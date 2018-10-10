DHA YURT BÜLTENİ 6

Karaburun'da kaçak teknesi battı: 4 ölü, 30 kayıp

İZMİR, () - İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan tekne batttı. Bir kişinin sağ kurtulduğu teknede bulunanlardan 4 kişinin cesedine ulaşılırken, 30 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Dün (salı) saat 23.54'te, üzerinde can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım istedi. Iraklı kadın, saat 20.00 sıralarında bir tekne ile toplam 35 kişi denize açıldıklarını söyledi. Denize açıldıktan kısa bir süre sonra teknelerinin su alarak battığını ve kendisinin denizde sürüklenerek Kuyucak Plajı'ndan karaya çıktığını, diğerlerinin ise kaybolduğunu anlattı. Bunun üzerine, kayıp olan kaçak göçmenlerin bulunması için Sahil Güvenlik tarafından 1 korvet, 2 bot, 1 uçak ve 1 helikopter görevlendirilerek denizde arama çalışmalarına başlandı. Jandarma ve emniyet birimleri de karada arama kurtarma çalışması yaptı. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, 2'si karada, 2'si denizde olmak üzere toplam 4 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 30 kişinin bulunması için ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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ARŞİV

-teknedeki göçmenler

kurtarma çalışmaları

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Süs bitkisi ithalatına 'klonlu' çözüm

ANTALYA'da oturan Timur Eker, akvaryumlar için Avrupa ve Asya'dan yüksek maliyetle ithal edilen süs bitkilerine alternatif olması için yerli üretime girişti. Geliştirdiği özel jelle bir bitki dokusundan yüzlerce bitki klonlamayı başaran Eker, "Avrupa'dan gelen ürünlerin fiyatı petshoplarda 70 TL'den satılırken Asya'dan gelen doku bitkiler ise 50 TL'den satılıyor" dedi.

Antalya'da 30 yılı aşkındır akvaryum hobisi bulunan eski turist rehberi Timur Eker, Avrupa ve Asya ülkelerinden yüksek maliyetle ithal edilen akvaryum bitkilerini üretmek için kolları sıvadı. Eker, laboratuar için Muratpaşa ilçesinde bir apartmanın zemin katını kiraladı. Burada bir laboratuar kuran ve çeşitli makineler alan Eker, doku kültürüyle bitki klonlamak için kimyagerlerle görüşmeye başladı. Formülünü gizli tuttuğu bir jel geliştiren Eker ve çalışma arkadaşları, kısa sürede bitki klonlamayı başardı.

TEK BİR DOKUDAN SAYISIZ ÜRETİM

Bir bitkinin dokusundan o bitkinin tıpa tıp aynısından sonsuz sayıda üretebilecek imkana sahip olduklarını anlatan Timur Eker, geliştirdikleri jelde bitkinin ihtiyaç duyduğu her türlü besin ve faydalı mikroorganizmaların olduğunu anlattı. Steril edilmiş plastik kutular içerisine yerleştiren bir akvaryum bitki dokusunun havayla temas etmemesi gerektiğini aktaran Eker, kutu içerisindeki jel sayesinde bitkinin kısa sürede kendi içinde üreyerek geliştiğini belirtti. Bir bitkiden elde edilen dokuyla şimdilik 100 farklı kutu ürün alan Eker, sayısız üretim yapılabilecek imkana sahip olduklarını da aktardı.

'İTHALATI ÖNLEMEK İSTEDİM'

Uygulamanın süs bitki sektörünün yanı sıra tarım sektöründe de kullanılabileceğini söyleyen Timur Eker, esas amacının bu yönde olduğunu kaydetti. Tek bir domates fidesinden yüzlerce klonlanabileceğini kaydeden Eker, en büyük avantajının da hastalıklardan uzak bir üretim olduğunu söyledi. Türkiye'deki akvaryum bitkilerinin yüzde 90'ının ithal edildiğini anlatan Eker, "Bunu üreterek ithalatın önüne geçeriz diye düşündük. Avrupa'dan gelen ürünlerin fiyatı petshoplarda 70 TL'den satılırken Asya'dan gelen doku bitkiler ise 50 TL'den satılıyor. Şu an 8 bin saksılık kapasitem var. Yılda 3 defa döndürürsek 24 bin bitki üretebileceğim. Fiyatlar netleşmedi henüz ama Avrupa fiyatlarının altında olacağı kesin" diye konuştu.

Eker, yerli ürünlerin yakın zamanda piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Timur Eker detay

- Üretilen bitkilerden detay

- Laboratuar genel detay

- Plastik kutulardaki bitkilerden detay

- Timur Eker röp

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()



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TIR'ın damperi havaya kalkıp, mobese direklerini yıkıp devrildi

KONYA'da TIR, damperinin aniden açılıp havaya kalkıp, takıldığı mobese kameralarının bulunduğu direkleri yıkıp, devrildi. Kazada sürücü Abdullah Maraş, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 05.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İstanbul Yolu 1'inci Organize Sanayi yakınında meydana geldi. Abdullah Maraş yönetimindeki 42 FKR 36 plakalı TIR'ın damperi aniden açılıp havaya kalktı. Maraş'ın durumu fark etmemesi üzerine damper, mobese kameralarının bulunduğu direğe takılıp yıkıp, devrildi. Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan Maraş, devrilen TIR'ın içinden kendi imkanlarıyla kurtuldu.Kazanın ardından ulaşıma kapanan yol, yıkılan direk ve devrilen TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Görüntü Dökümü

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- TIR ve yıkılan mobese direğinden detay

- Çalışmalardan detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA ))

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Üreticiden 'eski-yeni' fındık tepkisi

TOPRAK Mahsulleri Ofisi (TMO) bu sezon fındık alımı yapmazken, serbest piyasadaki fiyatlarda üreticileri tedirgin ediyor. Sezon başında serbest piyasada 13 lira olan fiyatlar 12 liraya gerilerken eski fındıkta 10 liradan alıcı buluyor. Altınordudu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, 'eski fındık, yeni fındık' ayrımına tepki göstererek, fındık piyasında mutlaka TMO ve FİSKOBİRLİK gibi kuruluşların olması gerektiği çağrısında bulundu.

Türkiye'nin 2018 yılı tahmini fındık rekoltesi henüz açıklanmazken, TMO tarafından da müdahale alımı yapılmadı. TMO'nun bu sezon fındık piyasasına girmemesi nedeniyle üreticilerde serbest piyasadaki fiyatlardan tedirgin oldu. Sezon başında serbest piyasada 13 lira olan fiyatlar 12 liraya gerilerken, eski mahsul ürün fındıkta 10 liradan alıcı buluyor. Üreticiler TMO'nun mutlaka piyasaya girerek müdahale alımında bulunması istedi. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Selami Akarsu, fındık piyasasında TMO, FİSKOBİRLİK gibi kuruluşların olması gerektiği çağrısında bulunarak, "Üreticiden bunu eski-yeni fındık diye sınıflandırıp alıyorlar. İhracat boyutuna geldiğinde eski-yeni fındık demiyorlar. İkisini harmanlayıp tek kalemde ihracatı yapılan durum var. Eski-yeni fındık diye bir durum yok, burada aldatma var. Üreticiyi mağdur etme ve ucuza fındığı alma var. Son zamanlarda yağlı fındık, çakıldak fındık diye cinsler ortaya çıktı. Çakıldak fındık güzel kaliteli ama bu ayrıma baktığımızda biz işin içinde başka bir şeyler olduğunu gördük. Bu serbest piyasanın tekelleşmesinden sonra ortaya çıktı. Tamamen yanlış ve aldatıcı, fındık üreticisini mağdur eden bir durum. Bu olayın doğru ve gerçek bir yanı yok. Fındığın adını eski deyip, yeni ile eski arasında ayrı bir fiyat oluşması gerekir zihniyetiyle yapıyorlar bunu ama doğru değil" dedi.

DEVLET POLİTİKASIYLA DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM

Geçen yıldan elde kalan ve eski diye tabir edilen fındığın kaliteli olduğunu, randımanı kırıldığında 55 randıman geldiğini de vurgulayan Akarsu, "Zihniyet bozuk olunca, üreticide tekelci piyasaya mecbur kaldığı için ne dedilerse bunu yapmak istiyorlar. Bunu devlet politikasıyla değiştirmemiz lazım. Devletimiz bu tekel piyasadan üreticimize mutlaka çözüm bulmalı. Tekel piyasayı serbest piyasaya düşürerek, serbest piyasa ortamını düzelterek bunu düzeltebilir. Yada TMO'nun her yıl devrede var olduğunu beyan ederek düzeltebilir. Olmadı FİSKOBİRLİK'le bunu yapabilir. Serbest piyasada alıcı firmaları canlandırarak yapabilir. Üreticilerimizin mağduriyetini gidermemiz lazım, çünkü ciddi bir sorun" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Selami Akarsu ile röportaj

-Fındık detay görüntüsü (arşiv)

(SÜRE:5.25 Dk ) (BOYUT: 806 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, ()



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Çevreci öğrencinin okuluna kazandırılan bilim ve teknoloji sınıfı açıldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, ilki geçen eylül ayında düzenlenen 'Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali'ne katılan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz,

etkinlik sırasında konser alanında yere atılan içecek kutularını toplayıp, çöp kutusuna atarken görüp dikkatini çeken Kübra Çoban'a verdiği sözü tutup, öğrencisi olduğu Alaşehir Ortaokulu'nun öğretmenler odasını yeniledi, bilim ve teknoloji sınıfı oluşturulmasını sağladı. Bilim ve teknoloji sınıfı törenle açıldı.

Alaşehir 1'inci Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali etkinliklerinin son günü olan geçen 5 Eylül'de, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Ece Seçkin konseri düzenlendi. Binlerce Alaşehirli'nin izlediği konser sırasında Alaşehir Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Kübra Çoban'ın yere atılan içecek kutularını tek tek toplayıp, çöp kutusuna atması, izleyenler arasında bulunan eğitim gönüllüsü iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın dikkatini çekti. Korkmaz, Çoban'ın bu örnek davranışından çok etkilendi. Yanındaki ablası Tuğba Çoban'dan adını öğrenen Korkmaz, Kübra Çoban'ı sahneye çağırdı. Bilgisayar alması ve okul ihtiyaçlarını karşılaması için Çoban'a zarf içinde para veren Korkmaz, küçük kızın okuduğu okula da onun adını taşıyacak bilim ve teknoloji sınıfı yaptırıp, kendisini yetiştiren öğretmenlerin odasını ise yenileme sözü verdi.

İş insanı Baran sözünü tuttu, yönetim kurulu başkanı olduğu vakıf aracılığıyla okula gönderdiği yeni masa ve sandalyeler, öğretmer odasına yerleştirildi, klima ise konferans salonuna takıldı. Kübra Çoban'ın adına açılan bilim ve teknoloji sınıfına ise iş insanı Baran tarafından gönderilen 5 bilgisayar konuldu.

Teknoloji sınıfının açılışı için düzenlenen törene katılan MHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Alaşehir Üzüm Festivali etkinliklerinde bizleri yalnız bırakmayan arkadaşım, dostum Türkiye genelinde özellikle eğitim alanında yardımlarını esirgemeyen işadamı Sezgin Baran Korkmaz, festival alanında, herkes eğlenip coşarken, yerde bulunan çöpleri toplayan Kübra Çoban kızımıza dikkat etmiş. Kızımız, Sezgin Baran Korkmaz'ın dikkatini çekerek hem kendisi kazandı hem de Alaşehir'e kazandırdı. Bu güzel davranışı ile Alaşehir'in adını tüm Türkiye, hatta dünyaya duyurdu, kızımızı kutluyorum. Desteği için Korkmaz'a da teşekkür ediyorum" dedi. Uçak, öğrencilerden iş insanı Baran'a teşekkür etmelerini de istedi.

Adına teknoloji sınıf açılan öğrenci Kübra Çoban ise "Çöp topladım, okuluma teknoloji sınıfı kazandırdım, kendime de burs kazandım, çok mutluyum. Arkadaşlarıma tavsiyem, çevremizi temiz tutalım, yerlere çöp atmayalım" diye konuştu.

İş insanı Sezgin Baran Korkmaz ise işlerinin yoğunluğu nedeniyle törene katılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bilim ve teknoloji sınıfından görüntü

-MHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ile röp.

-Okuluna bilim ve teknoloji sınıfı kazandıran Kübra Çoban ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), ()

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