DHA YURT BÜLTENİ 6

BOLU TEM Otoyolu’nda durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, aracın kaportasının iç kısımlarına gizlenmiş halde 83 kilogram eroin ele geçirildi, 1’i kadın, 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol uygulaması yaptı. Ekipler, İstanbul istikametinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde narkotik köpeği ‘Sezar’ eşliğinde arama yapıldı. Köpek aracın tekerlek üstleri, kapıları ve çeşitli yerlerine tepki verdi. Ekipler, Bolu Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürdüğü aracın kaportasını söktü. Arama çalışmalarında çeşitli yerlere gizlenmiş 165 paket halinde 83 kilogram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan S.U.(34) isimli kadın ve H.E.(40) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Araçta yapılan arama-Kaportanın sökülüp eroinlerin çıkarılması-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi(Fotoğraf)

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Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,()

