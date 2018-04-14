DHA YURT BÜLTENİ-6 

YURT BÜLTENİ-6

Diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

ADIYAMAN'da, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10'u hasta, 11 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Kenan Tabakcı yönetimindeki 02 BA 355 plakalı, diyaliz hastalarını taşıyan minibüs ile Kadir Güvenç yönetimindeki 02 HT 381 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Kadir Güvenç ile minibüste bulunan diyaliz hastaları Bekir Çoban, Ali Çoban, Mustafa Büyük, Mustafa Özdemir, Fatma Vural, Mevlüt Vural, Hatice Kara, Kadir Güvenç, Mehmet Güneş ve Hatice Dudlu yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kazaya karışan minibüs ve otomobil

- Jandarmanın önlem alması

- Yolun trafiğe kapanması

- Kaza yapan aracın parçalarının toplanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN- ()

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Bursa'da hastanede yangın (2) (Yeniden)

Drone görüntüleri

BURSA'da, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde, polikliniklerin üst katında bulunan klima santrallarında çıktığı sanılan yangın korku ve paniğe neden oldu. Ölen veya yaralananın olmadığı yangın, 15 itfaiye aracının 1.5 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Merkez Nilüfer İlçesi'ndeki Dörtçelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde bugün saat 11.15 sıralarında yangın çıktı. Hastanenin çatı katında başlayan yangın sonrası tedavisi gören 112 hasta ana binadan çıkartılıp diğer ek binalara nakledilirken kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplam 15 itfaiye aracı alevlere müdahale etti. Bu sırada olayı öğrenen hastanede tedavi görenlerin yakınları ile çok sayıda meraklı olay yerine gelince çalışmaları olumsuz yönde etkilediler. Emniyet Müdürlüğü önlem almak için hastaneye ek polis ekibi gönderirken araç trafiğine kapatılan karayolundaki kalabalık güçlükle uzaklaştırıldı.

ÖLEN, YARALANAN VE ZEHİRLENEN OLMADI

Bursa İl Salğık Müdürü Dr. Özcan Akan yaptığı açıklamada, yangının hastane polikliniklerinin üst katında bulunan klima santrallarında çıktığını söyledi. Akan, yazılı açıklamasından "Yangın başladıktan hemen sonra hastanede yataklı tedavi görmekte olan 112 hastamızı tahliye ettik. Alevlere itfaiye zamanında müdahale etti. Çok sayıda ambulansımızı tedbir amaçlı olarak hastane yakınında bulundurduk. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen ya da yaralanan yok" ifadelerini kullandı.

60 İTFAİYE ERİ İLE YANGIN KONTROL ALTIA ALINDI

Hastanedeki yangın 15 itfaiye aracında bulunan 60 itfaiye eri ile yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam eden yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Bu arada Bursa'da Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2009 yılının 26 Mayıs gecesi çıkan yangında yoğun bakımda yatan 9 hasta dumandan zehirlenerek ölmüştü. Yangının ise hastanede kullanılan cihazların kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı açıklanmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜl/Mehmet İNAN/BURSA ()-

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Dikili açıklarında 196 kaçak yakalandı (2) (Yeniden)

İZMİR'in Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 196 kaçak yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan çocuklara çikolota ve meyve suyu ikram edildi.

Sahil Güvenlik mobil radarı, geçen salı günü saat 07.15'te, Dikili'nin Bademli açıklarında lastik botla bir grup kaçağın yasa dışı yolculuk yaptığını belirledi. Durumdan bilgilendirilen sahil güvenlik botu bölgeye hareket etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekibi; 52'si Suriye, 16'sı Afganistan, 1'i Irak ve 1'i Fildişi Sahili uyruklu toplam 70 kişiyi yakaladı. 13'ü kadın ve 39'u çocuk 70 kaçak göçmen, Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Sahil güvenlik helikopteri ise dün (cuma) saat 06.40'ta, yine Dikili'deki Garip Adaları güneyinde, 2 lastik botla bir grup kaçağın yasa dışı yolculuğa çıktığını tespit etti. Görevlendirilen sahil güvenlik botu, bölgeye gitti. Lastik botlar durdurulurken, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu 126 kaçak yakalandı. Sahil güvenlik botuna alınan çocuklara, görevliler tarafından çikolota ve meyve suyu ikram edilmesi dikkat çekti. Ayrıca kıyıya getirilen kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de insani yardım yaptı. Yakalananlar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

DİDİM'DE İSE 38 KAÇAK YAKALANDI

Öte yandan Aydının Didim ilçesinin Tuz Burnu açıklarında, dün saat 07.00'de, bir grup kaçak tespit edildi. Bölgeye giden sahil güvenlik botu, Tuz Burnu'nun 5 deniz mili batısında durdurduğu bottaki Suriye uyruklu 38 kişiyi yakaladı. Yakalanan kaçaklar da kıyıya getirilip işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Dikili Garip Adaları güneyinde 2 lastik botun, sahil güvenlik helikopterince tespiti

- 126 kaçağın yakalandığı 2 ayrı lastik bottun durulması

- Kaçakların sahil güvenlik botuna alınması

- Sahil güvenlik ekiplerinin çocuklara ikramı

- Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN / İZMİR, ()

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Bursa'da zeytinliğe uçan traktörün sürücüsü öldü

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde arazi yolunda kontrolden çıkarak zeytinliğe uçan traktörün sürücüsü Celalettin Şahin (50) yaşamını yitirdi.

Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi Sulak Tarla Gazi çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre zeytinlikte bahçe sürmeye giden Celalettin Şahin yönetimindeki 77 AR 994 plakalı traktör belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak zeytinliğe yuvarlandı. Sürücü Şahin traktör altında kalarak ağır yaralandı. Yoldan geçenler durumu farkedince 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Celalettin Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Celalettin Şahin'in cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

Kaza yeri,

detaylar,

sağlık ekipleri,

devrilen traktörün görüntüsü

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),()-

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Hastanede yangın tatbikatı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki hastanede düzenlenen yangın tatbikatını gerçek sanan bazın vatandaşlar paniğe kapıldı.

Tosya Devlet Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitimi ile Uygulamalı Yangın Tatbikatı düzenlendi. Tosya İtfaiye Müdürlüğü, TEİAŞ ve KARGAZ şirketleri işbirliğiyle Tosya Devlet Hastanesinde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği hasta polikliniklerinin olduğu bölgede yangın çıktı. Çıkan yangın sonrası hemen itfaiye ve 112'ye haber verilirken hastalar yangın merdivenleri hastane bahçesine çıkarıldı. Dumandan etkilenen yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Başarılı geçen tatbikatta ekipler, 10 dakika içerisinde 4 kişinin hayatı kurtarıldı. Bu sırada hastaneye gelen vatandaşlar ise tatbikatı gerçek sanıp bir anlık korkuya kapıldı.

Tatbikat sonrası ise itfaiye ekipleri tarafından sağlık çalışanlarına hastanenin bahçesinde verilen eğitimde, yangın söndürme tüpleriyle yangına müdahale uygulamalı anlatıldı. İtfaiye ekipleri bahçede bir ateş yakarak yanıcı malzemeye göre hangi yangın tüpünün seçilmesi ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında sağlıkçıları bilgilendirdi. Sağlık çalışanları daha sonra yanan ateşi söndürme işlemini itfaiye eriyle birlikte uygulamalı gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastanın ikinci kattan indirilmesi

Hastanın sedyeye alınması

Hastanın ambulansa bindirilmesi

Ambulansın olay yerinden ayrılması

Sağlık personeline yangına müdahalenin anlatılması

Yangın tüpü ile müdahale

Haber-Kamera:Emre ÇİLOĞLU/ TOSYA (Kastamonu),()

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Zehirlendiği iddia edilen köpek kurtarılamayarak öldü

AMASYA’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlendiği iddia edilen köpek, öldü.

Amasya Merkez Şeyhçui Mahallesi TOKİ konutları üstünde boş bir arazide hareketsiz bir şekilde yatarken vatandaşlar tarafından fark edilen köpeğin kendine gelmesi için suyla uzun süre yıkayarak müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren mücadele sonunda gözlerini de kapatan ve hareketsiz halde yatan köpek için vatandaşlar durumu Amasya Belediyesi sokak hayvanları rehabilitasyon ve hayvan barınağı yetkililerine bildirdi.

Hayvan barınağı yetkilileri olay yerine gelerek vatandaşlar ve sahiplerinden köpeğin durumu hakkında bilgi aldı. Olay yerine gelen yetkililer "Biz veteriner değiliz, bir şey yapamayız, köpeği barınağa götürüp, veterinere göstermemiz gerekiyor" dedi. Bunun üzerine sahipleri köpeği barınak personeline vermek istemeyince anlaşmazlık yaşandı. Hayvan barınağı personeli durumu telefonla Amasya Belediyesi barınağı veteriner hekimi Naim Karaoğlu’na bildirdi. Karaoğlu, köpeğin tedavi edilmesi için kliniğe getirilmesini söyledi. Anlaşmazlık devam etmesi sonucu köpeğin sahipleribir umutla tedavi ettirebilmek ve yaşatabilmek için çuvala koydukları hayvanı otomobille kendi veterinerlerine götürdü. Ancak köpük kurtarılamayarak öldü.

Görüntü Dökümü:

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-Zehirlendiği iddia edilen köpekten detay

-Vatandaşların köpeği su ile yıkamasından detay

-Hayvan barınağı personeli ve köpek sahiplerinden detay

-Köpeğin veterinere götürülmesinden detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,()-

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