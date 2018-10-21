DHA YURT BÜLTENİ-6

1)MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın oğlu Burak'ın düğün törenine katılarak çiftin nikah şahidi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın oğlu Burak ve Hilal Doğan, dün akşam düzenlenen düğün töreni ile dünya evine girdi. ATO Congresium'da düzenlenen düğün törenine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Adana Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Balâ Kaymakamı Mithat Can Kutluca, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Balâ Belediye Başkanı Arif Kaplan, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ve bazı milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı. Çiftin nikahını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel kıyarken, şahitliklerini ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş ile iş insanı Salih Doğan yaptı. MHP Genel Başkanı Bahçeli nikah sonrası sonra çifte Türk bayrağı verdi.

FOTOĞRAF

Birol KARAKILIÇ/BALÂ (Ankara), ()-

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2)TÜRKİYE'DE EN ÇOK 'AŞK'I İFADE EDEN KIRMIZI GÜL SATILIYOR

TÜRKİYE Çiçekçiler Birliği (TÇB) Başkanı İsmail Başaran, Türkiye'de en çok tercih edilen çiçeğin kırmızı gül olduğunu belirterek, "Her sene en çok aşkı ifade eden kırmızı gül satılıyor" dedi. Türkiye genelinde 1200 üyesiyle çiçekçilik sektörünün gelişmesine katkı sağlamak için faaliyet gösteren TÇB'nin organize ettiği 'Geleneksel Çiçekçiliğin En'leri ödül töreninin 5'incisi ve gala yemeği Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen TÇB üyesi çiçekçiler programa katıldı. Çiçekçiliğin gelişmesi ve daha kaliteli ürünler ortaya çıkması için yapılması gerekenlerin de tartışıldığı programda, çiçekçilik sektörüne dair tüm gelişmeler değerlendirildi.

Eğitim programı sonunda TÇB Başkanı İsmail Başaran ve yönetim kurulu üyeleriyle 500'e yakın çiçekçinin katılımıyla gala yemeği ve ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye'de çiçekçiliğin en iyilerinin seçildiği gecede 7 ana kategori ve 8 alt kategori olmak üzere 15 kategoride ödüller sahiplerine verildi. Gece sonunda çiçekçilerin hünerlerini sergilediği ve geleneksel hale gelen 'Çiçek Şov' yapıldı. Şova katılan 10 yarışmacı gözlerini kapatarak, yanlarında bir yardımcıyla en iyi çiçeği yapmaya çalıştı. Yarışmada birinciliği 82 puanla Mehmet Bener ve Emre Özmen ikilisi kazandı.

'EN ÇOK KIRMIZI GÜL SATILIYOR'

TÇB Başkanı İsmail Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de en çok tercih edilen çiçeğin kırmızı gül olduğunu belirterek, "Her sene en çok aşkı ifade eden kırmızı gül satılıyor. En çok tercih sebebi, sevgiliye gitmesi. Birden fazla çok gönderim sebebi var. Özür dileme, gönlünü alma, kalbinin onda olduğunu söyleme. Renk tonlarına göre de gülün renkleri değişiyor. Özellikle kırmızı aşkı ifade ediyor, beyaz sadeliği ifade ediyor, beyaz 'gönlüm sende' diyor, sarı gül sıcak sevgiyi ifade ediyor. Mavi gül de büyük ilahi aşk diyoruz. O daha ziyade az ama nadide oluyor" dedi.

'DİĞER ÇİÇEKLER GÜLÜ YAKALAYAMAZ'

Kırmızı gülün satışının özellikle Sevgililer Günü'nde üst seviyeye çıktığını vurgulayan İsmail Başaran, "Kırmızı gülden vazgeçilmiyor Sevgililer Günü'nde. Çünkü birden fazla gönderildiği için diğer çiçekler onu yakalayamaz. 101 gül gönderiyor, 1001 gül gönderiyor. Defalarca yüzlerce gül göndererek gülleri yollarına seriyorlar. Aynı zamanda helikopterle yapraklarını üstüne atıyorlar artık" diye konuştu.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE İÇİN İNDİRİM

TÇB olarak hükümetin enflasyonla mücadelesine destek verdiklerini de vurgulayan İsmail Başaran, şöyle dedi:

"Çiçekçilik sektörü ekonomideki krizden etkilense de biz enflasyonla mücadelede ürünlerde indirim yaparak bu geçiş sürecini sancılı olsa da atlatmaya çalışıyoruz. Enflasyon indiriminde devletimize biz de destek verdik. cicekfilosu.com üzerinden TÇB olarak tüm müşterilerimize, tüm alışverişlerinde, 81 ilimizde online satışımızda kayıtsız şartsız yüzde 10 indirim yapıyoruz."

Görüntü Dökümü

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- Gala yemeğinde görüntü

- Ödüllerin verilmesi

- İsmail Başaran'ın açıklaması (3 bölüm)

- Çiçek şov yarışması

537 MB /// 04.51"

Haber-Kamera Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), ()

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FOÇA'DA GÜNAL BİÇER DE CHP'DEN ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) esik Foça İlçe Başkanı Günal Biçer Foça Belediye Başkan aday adayı oldu. Dosyasını teslim ettikten sonra meydana inerek miting yaptı.

CHP eski Foça İlçe Başkanı Günal Biçer, dün (Cumartesi) akşam saatlerinde parti binasına giderek bir süre önce görevi teslim ettiği CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım'a aday adaylığı dosyasını verdi. Ardından alkışlarla Demokrasi Meydanı'na giden Günal Biçer, 'Dedikodu Ağacı' olarak bilinen

palmiyenin bulunduğu platforma çıkıp, buradan yüzlerce kişiye hitap edip, aday adaylığın duyurdu. Biçer'in mitingini CHP eski Aliağa İlçe Başkanı ve Aliağa Belediye Başkan aday adayı Özcan Durmaz da izledi. 12 yıl belediyecilik, 11 buçuk yıl parti görevi yaptığını, 30 yaşında belde başkanı olduğu günün heyecanı ve enerjisiyle aday adaylığını açıkladığını ifade eden Biçer'in sözleri "Günal Başkan" tezahüratlarıyla sık sık kesildi. Günal, "Çağdaş ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla, yerinden dönüşüm ve yerelden kalkınma şiarıyla, kendi öz üretim kaynaklarımızla, tarihi ve turistik zenginliklerimizle, kültürel değerlerimiz ve doğal güzelliklerimizle ayağa kalkmalı ve aydınlık yarınlara kolkola yürümeliyiz. 30 yıldır Foça'da hüküm süren CHP iktidarı ve sosyal demokrat belediyeciliği bir kez daha iktidar kılmak için yola çıktık. Belediyenin kapılarını asıl sahibi olan sizlere ardına kadar açmak için yola çıktık" dedi.

Görüntü Dökümü

-Günal Biçer'in adaylık dosyasını vermesi

-Biçer'in Demokrasi Meydanı'nda aday adaylığını duyurması

-Alkış ve tezahüratlarla mitingin tamamlanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), ()

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3)TÜRK İŞ İNSANININ FOTOĞRAFLARIYLA ABD'Lİ KADINLARI DOLANDIRDI

ANTALYALI iş insanı Atıl Pekşen'in (45) sosyal medya hesaplarından aldığı fotoğrafları kullanarak, 'Alexander Gotze Muller' ismiyle sahte profil açan kişi, ABD'li kadınları kendisine aşık ettikten sonra dolandırdı. Pekşen, kendisine ulaşan 5 kadını sosyal medyadan tanıştırarak, ülkelerinde birlikte şikayetçi olmalarını sağladı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde temizlik ürünleri fabrikası bulunan Atıl Pekşen, sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarını kopyalayan ve 'Alexander Gotze Muller' adıyla açtığı profil ile ABD'de 5 kadını kandırıp, paralarını alan kişi nedeniyle zor duruma düştü. Pekşen'in hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki gezilerinde çektirdiği fotoğrafları kopyalayan kişinin özellikle ABD'deki kadınlarla arkadaşlık kurduğu, uzun sohbetler sonucu kendisine aşık ederek, çeşitli bahanelerle para talep ettiği ortaya çıktı. İş insanı Pekşen, ABD'li kadınlardan 5'inin, dolandırıldıktan sonra kendisine ulaştığını söyledi. Pekşen, kendisine ulaşan 5 kadını sosyal medya üzerinden tanıştırarak, birlikte şikayetçi olmalarını sağladı.

'SEN NE ADİ ADAMSIN' DİYE BANA YAZIYORLAR

Yaşadığı talihsizlikle ilgili sosyal medyadan daha önce paylaşımda bulunan Pekşen, sahte profilin fotoğraflarını yayımlayarak, "İşte benim fotoğraflarımla zamparalık yapan soytarı. Facebook'ta, Tinder'da kadınları kafalayan, onlardan para koparan, kalplerini çalan, iş buluşmaya geldi mi ortadan kaybolan bu şarlatan hakkında şikayet duymaktan bıktım. Bu adamı bulamayan herkes 'Sen ne adi adamsın' diye Instagram'dan bana yazıyor. Kimseyi 'O ben değilim' diye inandıramıyorum. Sosyal medya hesaplarımızın nasıl kötüye kullanılabileceği konusunda bir örnek" dedi.

ABD'Lİ KADININ MESAJINI PAYLAŞTI

Atıl Pekşen, ABD'nin San Francisco kentinde yaşayan Marcela Escamilla adlı kadının kendisine attığı mesajı da sosyal medya hesabından paylaştı. ABD'li kadın, 'Alexander Gotze Muller' adlı kişinin Pekşen'in yüzden fotoğrafını kullanarak, kadınlara mesaj attığını ve telefon açtığını, mayıs ayından beri kendisine aynı şekilde mesajlar gönderdiğini, bir süre sonra da para talep ettiğini anlattı. Pekşen, bu paylaşımla birlikte 'Alexandre Gotze Muller' adlı kullanıcının sahte hesaplarını bularak, kendi sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Pekşen, "Bu 'Alexander Gotze Muller' benim fotoğraflarımla kadınları kandırmaya devam ediyor, bugün bir şikayet daha aldım. Bu kaçıncı artık bilmiyorum. Bunu yapan tanıdığım biriyse lütfen vazgeçsin, konu artık FBI'da" dedi.

KADINLARDAN BİRİ, 16 BİN DOLAR GÖNDERMİŞ

Atıl Pekşen, en son dolandırılan kadınları buluşturmaya çalıştığını söyledi. Kadınlardan 2'sinin bir araya gelerek, hem polise hem de FBI'a konuya ilişkin şikayetçi olduklarını aktaran Pekşen, "5 kadından 2'sini buluşturabildim. 1'ini 16 bin dolar dolandırmış, diğerinden para istemiş, 'Göndermedim' diyor ama gönderip göndermediğini bilmiyorum. Benim fotoğraflarımla ABD'li bir kadınla yazışıyor, kendine zamanla aşık ediyor, adamın adı belki gerçekten 'Alexander Muller' veya kim bilir kim. Fotoğraflar benim sadece. Kadınlardan 'Zor durumdayım', 'ABD'ye geleceğim', 'Vize alacağım' gibi gerekçelerle para istiyormuş" dedi.

FOTOĞRAF

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () -

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4)'TURŞUCU KÖYÜ'NDE KIŞ ÖNCESİ ÜRETİM HIZLANDI

TÜRKİYE'nin en önemli turşu üretim merkezi olan ve dünyanın birçok ülkesine ihracat gerçekleştiren Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde kış öncesi turşu üretimi hızlandı. 'Turşucu köyü' olarak bilinen Gedelek'te yılda 25-30 bin ton turşu üretimi yapılıyor.

Türkiye'nin turşu ihtiyacının yüzde 40'ını sağlayan Gedelek'te, 100'ün üzerinde imalathanede doğal yöntemlerle yaklaşık 40 çeşit turşu üretimi yapılıyor. Kırsal Gedelek Mahallesi'nde 100'ün üzerinde işletme olduğunu belirten işletmeci Sezai Mutlu, "Burada, irili ufaklı bir çok imalathane var. Biz büyük firmalardan biri olduğumuz için yurt dışı çalışmalarımız da yoğun şekilde devam ediyor. Genellikle İngiltere, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan ve Macaristan'a ihracat yapıyoruz. Köyümüz, Türkiye'nin 'Turşucu Köyü' olarak biliniyor. Türkiye'nin turşu ihtiyacının yüzde 40'ını bu köy karşılıyor. Karpuz turşusundan yumurta turşusuna kadar bir çok çeşit turşu var. Ama pazar olarak en çok rağbet gören turşularımız, kornişon, lahana ve acı biber turşularıdır. Köy olarak yıllık 25-30 bin ton turşu üretiyoruz" dedi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla turşu üretiminin hızlandığını belirten Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Şener de "Burası turşucular köyü olarak bilinir. Bu sene 6'ncı Turşu Festivalini düzenledik. Ürünlerimizi ve köyümüzü tanıttık. Eskiden turşu, kışın tercih ediliyordu. Ama şimdi hem yaz aylarında da tercih edilir oldu. Türkiye’nin birçok bölgesinden getirilen sebzeler burada turşu oluyor. Mahallemizin nüfusu bin 900, çevre il ve ilçelerden de 3 bin dolayında insan buraya çalışmaya geliyor. Yıllık olarak 20 ile 30 bin ton arasında turşu üretip, tüketime sunuyoruz. Almanya, Amerika ve özellikle Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Gedelek Köyü'nden genel görüntüler (DRONE)

-İmalathaneden görüntüler

-Turşuların üretim aşamasından görüntüler

-Turşulardan görüntüler

-Paketlenmesinden görüntüler

-Röportajlar

Süre: 4 dk 58 sn

Boyut: 555 MB

Haber/Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()

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