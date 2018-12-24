DHA YURT BÜLTENİ -6

YURT BÜLTENİ -6

BİTLİS'TE 139 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini, önümüzdeki hafta boyunca da aralıklarla kar yağışı beklediklerini söyledi. Kar yağışı ile birlikte merkezde belediye ekipleri köylerde ise İl Özel İdaresi'ne ait ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kar yağışından detay görüntüler

-Evlerden detay görüntüler

-Camiden detay görüntüler

-Ana yoldan detaylar

-Çocuk parkından detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -

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EVDE ÖLÜ BULUNAN 3 KARDEŞİN DAYISI: SOBADAN ŞÜPHELENİYORUZ

Uşak'ta, kaldıkları evde ölü bulunan 1'i bedensel engelli 3 kardeşin cansız bedenleri otopsi için İzmir'e getirildi. Olayla ilgili konuşan dayı İbrahim Milli (47), "Sobayı yakıp uyumuşlar. Biz soba zehirlenmesinden şüpheleniyoruz. Yemekten olsaydı, başka kişiler de zehirlenirdi" dedi.

Karağaç Mahallesi'nde, iki katlı binanın alt katında yaşayan, işçi emeklisi Kazım Yeşilkuşak, dün saat 10.00 sıralarında, aynı odada kalan çocukları Ayşe Özdemir (25), Hatice Yeşilkuşak (19) ve bedensel engelli Ali Yeşilkuşak'ı (16) hareketsiz buldu. Yeşilkuşak'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, 3 kardeşin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, önce 3 kardeşin karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği üzerinde durdu. Ancak istifra etmiş olmaları nedeniyle gıda zehirlenmesine maruz kalmış olabilecekleri şüphesi de ortaya çıktı. 13 gün önce evlenen ve ailesini ziyarete gelen Ayşe Hatice Özdemir ve ölen 2 kardeşinin dün gece katıldıkları yakınlarının düğününde ikram edilen çorba, tavuk, pilav, keşkek ve un helvası, eve döndüklerinde de puding yedikleri belirtildi. Anneleri 3 yıl önce kalp krizinden vefat ettiği ifade edilen 3 kardeşin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AKRABALARI CENAZELERİ ALMAYA GELDİ

Öte yandan olay gecesi diğer odalarda uyuyan baba Kazım Yeşilkuşak ile büyük oğlu Serkan Yeşilkuşak, İzmir'e gelmedi. Cenazeleri almak için gelen dayı İbrahim Milli, yaşanan olay nedeniyle yıkıldıklarını belirterek, "Üç evladımızı kaybettik. Olayın düğünde yenen yemekten olduğu söyleniyor ama biz soba zehirlenmesinden şüpheleniyoruz. Çünkü sobayı yaktıktan sonra uyumuşlar. Baba ve diğer oğlu farklı odalarda uyumuş. Onlar bugün gelemedi. Uşak'ta yemekten zehirlenme şüphesinden dolayı kan örnekleri aldılar. Şuan herhangi bir gelişme yok. Hem oradan hem de İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak sonuçları bekleyeceğiz" dedi.

Üç kardeşini cenazeleri otopsilerinin tamamlanmasından sonra Uşak'ta Şehitler Camii'nde toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Adli Tıp önünden görüntü

- Cenaze araçlarından görüntü

- Dayı İbrahim Milli ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, ()

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KULA'DA YOĞUN SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de sürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kula ilçe merkezinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da arttırarark, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir-Ankara Karayolu'nda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi üzerine sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler sis farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek yollarına devam edebildi. İlçe merkezi de yoğun sis nedeniyle göz gözü göremez hale geldi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlçe merkezinden sisin yoğun olduğu bölgelerden görüntü

-İzmir-Ankara Karayolu'ndaki yoğun sisten görüntüsü

-Siste güçlükle ilerleyen araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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SİVAS'TA 'TIRNAKÇILIK' YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK YAPAN 2 KADIN YAKALANDI

SİVAS'ta tırnakçılık yöntemiyle esnafları dolandıran 2 kadın şüpheli gözaltına alındı. Kadın şüpheliler, kucaklarında çocuklarıyla adliyeye sevk edildi. Sivas'ta farklı tarihlerde pazarcı, manav ve marketlere giderek ürün alan, kendilerine uzatılan para üstünün bir kısmını tırnakçılık yöntemi ile alıp, daha sonra alışverişten vazgeçtiğini belirterek ayrılan 2 kadın şüpheli polisi alarma geçirdi. Benzer şekilde il genelinde 13 esnafı dolandırdığı anlaşılan kadın şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri operasyon başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda C.Y. (30) ve Y.Y. (25) isimli iki kadın tespit edildi. Polisin takibi sonucu C.Y. ve Y.Y. kent merkezinde bir esnafı benzer yöntemle dolandırmak isterken suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın şüpheliler, kucaklarındaki çocuklarıyla adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden görüntüler

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

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KURTARDIĞI TEL ÖRGÜYE SIKIŞAN TİLKİYİ, ÖPEREK SERBEST BIRAKTI

Artvin’de, girdiği bir evin bahçesinde tel örgülere sıkışan tilki, Gülten ve Dursun Kurt çifti tarafından kurtarıldı. Dursun Kurt, eşinin isteği üzerine kurtardığı tilkiyi besledikten sonra, öperek doğaya saldı.

Yukarı Maden köyü Parmaklı Mahallesi'nde oturan Gülten ve Dursun Kurt çifti, gelen sesler üzerine bahçeye indi. Çift, tel örgülere sıkışan tilkiyi fark etti. Tilki, yaklaşık 20 dakika süren çalışma ile sıkıştığı yerden kurtarıldı. O anları kayda alan Gülten Kurt, eşine 'Onu salmadan öp' dedi. Dursun Kurt'ta sıkıştığı yerden kurtardığı tilkiyi besledikten sonra öperek yeniden doğaya saldı. Gülten Kurt, tilkiyi 'güle, güle' diyerek uğurladı.

Görüntü Dökümü

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Tilkiyi kurtarma anı cep tel. görüntüsü

HABER KAMERA: Adem GÜNGÖR/ARTVİN, ()

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KULA'DA YOĞUN SİS SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

MANİSA'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, sabah saatlerinde de sürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kula ilçe merkezinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini daha da arttırarark, hayatı olumsuz etkiledi. İzmir-Ankara Karayolu'nda görüş mesafesinin 10 metreye kadar düşmesi üzerine sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler sis farlarını ve dörtlülerini yakıp, hızlarını düşürerek yollarına devam edebildi. İlçe merkezi de yoğun sis nedeniyle göz gözü göremez hale geldi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Kula Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde önlemler alırken, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlçe merkezinden sisin yoğun olduğu bölgelerden görüntü

-İzmir-Ankara Karayolu'ndaki yoğun sisten görüntüsü

-Siste güçlükle ilerleyen araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), ()

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TUBİTAK ŞAMPİYONU ÖĞRENCİLERİNDEN 'İYİLİK HAREKETİ'

TUBİTAK yarışmasında Türkiye birincisi olan Atatürk Üniversitesi 'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi öğrencileri, Erzurum'da soğuk kış aylarında donma tehlikesi geçiren kuşlar için hazırladıkları evleri ağaçlara astı. Öğrenciler, halktan kuşevlerinin çevresine yiyecek bırakmalarını istedi.

BÜYÜK BAŞARI

Atatürk Üniversitesi'nde bir grup genç tarafından kurulan 'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi öğrenciler, Aralık'ta düzenlenen TUBİTAK yarışmasında sosyal girişimlerinin adını taşıyan 'Güçlü İyilik Projesi' ile katıldı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen 2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik yarışmasına 20, 2241 Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri yarışmasına 13, 2242 Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje yarışmasına ise 16 eser finalist olarak katıldı. Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 3 gün süren serginin ardından kazananlar belirlendi. Sosyal girişimci üniversite öğrencilerinden oluşan 'Güçlü İyilik Hareketi' ise sürdürülebilir kalkınma hedefleri vizyonu üzerine çalışmak üzere ürettiği mobil uygulama ile Girişimcilik ve Yenilikçilik yarışmasında Türkiye sergisinde yerini aldı. Proje yürütücüsü ve kurucusu olarak yarışmaya katılan Ravzanur Eker, Güçlü İyilik projesi ile Türkiye sergisinde sosyal girişimcilik kategorisinde birinci oldu.

İYİLİKTEN GÜÇ ALIYORLAR

Güçlü İyilik Hareketi'nin Genel Koordinatörü ve Atatürk Üniversitesi öğrencisi Ravzanur Eker, insanların sürekli kötü şeyler duyma ve öğrenme durumunu onları iyiliğe ve girişimlere yönlendirerek değiştirmek istediklerini söyledi. Eker, "Bir yılı aşkındır çalıştığımız projemizde insanların yüreğine güzelliklerle ve iyiliklerle dokunmaya çalışıyoruz. Psikologlarla yaptığımız kaygı testlerinde, iyilik görevlerinin ve iyilik haberlerinin insanları mutlu ettiğini kanıtladık. İnsanları küresel hedefler için tasarlanan iyilik görevlerini yapmak üzere sokaklara çıkarmak, onları girişimlere yönlendirmek istiyoruz. Aynı zamanda ürettiğimiz mobil uygulama ile küresel hedefler konusunda farkındalık uyandırmak isteyen herkes iyilik görevleri tasarlayabilecek. Şuan 20'den fazla şehirde bulunan dijital ekibi ve 4 şehirde bulunan saha ekibi ile Güçlü İyilik ailesi bu başarının en büyük sahibi. Biz birbirimizden, biz iyilikten güç alıyoruz. Projemizi geliştirerek iyilikle dokunulmayan yürek bırakmamak istiyoruz. İnsanların içindeki iyiliğe inanarak çıktığımız bu yolda daha emin daha güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Bu ödül hepimizin. Bu ödül yüreği iyilikle atan tüm güçlü yüreklerin. Güçlü İyilikle dünyayı güzelleştiren bir hikâyenin tam ortasındayız. Bu hikâyeyi çok büyük hayaller süslüyor. Hayallerimiz için artık kocaman bir aile olarak çalışıyoruz. Bu ailenin her ferdini karşılaştıkları zorluklara rağmen mesafe fark etmeksizin hiç vazgeçmeden çalıştıkları için, bu büyük başarı için tekrar tebrik ederim" diye konuştu.

GEÇEN YIL KEDİ, BU YIL KUŞEVLERİ YAPTILAR

'Güçlü İyilik Hareketi' üyesi gençler, geçen yıl sokak kedileri için yaptıkları 50 evi şehrin farklı noktalarına bıraktı. Bu yıl da TUBİTAK'ta elde ettikleri başarının ardından kolları sıvayıp kampüsteki ağaçlara asılmak suretiyle 19 kuşevi yaptılar. Üniversitenin atölyesinde kendi becerileri ile yaptıkları evleri ağaçlara asan öğrenciler, halktan kuşevlerinin çevresine yiyecek bırakmalarını istedi.

Güçlü İyilik Hareketi'nin Genel Koordinatörü ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ravzanur Eker şunları söyledi:

"Kışın en şiddetli yaşandığı Erzurum'da soğuklar kendini iyice göstermeye başladı. İnsanlar gibi sokak hayvanlarının da evleri olması gerekiyor. Küresel hedefler için çalışırken herkesin fikir belirteceği toplantılar düzenliyoruz. Bu toplantılarda bir sorun bu soruna bir çözüm ürettikten sonra çözüm sürecini beraber tasarlıyoruz. Kuşevi iyilik görevinde nesli tükenmekte olan kuşlar ile ilgili bir farkındalık çalışmamız oldu. Kuşevlerine nesli tükenmekte olan kuşların isimlerini yaptığımız bir anketle belirledik. Bu anket sürecinde de ekibimizin araştırıp belirlediği kuşlarla ilgili sosyal medyada #hayatkısakuşlarüşüyor tagi üzerinden bilgilendirmeler yaptık. Hava koşulları çok zor. Ağaç lokasyonları belirlenirken de kuşevleri asılırken de Güçlü İyilik ailesi büyük bir özveri gösterdi. Organizasyonun tüm süresince büyük emek sarf ettiler. Hepsinin yüreklerine ve emeklerine sağlık. Şimdi kuşevlerini yerleşke haritası üzerinde göstererek herkesin yem bırakması için bir iyilik görevi tasarlayacağız. Buradan da bu görev için çağrıda bulunmuş olalım. Atatürk Üniversitesi'ne bize sağladığı atölye şartları ve destekleri için de teşekkür ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜM

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-Öğrencilerin kuş evlerini yapması

-Öğrencilerin kuş evleri önünde durması

-Öğrenciler kuş evlerini ağaçlara takarken

-Öğrenci ve başkan Ravzanur Eker ile röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, ()

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'NIN 45 YILLIK EMEKÇİSİ ERHAN GÖĞEM HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı'nın () Kırıkkale temsilcisi, gazetecilik mesleğinde 45 yılı geride bırakan Erhan Göğem, 70 yaşında yaşamını yitirdi.

Gazetecilik mesleğine 1973 yılında Hürriyet Haber Ajansı'nda başlayan Erhan Göğem, Milliyet Haber Ajansı ve 'da çalışmaya devam etti. Yerel gazetelerde de muhabirlik yapan Erhan Göğem, bir dönem Kırıkkalespor'da amatör olarak top koşturdu. 2 yıldır kanser tedavisi gören, evli ve 2 çocuk babası Erhan Göğem, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde bu sabaha karşı yaşımını yitirdi.

SON ANA KADAR HABER PEŞİNDE

Meslek aşkıyla hayata tutunan Erhan Göğem, son anına kadar muhabirlik yapmaya devam etti. Hastalığına rağmen Kırıkkale ile ilgili gelişmeleri ulusal medyaya taşımaya devam eden Erhan Göğem, Kırıkkale'deki Makina Kimya Endüstrisi mühimmat fabrikasında 3 Temmuz 1997 tarihinde meydana gelen 2 kişinin öldüğü 50 kişinin yaralandığı patlamayı da ilk duyuran gazeteci oldu.

45'İNCİ YIL ÖDÜLÜ

Kırıkkale Medya ve Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilik mesleğinde 45 yılı geride bırakan Erhan Göğem'e geçen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde onur ödülü verdi.

Burada konuşan Göğem, "Allah sağlık verdiği müddetçe görevimin başında olacağım. Tarihi bir arşive sahip olmak kolay değil ve hatıralar sonuna kadar saklanır" demişti.

ANKARA, ()-

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ÇORUM'DA BARAJ YAKINLARINDA 4 EL BOMBASI BULUNDU

Çorum'un Alaca ilçesindeki Evci Barajı yakınlarında patlamamış 4 el bombası ile 1 aydınlatma mühimmatı bulundu.

Alaca ilçesi Evci köyündeki baraj yakınlarında vatandaşlar tarafından 4 el bombası fark edildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Ekipler, alanda yaptığı incelemede yüzeyi çamurla kaplanmış 2'si Güney Kore yapımı, patlamamış 4 el bombası ile 1 aydınlatma mühimmatı olduğunu belirledi. El bombası ve mühimmat ekipler tarafından incelenmek üzere götürüldü.

Haber: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, ()-

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BİTLİS'TE 139 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 139 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıksız devam ediyor. Şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 10 santimetreyi buldu.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının gün boyu devam edeceğini, önümüzdeki hafta boyunca da aralıklarla kar yağışı beklediklerini söyledi. Kar yağışı ile birlikte merkezde belediye ekipleri köylerde ise İl Özel İdaresi'ne ait ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, () -