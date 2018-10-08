DHA YURT BÜLTENİ 6

Mardin'de terör örgütünün kullandığı barınak ve sığınaklar böyle imha edildi



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 4 gün önce gerçekleştirilen ve 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyondan sığınak ve barınakların imha edildiği görüntüler paylaşıldı.

Operasyonda, bölgede yapılan aramalarda PKK'lı teröristlere ait 2 adet Zagros diye tabir edilen keskin nişancı tüfeği de ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Dibek mahallesi sözde Bagok bölgesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak icra edilen hava destekli, "Kılıç-40" özel birlik operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgede arama çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada devam ile şöyle denildi:

"Mardin İl Jandarma ekiplerince bölgede yapılan geniş çaplı arama tarama faaliyetinde birçok barınak ve sığınaklarda yaşam malzemesi ve el yapımı patlayıcı ele geçirilmiştir. Yapılan arama tarama faaliyetinde ele geçirilen malzemeler, 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet M-4 piyade tüfeği, 8 adet 12.7 mm dolu mühimmatı, 2 adet keskin nişancı silah dürbünü,1 adet monte etmek için kullanılan kelepçe, 1 adet susturucu (M-4), 5 adet M-4 piyade tüfeği şarjörü, 148 adet 5,56 mm fişek, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet tabanca şarjörü, 30 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet termal dürbünü, 10 adet hafıza kartı, 4 adet radyo, 1 adet ses kayıt cihazı,1 adet yeasu marka telsiz, 5 adet Samsung marka cep telefonu, 8 adet büyük tüp, 20 kilo amonyum nitrat, 1 adet silah gezi ve bir miktar örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

Düzenlenen operasyonda sıcak görüntülerde yaşanırken, patlayıcı düzenekleri ve patlayıcı tuzakların askerler tarafından imha edildiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Roket atışı

-Arazide el yapımı patlayıcının patlama anı

-Ele geçirilen silahlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: MARDİN, ()

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



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Obruğa tilki düştü

KONYA'nın Karapınar ilçesinde geçen eylül ayında meydana gelen 20 metre çapında 30 metre derinliğindeki obruğun içine tilki düştü. Düşen tiklinin aç kalmaması için belediye tarafından obruğa tavuk atıldı. Tilki, gerekli ekipmanlar hazırlandıktan sonra obruktan çıkartılacak.

Yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen ve yaklaşık 320 civarında irili- ufaklı obruğun bulunduğu Karapınar' da geçen eylül ayında, yeni bir obruk oluşmuştu. İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Gaziosmanpaşa Mahallesi Sırnık Mevkii'nde ortasında patika yol bulunan yan yana olan iki mısır tarlasında oluşan 20 metre çapında, 30 metre derinliğindeki obruğa merak için dün bakmaya gidenler, obruğun içinde tilkinin olduğunu fark etti. Ardından belediye ve AFAD ekiplerine haber verildi. Belediye ve AFAD ekipleri, yaptıkları incelemede ekipman yetersizliğinden dolayı obruğun içindeki tilkiyi kurtaramadı. Konya'dan gelecek ekipman kurtulması planlanan tilkinin kurtarılıncaya kadar aç kalmaması içinde obruğun içine tavuk atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Obruk içindeki tilkiden detay

- Ekiplerden detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA ()



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Mezarlıktaki çeşmelerin musluklarını çaldılar

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesindeki Göztepe Mezarlığı'nda bulunan ve hayırseverler tarafından yaptırılan 6 çeşmenin muslukları henüz belirlenmeyen kişiler tarafından çalındı.

Malkara'nın Göztepe Mezarlığı'na çeşitli tarihlerde hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılan 6 çeşmenin muslukları henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yerlerinden sökülerek çalındı. Mezarlığa ziyarete gelen vatandaşlar fark ettiği hırsızlığı yetkililere bildirdi. Dedesinin mezarını ziyarete giden Onur Akıncı(35), "Dedemin ölümünün 52'nci günü kabristan ziyareti yapmak istedim ve mezarlığa geldim. Ancak hayır için yapılan hayratların tamamının çeşmelerini çalmışlar. Gördüğüm kadarıyla su şebeke hatlarını da kesmişler. Burada 6 adet hayrat çeşmesi var ama hiç birinin musluğu yok. Bir damla bile su yok. Benim gibi kabristanlığı dolaşmaya gelen vatandaşlar da benim gibi su bulamadılar. Muslukları yerinden sökerek çalmışlar. Mezarlığa gelen tekrar evine gidip benim gibi bidonla su alıp geliyor. Yetkilileri göreve davet ediyoruz. Bu hırsızlar bulunsun" dedi.

İstanbul'dan mezarlığa yakınlarını ziyarete gelen Rasim Karaca (57), "Bir cenaze için İstanbul'dan memleketim Malkara'ya geldik. Başka bir yerde katıldığım cenaze töreninin ardından yakınlarımı ziyaret etmek ve dua okumak için Göztepe Mezarlığı'na geldik. Çeşmelerden su alayım dedim ama koca mezarlığı gezdim hiçbir hayrat çeşmesinin musluğu olmadığını ve yerinden sökülerek çalındığını gördüm. Hepsini çalmışlar. Bu çok üzücü bir olay. Sonra geri dönüp 7 - 8 kilometre aracımla gidip buradaki akrabalarımdan bidonla su alıp tekrar mezarlığa kabristanları sulamak için geldik" dedi.

Rahmi Çetin (76) ise, "Yakınlarımıza dua edip su dökmek için mezarlığa geldik ama su yok çeşmeleri çalmışlar. Yazıktır. Tekrar eve gidip su alıp geldik" dedi. Yetkililer, mezarlıkta yaşanan musluk hırsızlığıyla ilgili soruşturmanın sürdürdüğü belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Muslukları çalınan çeşmelerden detaylar

-Çalınan çeşmelerin yerinden boşa akan sular

-Yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların tepkisi

-Vatandaşlarla röportajlar

-Mezarlık içi ve girişinden detaylar

- Vatandaşların mezarlığa su taşıması

-Detaylar

Haber-Kamera:Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),()