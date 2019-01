DHA YURT BÜLTENİ -6

===================

Hamallık yapan 'kumpas mağduru' astsubayın, hukuk zaferi

İzmir'deki, tüm sanıkların beraat ettiği askeri casusluk davasının soruşturmasında adı geçen, örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kadınla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) atılan, ailesini geçindirebilmek için sebze halinde hamallık yapmak zorunda kalan Astsubay Üstçavuş Önder Çayır, 5 yıldır verdiği hukuk mücadelesinde mutlu sona ulaştı. Görevine iade edilmesine karar verilen Çayır'ın, TSK'dan ayrı kaldığı süre boyunca alması gereken yaklaşık 250 bin TL'nin de ödenmesine hükmedildi. Halen hamallık yapan Çayır, mahkeme kararının bakanlığın onayıyla yürürlüğe girmesiyle üniformasına kavuşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Manisalı Önder Çayır, 2006 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak göreve başladı. Çeşitli illerde çalışan Çayır'ın ismi, Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada, 2013 yılında FETÖ'nün kumpas davalarından olduğu anlaşılan İzmir merkezli askeri casusluk soruşturmasına dahil edildi. Çayır'ın, örgüt yöneticisi olmakla suçlanan kadınla gönül ilişkisinin bulunduğu, onunla sık sık sanal ortamda cinsel içerikli konuştuğu, hem kendi birliği hem de farklı birlikler hakkında bilgiler verdiği iddia edildi. Bu iddialar üzerine hakkında Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'nın da soruşturma yürüttüğü Önder Çayır, Şubat 2014 tarihinde ordudan atıldı. TSK'dan atılmasından sonra Önder Çayır'ın ismi, suçlandığı askeri casusluk davasına da dahil edilmedi. Tüm bunları kanıt olarak sunan, ayrıca kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Önder Çayır, kararın düzeltilmesi için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Ancak Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 16 Aralık 2014 tarihinde ordudan ihraç kararını onadı.

HEM HAMALLIK YAPTI HEM DE HUKUK MÜCADELESİ VERDİ

Meslekten atıldığı için büyük üzüntü yaşayan Önder Çayır, geri döndüğü memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde, ailesini geçindirmek adına inşaatlarda işçi olarak çalıştı. Sonra da sebze meyve halinde hamallık yapmaya başladı. Ancak bir yandan hamallık yapan Çayır, bir yandan da hukuk mücadelesini sürdürdü. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkını kullandı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, 21 Mart 2018 tarihinde verdiği kararında Önder Çayır'ın ordudan atılması kararını hak ihlali saydı. Yüksek mahkeme, Çayır hakkındaki soruşturmanın kurallara ve yasalara uygun yapılmadığını gerekçe gösterdi.

GÖREVİNE İADESİNE KARAR VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra Önder Çayır avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla Diyarbakır 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Dava dosyasını inceleyen İdare Mahkemesi, Çayır'ın TSK'dan atılmasına neden olan soruşturmada neyle suçlandığının somut delillere dayandırılmadığını, ifadesini alan askeri görevlilerin kimliklerinin yazılmadığını, ifadedeki bazı bölümler ile sesli kaydın ise karartılıp imha edildiğini saptadı. Soruşturmada suçlamaların ayrıca iş değil özel hayatıyla ilgili olduğu kanaatine varılıp, Önder Çayır'ın tekrar görevine iade edilmesine karar verildi. Ayrıca Önder Çayır'ın TSK'dan ayrı kaldığı süre boyunca alması gereken yaklaşık 250 bin TL'nin de ödenmesine hükmedildi.

ÜNİFORMASINA KAVUŞACAĞI GÜNÜ BEKLİYOR

Karar sonrasında büyük sevinç yaşayan, hukuk mücadelesinden zaferle çıkan, halen para kazanmak adına Salihli'de hamallık yapmayı sürdüren Önder Çayır, mahkeme kararının bakanlığın onayıyla yürürlüğe girmesinden sonra büyük onurla taşıdığı üniformasına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başladığını söyledi.

'BEŞ YIL SONRA MESLEĞİNE GERİ DÖNDÜRDÜK'

Davayı başından beri takip eden avukat Mehmet Erkan Akkuş ise "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki FETÖ üyelerinin anayasaya, savunma hakkına ve özel hayatın gizliliğine aykırı olarak yaptıkları sorgulama nedeniyle meslekten attığı Önder Çayır'ı, alnının akıyla beş yıl sonra mesleğine geri döndürdük. Bu emsal teşkil eden kararla Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılan sorgulamaların psikolojik baskı, tehdit ve yıldırmayla yapıldığı da karara bağlanmış oldu. Müvekkilim mesleğinden ayrı kaldığı süreçte, aile bütünlüğü dağılma noktasına gelmiş, müvekkilimin çocukları dahi TSK'dan atılmış olmanın toplum nezdindeki öteleme ve hor görme psikolojisini yaşamıştır. Müvekkilim mesleğinden ayrı kaldığı süreçte çoğu zaman işsiz kalmış çoğu zaman da yevmiye usulü gündelik, vasıfsız işlerde çalışarak alın teriyle, ailesiyle birlikte hayata tutunmaya çalışmıştır" dedi.

ARŞİV GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Taylan YILDIRIM /İZMİR,()

==================

Hamile kadın traktörle dereden geçirilip, hastaneye ulaştırıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğum sancıları tutan Semiha Aytar (43), çağrılan ambulans sağanak nedeniyle taşan dereden geçemeyince, traktörle ambulansa ulaştırıldı. Aytar, hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi.

Siverek'e 55 kilometre uzaklıkta bulunan Sedef Mahallesi'nde yaşayan 9 aylık hamile Samiha Aytar’ın doğum sancıları tuttu. Yakınları hemen 112 Acil'i arayarak ambulans istedi. Ancak gelen ambulans, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle taşan dereyi geçmedi. Bunun üzerine Semiha Aytar, mahalle sakinleri tarafından bindirildiği traktörle dereyi geçirilerek, ambulansa götürüldü. Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Aytar, doğum yaparak kız beğeğini kucağına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------

- Taşan dere

- Dereyi geçemeyen ambulans

- Traktörle getirilen hasta

- Hasta kadının ambulansa alınması

- Acil servis önü

-Hastane ve doğumhane tabelası

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 671 MB

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-)

==================

Araçlarını sala yükleyip, baraj sularını aşıyorlar

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, Kuruçay ve Altınkaya mahallelerinin sakinleri, Altınkaya Baraj Gölü'nün su tutmasının ardından, 32 yıldır araçlarını sallarla karşı tarafa geçirerek ilçe merkezine ulaşıyor. 1,5 kilometrelik tehlikeli yolculukta ilçe sakinleri salla her geçiş için 45 TL ücret ödüyor.

Vezirköprü'de, Kızılırmak Nehri üzerine 1987 yılında yapılan Altınkaya Baraj Gölü'nün su tutmasıyla birlikte 850 nüfuslu Kuruçay ve Altınkaya mahallelerinin ilçe merkeziyle bağlantısını sağlayan ana yolun bir kısmı da sular altında kaldı. Bunun üzerine ilçe sakinleri sallarla yaklaşık 1,5 kilometrelik mesafeyi katetmeye başladı. İlçeye gitmek için 32 yıldır önce araçlarıyla 18 kilometre gidip, Çobandere mevkisine gelen bölge halkı, ardından da burada araçları sala nakledip, 75 metre derinliğe sahip baraj sularını geçerek Kayıkbaşı mevkisinde kıyıya çıkıyor. Zorlu yolculuğun ardından ilçe sakinleri, 15 kilometre daha yol giderek merkeze ulaşıyor. İlçe sakinleri, her geçişte 45 TL ücret ödeyerek araçlarını baraj sularından karşıya geçiriyor.

'TEHLİKELİ GEÇİŞ'

Altınkaya Mahalle Muhtarı Yahya Yılmaz, barajla birlikte su tutulduktan sonraki ilk yıllarda bölgede yaşayanların kayıklarla barajdan geçiş yaptığını, ardından demir sallar yapıldığını belirtti. Muhtar Yahya Yılmaz, "Salların kapasitesi bir araç ama bunlara iki araç yükleniyor. Tehlikeli, riskli bir geçiş yapıyoruz. Bu iki sal da kişilere ait. Hastalarımız olduğunda hastaneye gitmek için gece vakti insanları kaldıramıyoruz. Mağduriyetler yaşanıyor. Buraya köprü yapılsın istedik, olmadı 'Feribot verilsin' dedik. Çok girişimde bulunduk ama hiçbir gelişme olmadı. Yıllardır bu sorun var. Şu anda yaklaşan seçim nedeniyle mahallerimizde vatandaşlar 'Sandığa gitmeyeceğiz. Muhtar sandığı getirme' diyorlar. Bu sorundan dolayı tepki gösteriyorlar. İlçemize gitmemiz için bu güzergah bizim ana yolumuz. Bir yol daha var, o da, Sinop'un Durağan ilçesine gideceğiz, ardından oradan dolanıp tekrar Samsun'un Vezirköprü ilçesine gelmiş olacağız. Bu yolun mesafesi de bizim yolumuzun 4 katı daha uzun. Biz ilçeye gitmek için bu barajı geçmek zorundayız. Yetkililerden yardım istiyoruz; bizim bu sorunumuza bir çözüm yolu bulunsun" dedi.

'SESİMİZİN DUYULMASINI İSTİYORUZ'

Kuruçay Mahallesi sakinlerinden Veysel Uzun ise "Baraj nedeniyle yolumuz kesildi. Bu nedenle gitmediğimiz hiçbir kurum kalmadı. Sallarla barajı geçiyoruz ancak çok tehlikeli bir yolculuk yapıyoruz. Annem hasta olduğu için ayda 15 defa ilçeye gitmek zorunda kalıyorum. Her geçişimde 45 TL ödüyorum. Diyaliz hastaları var, onlar sürekli hastaneye gidiyorlar. Biz önce köprü istedik, onunu için uğraştık. Sonra bize dediler ki 'Köprü maliyeti çok yüksek, size feribot verelim.' Ona da 'Tamam' dedik. Söz verdiler, 'Şu seçim geçsin, bu seçim geçsin, verelim' dediler. Seçimden sonra ilgi olmadı. Vatandaş olarak biz diyoruz ki 'Biz artık sandığa gitmiyoruz. Biz oy kullanmayacağız' Ya bize hizmet gelecek ya da kimse sandığa gitmeyecek. Devletimiz çok büyük. Yapılanların yanında bu iş devletimize hiç dokunmaz. Biz yetkililerin sesimizi duymalarını istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Baraj Gölü'nden ve Şahinkaya Kanyonu'dan drone ile detay

-Araçların salla geçişinden drone ile detaylar

-Salla binene vatandaşlardan detaylar

-Röportajlar

-Genel detaylar

-Muhabir anonsu

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, ()

=================

Kar, Antalya- Konya karayolunda aksamalara neden oldu

Antalya- Konya karayolunda kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dün akşam saatlerinde kar başladı. Halen etkisini sürdüren kar, Antalya- Konya karayolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Karayolları ekipleri bölgede yol açma ve kar küreme çalışmaları başlattı. Ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(Cep telefonu)

--------------

- Kar yağışından görüntü

- Yol açma çalışması detay

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), ()

===================

Adıyaman'da 20 köy ve mezra yolu kardan ulaşıma kapandı

Adıyaman'da, etkili olan kar yağışı nedeni ile 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Kentte bir haftadır devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bazı köy ve mezralarda yollar kapandı. İl Özel İdare yetkililerinden alınan bilgiye göre, Çelikhan’da 5, Gerger'de 9, Gölbaşın'da 1, Sincik'te 3, Tut'a 2 olmak üzere 20 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- İş makineleri

- Karla kapanan yolların açılma çalışması

- İl Özel İdare Ekipleri

- Kapalı yollar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=================

Sobaya kömür atıp uyuyan 5 kişilik aile, zehirlendi

Adıyaman'da, sobaya kömür atıp, uykuya dalan Emine- Cumali Bakır çifti ile 3 çocukları, sızan karbonmonoksitten zehirlenerek, hastaneye kaldırıldı.

Kayalık Mahallesi'nde yaşayan Emine ve Cumali Bakır çifti, gece sobaya kömür atarak, uykuya daldı. Çift ile yaşları 5 ve 14 arasında değişen çocukları Mehmet, İrem ile Meryem Bakır, bu sabah mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle uyandı. Bakır çifti, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde 5 kişilik ailenin, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini belirledi. Bakır çifti ve çocukları, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Acil serviste ilk müdahale yapılarak, oksijen tedavisi uygulanan aile fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------

-Hastaneden genel görüntü

-Ambulansın gelişi

-Sedyeden indirilmesi

-Acil servise götürülmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 55 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-)

=================

Soğuk, ekmek kadayıfına ilgiyi artırdı

Afyonkarahisar'da 3 kuşaktır ekmek kadayıfı imalatı ve satışı yapan Şükrü Pancar (21), birçok vatandaşın sıcak içeceklerin yanı sıra kaynaklı ekmek kadayıfı yiyerek, verdiği enerjiyle ısınmaya çalıştığını, bunun da kaymaklı ekmek kadayıfına ilgiyi artırdığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarının başında gelen ve üzerine konulan kaymakla damak çatlatan lezzete sahip kaymaklı ekmek kadayıfı soğuk havaların da vazgeçilmezi oldu. Birçok vatandaş sıcak içeceklerin yanı sıra kaynaklı ekmek kadayıfı yiyerek, verdiği enerjiyle ısınmaya çalışıyor.

ŞEKER ORANINI DENGELER

Afyonkarahisar'da dedelerinden aldıkları kadayıf imalatı ve satışını 3 kuşaktır devam ettiren Şükrü Pancar da sıcak içeceklerin yanı sıra kaymaklı ekmek kadayıfının insanın içini ısıttığını söyledi. Soğuk havalarda vücuttaki şeker oranının düştüğünü belirten Pancar, soğuk havalarda özellikle tatlı tüketiminin önemine değindi. Pancar, "Havalar soğuk ve soğuğu gidermek için en güzel şey tatlı olur. İnsanın vücuduna soğuk havada şekerli şeyler iyi gelir. Milletimiz de bu dönemde tatlılara yöneliyor. Biz de kaymaklı ekmek kadayıfını öneririz bu durumda. Çünkü Afyonkarahisar'ımızın yerel ve yöresel tatlısı olduğu için. İnsanın içini ısıtır. Sıcak içeceklerin yanı sıra kaymaklı ekmek kadayıfının da içinizi ısıtacağına eminim. Bütün halkımızı kaymaklı ekmek kadayıfı yemeye davet ediyorum. Sade kadayıfın yanı sıra vişneli ekmek kadayıfı da yapıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Şehir merkezindeki kardan detay

- Ekmek kadayıflarından detay

- Kadayıf hazırlanırken detay

- Genel detay

- Hazırlanan kaymaklı ekmek kadayıfından detay

- Şükrü Pancar ile röp

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, ()

===================

Özel güvenlik ikizler Damla ve Pınar'ın hayali polis olmak

Antalya'da tek yumurta ikizi Damla ve Pınar Yılmaz kardeşler (21), stadyumda güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. İkizlerin gelecekteki hedefi ise polis olmak.

Antalya'da, Yılmaz ailesinin ilk çocuğu Damla, tek yumurta ikizi Pınar'dan 5 dakika önce dünyaya geldi. Aynı oyuncaklarla oynayıp, birlikte büyüyen ikizler, eğitim hayatlarını da bir arada sürdürdü. Damla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Basın Yayın Yüksekokulu'nu, Pınar ise Pazarlama Bölümü'nü kazandı. Ayrı fakültelerde öğrenim gören, aynı evi paylaşan ikizler, fiziksel benzerlikleriyle de ilgi odağı oldu. Ayrı ortamda olmalarına rağmen aynı duygusal etkileşimleri yaşayan Damla ve Pınar Yılmaz kardeşler, üniversite eğitiminin ardından polis olma hedefiyle iş hayatına başladı.

Polislik sınavına hazırlanan ikizler, özel güvenlik görevlisi olmaya karar verdi. Özel güvenlik görevlilerinin sahip olması gereken yeterlilik sınavlarından başarı ile geçen Damla ve Pınar, 1 ay önce güvenlik görevlisi olarak iş hayatına adım attı. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un karşılaşmalarını oynadığı Antalya Stadyumu'nda görev alan ikizler, 30 bin kişilik statta güvenliğin sağlanması için mesai yapıyor. Statta devriye görevi yapan, maç günleri de protokol kapısından girişleri kontrol eden ikizler, benzerlikleriyle taraftarın da ilgi odağı oldu.

Hayatları boyunca hiç ayrılmadıklarını anlatan ikizlerden Pınar Yılmaz, "Polis olmayı istiyorduk. Üniversiteden mezun olunca polislik sınavlarına hazırlanmaya karar verdik. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na gireceğiz. 2 yıl sonra yapılacak sınava kadar özel güvenlik görevlisi olmaya karar verdik. 2 yılı değerlendirmek istedik. Çalıştığımız güvenlik şirketi aracılığıyla statta işe başladık. Bu statta maçlar oluyor, polisle iç içeyiz. Onlardan bilgi alıyoruz. Maçlarda moralimiz bozulduğunda ya da sorun yaşadığımızda birbirimize yansıyor. Tek yumurta ikizi olduğumuzdan aynı hisleri yaşayabiliyoruz. Çalışma arkadaşlarımız, polisler, taraftarlar bizi görünce şaşırıp bakıyor. Fotoğraf çektirmek istiyorlar. Kendimizi bazen ünlü gibi hissediyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

- Güvenliklerin stada gelişi

- Güvenliklerin Stadda kontrol yaparken görüntüleri

- Stat içersinde trübünde açılmış pankartların görüntüleri

- İkiz güvenliklerle röp

- Aslı duranın anonsu

- Detaylar

364 MB //3.15 SN'HD

Haber: Tolga YILDIRIM- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,()

=================