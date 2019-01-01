DHA YURT BÜLTENİ -6

YURT BÜLTENİ -6

YÜZEN ADALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı ile beyaza bürünen yüzen adalar, eşsiz görüntü oluşturdu.

Çat Barajı Petelik mevkiinde bulunan, oluşumu 3 bin yılda tamamlanan ve bitkilerden oluşan 80 yüzen ada, kar yağışı ile beyaza büründü. Turizm açısından büyük öneme sahip, suyun altında kalan bölümleriyle birlikte boyları 3 ila 5 metre, genişlikleri ise 100 ila 1000 metrekare arasında değişen adaları görmek için, her yıl binlerce yerli ve yabancı turist bölgeye geliyor. Eşsiz doğa güzellikleri arasında gösterilen yüzen adalar, kar yağışı ile beraber kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Baraj gölünde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Büyüktaş, yüzen adalara ulaşımın daha kolay sağlanması için yolların yapılmasını beklediklerini, böylece bölgeye gelecek turist sayısında artış olacağını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yüzen adalar

- Adaların kar altındaki görüntüsü

- Vatandaşlar röp

- Baraj gölünden öz çekim yapanlar

- Genel ve detay görüntüleri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 237 MB

Haber-Kamera: Selim SONKAYA-ADIYAMAN-)

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BUZLU ZEMİNDE KAYARAK DÜŞEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Kayseri'nin Akkışla ilçesinde buz tutan zeminde kayıp düşen Hasan Erdem (59) hayatını kaybetti.

Olay dün Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçilik yapan Hasan Erdem, karla kaplı evinin bahçesine indi. Ancak buz tutan zemine basınca, ayağı kayıp düştü. Başını zemine çarpan Erdem, olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın beyin kanamasına bağlı ölmüş olma ihtimali olduğunu bildirdi. Kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek olan Hasan Erdem'in ölümüyle ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Hayatını kaybeden Hasan Erdem'in görüntüsü

-Genel detay

Haber - Kamera: Özer KAYA/KAYSERİ,()

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YÜZYILLIK GELENEĞİ YILBAŞINDA YAŞATTILAR

Ardahanlı gençler yüzyıllık geleneklerini bu yılbaşında da devam ettirdi. Gençler, geleneksel 'Şişman Oyunu' ile ev ve işyerlerini dolaşarak bahşiş topdı.

Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyü gençleri giydikleri hayvan postları ile ve adına 'Şişman oyunu' dedikleri geleneksel oyun ile cadde ve sokakları şenlendirdi. Kentin en işlek caddesinde söyledikleri türkülerle halaylar çekerek oynayan gençler, vatandaşlardan ilgi gördü. Garip giyimli 'Şişman oyunu' ekibini gören bazı sürücüler ise araçları ile geri dönmek zorunda kaldı. Cadde ve sokaklarda eğlenerek oynayan gençler işyeri ve evlerden bahşiş toplamayı da ihmal etmedi.

Bu geleneğin yüz yıllardır devam ettiğini söyleyen gençler, "Köyümüzün bir geleneği. Adına 'şişman oyunu' diyoruz. Bu oyunu her yılbaşında ve özel günlerde oynarız. Bu oyuna birkaç yıl ara verilmişti. Ancak biz bu geleneğimizi yaşatmak istedik" dedi.

Bağdeşen Köyü Muhtarı Selami Şenel ise "Bu geleneğimizi sürdürerek , bu gecede evleri ve işyerlerini tek tek geziyoruz. Eskiden yağ, peynir toplanıyormuş, şimdi ise biz para topluyoruz ve topladığımız paraları maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara dağıtıyoruz. Bu oyunların bu kültürümüzün ve geleneğimizin devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Araçtan bahşiş alan ekipten görüntü

-Halay çeken Şişman Oyunu ekibinden görüntü

-Halayda oynayan vatandaşlardan görüntü

-Detay görüntüler

-Oyun oynayan gençlerle röp.

-Köy muhtarı ile röp

Haber-Kamera -Deniz BAŞLI / ARDAHAN ()

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EĞLENCEDEN GERİYE BOŞ MEYDANLAR KALDI

İZMİR’de, günlerdir Milli Piyango bayilerinin bilet satıp şans dağıttığı, yılın son günü de eğlencenin adreslerinden olan meydanlar, 2019'un ilk gününün sabahında bomboş haliyle dikkat çekti.

Yılbaşı gecesi meydanlarda düzenlenen etkinliklerde eğlenen İzmirliler, 2019 yılının ilk gününe geç başladı. İzmir’in simge yerlerinden olan Konak Meydanı ve Gündoğdu Meydanı da yeni yılın ilk gününde, yerine sakinliğe bıraktı. Tatil günlerindeki yoğunluyla bilenen meydanlar, kuşlara kaldı. Yılbaşı akşamına kadar şans dağıtıp, büyük çekiliş için bilet satan Milli Piyango bayileri de yoğun geçen günlerin ardından dinlenme fırsatı buldu. Yılbaşı öncesi, bilat satmaya çalışan çok sayıda Milli Piyango bayisinin sesleriyle yankılanan İzmir Saat Kulesi çevresinde de sessizlik hakimdi. Birinci Kordon da boş kaldı.

Öte yandan gece İzmirliler'in eğlendiği meydanların, belediye ekipleri tarafından sabaha kadar yoğun bir çalışmayla temizlendiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Meydanlardan görüntü

- Birinci Kordon'dan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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YARIM SAATTE İKİNCİ DEFA ALKOLLÜ YAKALANDI ‘AFFETMEK YOK MU’ DİYE SORDU

Karabük'te, polisin alkolden işlem yaptığı sürücünün otomobili arkadaşına teslim edildi. Yarım saat sonra direksiyon başına geçen alkollü sürücü polise yakalanınca, "Affetmek yok mu?" diye sordu.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde alkol denetimi yaptı. Atatürk Bulvarı'nda 2 noktada yapılan denetimde alkolden işlem yapılan Kadir S.'nin ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi. Otomobili ise arkadaşına teslim edildi. Polis otosuyla götürüldüğü karakola ifade veren Kadir S., otomobilinin direksiyonuna geçti. Kadir S., bu defa da 2.noktada denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. Alkolmetreyi üfleyen Kadir S., 1.20 promil alkollü çıktı. Kadir S., yarım saat önce alkolden ceza yediğini tekrar yazılacak bir cezayı ödeyemeyeceğini, asgari ücretle çalıştığını söyleyerek polis ekiplerini ikna etmeye çalıştı. Kadir S. ve arkadaşı uzun süre polisi ikna etmeye çalıştı. Kadir S., "Elinizi önce vicdanınıza koyun. Affetmek yok mu? Allah affediyor." dedi. Kadir S.'ye ehliyetsiz ve ikinci defa alkollü araç kullanmaktan toplam 6 bin 560 TL ceza kesilirken, ehliyetine el konulma süresi 30 aya çıkartıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Denetimden detay

Kadir S. ve arkadaşının polisle diyaloğu

Süre:(01.24) Boyutu:(155 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()



