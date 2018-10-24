DHA YURT BÜLTENİ 6

Hatay Valiliği: "Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahıs, güvenlik birimleri koordinesinde ülkemize getirildi"



KAÇAK yollarla girdiği Suriye'de, 2015 yılında kaçırılan kayıp Japon gazeteci Hatay'a getirildi.

Hatay'a getirilen ve nerede olduğu açıklanmayan gazetecinin kayıp Yasuda Jumpei Yamamato olup olmadığı araştırılıyor. Japon gazeteciyle ilgili Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "23 Ekim 2018 Salı günü üzerinde tanıtma kartı bulunmayan ve Japon vatandaşı olduğunu belirten bir şahıs, güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinesinde ülkemize getirilmiştir. Şahsın 2015 yılında kaçak yollarla girdiği Suriye'de kaçırılan kayıp Japon basın mensubu Yasuda Jumpei Yamamato olup olmadığının tespit için Japon makamlarından teyit beklenmektedir."

Görüntü Dökümü

------------------------ARŞİV

-Hatay Valiliğinden görüntü

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), ()

====================================================

Taksiyle uyuşturucu sevkiyatına polis baskını

ANTALYA'dan Konya'ya taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan Mehmet M. ve Seycan T. polisin operasyonu sonucu gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise 4 kilo 390 gram eroin ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, taksiyle Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaştı. Dün, Seydişehir-Antalya karayolunda plakalı belirlenen taksiyi durduran polis, araçta yapılan aramada 4 kilo 390 gram eroini ele geçirdi. Uyuşturucuyla birlikte yakalanan Mehmet M. ve Seycan T., gözaltına alındı. Şüphelilerin, Antalya'dan getirdikleri eroini Konya'da piyasaya sürecekleri belirtildi. Şüphelilerin yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Taksiden polisin arama yapması

- Ele geçirilen eroinden detay

Haber: Yaşar COŞKUN SEYDİŞEHİR KONYA ()

====================

DÜNYADA TEK ÖRNEĞİ SAMSUN'DA; DENİZ DOLGUSUNDA 18 ÇUKURLU GOLF SAHASI

SAMSUN'da bulunan 18 çukurlu Golf Sahası deniz dolgusu yapılarak oluşturulan 650 dönümlük alana kurulması nedeniyle dünyada tek olma özelliği taşıyor. Karadeniz'in tek golf sahası, profesyonel ve amatör sporculara hizmet veriyor.

Samsun'da, 2016 yılında deniz doldurularak oluşturulan alana yapılması ile dünyada tek olma özelliği taşıyan Samsun Golf Kulübü sahası, bu yıl 9 çukurdan 18 çukura çıkarıldı. Uluslararası standartlara kavuşturulan 650 dönüm üzerindeki Karadeniz'in tek golf sahası, profesyonel ve amatör sporculara hizmet veriyor. 3 yapay gölet bulunan sahada küçük çocuklara da golf eğitimi veriliyor. Kentte prestij projeleri arasında gösterilen saha ile bölgede golf sporuna olan ilgi de arttı.

BELEDİYE BAŞKANI: GOLF SAHASI, PRESTİJ PROJEMİZDİR

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, golf sahasının yapılmasının kente büyük katma değer sağladığını açıkladı.Başkan Şahin, "Golf tabi görüntüde elitlerin oynadığı bir spor olarak görülüyor ama Samsun'da olması çok değişik kesimlerin de bu spordan istifade etmesine, bu sporu yapmasına vesile oluyor. Tabii ki şehri tanıtma adına da müsabakalar oldukça kentimiz tanıtılmış oluyor. Samsun'un tanıtımına büyük bir katkı sağlıyor. Bu nedenle böyle bir hizmetin Samsun'a kazandırılmasını çok önemli ve yerinde buluyorum. Yaygın bir spor değil ama bu sporu yapanlar sürekli bir hareket içinde de olduğu için sağlık açısından da fayda sağladığını düşünüyorum. İnsanlar spor yaparken günlük stresten sıkıntıdan uzaklaşıyor, dinlenmiş oluyor. Karadeniz'de tek olan bu sahamız Samsun'un prestij projelerinden birisidir" dedi.

SAMSUN GOLF SAHASI

Samsun'da 2016 yılında yapılan golf sahası, dünyada ilk ve tek olan deniz doldurularak yapılan golf sahası olma özelliğini taşıyor. Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim yatırımıyla faaliyete giren Samsun Golf Kulübü, Türkiye standartlarının üzerindeki alt yapısıyla ilgi görüyor. Atakum sahilinde 600 dönüm açık alan üzerinde kurulu,18 çukurlu tesis, uluslararası turnuvalara ev sahipliği yapabilecek seviyeye çıkarıldı. 18 çukurlu, 6 bin 200 metre ve 72 vuruşluk saha olarak hizmet verecek olan golf sahası ile zengin iş adamlarının ve spor turizminin şehre yönelmesi amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Gol sahası detayları

Genel detaylar

Başkan Zihni Şahin açıklaması

Haber: Yaprak KOÇER - Kamera: Hüseyin KALAY SAMSUN-

==========================================

TRABZON'DA TAŞ OCAĞI TEPKİSİ

TRABZON'un Maçka ilçesi Mataracı Mahallesi'nde taş ocağı kurulması için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci çalışmalarına yöre sakinlerinin tepkisi sürüyor. 1 hektar alanın uzun süreli kiralanmasıyla başlayan ancak, ileride yaklaşık 10 hektarlık alanı kaplayacağı belirtilen Bazalt Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi'nin uygulanması halinde bölgede yaşamın sona ereceğini öne süren mahalle sakinleri karardan dönülmesini istiyor.

Trabzon'un Maçka İlçesi Mataracı Mahallesi'nde yapılması planlanan Bazalt Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi'ne karşı yöre sakinlerinin tepkisi sürüyor. Şirketin, taş ocağı açabilmek için başlattığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tepkileri artırdı. Mahalleye gelerek taş ocağı bölgesinde inceleme yapmak ve vatandaşlarla görüşmek isteyen şirket yetkililerinin çalışmasına izin verilmedi. 1 hektar alanın uzun süreli kiralanmasıyla başlayan ancak, ileride yaklaşık 10 hektarlık alanı kaplayacağı belirtilen Bazalt Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi'nin uygulanması halinde bölgede yaşamın sona ereceğini öne süren mahalle sakinleri karardan dönülmesini istiyor.

'OLUMLU RAPOR VERİLMEYİNCE BİZİ İKNAYA ÇALIŞIYORLAR'

Taş ocağı alanının heyelan bölgesi olduğunu ve alanda suni ağaçlandırma yapıldığını belirten Erkan Yılmaz, "Daha önce burada taş ocağı açılmak istenmişti. Ancak olumlu rapor verilmemişti. Şimdi aynı şirket yeniden girişimde bulunarak taş ocağını açmak istiyor. Vatandaşları ikna etmeye çalışıyor. Taş ocağı açılırsa burada yaşam biter. Taş ocağının açılmasına yönelik çevrecilerin yaptığı değerlendirmelerde hiçbir kamu kuruluşu buraya olumlu rapor vermedi. Bugün ise taşocağına uygun olmamasına rağmen köy halkını ikna etmek için gelip buralarda sunum yapıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz burayı gelecek kuşaklarımıza koruyarak bırakmak istiyoruz" dedi.

'TEMİZ HAVA SOLUMAK İSTİYORUZ'

Köylerinde temiz hava soluyarak yaşamak istediklerini ifade eden Yılmaz Öztürk de "Kesinlikle köyümüzde taşocağı istemiyoruz. Burada bizim sağlığımız tehlike altında. Buna asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Evinin açılması planlanan taşocağına çok yakın olduğunu belirten Aynur Arslan ise "Orası zaten heyelan bölgesi. Heyelan bölgesi olduğu için de suni ağaçlandırma yapıldı.Benim eşim rahatsız. Oradaki evimiz yıkıldığı zaman biz mahfoluruz. Bütün servetimizi oraya harcadık. Bizim başka hiçbir şeyimiz yok" ifadelerine kullandı.

Hasta olduğunu anlatan Turan Arslan da evinin açılmak istenen taş ocağına 100 metre mesafede olduğunu belirterek "Ben emekliyim ve kanser hastasıyım. Hayatımın geri kalanını köyümde huzur içinde geçirmek için buralara geldim. Eğer burada taşocağı yapılırsa benim ömrüm yok olacak. Mis gibi havayı solumak varken toz toprak solumak istemiyorum" diyerek karardan vazgeçilmesini istedi.

Bölgenin dik yamaçlardan oluştuğunu belirten Rahmi Yılmaz, "Arazide kayma ve çatlamalar var. Taşocağından gelecek olan titreme ve baskılar nedeni ile toprak harekete geçecektir. İçme sularımız o bölgeden geliyor. Her bakımdan hayati risk taşıyoruz. O bölgede taşocağını istemiyoruz ve yapılmasına da izin vermeyeceğiz" dedi.

'MAHALLELİ TAŞOCAĞINI KESİNLİKLE İSTEMİYOR'

Mahalle sakinlerinin avukatı Nihan Göktürk de daha önce açtıkları itiraz davasını kazandıklarını hatırlattı. Göktürk, "Mataracı mahallemizde bugün taşocağı yapmak üzere ÇED raporu almak adına ilk işlemlerden biri olan halkı bilgilendirme çalışması yapmak için yetkililer geldi. Köy halkı onları buraya sokmamak için toplandı. 2014 yılı itibari ile bir süreç yaşadık. Bu süreçte 'ÇED raporu almak gerekli değildir' kararı üzerine taş ocağının açılması söz konusu olacaktı. Bu kararın iptali için dava açtık ve davamızı da kazandık. ÇED raporu almak üzere müteahhidin talebi ile çalışmalara yeniden başladılar. Taşocağı yapılacak olan yerde sağlık problemi yaşayan insanlarımız var. Yönetmelik gereği mesafelerin korunması gerekirken hemen 50 metre ilerisinde kanser hastası var. Toz bulutunun insanlara zarar vermeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Su kaynakları oradan geçiyor. Yasal sürecimize takip edeceğiz. Mahalleli taşocağını kesinlikle istemiyor" ifadelerine yer verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kalabalık detayları

Taşocağı detayları

Vatandaşlarla röp.

Avukat açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna KESKİN TRABZON-



======================================



Tokat'ta AHBAP üyeleri kuşlar için ağaçlara yem astı

TOKAT'ta ses sanatçısı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Tokat Temsilciği üyeleri kuşlar için, rulo yem hazırlayarak parklarda bulunan ağaçlara astı.

AHBAP Tokat temsilciği üyesi üniversite öğrencileri, farkındalık yaratmak için, kentte bulunan parklara kuşlar için yem çalışması başlattı. Şehitler parkında buluşan bir grup üniversite öğrencisi ilk olarak yanlarında getirdikleri bir kapta pekmez ve yem karışımını kağıt ruloların üzerine uyguladı. Bir süre kurumaya bırakılan kuşyemi ruloları parkta bulunan ağaçlara asıldı.

AHBAP Tokat İl Temsilcisi Zehra Uluköse (20), "Sokak ahbaplarımız için, kış ayları geliyor. Parkımız da şuan tadilatta, onlarla yemek olanağı sağlamak, hem farkındalık hem de sokak ahbaplarımızı beslemeye karar verdik. Kış ayı geldiği için aç kalmasınlar diye kuşlar için bir şey yapalım fikri ortaya çıktı. Ardından da çalışmalarımı yürütüp sponsor desteği ile çalışmamızı başardık. Rulo, pekmez ve kuşyemi temin ettik. Bunları bulamaç haline getirdik ve ağaçlarımıza astık. Bu konuda Tokat halkı bize güzel tepkiler verdi. Yardım etmeye çalışanlar oldu. Onlar da çok sevindiler. Tokat'ta böyle şeyleri gördükleri için ve bizlere katkı vereceklerini söylediler" dedi.

Görüntü Dökümü:

-AHBAB üyelerinin çalışması

-Pekmez ve rulolarla yem hazırlanması

-Hazırlanan yemlerin ağaçlara asılması

-Tokat temsilcisinina açıklamaları

Haber - Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL / TOKAT, ()



======================================

Musul'lu kardeşler, Batman'da keklik kafesi üretiyor

IRAK'ın Musul kentinde DEAŞ terör örgütünün saldırmasından sonra ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Batman'a yerleşen Musul'lu kardeşler keklik kafesi ve mobilya üretimi yaparak geçimlerini sağlamaya başladı. Küçük bir atölyede sipariş üzeri seri keklik kafesi üreterek geçimlerini sürdüren Abo kardeşler, destek gelmesi halinde, atölyelerini genişleterek Türkiye'nin tüm illerinden sipariş almak istediklerini söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Musul kentine düzenlediği saldıralar ve sonrasında çıkan çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelip Batman'a yerleşen Reyan ve Safban Abo kardeşler hayata tutunmaya çalışıyor. Batman'ın 1'nci Caddesinde kiraladıkları küçük atölyede tahtalardan kafes yapan marangoz ustası, Abo kardeşler, kafeslerin yanı sıra sehpa ve dolap üretimi de gerçekleştiriyor. Daha çok keklik kafesleri ürettiklerini belirten kardeşler, yaklaşık 1 yıldır Batman'da yaşadıklarını belirtirken, 36 yaşındaki Reyan Abo “Bir yıldır Musul'dan buraya geldik. Toplam 9 kişilik nüfusumuz var. Çocuklarımızın bir bölümünü okutuyoruz. Keklik kafesi, sehpa ve dolap üretimi yapıyoruz. Fakat, en çok keklik severler için kafes siparişi alıyoruz. İşimizden oldukça memnunuz"dedi.



Evlerinin kira bedelinin yaklaşık bin lirayı bulduğunu belirten Safvan Abo ise, "Mobilya sanatımızı burada da sürdürüyoruz. Musul'da da bu işi yapıyorduk. Orada evimiz yıkılınca kaçıp Batman'a geldik. Atölyemizde yeterli hizar ve malzemeler yok. Destek alırsak atölyemizi de daha büyütmek istiyoruz. Kekliklerin kafesleri 100-350 lira arasında değişiyor"dedi

Görüntü Dökümü:

-Musullu kardeşler keklik kafesi yaparken

-Keklik kafeslerden görüntü

-Röportaj

-Detay

Haber-Kamera:Reşat YİĞİZ/BATMAN,()