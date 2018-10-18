DHA YURT BÜLTENİ 6

AĞRI'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AĞRI'nın Patnos ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Patnos ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 11.03'te meydana geldi. Yerin 10 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde, can kaybı yaşanmadı. Patnos'a bağlı Susuz köyü ilkokulunda duvarlarda çatlamalar oluştu. Panik yaşanan ilçedeki tüm okullar boşaltılarak, tatil edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Semih YARDIMCI/ PATNOS, (Ağrı), ()-

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PAMUKOVA'DA KERESTE ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

SAKARYA'nın Pamukova ilçesindeki kereste atölyesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın Bayırakçeşehir Mahallesi D-650 karayolu kenarında bulunan büyük bir kereste ve hızar atölyesinde saat 01.00 sıralarında henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pamukova İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Hızar ve kereste atölyesindeki yanıcı maddeler ve rüzgarında etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için çevre ilçelerdeki itfaiyelerden de destek istendi.

Alev alev yanan kereste atölyesinin büyük olması ve çatısının yangın nedeni ile çökmesi nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bu arada yangın kereste atölyesinin yanındaki müştemilata da sıçradı. Yangın sabah saatlerine kadar süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınırken, kereste atölyesi ve yan tarafında bulunan müştemilat tamamen yandı, atölyede bulunan makineler kullanılmaz hale geldi. Kereste atölyesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar devam etti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan atölye

-Atölye içindeki makineler

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), ()-



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Milli takım antrenörünün ölüm nedeni, aort damarı yırtılması

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'da, Palandöken Dağı'nda kamp yaparken, kaldıkları otelin odasında yaşamını yitiren Atletizm Milli Takımı Antrenörü İbrahim Tunç'un (44) otopsi sonucu çıktı. Tunç'un, aşırı genişleme meydana gelen aort damarının yırtılması sonucu öldüğü rapor edilirken, soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Palandöken Dağı'ndaki otelde kamp yapan Atletizm Milli Takımı'nın antrenörü İbrahim Tunç, 21 Temmuz'da yapılan çalışmalar sonrası odasına çekildi. Burada namaz kılarken rahatsızlanan Tunç, yan odada kalan sporcularından duvara vurarak, yardım istedi. Odaya gelen sporcular, antrenörlerinin terlediğini fark etti. Tunç'u resepsiyona indiren sporcular, otel yönetimine de haber verdi. Tunç, otele çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu İbrahim Tunç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Antrenörün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. İbrahim Tunç'un ani ölümü, sporcularını ve spor camiasını yasa boğdu. Tunç'un çalıştırdığı sporcular, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Evli ve 1 çocuk babası İbrahim Tunç'un cenazesi, yapılan otopsi sonrası götürüldüğü memleketi Konya'da toprağa verildi.

Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı'nda yapılan otopside kan, idrar ve iç organ örnekleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Histopatoloji Şubesi'nde incelenen örneklerde İbrahim Tunç'un kalp-damar hastalığının olduğu belirlendi. Tunç'un, aşırı genişleme meydana gelen aort damarının yırtılması sonucu öldüğü rapor edildi. Otopsi sonucunun açıklanmasının ardından soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, İbrahim Tunç dosyasında takipsizlik kararı verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

/////////////////////ARŞİV

-İbrahim Tunç'un çocuğuyla olan fotoğrafları

-Adli tıp önünde bekleyen sporcular

-Sporcunun telefonla konuşarak ağlaması

-Adli tıp Binası

-Adli tıp binası önünde bekleyen yetkililer

-Sporcu ve federasyon yetkililerinin adli tıpın önünde beklemesi

-Cenazesinin çıkarılması

-Eşinin ağlaması (telefonla konuşan)

(KJ:Haber:Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()

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Şoka giren sürücü güçlüklü sedyeye alındı

KARAMAN'da otomobile çarpması sonucu başından yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Uysal (23), sedyeye alındıktan sonra kazanın şokuyla sedyeden kalkmak istedi. Güçlükle sakinleştirilen Uysal, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, Zembilli Ali Efendi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Uysal, yönetimindeki 70 EL 905 plakalı motosikletiyle kavşakta Halil Türkdal'ın (60) kullandığı 70 AG 706 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan ve başında kask bulunmayan Uysal, başına yere çarpması sonucu yaralandı. Yaralı Uysal, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından çevredekilerin yardımıyla sedyeye alındı. Uysal, kazanın şokuyla sedyeden kalkmak istedi. Güçlükle sakinleştirilen Uysal, ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Uysal'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralı motosiklet sürücüsüne çevredekilerin yardımı

-Olay yerine ambulansın gelmesi

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Yaralının sedyeden kalkmaya çalışması

- Görevlilerin güçlükle sedyeye bağlaması

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN ()

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BİSİKLET YOLUNDA, ELEKTRİK DİREĞİ ENGELİ

ÇORUM'un Bayat ilçesinde zemini maviye boyanarak bisiklet yolu oluşturulan kaldırımın ortasında elektrik direklerinin yer alması dikkat çekiyor. Görenleri şaşkına çeviren dar yolda, çocuklar bisiklet sürmekte yayaler ise yürümekte zorluk çekiyor.

Bayat Belediyesi tarafından Yatukçu Mahallesi'nde yapılan bisiklet yolunun ortasında kalan beton elektirik direkleri nedeniyle, yayalar yürümekte, çocuklar ise bisikletlerini sürmekte zor anlar yaşıyor. Dar olan ve ortasına direk bulunan yaklaşık 200 metre uzunluğunadaki yolda, vatandaşlar güçlükle ilerleyebiliyor. İlçe sakinleri, görenleri şaşkına çeviren ve zemini maviyle boyalı yola ilişkin fotoğrafları sosyal medyada da paylaştı, durumunun düzeltilmesini istedi. Takipçiler, paylaşımlarında 'Bu yoldan ne bisiklet geçer, ne de yaya' yorumlarında da bulunarak tepkilerini dile getirdi.

Kendileri için yapılan yolda bisiklet süremediklerinden yakınan çocuklar ise, "Burasını bizler için bisiklet yolu olarak yaptırıldı. Direkler yüzünden bisiklet kullanamıyoruz. Bizim için tehlikeli oluyor. Direkler yüzünden ana yola çıkmak zorunda kalıyoruz. bize araba çarpma ihtimali var. ayrıca, alt kısım dere yatağı aşağıya düşme tehlikemiz dahi var.ödiyerek direkleri kaldırmalarını istediler.

Görüntü Dökümü

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- Direkli yol

-Çocukların yolda güçlükle bisikletlere binmesi

- Çocuklardan açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 1.46 SN ) (BOYUT 26 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM