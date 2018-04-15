DHA YURT BÜLTENİ-6

CHP, OHAL'e karşı oturma eylemi yapacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, partisinin OHAL'e karşı 16 Nisan Pazartesi günü yurt genelinde saat 12.00'de oturma eylemi yapacağını duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'da partisinin İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Agbaba, CHP olarak yurt genelinde OHAL'in kaldırılması için oturma eylemi yapacaklarını söyledi. Ağbaba, OHAL düzenine karşı otururacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Adana Atatürk Parkı, Ankara Güvenpark, İstanbul Taksim Meydanı, Çanakkale Cumhuriyet Meydanı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı, Erzurum Yakutiye Kent Meydanı, Gaziantep Yeşilsu Meydanı, Hakkari Cumhuriyet Meydanı, İzmir Konak Meydanı, Malatya Soykan Parkı, Samsun Cumhuriyet Meydanı, Trabzon Atatürk Meydanı ve Zonguldak Madenci Anıtı'nda oturuyoruz. Tüm vatandaşlarımız ve bütün siyasi partileri, OHAL'e karşı olan herkesi bulundukları yerde, kent meydanlarında oturmaya davet ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Veli Ağbaba'nın konuşması

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,()

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Elitaş'tan, Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL'lik tazminat davası



AK Parti Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili ve eski Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, avukatı Mehmet Savruk aracılığıyla Kemal Kılıçdarolğu'nun kendisine yönelik açıklamaları nedeniyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'nun 20 Mart 2018 'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın açıklamalarından yola çıkarak, "FETÖ davası nedeniyle parası olan dayısı olan serbest kalıyor. Arada bir, birilerinin, demek ki vicdanı rahat etmiyor. Şamil Tayyar diyor ki; 'Gaziantep'te çok ciddi FETÖ Borsası var. Git Kayseri'ye de bak. Kayseri'de de var. Sanki biz bilmiyor muyuz? Elitaş'a sorun, kimi nasıl çıkardı? Milyon dolarlar dönüyor" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan dava dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:"Açıktır ki; Sayın Genel Başkan, bu sözleri ile Sayın Mustafa Elitaş'ın Kayseri'de FETÖ Borsası kurduğunu, FETÖ adıyla anılan, demokratik hukuk devletinin özelliklerini kaldırmak ve devleti ele geçirmek amacı ile tesis edilmiş, en geniş, en büyük katılımlı, silahlı ve kanlı terör örgütüne bir şekilde bulaşmış, bu nedenle soruşturma geçiren bazı varlıklı işadamlarını Kayseri'de milyon dolarlar karşılığında serbest bıraktırdığını iddia etmiştir. Müvekkilim sayın Mustafa Elitaş'a atfedilen eylem, ahlak ve yasa kuralları karşısında çok ağır ve tahammülü gayri kabil olup, aynı zamanda suç teşkil etmektedir. Kuşkusuz ki; CHP Genel Başkanı'na ait olan bu açıklamalar, aynı zamanda yargı gücünün otoritesini ve tarafsızlığını etkileyebilecek bir davranış biçimini bünyesinde taşır. Genel Başkanın iddiasına göre, Sayın Elitaş, hakkında FETÖ davası ile, soruşturma başlatılmış birçok şahıslardan milyon dolarlar alarak kendisine haksız ve hukuka aykırı, büyük ölçülerde çıkar temin etmiştir. İddiaya göre, Sayın Elitaş, Kayseri 'de 'Aracılar sayesinde alıcı ve satıcının karşılaştığı bir pazar' olarak tanımlanan borsayı kurmuş, 'FETÖ Borsası' olarak nitelenen bu borsada, Elitaş, adalet dağıtmakla meşgul, gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan hakim ve savcılarımız ile soruşturma geçiren şahıslar arasında rüşvet sözleşmesinde aracılık etmiştir. O kadar ki, Genel Başkanın bu açıklamalarına göre, yargı organları, hakimler, savcılar aldıkları rüşvet karşılığı ve kaldıkları baskı sonucu varlık sahibi şüphelilerin 'salıverilmesi' yönünde karar vermişlerdir. Genel Başkanın bu sözlerini bir başka şekilde yorumlamak veya açıklamak mümkün değildir."

'HAKİM VE SAVCILARI TÖHMET ALTINDA BIRAKTI'

Kılıçdaroğlu'nun Grup Başkanvekili Elitaş için söylediği sözlerin çıkar uğruna ifade edildiğinin altı çizilen dilekçede, "CHP Lideri Kılıçdaroğlu siyasi bir çıkar uğruna Elitaş ile birlikte, dürüst, canla başla görevini yapan hakim ve savcılarımızı da geçirmekte olduğumuz böylesi bir dönemde töhmet altında bırakmış, böylece onların da kişilik haklarına ağır saldırılarda bulunmuştur. Takdir edilecektir ki, hukuka güvenin bittiği yerde devlet de biter. Onun içindir ki; Cumhuriyetimizin kurucusu Kemal Atatürk'ün 'Adalet Mülkün (Devletin) Temelidir' sözü, adliyelerdeki bütün duruşma salonlarında yer alır. Siyasi çıkar sağlama amacına yönelik Sayın Genel Başkanın bu açıklamaları toplumda korku, panik ve büyük bir endişe kaynağı olabilecek, devletimizi zaafa uğratabilecek niteliktedir. Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı olan bir şahsın böyle bir beyanda bulunmaya hiçbir zaman hakkı yoktur ve olmamalıdır. CHP Genel Başkanına ait olan bu iddialar, müvekkilim ki, hain darbe teşebbüsünün yapıldığı 15 Temmuz akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve Sayın Başbakanımızın talimatı ile daha ilk saatlerde Kayseri'de canını hiçe sayarak milli irade ve demokrasiye sahip çıkmak için sokağa koşan Sayın Elitaş'ın kişilik haklarına da ağır bir saldırı teşkil etmektedir. Bu nedenle, tarafımızdan, Kayseri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 2018/ 249 E. Sayılı dosya ile 100 Bin TL lik manevi tazminat davası ikame edilmiştir" denildi.

Dava konusu açıklamalar ile, yasama ve yargı erki temsilcilerinin büyük bir zan altında bırakıldığı ve adalete olan güveni ortadan kaldırabileceği, böylece toplumumuzda telafisi ve tamiri mümkün olmayan yaralar açabileceği düşünülerek manevi tazminata ek olarak Türk Borçlar Kanunu 58. Maddesi uyarınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kınanmasına ve kınama kararının ülke genelinde yayın yapan tirajı yüz binden az olmayan üç ayrı gazetede, masrafı davalıya ait olmak üzere yayınlanmasına da karar verilmesi talep edildi.



Haber:KAYSERİ, ()

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Nevşehir'deki kazada 5 üniversite öğrencisi can verdi

Nevşehir'de, kokoreç almak isteyen sürücünün yol kenarına park ettiği kamyonete arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitirden 5 gencin, üniversite öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Kaza, dün gece Nevşehir- Ürgüp karayolunun Uçhisar kavşağında meydana geldi. Tugay İçöz (22) yönetimindeki otomobil, yol kenarında seyyar satıcıdan kokoreç almak için duran İ.B. yönetimindeki 50 BC 652 plakalı kamyonete çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Kapadokya Üniversitesi öğrencileri Tugay İçöz, Salim Burak İçöz (19), Tarık Öztürk (24), Gamze Aktoprak (21) ve Gülbahar Pektaş'ın (22) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İKİNCİ KAZA

Bu kazadan kısa süre sonra, bölgede ikinci bir kaza meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 51 KH 644 plakalı otomobil, kaza nedeniyle duran 50 EC 090 plakalı araca çarptı. Araçlarda bulunan 4 kişi hafif yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 5 üniversitelinin cesetleri de aynı hastanenin morguna konuldu.Yapılan otopsinin ardından gençlerden üçünün cenazesi memleketleri Yozgat’a, birinin Mersin’e, diğerinin ise Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine gönderildiği belirtildi.

BELEDİYE YASAKLAMIŞ

Uçhisar Belediyesinin kazanın yaşanmasına neden olduğu belirtilen, restoran haline getirdiği midibüste satış yapan Yüksel ismindeki kokoreççinin, yol kenarında durup satış yapmasını yasakladığı ifade edildi. Kokoreççinin ise bu nedenle BİMER aracılığıyla Uçhisar Belediyesi'ni şikayet ettiği kaydedildi.

Haber:Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR, ()

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Kırıkkale’de cinnet geçiren genç anne ve babasını öldürdü

Kırıkkale’de Akın Kalkan (25) adlı genç sabah uyandığı anda cinnet geçirerek annesi Recebiye Kalkan (62) ve babası Metin Kalkan’ı (65) otomatik av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Kırıkkale’nin Güzeltepe Mahallesi 566’ncı sokakta yaşayan ve her ikisi de duyma ve konuşma engelli olan Metin Kalkan ve Recebiye Kalkan sabah saatlerinde yataktan sinir kriziyle uyandığı iddia edilen çocukları Akın Kalkan’ın otomatik av silahıyla açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiler. Evden gelen silah seslerinin ardından komşuları olayı polise ihbar etti. Akın Kalkan, olay yerine gelen polisler tarafından göz alındı.

Mahalle sakinleri ve aile yakınları cinayet zanlısı Akın Kalkan’ın ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğunu belirterek kendisinin şizofren hastalığı nedeniyle sık sık hastanede tedavi altına alındığını söyledi.

Cenazeler Kırıkkale Üniversitesi Adli Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Mahelle sakinlerinin görüntüsü

-Evin dışından görüntü

-Ölen anne ve babanın cenazelerinin cenaze aracına konulması

Haber:Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, ()