.Y.'nin başına sert cisimle vurulması sonucu ağır yaralandığını belirledi. Hayati tehlikesi olan küçük çocuk hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Oğlunu elektrik süpürgesinin borusuyla dövdüğü iddia edilen Mehmet Y., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinde, oğlunun yüksek yerden düştüğünü öne sürdü.

ANNE ŞİKAYETÇİ OLDU

Çocuğun annesi Gülistan Ö. olayla ilgili yaptığı açıklamada, eşinden 1,5 yıl önce şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. Gülistan Ö., "Oğlumu ödevini yapamadığı için elektrik süpürgesinin demiriyle dövmüş. Doktorlar her şeye hazırlıklı olmamızı söylediler. Eski eşimden şikayetçi oldum" dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından dün gece saatlerinde adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yoğun bakımda tedavisi süren M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Haber: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), ()-

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), serbest piyasada fındık fiyatının düşük seyretmesi nedeniyle 1 Kasım'da müdahale alımı yapmaya başladı. TMO levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı ise 14,50 liradan alırken, serbest piyasada 13,50 liraya kadar çıkan fındık, son dönemde 12,75 lira seviyelerine kadar geriledi.

TMO, serbest piyasada fındık fiyatlarının düşük seyretmesi üzerine müdahale alımı yaptı. 1 Kasım'da levant kalite fındığı 14 lira, Giresun kalite fındığı 14,50 liradan satın almaya başlayan TMO, serbest piyasada beklenen etkiyi gösteremedi. TMO'nun müdahale alımına başladığı ilk haftalarda serbest piyasada fındık fiyatı 13,50 liraya kadar yükseldi. TMO'nun fındıkta nem ve çürük oranını yüzde 5 seviyelerinde tutmasıyla bazı üreticilerin fındığı geri döndü. Üreticilerin zorunlu olarak serbest piyasaya yönelmesiyle, bugünlerde fındık fiyatı 12,75 lira seviyelerine kadar geriledi. Üreticiler, 1 Kasım'dan beri zaman zaman müdahale alımı yapan TMO'nun fındık alım kriterlerini biraz daha esnetmesini beklerken, yeni sezon fiyatının da hasat zamanına kadar açıklanmasını istiyor.

'TEKELLEŞME TAM KIRILAMADI'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, TMO'nun müdahale alımına rağmen serbest piyasa fiyatının TMO fiyatları üzerine çıkmadığını belirtti. Soydan, "Devletin daha önceden serbest piyasaya bıraktığı fındık fiyatlarına 2018 yılında müdahale alımı açıklandı. Bu müdahale fiyatı çok önemlidir. Levant kalitede 14 lira, Giresun kalitede fındığa 14,50 lira fiyat verildi. Serbest piyasa, üreticinin beklentisi altında bir fiyatla alımlara başladı. TMO tarafından önemli bir müdahalenin olması sağlandı. Ama bir türlü serbest piyasa TMO'nun fiyatının üzerine çıkmadı. Devlet müdahalesinin ne kadar önemli olduğunu açıkça gördük. Çünkü; serbest piyasada bir tekelleşme piyasasının olduğunu, tekelleşmenin oluştuğunu, TMO'nun müdahalesinin bile bu tekelleşmeyi tam kıramadığını açıkça gördük. Serbest piyasa fiyatları 12- 13 lira iken, müdahaleyle 13- 13,50 lira bandına çıkmasına rağmen TMO fiyatları üzerine çıkmadı" dedi.

'DÜNYA FINDIĞININ YÜZDE 75'İNİ TÜRKİYE ÜRETİYOR'

Fındıkta devlet müdahalesinin şart olduğunu da vurgulayan Soydan, "Dünya fındığının yüzde 75'ini Türkiye üretiyor. Ülkemize yaklaşık 2- 2,5 milyar dolar gibi döviz girdisi var. Artık devlet müdahalesi gerektiriyor. Sadece 2018'de değil, bundan sonra 2019 yılı dahil, fındıkta bir taban fiyatın oluşmasını sağlamış olduk. Bir nevi fındığın geleceğini kurtardık. 2019 yılı ve sonrasında 14 liranın altında bir taban fiyat veya serbest piyasa fiyatı oluşturursa, devlet müdahalesi hemen hazır demektir. Bizim beklentimiz; 2019 yılında, üreticinin maliyetleri, rekolte, refah payı fiyatlarına bakılarak, üreticinin beklentisi altında serbest piyasa oluşursa devletin TMO kanalıyla, ya da başka türlü müdahale etmesini beklemekteyiz. Bu da üretici fındığını harmana getirip pazara indirene kadar sezon başında açıklanırsa, fındığımız ve bölgemiz açısından çok önemli olacaktır" şeklinde konuştu.

Edirne'de 10 kişinin, bir kişiyi darp etmesi kameralarda

Edirne'de yılbaşı gecesi eğlence mekanı çalışanlarının, tartıştığı kişiyi döverek hastanelik ettiği iddia edildi. Yaklaşık 10 kişinin bir kişiye darp etmesi kameralara yansıdı.

Olay, Edirne'nin Ayşekadın semtinde bulunan 'Barlar Sokağı'nda yılbaşı gecesi meydana geldi. İddiaya göre, barda taşkınlık yapan bir kişi, güvenlik görevlileri ve çalışanlar tarafından zorla dışarıya atıldı. Atılan kişi sabaha karşı olay yerine dönerek, bar çalışanları ile tartışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, yaklaşık 10 kişi olan bar çalışanları tartıştıkları kişiyi tekme tokat dövmeye başladı. Aldığı darbelerle yere düşen kişiye, bar çalışanları tekmelerle vurmaya sürdürdü. Yerde bulunan kişi de attığı tekme ile kendisine saldıranlardan bir kişiyi yere düşürürken, araya girenler tarafından kavgayı ayırmaya çalışıyor. Aldığı darbelerle yaralanan kişi, haber verilmesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Çöplük alanda çok sayıda köpek ölüsü bulundu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki çöplük alanda 10'dan fazla köpek ölüsü bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, hayvanlardan numune alındı.

Şarkikaraağaç'a bağlı Çarıksaraylar beldesindeki çöplük alanda 30 Aralık'ta 10'dan fazla köpek ölüsü bulundu. Kış döneminde çöplük alanlara sokak hayvanlarının beslenmesi için yiyecek bırakan Isparta Hayvan Koruma Derneği üyeleri tarafından fark edilen köpek ölüleriyle ilgili Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne haber verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Hayvanların nasıl ve neden öldüklerinin belirlenmesi için numune alınarak, laboratuvara gönderildi. Kaymakam Sertaç Kırçuval'ın talimatıyla savcılık tarafından da olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Isparta Hayvan Koruma Derneği tarafından sosyal medyada konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi, veterinerleri ve jandarma eşliğinde hayvanlar sayıldı. Ölüm sebepleri araştırılmak üzere numuneler gönderildi. Dernek olarak bunu yapanların araştırılması, hayvana, insan sağlığına, doğaya zarar vermekten haklarında işlem yapılması için şikayette bulunduk. Konu savcılığa intikal etti. Bu vahşeti yapanların cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağız" denildi.

Buzlu yolda devrilen minibüs yayaya çarptı

Karaman'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, devrildikten sonra yolun karşısına geçen Volkan Dolaşık'a (21) çarptı. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, Volkan Dolaşık yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi Halil Cin Caddesi üzerinde meydana geldi. Osman Uysal (38) yönetimindeki 42 DN 881 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle kaydıktan sonra devrildi. Bu şekilde sürüklenen minibüs, bu sırada yaya olarak yolun karşısına geçen Volkan Dolaşık'a çarptı. Yol kenarındaki toprak yığınına çarparak durabilen minibüsün sürücüsü Osman Uysal kazayı yara almadan atlatırken, Volkan Dolaşık yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda kırıklar olduğu saptanan Dolaşık, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası minibüs sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Van'da yaban ve sokak hayvanları unutulmadı

VAN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte havaların soğumasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem ve mama bıraktı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokak ve yaban hayvanlar için çalışma başlattı. Ekipler, havaların soğumasıyla birlikte Özalp karayolu üzerinde bulunan Erçek Gölü kıyısına yaban hayvanları için yem bırakırken, şehir merkezinde cadde ve sokaklara kurulan 140 yem kutusuna da mama bıraktı. Yemleme çalışmalarının yaban hayvanları için kar örtüsü kalkana kadar, sokak hayvanları için de yıl boyunca süreceği belirtildi.

Günde ortalama doğaya 230 kilogram mama ve yem bıraktıklarını belirten Büyüksehir Belediyesi Veterineri Şah İsmail Bilge, "Kış mevsiminde sokak ve yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışmamız her gün aktif bir şekilde devam ediyor. Sokak hayvanları için cadde ve sokaklarda yaklaşık 140 aktif noktamız bulunmaktadır. Buralara her gün ortalama 150 kilogram mama bırakıyoruz. Yine bunun yanında doğadaki hayvanları da düşünmek zorunda olduğumuz için kentin çıkışında bulunan göl, gölet, akarsu ağızları ve dağlık alanlara da günlük 80 kilogram yem bırakıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak onların beslenmelerini üstlenmiş oluyoruz. Toplum olarak da her birimize çok büyük işler düşüyor. Bizim mutlaka ulaşamadığımız noktalar da oluyordur. Sokağa bırakacağımız bir kap mama veya bir parça ekmek bile hayvanların hayatlarını idame ettirmeleri noktasında büyük önem taşıyor. Bu noktada halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

Mersin'de kurtuluş coşkusu

Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü, kentte düzenlenen tören ve yürüyüşlerle coşku içinde kutlandı.

Kutlamalar sabah 09.00'da Mersin Garı'nda başladı. Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, gazilerin oluşturduğu temsili milis kuvvetlerini taşıyan treni karşıladı. Trenden inen Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Cındız, Türk Bayrağı'nı öperek Vali Ali İhsan Su'ya teslim etti. Aynı şekilde bayrağı öperek teslim alan Su da, Cındız'a çiçek takdim etti. İl protokolünün diğer üyeleri ve vatandaşların da yer aldığı heyet, daha sonra bando eşliğinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Alanı'na yürüdü.

Toroslar Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Kurtuluş Yürüyüşü'ne katılanların da alana gelmesi ile alandaki kalabalık arttı. Burada devam eden kutlama programında Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Akdeniz'e bakıp memleket havasını huzurla içimize teneffüs edebiliyorsak, bunu kentimizin ölümsüz kahramanlarına borçluyuz. Merhum Orhan Şaik Gökyay'ın dediği gibi; 'Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir.' İşgal kuvvetlerine karşı canını ortaya koyarak, Mersin'in ebedi Türk toprağı olarak kalmasını sağlayan Kuvva-i Milliyecilerin torunları olarak tüm bu değerlerin farkındayız ve özenle üzerlerine titriyoruz. 17 Mart 1923'te ilimizi ziyaret eden büyük önderimizin 'Mersinliler, Mersin'e sahip çıkınız' tavsiyesini kutlu bir direktif olarak kabul ediyoruz. Vatan, millet, özgürlük ve milli irade uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ne mutlu Türküm diyene!" dedi.

Tören halk oyunları gösterilerinin sunulması ile sona erdi.

Ayhan Barut, Mavi Balina'yı sordu

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çocuk ve gençler arasında yayılarak çeşitli intihar olaylarıyla ilişkilendirilen Mavi Balina (Blue Whale) adlı oyunu TBMM gündemine taşıdı.

TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sunan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyun Türkiye'de de paniğe yol açmış, intihar vakalarında bu oyun ile ilgili bulgulara rastlanmıştır" dedi. Geçen yıl içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK), Türkiye'de ve dünyada intihar vakalarına yol açtığı belirtilen Mavi Balina (Blue Whale) oyunuyla ilgili uyarılarda bulunduğunu anımsatan Barut, "BTK, bu oyunun çocuklar ve gençler için yarattığı tehlikelere ilişkin aileleri ikaz etmişti. Ancak en son Hatay'ın Defne ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuğun 5'inci kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinde söz konusu oyunun etkili olduğunu babası ifade etmiştir" diye konuştu.

BU SORULARA YANIT İSTEDİ

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle sunduğu soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı;

"1- Mavi Balina Oyunu ile ilgili Türkiye internet ağlarında herhangi bir kısıtlama, engelleme getirilmesi düşünülmekte midir?

2- Türkiye de Mavi Balina oyunu ile bağlantılı kaç intihar vakası görülmüştür? Kaçı ölüm ile sonuçlanmıştır?

3- Bu konu ile alakalı psikolojik destek alan var mıdır? Psikolojik destek veren devlet hastanesi psikiyatri merkezi var mıdır? Okullarda bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapılmakta mıdır?

4- Kamuoyuna yansıyan olaylar gerçekleşmeden önce bu tarz oyun ve uygulamalar hakkında ilgili birimlerce belirlenen yasaklamalar neden yapılmamaktadır?

5- Sanal dünyanın çığır açtığı bir dönemde bu gibi oyun ve uygulamaların ülkede yaygınlaşmaması konusunda aldığınız önlemler var mıdır? Nelerdir?"

ADANA,()