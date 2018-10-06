DHA YURT BÜLTENİ 6

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde genç yaşta babasının tüpçü dükkanında ticarete başlayan Nezih Başaran(56), 20 yıl önce 30 işçiyle açtığı tekstil fabrikasında bugün ünlü markaların fason üretimleriyle İngiltere, Fransa, Belçika, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelere ihracat yaparak 250'ye yakın kişiye iş imkanı sağlıyor.

Nezih Başaran, lise eğitiminin ardından babasının tüpçü dükkanında çalışmaya başladı. Babasının üniversite eğitimi almasını istemesine rağmen ticaretle uğraşmaya başlayan Nezih Başaran, 20 yıl önce Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla, ilk yatırım yapan iş insanlarından biri oldu. 30 işçiyle üretime başlayan Nezih Başaran, bugün 2 bin 300 metrekare üretim alanı içerisinde 250 çalışanı ile aylık 250 bin adetlik üretim kapasitesine kadar çıktı. Kurulduğu ilk günlerde küçük firmalara üretimler yapan fabrika, geçen yıllarda dünyaca ünlü giyim firmalarıyla çalışmaya başladı. Son 4 yıldır, fabrikada üretilen üst ve alt giyim ile spor kıyafetleri İngiltere, Belçika, Fransa, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelere ihraç edildi.

Evli ve 2 çocuk babası Nezih Başaran, Devrek ilçesinde beyaz eşya ve tüp satışı yaptıklarına içinde hep üretime yönelik yeni bir şeyler yapmanın hevesi olduğunu anlattı. Araştırmaları sonucu konfeksiyon işine girmeyi tercih ettiğini söyleyen Başaran, şöyle dedi:

"Perakendeciliğin çözüm olmadığını ve bir şeyler üretmek gerektiğini düşündüm. Bu konuda araştırmalar yaptım. Konfeksiyon sektörüne girmeyi düşündüm ve 1998 yılında bu fabrikayı kurdum. Şu an 5 ülkeye ihracat yapar duruma geldim. Örme kumaştan tişört ve benzeri ürünler yapıyoruz. Çalışanlarımız bu bölgenin insanları. Avrupa'ya coğrafi olarak yakınlığımız Türkiye'nin bu sektördeki şansını çok yüksek kılıyor. Eğer birazcık destek görürse sektör çok daha büyük hacimlere ulaşabilir. Türk ürünleri kumaş kalitesi ve diğer kalite yönetimlerinde çok rağbet görüyor. Üretimimizi ve ihracatımızı daha da çok arttırmak için çalışıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Fabrikadan detaylar

-Nezih Başaran'ın fabrikada dolaşması

-İşçi ve ürünlerle ilgilenmesi

-Çalışan işçiler

-Nezih Başaran ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK,()

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