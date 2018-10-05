DHA YURT BÜLTENİ 6

BARTIN'ın Amasra ilçesinde özel maden şirketinin işlerine son verdiği 2 işçi, paralarına alamadıkları gerekçesiyle asansör kulesine çıkarak 50 metre yükseklikte eylem yaptı. Arkadaşları gibi işten çıkarılan yaklaşık 100 işçi de kule altında toplanarak arkadaşlarına destek verdi.Amasra'da faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 170'i sendikalı, 205 işçi, ekonomik kriz olduğu gerekçesiyle 22 Eylül'de işten çıkartıldı. Aradan geçen zaman içerisinde işçiler, alacağı olan 51 günlük maaş, bayram ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarını alamadı. Sabah saatlerinde işlerine son verilen işçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yüksekliğindeki asansör kulesine çıktı. İki arkadaş, kulenin 50 metre yüksekliğinde eylem yaptı. Şirketin güvenlik görevlileri, polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.?İşçilerin eylemlerine son vermesi için ikna çabası sonuç vermedi. Bir süre sonra işten çıkartılan yaklaşık 100 işçi de Aslan ve Çevik'e destek vermek için kulenin altında toplandı. İşçiler, 'İşçiyiz haklıyız, kazanacağız', 'Biz paramızı isteriz' diye sloganlar attı. İşçilerin bekleyişi sürüyor.İşçilere destek veren Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, "Eylül ayında 205 işçi işlerinden çıkartıldı. Ancak şu ana kadar 51 günlük maaş, bayram ikramiyeleri ile tazminatlarını alamadılar. İşçilerimiz evlerine ekmek götüremiyor. Sorunun çözülmesi için Enerji Bakanlığı'na kadar gittik. Ancak bir sonuç alamadık. Bu işçi şimdi ne yapacak. Aç susuzlar, yazık bu işçilere, sendika olarak işçilerimizin sonuna kadar yanındayız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kuledeki işçiler

-Diğer işçilerin destek vermesi

-Polis, 112 ve itfaiyeden görüntü

-İşçilerin sloganları

-Sendika Başkanı Ertan Kaya açıklaması

Süre: 5.42 Boyut: 661 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,()



======================================

Bursa merkezli fuhuş operasyonu; şifreli konuşmaları ortaya çıktı

BURSA merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin aralarında yaptıkları şifreli konuşmalar ise şaşırttı. Fuhuş çetesinin çalıştırdıkları kadınlarla "Dün gece kaç çay içtin, kaç porsiyon yemek yedin?" gibi şifrelerle konuştukları tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, bir fuhuş çetesinin Adana, İzmir, Mersin ve Ankara'dan getirdiği kadınları, Bursa'da kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdığını tespit etti. Ekipler, Bursa merkezli Adana ve İzmir illerinde 12 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve bıçak, 2 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte kimlik, 210 dolar, 70 euro ve 14 bin 155 lira nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin, kadınları eskort siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinden pazarladığı ve lüks hayat yaşadıkları belirtildi.

"AMCALAR GELİYOR, KAÇ ÇAY İÇTİN"

Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucunda, fuhuş yaptıran şüpheliler ile fuhuş yapan kadınlar arasındaki şifreli diyaloglar da ortaya çıktı. Fuhuş yaptıran şüphelilerin, kadınların kaç müşteriyle görüştüğünü, "Dün gece kaç çay içtin, kaç porsiyon yemek yedin" diye sordukları, fuhuş yaptığı bölgelerden polis geçince ise "Dikkat edin amcalar geliyor" diye konuştukları belirtildi. 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhuş yapan 16 kadın hakkında ise işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Zanlıların adliyeye sevk olması

Emniyetten görüntüler

Gözaltı otobüslerinin ayrılması

HABER/KAMERA: Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ, BURSA,()

130 MB