DHA YURT BÜLTENİ 6

4 milyon TL ödülle aranan terörist öldürüldü

ANKARA () - İçişleri Bakanlığı, 4 milyon TL ödülle Kırmızı Kategoride aranan Cuma Mardin Kod adlı Mehmet Sait Sürer'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi: "06.09.2018 tarihinde Mardin/Nusaybin/Talliağılları mevkiinde Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tespit edilen ve hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilen 2 teröristen birinin "Terörden Arananlar Listesi"nde "Kırmızı Kategoride" yer alan sözde Mardin Eyalet sorumlusu Cuma Mardin kod adlı Mehmet Sait Sürer olduğu tespit edilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öldürülen teröristin fotoğrafı

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Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmanın yıkımı sürüyor

RİZE'nin Muradiye beldesinde, 2 Ağustos'ta meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen ve dün yıkımına başlanan dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın yıkımı sürüyor.

Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, altyapıda hasarlar oluştu. Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina da selden hasar gördü. 25 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'imar barışı' başvurusunda bulundu. Tartışılan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım kararı aldı. Arazisi kamulaştırılan binanın dün yıkımına başlandı. Dün gün boyu süren yıkım çalışmalarının ardından akşam ara verilen yıkım bu sabah yeniden başladı. Çevre güvenliği alınan alanda, ekipler iş makinesi ile binanın yıkımını sürdürüyor. Yıkımın ardından kamulaştırılan arazi yeşil alan haline getirilecek.

SIRA FIRTINA VADİSİ'NDE

Rize'de dere yatağında yıkımı süren 7 katlı binanın ardından Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nca (WWF) korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen Rize'nin Fırtına Vadisi'ndeki dere yatağına inşa edilen kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, vadide dere yatağında inşa edildiği belirlenen ilk etapta 9 binanın yıkımını gerçekleştirecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Vedat Gürgen, Fırtına Vadisi'nde 9 yapının da en kısa sürede yıkılacağını açıklamıştı. Gürgen, "Fırtına Vadisi'nde mühürlenen binaların da yapımının sürdüğünü gördük. Buradan vatandaşlarımıza açık yüreklilikle sesleniyoruz ve kendi iyilikleri için uyarıyoruz. Bu inşaatlara devam etmesinler. Çünkü yapmış oldukları bu inşaatların yıkılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Bunlarla ilgili yıkım kararları aldık. Bu yıkım kararı, aynı bu binanın yıkılması gibi yarın öbür gün göreceksiniz. Kendilerinden rica ediyorum; boş yere harcama yapmasınlar, imara aykırı işlem yapmasınlar. Bu imar barışı konusu, bir imar affı değildir. Yeniden imara aykırı bina yapma konusu da değildir. Kendilerinden rica ediyorum; keselerine baksınlar boşuna para harcamasınlar, çünkü o binalar yıkılacak" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yıkım detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-

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Trabzon'da fabrika yangını (2)

YANGIN 2.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Trabzon'un Sürmene ilçesinde süt ürünleri imalatı yapılan fabrikada sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada çalışanlar tahliye edilirken, olay yerine, Sürmene, Araklı ve Of ilçe belediyelerinin yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucunda 2.5 saatte yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikada maddi hasar oluştu.

‘EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI’

Fabrika sahiplerinden Hüseyin Tüysüz, üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek "Yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı yok. En büyük tesellimiz bu çok şükür. Elektrik kontağı olarak düşünüyoruz, tam mesainin başlama saatleriydi. İmalat hijyenik bir ortamda yapıldığı için kapalı paneller var, ciddi bir duman oldu bunun sonucunda da müdahale gecikti ve yangın büyüdü. İtfaiye ekiplerinin çabasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Üretimimiz 3 aşamadan oluşuyor, 2 bölüm yandı. Üretimimiz biraz aksayacak tabi ki ama biz mücadelemize devam edeceğizö dedi.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün de yapılacak temizlik işlemlerinin ardından fabrikanın tekrar üretime geçebileceğini belirterek, “Sürmene’nin önemli sanayi kuruluşlarından birisi burası. Sabah saatlerinde üretim bölümünde bir yangın çıkmaya başladı. İtfaiyeye haber verildi, itfaiye gelerek müdahaleye başladı ama yangın hızlı bir şekilde fabrikanın belli bir bölümüne kadar yayıldı. Tesellimiz can kaybı olmaması, maddi hasarlı bir yangın. Soğutma işlemleri yapıldı. Temizlik işleri de yapıldıktan sonra fabrikamız üretime devam eder diye düşünüyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yangın detayları

Söndürme çalışmaları

Fabrika sahibi ile röp.

Belediye Başkanı ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-

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Kilis'te, 'mülteci' çalıştayı

KİLİS'te, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) tarafından 'Mülteci' çalıştayı düzenlendi.

Ali Duyar Gençlik Merkezinde UNCHR ile Kilis Belediyesi tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen çalıştayda konuşan UNCHR yöneticilerinden Akif Atlı, amaçlarının mültecilerin haklarıyla ilgili bilgilendirme yapmak olduğunu İfade ederek, "Muhtarlarımızın mülteciler konusunda sorunlarını dinlemek, bunları not etmek, muhtarlarımızın önerilerini dinmek, bunları belediyemiz ile valiliğimizle paylaşmak, Birleşmiş milletlerin katkılarını da buna katarak, çözüme küçük bir katkıda bulunmak istiyoruz. UNCHR Türkiye'de yaklaşık 450 personel ile çalışıyoruz. Türkiye'de çeşitli ofislerimiz var. Her bir muhtar bizim organizasyonumuz kadar mültecilere yardım ediyor. İmamlar, öğretmenler sağlık çalışanlarının yardımları da bulunuyor" dedi.

Atlı, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısının yüzde 10'nun kamplarda yaşadığını vurgulayarak, "Bu Kampların kapatılmasıyla topluma entegrasyonu düşünülüyor. Bu şartlar insanı şartlardır. Uluslararası şartlara çok uygundur. Dünyada 80 ülkenin nüfusu 4 milyondan azdır. Türkiye nerede ise tam bir ülke nüfusu kadar mülteciyi kabul etmektedir" diye konuştu.

Daha sonra Göç İdaresi tarafından muhtarlara Kilis ve Türkiye'deki mülteciler konusunda sunum yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıdan görüntüler

- UNCHR Yöneticilerinden Akif Atlı'nın konuşması

- Göç İdaresi Yetkilisin sunumu

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS ()

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İYİ Parti'li Yücel: Kasamızdaki paramız bitmiş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Ersagun Yücel, "Kontrolü sağlayamadıkları için yabancı firmalardan medet umuyorlar. Ne yazık ki bizim kasamızdaki paramız bitmiş, özetle bu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yücel, partisinin Gaziantep İl Teşkilatı'nca düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yerel seçime yönelik hazırlıklara başladıklarını belirten Yücel, il il gezerek, belediye başkan adaylarını belirlediklerini söyledi. Pazartesi itibarıyla bütün heyetlerle 61 kente ulaşmış olacaklarını kaydeden Yücel, "Buradaki amacımız, yeni kurulan il teşkilatlarında kontrol ve halkla bütünleşme. Artık yerel seçimler için hazırlık yapmaya başladık, bunu yaparken de çeşitli STK'lar ile kurumlarla esnafla bütün topluma hitap eden kuruluşlarla bir araya gelmek. Bu 61 vilayet bittikten sonra önümüzdeki hafta bütün divan üyeleriyle beraber Güneydoğu'ya gideceğiz ve orada temaslarda bulunacağız. İnşallah, 6 ay sonraki yerel seçimlerde güzel ve başarılı bir sonuç çıkaracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'ÜZÜNTÜ VEREN BİR OLAY'

Devletin yedek ödeneğinin tüketildiği ve bunun Sayıştay'ın 2017 raporunda yer aldığı iddiası sorulan Yücel, şunları söyledi:

"Devletin birçok şeyinde sıkıntı var, sadece orada değil. Herhalde bu McKinsey olayı da oradan çıkıyor. Çünkü kontrolü sağlayamadıkları için böyle yabancı firmalardan, Amerikan firmalarından medet umuyorlar. Sadece orada değil, çok yerde sıkıntı olduğunu biliyoruz. Bizim ekonomi kurmayları bir hazırlık yapıyorlar. En kısa sürede bir açıklama yapacaklar. Üzüntü veren bir olay. Ne yazık ki bizim kasamızdaki paramız bitmiş, özetle bu yani. Vatandaşlar şu anda ekonomik sıkıntının tam olarak farkında değiller. Kış dönemine giriyoruz. İlerleyen günlerde bunu tam olarak hissedeceklerdir. Her yeri geziyoruz, STK'lar ile beraberiz. Üretim olmayan bir ülkede bunu konuşmak çok kolay değil. Ne yazık ki hep cepten yemişiz. Cepten yediğimiz noktalar, şu anda ortaya çıkıyor. Türkiye'yi uçuruma sürüklüyor. Bunu Sayın Genel Başkanımız defalarca anlattı. Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Durmuş Yılmaz, kendi sempozyumlarında da hep anlattı. Biz bunu şubat ayında söyledik. Doların nereye geleceğini, ekonomide olan açığın nereye varacağını, bu işsizliğin, KOBİ'lerin ve diğer ticari şirketlerin nasıl zedeleneceğini anlattık. Bizi o zaman çok sert bir şekilde eleştirdiler. Bizi hep kapattılar. Kendimizi sahalarda duyurmaya çalıştık."

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yücel ve beraberindekiler, toplantının ardından kentteki STK ile kurumlara ziyaretlerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Toplantıya katılanlar

- Ahmet Ersagun Yücel'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP ()

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Hemzemin geçitte tren çarpan kadın canından oldu

MANİSA'da hemzemin geçitte yolcu treni çarpan 40 yaşındaki Hatice Çakmak yaşamını yitirdi.

Bir alışveriş merkezindeki restoranda bulaşıkçılık yapan evli, 4 çocuk annesi Hatice Çakmak'a, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten, bugün saat 08.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken İzmir-Balıkesir seferini yapan Ege Ekspresi yolcu treni çarptı. Trenin 30 metre sürüklediği çakmak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Çakmak'ın cesedi, Manisa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, trenin makinistleri E.U. ve O.K.'nin ifadelerine başvurdu. Tren, Çakmak'ın cesedinin kaldırılıp, makinistlerin ifadelerinin alınmasının ardından seferine kaldığı yerden devam etti. Mahalle sakinlerinden Zeliha Kaya, "Bu hemzemin geçitten geçerken her defasında büyük korku yaşıyoruz. Burada sık sık kazalar yaşanıyor. İnsan canı bu kadar ucuz mu? Buraya üst geçit istiyoruz" diyerek, tepkisini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yolcu trenin görüntüsü

-Olay yerinden genel detaylar

-Mahalle sakinlerinden Kaya'nın tepkisi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, ()